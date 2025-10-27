Tragedie în Spania. Fotbalistul a murit la 15 ani, s-a decretat zi de doliu
Antena Sport, 27 octombrie 2025 21:20
Tragedie mare în Spania. Clubul Real Zaragoza a decretat zi de doliu, după moartea fulgerătoare a lui Jorge Casado Roche, un tânăr jucător în vârstă de doar 15 ani! Jorge Casado a fost găsit decedat la domiciliul său, luni dimineață. Potrivit presei locale, moartea subită a tânărului fotbalist a venit din cauze naturale. „Jorge, membru […]
Acum 5 minute
21:40
Jurnal Antena Sport | Fratele lui Horaţiu Moldovan, Denis, vrea să îi învingă pe “câinii” lui Kopic în Cupă # Antena Sport
Acum 30 minute
21:20
Jurnal Antena Sport | Scandal de proporţii în gimnastică! Denisa Golgotă a lansat acuzaţii şocante # Antena Sport
21:20
21:20
Jurnal Antena Sport | Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni Becali, după ce impresarul l-a numit “sifon” # Antena Sport
21:20
Jurnal Antena Sport | Kopic l-a contrazis pe Nicolescu în privinţa meciului lui Dinamo cu CS Dinamo # Antena Sport
21:10
Fanii echipei de Formula 1 Red Bull vor trebui să mai aibă răbdare. Echipa a decis să amâne anunţul privind alegerea pilotului pentru 2026, iniţial prevăzut pentru Marele Premiu al Mexicului. La Mexico, consilierul Helmut Marko şi Laurent Mekies, şeful Red Bull, au decis să mai reflecteze puţin. Aşadar, cine va fi noul coechipier al […]
Acum o oră
21:00
Anunţul tranşant al lui Mihai Rotaru după ce s-a vorbit de plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova! # Antena Sport
Acum 2 ore
20:40
“Eu sunt principalul vinovat” Măldăraşanu, la pământ după o nouă înfrângere: “Trecem printr-o perioadă neagră” # Antena Sport
20:20
Într-un meci, din campionat, început la ora 19:00, Pafos FC o conduce în deplasare pe Omonia Nicosia cu 1-0, gol marcat de internaționalul român Vlad Dragomir. Fotbalistul echipei naţionale a marcat în minutul 14. Dragomir se bucură de succes şi la naţională. Unde "Il Luce" a făcut o mutare surpriză cu Austria, reprezentată de titularizarea […]
20:10
Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând # Antena Sport
20:00
Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: “Campionatul!” # Antena Sport
19:50
Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă # Antena Sport
Acum 4 ore
19:10
Cât a costat ceasul de aur purtat de Gigi Becali la slujba de sfințire a Catedralei Naționale # Antena Sport
18:40
Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia # Antena Sport
18:40
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 3 luni de la decesul iubitului Mihaelei Rădulescu! # Antena Sport
18:20
Bosnia a anunţat lotul pentru meciul cu România. Dzeko şi cei care ne-au “răpus” la Bucureşti, printre jucători # Antena Sport
18:10
18:00
Accidentare teribilă în Botoşani – Hermannstadt! Una dintre vedetele liderului a ieşit pe targă # Antena Sport
Acum 6 ore
17:40
Gigi Becali, propunere uluitoare pentru unul dintre jucătorii FCSB-ului: “Îl botez şi pe el, ca pe George” # Antena Sport
17:30
Câţi bani sunt în conturile clubului Genoa? Datoriile pe care Dan Şucu trebuie să le plătească # Antena Sport
17:20
Botoşani – Hermannstadt, 17:30, LIVE SCORE. Liderul Ligii 1, în căutarea unei noi victorii # Antena Sport
17:10
17:00
Andrei Rațiu, nemulţumit că a rămas la Rayo Vallecano? Mesaj către conducere: “Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu” # Antena Sport
16:40
Camelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii” # Antena Sport
16:30
Anunţ oficial. Simona Halep participă la Turneul Campioanelor de la Riad: “Sunt încântată” # Antena Sport
Acum 8 ore
15:40
Rapid – Unirea Slobozia (LIVE TEXT, 20:30). Giuleștenii au șansa să treacă pe primul loc. Echipele probabile # Antena Sport
15:20
Juventus l-a demis pe Igor Tudor. De 56 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria “bătrânei doamne” # Antena Sport
15:20
Kopic și Nicolescu nu se pun de acord: “CS Dinamo nu e echipa a 2-a” / “E ca un meci România seniori cu U21” # Antena Sport
14:50
Lovitură pentru Napoli: cât va lipsi Kevin de Bruyne după accidentarea suferită în meciul cu Inter # Antena Sport
14:30
Juventus l-a demis pe Igor Tudor. De 56 nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria “bătrânei doamne” # Antena Sport
14:20
Bernadette Szocs și Elizabeta Samara joacă mâine în AntenaPLAY la WTT Champions Montpellier. Programul româncelor # Antena Sport
14:20
Titularul lui Dinamo, absent la meciul din Cupă. Anunţul lui Zeljko Kopic: “Fratele lui a murit” # Antena Sport
14:10
Răspunsul Federaţiei de Gimnastică după acuzaţiile şocante făcute de Denisa Golgotă: “E un scenariu SF” # Antena Sport
14:00
Jurnal Antena Sport | La doar 25 de ani, s-a lăsat de fotbal și s-a făcut manager de restaurant # Antena Sport
14:00
Jurnal Antena Sport | Dănciulescu a prins viteză alături de o fată pilot în finala Super Rally de la București # Antena Sport
Acum 12 ore
13:30
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună” # Antena Sport
13:30
Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată” # Antena Sport
13:10
Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane” # Antena Sport
13:00
Gigi Becali e gata sa faca o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs” # Antena Sport
12:50
CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” # Antena Sport
12:30
Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de “galactici” # Antena Sport
12:30
Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj # Antena Sport
12:00
Victor Becali a intervenit în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali: “Nu mi s-a întâmplat niciodată asta” # Antena Sport
11:50
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka # Antena Sport
11:40
Gigi Becali, verdict despre Dennis Politic: “N-ai ce să-i faci”. Patronul, convins că “Dinamo a ieșit în câștig” # Antena Sport
11:30
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului # Antena Sport
11:20
Victor Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs spre o nouă victorie. Cele mai importante rezultate ale nopții # Antena Sport
11:20
Nicolai Tand, la SuperFAZE, diseară, după Asia Express. Ce imn de la World Cup ascultă și azi și povești cu Messi și Ronaldinho # Antena Sport
11:10
Marius Şumudică a intervenit în scandalul ceasului dat de Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram: “Când faci diferenţe, e o problemă” # Antena Sport
11:00
“Aș fi putut să-i omor!”. Momentul șocant care putea marca o tragedie în Marele Premiu al Mexicului # Antena Sport
