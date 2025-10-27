Black Friday 2025. Un nou gigant online își dezvăluie ofertele exclusive
Adevarul.ro, 27 octombrie 2025 21:30
Black Friday 2025, perioada în care foarte mulți românii vânează reduceri, a demarat în acest an mai devreme decât în edițiile precedente, unii retaileri pregătindu-se chiar și pentru lansarea mai multor etape.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
21:30
Black Friday 2025, perioada în care foarte mulți românii vânează reduceri, a demarat în acest an mai devreme decât în edițiile precedente, unii retaileri pregătindu-se chiar și pentru lansarea mai multor etape.
Acum 30 minute
21:15
A murit Jack DeJohnette, marele toboșar american care a cântat cu Miles Davis, John Coltrane și Bill Evans # Adevarul.ro
Toboșarul american Jack DeJohnette a murit duminică, 26 octombrie, la vârsta de 83 de ani, în locuința sa din Woodstock, New York.
21:15
Sorin Grindeanu, despre tensiunile cu Ilie Bolojan: „Nu se aşteaptă nimeni să aplaudăm ca în Coreea de Nord” # Adevarul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni că nu există nicio rivalitate între el şi premierul Ilie Bolojan, adăugând că nimeni ”nu se aşteaptă nimeni la frăţii” în coaliția de guvernare.
21:15
Sorin Huțanu a pierdut la mustață.
Acum o oră
21:00
Europa se apără, România câștigă. Anunțul unui consilier prezidențial după ultima reuniune a Consiliului European # Adevarul.ro
Securitatea va fi o prioritate pentru UE cel puțin până în 2030, iar până atunci există termene defalcate și stadializări clar definite. Consilierul prezindențial Valentin Naumescu explică beneficiile României.
20:45
Joe Biden denunță „zilele întunecate” provocate de Administrația Trump. „America nu este un basm” # Adevarul.ro
Joe Biden a denunțat, luni, „zilele întunecate” cu care se confruntă SUA sub mandatul lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști și să nu „renunțe” la modul în care politica de la Casa Albă, condusă de succesorul său, afectează națiunea.
20:45
Cum se apără omul de afaceri acuzat că a oferit „mită cu elicopterul”: „A fost un ajutor acordat pentru tratamentul medical al unui copil” # Adevarul.ro
Dumitru Gal, președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș și proprietarul companiei Divin Garden SRL, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi oferit bani unui controlor de calitate de la centrul logistic Kaufland Turda.
Acum 2 ore
20:15
Frumusețea felinelor cucerește lumea. În culisele Campionatului Mondial de Pisici 2025 de la București # Adevarul.ro
România a găzduit Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show, cel mai prestigios eveniment dedicat pisicilor din lume, reunind sute de feline și iubitori de animale din peste 35 de țări
20:15
Ministrul Bogdan Ivan cere soluții pentru scăderea prețului la energie în Europa Centrală și de Sud-Est # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezidat luni, la București, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen.
20:15
Cum se justifică medicul din Sinaia acuzat de malpraxis în urma unei operații de colecist: „Nu știam toate datele medicale” # Adevarul.ro
Un bărbat din Bușteni îl acuză pe chirurgul care i-a operat soția de malpraxis, după ce femeia de 33 de ani a murit la o lună după o operație.
20:00
O româncă explică de ce viața în Marea Britanie e tot mai dificilă: „Nu mai merită să trăiești în UK” # Adevarul.ro
O româncă stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie susține că viața în Regatul Unit a devenit mult prea scumpă.
19:45
Dani Alves, transformare surprinzătoare. A devenit predicator, după ce a evitat închisoarea # Adevarul.ro
La 42 de ani, Davi Alves a început o nouă etapă a vieții sale.
Acum 4 ore
19:30
Latura ascunsă a prințesei Diana, dezvăluită de fostul ei secretar de presă: „Te «îngheța» complet” # Adevarul.ro
La 28 de ani de la moartea prințesei Diana, apar noi mărturii despre personalitatea ei complexă.
19:30
Alertă în Capitală, după ce a fost semnalat miros de gaz într-o zonă intens circulată. Autoritățile au intervenit de urgență # Adevarul.ro
Autoritățile au intervenit, luni, la o adresă din Capitală, după ce o persoană a semnalat, prin apel la 112, prezența unui miros puternic de gaz într-o zonă aglomerată din oraș.
19:30
Bărbat din Cluj, arestat preventiv după ce a făcut scandal acasă de două ori. Fugise din spital pentru a continua certurile # Adevarul.ro
Un bărbat de 39 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a provocat scandal la domiciliu și a agresat un agent de poliție. A fost preluat și internat într-un spital, de unde a fugit pentru a continua scandalul.
19:15
Kevin De Bruyne va lipsi tot restul anului! Napoli confirmă gravitatea accidentării mijlocașului belgian.
19:00
Un atac aerian a distrus pozițiile ocupanților ruși din regiunea Zaporojie. Printre cei uciși se numără și fiul unui general rus.
19:00
Garry Kasparov avertizează că Rusia ar putea lansa o operațiune terestră în Europa: „Va fi o incursiune în zona Narva” # Adevarul.ro
Fostul campion mondial la șah și activist Garry Kasparov a avertizat că la un moment dat Kremlinul ar putea decide să desfășoare o operațiune militară terestră în Europa, sugerând că infanteria rusă ar putea încerca să pătrundă în zona Narva, în Estonia.
18:45
Cum va arăta lumea în 2 100. Un joc online arată cum locuri celebre riscă să devină nelocuibile # Adevarul.ro
Un joc online gratuit, FutureGuessr, a dezvăluit cum vor arăta în 2100 locuri celebre din lume dacă schimbările climatice nu sunt stopate, de la incendii și secetă la orașe scufundate și peisaje deșertice.
18:45
Panică în capitala rusă. O minge de foc verde uriașă a luminat Moscova după noaptea atacurilor cu drone ucrainene # Adevarul.ro
Un obiect luminos de culoare verde a fost observat în zorii zilei de 27 octombrie deasupra Moscovei și a mai multor orașe din apropiere, stârnind numeroase întrebări și speculații în mediul online.
18:45
Tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești, construit cu dinamită. Au început detonările pe Valea Oltului # Adevarul.ro
Au început detonările pentru construcția tunelului Robești, primul din cele șapte tuneluri proiectate pe Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu–Pitești. Aproape 70 de tone de dinamită vor fi folosite pentru străpungerea stâncilor la tunelul de peste 900 de metri.
18:30
Cazul misterios al tinerei găsite în apartamentul ei, după un an de la moarte. Ce arată datele anchetei # Adevarul.ro
O tânără de 23 de ani a fost găsită fără viață în apartamentul ei, la un an după ce murise.
18:15
USR cere explicații privind bonusurile consistente acordate de ANRE, ASF și ANCOM. Noile organigrame și reducerile salariale, în dezbatere # Adevarul.ro
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe au anunțat că vor solicita marți explicații de la conducerile ANRE, ASF și ANCOM privind criteriile pe baza cărora au fost acordate prime și bonusuri în valoare de zeci de milioane de lei în ultimii ani.
18:00
China integrează inteligența artificială DeepSeek în tehnică militară și roiuri de drone autonome # Adevarul.ro
Un amplu studiu realizat de agenția Reuters arată modul în care Beijingul accelerează integrarea inteligenței artificiale (AI) în tehnologiile sale militare, printr-un program susținut de stat ce implică sute de brevete, contracte publice și proiecte de cercetare.
18:00
Cutremur a zguduit fotbalul turcesc: un scandal grav de pariuri implică sute de arbitri de la toate categoriile # Adevarul.ro
Turcii au decis să scoată mizeria de sub preș.
18:00
Un bărbat mutilat într-un accident și-a refăcut fața cu ajutorul tehnologiei 3D: „Nu este cel mai plăcut proces” # Adevarul.ro
Un bărbat din Marea Britanie, care și-a pierdut jumătate din față într-un accident rutier, a primit o proteză facială realizată cu tehnologie 3D.
17:45
Proxeneții români care au speriat Scoția. Racolau fete, inclusiv minore, prin violență și droguri. Liderul grupului, condamnat pentru violarea a 10 femei # Adevarul.ro
Mai mulți proxeneți din România, care racolau și exploatau femei vulnerabile în Scoția, au fost condamnați la închisoare după un proces care a scos la iveală detalii șocante despre abuzuri sexuale și trafic de persoane.
17:45
Bayern Munchen achiziționează un stadion nou pentru echipa de fete.
17:45
Ministerul Sănătății, somat să ancheteze Spitalul Sinaia după moartea unei paciente de 34 de ani # Adevarul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut, luni, Ministerului Sănătății să inițieze de urgență o anchetă la Spitalul Orășenesc Sinaia, unde a fost operată Claudia Georgiana Secăreanu care a murit la trei săptămâni după intervenție.
17:45
Evaziunea fiscală a ajuns „cronică” în Italia. Peste 100 de miliarde de euro necolectate de stat # Adevarul.ro
Evaziunea fiscală în Italia a devenit o problemă „cronică”, înregistrând o creștere în ultimii patru ani după o perioadă de declin, iar amploarea acesteia a depășit estimările oficiale, relevă cele mai recente date guvernamentale.
Acum 6 ore
17:30
Alertă pentru conturile Gmail: peste 183 de milioane de parole, furate. Cum să verifici dacă ai fost vizat de hackeri # Adevarul.ro
Utilizatorii Gmail sunt sfătuiți să își verifice imediat conturile, după ce s-a descoperit că peste 183 de milioane de parole au fost furate.
17:30
Răspunsul bizar dat de Trump când a fost întrebat de o posibilă întrevedere cu Kim Jong-un # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a dat un răspuns neobișnuit când a fost întrebat sâmbătă, înainte de turneul său diplomatic din Asia, dacă se va folosi de această ocazie pentru avea o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relatează Daily Beast.
17:15
Lituania vrea să închidă pe termen nelimitat frontiera cu Belarus după incursiunile cu baloane # Adevarul.ro
Premierul Lituaniei, Inga Ruginienė, a declarat luni că țara sa a elaborat planuri pentru a închide pe termen nelimitat punctele de trecere a frontierei cu Belarus.
17:00
Trump anunță că s-a împăcat cu Musk: „A avut o perioadă proastă, dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu” # Adevarul.ro
Trump a declarat, luni, că a reluat comunicarea cu Elon Musk, după o perioadă de conflicte și atacuri publice. Liderul de la Casa Albă a confirmat, într-o discuție cu jurnaliștii aflați la bordul Air Force One, că cei doi au vorbit „din când în când”.
17:00
Ambalaje reutilizabile și borcane ar putea fi incluse în sistemul de garanție-returnare din 2027. Fechet: „Ducem SGR-ul și în cămară” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet a anunțat depunerea unei inițiative legislative prin care sistemul de garanție-returnare ar urma să fie extins.
17:00
Tragedie în familia unui jucător de la Dinamo. Și-a pierdut fratele și nu va juca în Cupa României # Adevarul.ro
Tragedie în familia lui Dinamo! Devis Epassy ratează meciul din Cupa României, după ce fratele său a decedat.
16:45
Viitorul alimentar și agricol al Europei, în pericol. UE cere statelor să investească, până în 2028, 6% din buget pentru tineri fermieri # Adevarul.ro
Agricultura se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din ultimele decenii în Europa, statisticile oficiale indicând un pericol major pentru viitorul alimentar și agricol în lipsa implementării urgente a unei strategii de revigorare a sectorului.
16:45
Investiție strategică la Petromidia: Rompetrol finalizează modernizarea a 4 rezervoare de produse petroliere. Dependența României de rafinării străine rămâne critică # Adevarul.ro
Rompetrol Rafinare a parcurs o nouă etapă din cadrul programului de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia, prin finalizarea lucrărilor la 4 rezervoare care stochează produse petroliere.
16:45
Haos pe căile ferate din Franța: sute de trenuri anulate după un act de vandalism între Lyon și Avignon # Adevarul.ro
Traficul feroviar din sud-estul Franței este grav afectat luni, 27 octombrie, din cauza unui act de vandalism produs în apropiere de Valence.
16:45
La cât este evaluată averea lui Ioan Pavel? Ce afaceri avea suceveanul care s-a prăbușit săptămâna trecută cu avionul # Adevarul.ro
Ioan Pavel, victima accidentului aviatic de săptămâna trecută din județul Vaslui, deținea afaceri atât în Vaslui, cât și în Suceava.
16:30
Un accident tragic a avut loc duminică, 26 octombrie, pe strada Tudor Vladimirescu din Marghita, județul Bihor.
16:30
Mandatul lui Igor Tudor pe banca Juventus s-a încheiat luni, 27 octombrie 2025.
16:30
Doi spanioli, arestați preventiv în România după ce au fost prinși cu 7 kilograme de canabis pe care voiau să le vândă # Adevarul.ro
Doi cetățeni spanioli, un bărbat și o femeie, au fost arestați după ce au fost prinși în flagrant în Arad cu 7,1 kilograme de canabis aduse din Spania, pe care intenționau să le vândă în România.
16:30
Juriul proiectului „Catalizator” a desemnat câștigătorii celei de-a doua ediții dedicate artei vizuale emergente # Adevarul.ro
Competiția „Catalizator”, organizată de platforma culturală Cred în România, cu sprijinul Evo Properties și găzduită de Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, și-a încheiat recent ediția din acest an, în cadrul Galei de Premiere.
16:15
Putin denunță un acord cu SUA din timpul Războiului Rece privind eliminarea plutoniului # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni o lege care pune capăt oficial acordului cu Statele Unite privind eliminarea plutoniului, un tratat conceput pentru a împiedica cele două țări să-și mărească arsenalele nucleare.
16:00
Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unei examinări prin rezonanță magnetică.
16:00
Guvernul se reunește într-o ședință extraordinară, luni, de la 16.00, pentru aprobarea unei hotărâri de Guvern și a unei ordonanțe de urgență.
16:00
Zodiile care nu sunt deloc matinale. Au nevoie de timp să își adune gândurile și să pornească ziua, altfel se răzbună pe toți din jur # Adevarul.ro
Diminețile pot fi dificile pentru unele persoane, însă pentru anumite zodii trezirea devreme poate fi un adevărat coșmar. Există nativi care urăsc să fie „smulși” din pat la primele ore și devin irascibili dacă cineva îndrăznește să le tulbure liniștea.
16:00
Divergențe între CIA și Departamentul de Stat privind disponibilitatea lui Putin de a negocia pacea cu Ucraina, susține Wall Street Journal # Adevarul.ro
Un raport publicat de The Wall Street Journal dezvăluie tensiuni interne în aparatul de informații american legate de evaluarea intențiilor reale ale președintelui rus Vladimir Putin.
16:00
Conopida, o legumă cu numeroase beneficii pentru sănătate, este și o alegere populară printre români atunci când pun legume la murat. Totuși, puțini știu secretul pentru ca o conopidă murată să rămână crocantă până la vară.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.