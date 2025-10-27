Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul
Digi24.ro, 27 octombrie 2025 21:20
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter, de posibil conflict de interese. Aceasta susține că ministrul ar fi început reorganizarea instituțiilor din subordine chiar cu una la conducerea căreia ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit să promoveze concursul de manager.
• • •
Acum 30 minute
21:20
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter, de posibil conflict de interese. Aceasta susține că ministrul ar fi început reorganizarea instituțiilor din subordine chiar cu una la conducerea căreia ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit să promoveze concursul de manager.
21:10
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest lucru, am găsit finanțare care contravine regulilor UE # Digi24.ro
În ultima perioadă Europa este inundată de mașini electrice de producție chinezească, importurile devenind chiar agresive pe unele piețe. Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate, Implementare și Simplificare a confirmat acest lucru la Digi24 și a afirmat că în prezent Comisia Europeană derulează o investigație în acest sector.
21:10
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla” # Digi24.ro
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.
Acum o oră
21:00
Se pregătește Europa pentru război? Ce a răspuns Valdis Dombrovskis despre agresiunea rusă și conflictul din Ucraina # Digi24.ro
Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru Economie, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre activele rusești confiscate de UE, care ar putea fi folosite pentru finanțarea Ucrainei.
20:50
Ce a spus Vladimir Putin despre cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord în timpul întâlnirii cu șefa diplomației lui Kim Jong Un # Digi24.ro
Cooperarea dintre Moscova și Phenian „progresează conform acordurilor”, a spus președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întrevederi la Kremlin cu ministrul de Externe nord-coreean, Choe Son Hui, relatează UNN.
20:50
Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea trebuie readusă pe traseul normal. Va fi însă creștere economică în 2025 # Digi24.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”. Oficialul UE s-a arătat însă optimist cu privire la o creștere economică a țării noastre în 2025.
Acum 2 ore
20:30
„Vocea victimelor se aude în Parlament”. Alina Gorghiu: Lege mai dură împotriva violenţei domestice, adoptată de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenţei domestice, inclusiv pedepse mai mari pentru agresori şi măsuri extinse de protecţie. Iniţiativa, coordonată de Alina Gorghiu în cadrul comisiei „România fără violenţă domestică”, prevede prelungirea automată a ordinului de protecţie provizoriu, sancţiuni mai dure pentru recidivişti şi eliminarea posibilităţii ca victima să renunţe la proces atunci când plângerea este formulată de autorităţi.
20:20
Nicușor Dan a semnat decretele pentru decorarea lui Bartolomeu I al Constantinopolului și a Patriarhiei Române # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decretele de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.
20:20
Liber la petreceri organizate de primării până la final de an, după ce Guvernul a modificat OUG 52. Cum arată forma finală (surse) # Digi24.ro
Guvernul a dat undă verde petrecerilor organizate de primării până la finalul anului. După ce Ordonanța 52 blocase numeroase cheltuieli ale autorităților locale, inclusiv finanțarea evenimentelor în zile de sărbătoare, Executivul a revenit asupra deciziei și a introdus excepții care permit din nou cheltuieli pentru zilele comunelor, orașelor sau pentru Revelion.
20:00
Bărbatul din Dolj care a furat o maşină de poliţie din curtea secţiei a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Bărbatul de 58 de ani care a sustras, duminică, o maşină de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, din judeţul Dolj, apoi a condus-o până acasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
19:20
Alertă în centrul Capitalei. Un bucureștean a anunțat la 112 că simte miros de gaz: strada Ion Câmpineanu, din centru, este blocată # Digi24.ro
Este alertă luni seară, 27 octombrie, în centrul Bucureștiului, după ce un om a anunțat la 112 că simte miros de gaz. Echipele Distrigaz au confirmat pentru Digi24 că s-a produs o avarie în apropiere de Primăria Capitalei, pe strada Ion Câmpineanu.
19:00
Bogdan Ivan: România are printre cele mai mari preţuri la energie din Europa. Cum vrea ministrul să reducă facturile # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România continuă să aibă printre cele mai mari preţuri la energie din Europa și a cerut soluții concrete la nivel european. Oficialul a anunţat investiţii în producţia de energie hidro, pe gaze şi nucleară, modernizarea reţelelor de transport şi stocare inteligentă, finanţate din fonduri europene în valoare de 30 de miliarde de euro.
19:00
Petrişor Peiu: E posibil ca AUR să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni că este foarte posibil ca partidul său să o susţină pe jurnalista Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, aceasta „ocupând un culoar foarte apropiat” de cel al formaţiunii politice.
18:50
Imagini cu momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc de 45 de milioane de dolari: „Luptele continuă” # Digi24.ro
Ucraina a anunțat că a distrus un sistem rus de rachete antiaeriene Buk-M3 „de ultimă generație”, în valoare de 45 de milioane de dolari. Buk-M3 este unul dintre principalele sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, conceput pentru a viza avioane, elicoptere, rachete de croazieră și drone, potrivit publicației ucrainene The Kyiv Independent, relatează TVP World.
18:20
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor # Digi24.ro
Miniștrii apărării britanic și german au anunțat că țările lor își vor uni forțele pentru a monitoriza activitatea submarinelor rusești în Oceanul Atlantic de Nord și Marea Baltică.
18:20
Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană” # Digi24.ro
Guvernul se reunește miercuri, 29 octombrie, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru a discuta oportunitatea creșterii salariului minim pe economie în 2026. Subiectul a generat tensiuni între sindicate și patronate, dar și în interiorul coaliției de guvernare, unde premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, au poziții diametral opuse.
18:20
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator” # Digi24.ro
Joe Biden a criticat „zilele negre” prin care trec Statele Unite sub președinția dură a lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști, relatează The Guardian.
18:10
Toboşarul american de jazz Jack DeJohnette, cunoscut pentru colaborările sale cu John Coltrane, Bill Evans şi Miles Davis, a murit duminică, la vârsta de 83 de ani, în localitatea Woodstock din statul New York. Artistul a fost unul dintre cei mai influenţi muzicieni ai generaţiei sale şi o figură esenţială a casei de discuri ECM, potrivit DPA și Agerpres.
18:10
Scene înduioșătoare în munții Apuseni. În căutare de hrană, un urs tânăr a rămas blocat cu un butoi de plastic pe cap. A fost văzut de localnici, care au chemat imediat pădurarii și medicul veterinar. Ursul a fost sedat și salvat.
17:50
Starea deplorabilă a Râului Dâmbovița din Capitală, scoasă la iveală odată cu lucrările din Piața Unirii. Ce se află pe fundul acestuia # Digi24.ro
Lucrările la planșeul Pieței Unirii din Capitală au scos la iveală albia Râului Dâmbovița și „conținutul” acesteia: gunoaie, anvelope, trotinete și hoituri amestecate cu mocirlă groasă. Pe alocuri, dalele care protejează malul sunt crăpate. Autoritățile recunosc problemele și anunță reparații urgente din această săptămână.
17:50
Cine este bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare - SURSE # Digi24.ro
Bărbatul prins duminică de jandarmi în timp ce distribuia oamenilor prezenți la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului mai multe materiale legionare este un fost candidat din partea partidului SOS România la parlamentare, potrivit unor surse Digi24.ro. El ar fi distribuit prin mulțime revista „Certitudinea”, condusă de un senator al partidului înființat de Diana Șoșoacă.
17:50
Donald Trump, primit cu fast în Japonia. Discuții despre comerț și securitate cu premierul Sanae Takaichi, înaintea summitului cu Xi # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, se află în vizită oficială la Tokyo, unde s-a întâlnit cu împăratul Japoniei și cu noul prim-ministru ales, Sanae Takaichi. Călătoria sa în Asia este menită să asigure acorduri comerciale, investiții și creșterea cheltuielilor pentru apărare. Trump, aflat în cea mai lungă vizită a sa în străinătate de la preluarea mandatului, în ianuarie, a anunțat o serie de acorduri cu țările din Asia de Sud-Est și a supravegheat semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia, în timpul primei sale opriri în Malaezia. Călătoria sa se va încheia joi cu un summit cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, unde cele două mari economii ale lumii vor încerca să evite escaladarea războiului comercial, anunță Reuters.
Acum 6 ore
17:30
„Exploatare sexuală, violuri și trafic de persoane”. O grupare românească a fost condamnată în Marea Britanie. Pedepsele primite # Digi24.ro
O bandă românească condusă de un „pește zâmbitor și șmecher” a fost condamnată la închisoare pentru violarea și abuzarea sexuală a 10 femei în apartamente din Dundee, Marea Brianie, transmite BBC.
17:30
O tânără a fost amendată şi s-a ales cu permisul suspendat, după ce a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere # Digi24.ro
O tânără de 26 de ani a fost amendată cu 1.620 de lei şi s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile după ce a acroşat, luni, o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Accidentul s-a produs în municipiul Botoşani, unde tânăra nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie.
17:20
Lituania va doborî baloanele care i-au invadat cerul: „Sunt provocări calculate, menite să destabilizeze și să testeze hotărârea NATO” # Digi24.ro
Prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a autorizat doborârea baloanelor de contrabandă care trec granița din Belarus, aliatul Rusiei, numindu-le „atacuri hibride” o referire la termenul folosit pentru a descrie eforturile de destabilizare ale Moscovei, relatează The Guardian.
17:20
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la acoperişul unei biserici din localitatea Podu Valeni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
17:10
Cozi impresionante la Catedrala Națională: 20.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult ortodox. Până vineri se intră în Altar # Digi24.ro
Cozi impresionante de creștini așteptau, luni după-amiaza, să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. 20.000 de credincioși au trecut pragul Catedralei Naționale în decursul a doar 24 de ore. Alte câteva sute de așteaptă încă la rând, anunță Digi24. Până vineri, pelerinii au un privilegiu rar: pot păși în Altar, un spațiu deschis doar în aceste zIle. Până la finalul săptămânii, catedrala poate fi vizitată non-stop.
17:10
Răsturnare de situație: bărbatul care ar fi încercat să intre în Ambasada rusă nu era drogat, avea și permis și n-a forțat intrarea # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care ar fi intenționat, săptămâna trecută, să lovească cu mașina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei din București. Acesta nu era drogat, avea drept de a conduce și nu a încercat să forțeze intrarea.
17:00
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Ea anunța spitalele despre controale în schimbul analizelor gratuite, spune DNA # Digi24.ro
Directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică Braşov Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzată că a permis accesul unor persoane neautorizate la informații care nu erau publice. Ea i-a prevenit pe reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale pe care le va face DSP și a beneficiat în schimb de analize medicale gratuite pentru apropiați, mai spun procurorii.
16:50
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României” # Digi24.ro
Economiștii români, Cristian Păun și Radu Georgescu, atrag atenția că intenția grupului francez de retail Carrefour de a-și vinde operațiunile din România este un semnal clar al deteriorării economiei. „Scăderea vânzărilor Carrefour în România reflectă direct intrarea economiei în recesiune”, a scris economistul Radu Georgescu, într-o postare pe LinkedIn.
16:40
Suspiciune de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după moartea suspectă a unei femei. FACIAS cere Ministerului Sănătăţii să facă anchetă # Digi24.ro
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătăţii să trimită de urgenţă Corpul de Control la Spitalul Orăşenesc Sinaia, după ce o femeie de 34 de ani a murit din cauza septicemiei şi a unei afectări severe a ficatului, la trei săptămâni după o operaţie. Cazul ridică suspiciuni de malpraxis, iar fundaţia cere identificarea celor responsabili şi aplicarea sancţiunilor legale.
16:40
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunță acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea și eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenția EFE.
16:40
Donald Trump a dezvăluit că a fost supus unei examinări RMN. Motivul investigației, învăluit în mister: „A fost perfect” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a vorbit cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One, în timp ce se îndrepta luni spre Tokyo, despre rezultatele unei recente scanări prin rezonanță magnetică (RMN) la care a fost supus, relatează Fox News.
16:20
Cât de stabilă e Coaliția de guvernământ ce pare să negocieze la nesfârșit orice măsură de austeritate? Liderul UDMR Kelemen Hunor vine în această seară la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu.
16:00
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că împiedică referendumul lui Nicușor Dan pe bugetul Capitalei. „Nu vom renunța până nu va fi implementat” # Digi24.ro
Cătălin Drulă a acuzat că a fost respinsă în Biroul permanent al Senatului, cu voturile PSD, PNL și AUR, procedura de urgență pe inițiativa sa legislativă de implementare a referendumului propus de Nicușor Dan pe 24 noiembrie 2024 privind colectarea banilor din impozite și taxe locale din București la nivelul PMB și împărțirea acestora la sectoare. Candidatul USR la Primăria Capitalei a adăugat că nu va renunța până nu va vedea referendumul implementat, indiferent de câte piedici vor pune cele trei partide.
16:00
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala # Digi24.ro
Este scandal într-un liceu din județul Iași, unde o profesoară de biologie a fost prinsă de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au făcut imediat înconjurul școlii, iar aceasta și-a dat demisia.
16:00
Elon Musk, din nou în grațiile lui Trump după luni de conflicte publice: „A avut o perioadă proastă” # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că a reluat legătura cu Elon Musk, precizând că cei doi au vorbit „din când în când” după ce s-au întâlnit la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, luna trecută, în Arizona. Liderul de la Casa Albă a spus că relația dintre ei este acum „bună”.
15:40
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping indispensabil în procesul de pace din Ucraina # Digi24.ro
China deține votul decisiv în războiul din Ucraina: respectând interdicțiile privind petrolul brut rusesc, îl poate forța Putin să oprească agresiunea din cauza lipsei de fonduri. O va face?
Acum 8 ore
15:20
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse. El a adăugat că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.
15:20
Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a numit, într-un interviu acordat CBS News, pe trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, „propagandist rus”, după ce Dmitriev a afirmat că sancțiunile occidentale nu au afectat economia Rusiei.
15:10
15:00
A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești # Digi24.ro
A început dinamitarea muntelui de pe Valea Oltului, pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 (Boița-Cornetu) a Autostrăzii Sibu-Piteşti, a anunțat Cristian Pistol. Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a adăugat că tunelul va avea o lungime de 900 de metri. Toată A1 costă peste 4,2 miliarde lei, fără TVA, și trebuie finalizată în 2028.
15:00
SUA cresc presiunile pentru ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. „Prietenii noştri ar trebui să facă multă planificare” # Digi24.ro
Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de ţară fără ieşire la mare nu îi lasă altă opţiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc. Declarația vine în contextul în care Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi.
14:50
Premierul ungar Viktor Orbán a fost primit luni la Vatican de papa Leon al XIV-lea. După audiență, liderul de la Budapesta s-a întâlnit și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, pentru discuții despre pace, familie și protejarea comunităților creștine vulnerabile.
14:20
Un tribunal din Bologna ordonă extrădarea în Germania a suspectului ucrainean în cazul exploziei conductei Nord Stream # Digi24.ro
Un cetățean ucrainean acuzat de implicare în sabotarea conductelor Nordstream din 2022 va continua lupta juridică împotriva extrădării sale în Germania la cea mai înaltă instanță din Italia, a declarat luni avocatul său, potrivit TVPWorld.
14:20
Kremlinul a declarat luni că recentul test al rachetei de croazieră cu rază lungă de acţiune şi propulsie nucleară Burevestnik (Albatros) are drept scop garantarea securităţii Rusiei în faţa militarismului european.
14:10
Sindicaliştii din administraţie anunţă proteste în ziua când la Guvern se discută salariul minim: Nu mai acceptăm austeritatea # Digi24.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunță proteste miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului, nemulţumită de posibila îngheţare a salariului minim pentru 2026. „Nu mai acceptăm austeritatea”, avertizează sindicaliştii.
13:50
Putin oferă oficial statutul de „veteran” rușilor care au ucis ucraineni fiind parte a trupelor de asalt # Digi24.ro
„Voluntarii” care au participat la operațiuni militare speciale (n.red. așa numește Putin războiul din Ucraina) vor putea obține statutul de veteran și invalid de război. Legea a fost semnată de președintele Federației Ruse.
13:40
Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar # Digi24.ro
După eșecul negocierilor la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au început să discute mecanisme alternative de sprijin financiar pentru Kiev. Potrivit Politico, care citează trei diplomați ai UE, Comisia Europeană pregătește un document care prevede posibilitatea emiterii de către statele membre a unei datorii comune de zeci de miliarde de euro pentru a asigura stabilitatea economiei ucrainene.
Acum 12 ore
13:30
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare # Digi24.ro
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei de termoficare produse în mai multe zone, anunță Compania Municipală Termoenergetica.
