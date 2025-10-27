Copilul care a fost aruncat de la etajul zece al unui bloc din Londra, în 2019, poate acum să alerge și să înoate
G4Media, 27 octombrie 2025 22:50
Căderea ar fi putut să-i fie fatală. Cu toate acestea, micuțul francez care a fost aruncat de la etajul 10 al Tate Modern din Londra... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
23:00
Macron vrea să lanseze o dezbatere privind amenințările pe care internetul și rețelele sociale le reprezintă pentru democrație # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va lansa marți o dezbatere privind impactul rețelelor sociale și al internetului asupra „destructurării” dezbaterii publice și a democrației, în perspectiva... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:50
Copilul care a fost aruncat de la etajul zece al unui bloc din Londra, în 2019, poate acum să alerge și să înoate # G4Media
Căderea ar fi putut să-i fie fatală. Cu toate acestea, micuțul francez care a fost aruncat de la etajul 10 al Tate Modern din Londra... © G4Media.ro.
22:40
Prima țară din lume fără câini vagabonzi se află în Europa. Cum a reușit să creeze o societate în care animalele sunt protejate și iubite, nu hulite și eutanasiate # G4Media
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, există aproximativ 200 de milioane de câini vagabonzi în toată lumea. Impresionant, niciunul dintre ei nu locuiește în Olanda! Este prima țară... © G4Media.ro.
22:40
Kelemen Hunor: Magistrații trebuie să înțeleagă că în societate există această nervozitate și nemulțumire și nu oamenii sunt de vină / Proiectul de lege “a fost trimis informal la Curte pentru analiză” # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi 24, că magistrații “trebuie să înțeleagă că în societate în acest moment există această nervozitate și... © G4Media.ro.
22:40
Venezuela susține că a capturat un grup CIA și acuză SUA că a pus la cale un atac „sub steag fals” # G4Media
Regimul lui Nicolás Maduro a declarat duminică că Venezuela a capturat un grup de presupuși mercenari cu legături cu Agenția Centrală de Informații a SUA... © G4Media.ro.
22:40
Cinci români au fost condamnaţi la închisoare în Scoţia pentru violarea şi exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile / Un caz considerat „deosebit de şocant” # G4Media
Membrii unei bande de români au fost condamnaţi luni la pedepse cuprinse între opt şi 24 de ani de închisoare pentru violarea şi exploatarea sexuală... © G4Media.ro.
Acum o oră
22:30
CEO-ul unei edituri susține că AI „stimulează creativitatea” / De asemenea, poate combate blocajul creativ al scriitorilor # G4Media
Tot mai mulţi autori vor apela la inteligenţa artificială pentru a-şi stimula creativitatea şi a combate blocajul creativ al scriitorilor, a declarat directorul editurii Bloomsbury,... © G4Media.ro.
22:30
VIDEO O mașină electrică a luat foc în mers la Shanghai / Ce riscuri ascund bateriile cu încărcare rapidă # G4Media
Un incident petrecut recent la Shanghai a readus în atenția publicului preocupările legate de siguranța mașinilor electrice. © G4Media.ro.
22:30
2.000 de colete Amazon au fost furate în Milano de către trei români / Autoritățile: valoarea pachetelor încă nu poate fi cuantificată # G4Media
Aproximativ 2.000 de colete Amazon nu au ajuns niciodată la clienți. Pachetele au fost descoperite într-un depozit de la periferia orașului Milano. Au fost arestați... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:10
Cariera lui Paul McCartney după ce s-a destrămat The Beatles, într-un documentar ce va fi lansat la începutul anului viitor # G4Media
Un documentar despre cariera solo a lui Paul McCartney după destrămarea trupei The Beatles va fi disponibil pe 25 februarie 2026 pe platforma de streaming... © G4Media.ro.
21:50
Silviu Iordache, fost prefect, candidează independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău: ”Împotriva lui Ciolacu. Împotriva sistemului. Pentru Buzău” # G4Media
Fostul prefect al judeţului Buzău Silviu Iordache şi-a anunţat oficial, luni, candidatura independentă pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, promiţând o alternativă la... © G4Media.ro.
21:40
Finanțare de peste 6 milioane de euro pentru primul parc fotovoltaic al Timișoarei / Va acoperi aproximativ două treimi din consumul necesar pentru iluminatul public din oraș # G4Media
Primăria Timișoara primește finanțare prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, pentru construcția primului parc fotovoltaic al orașului. Primarul Dominic Fritz și ministrul Mediului,... © G4Media.ro.
21:30
VIDEO | De la Sarmale la Tapas (EP. 19) | Gavril Conțiș (Magazinul românesc Mara Market, Alicante): „Smântână sau cârnați se găsesc și în Spania, dar ale noastre sunt mai bune, omul din astea vrea” # G4Media
Ajunși în Alicante am fost îndrumați către magazinul românesc Mara Market, unde Gavril Conțiș și soția sa au lucrat câțiva ani ca angajați și apoi au... © G4Media.ro.
21:30
Varianta COVID-19 dominantă în prezent în Germania a fost denumită varianta „Frankenstein”. / Care sunt simptomele # G4Media
Ca în fiecare an, noi variante ale virusului care provoacă COVID-19 circulă în Europa. În Germania, varianta XFG este acum dominantă. Aceasta este adesea denumită... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:10
Serviciul RoPay Alias, care permite transferuri de bani folosind doar numărul de telefon, a depășit 7,8 milioane de utilizatori / Lista băncilor care îl oferă # G4Media
Serviciul RoPay Alias, integrat în sistemul RoPay, care permite transferuri instant și gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste... © G4Media.ro.
21:10
Terenul Vilei Regale din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii / Vila ar urma să intre acum într-un amplu proces de restaurare # G4Media
Guvernul României a adoptat, în ședința de săptămâna trecută, hotărârea prin care Ministerul Culturii preia în administrare terenul aferent Vilei Regale din Mamaia, din administrarea... © G4Media.ro.
21:00
Qualcomm lansează o nouă gamă de cipuri AI pentru centre de date, cu scopul de a concura direct cu Nvidia și AMD / Acțiunile companiei cresc cu 15% în urma anunțului # G4Media
Qualcomm a anunțat lansarea unei noi game de cipuri dedicate inteligenței artificiale, menite să concureze direct cu produsele Nvidia și AMD, liderii actuali ai pieței.... © G4Media.ro.
21:00
Grupul rus Lukoil a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, după ce a fost supus sancțiunilor americane # G4Media
Grupul rus Lukoil a anunțat luni că intenționează să-și vândă activele internaționale „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de... © G4Media.ro.
20:40
Aplicaţia de mesagerie MAX, alternativa rusească la WhatsApp dezvoltată la ordinul lui Putin, a depăşit 50 de milioane de utilizatori # G4Media
Numărul utilizatorilor aplicaţiei de mesagerie MAX, o alternativă rusească la WhatsApp, a depăşit luni pragul de 50 de milioane, a anunţat biroul de presă al... © G4Media.ro.
20:40
Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât... © G4Media.ro.
20:40
Belgia este practic un narco-stat, avertizează un judecător de rang înalt din Anvers / „S-au înrădăcinat structuri extinse de tip mafiot”, a scris judecătorul într-o scrisoare anonimă # G4Media
Traficul de droguri transformă Belgia într-un narco-stat, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în... © G4Media.ro.
20:40
Hamas anunţă că va preda Israelului rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic / Alte 12 corpuri sunt căutate în Gaza # G4Media
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a anunţat luni că în cursul serii vor fi predate rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic ţinut... © G4Media.ro.
20:30
Consiliul Judeţean Dâmboviţa va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte / În oraș a mai fost ridicat un stadion în urmă cu doi ani # G4Media
Consiliul Judeţean (CJ) Dâmboviţa a decis, luni, că va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte, suma reprezentând... © G4Media.ro.
20:20
Restricții pe circulație pe Valea Oltului / Se lucrează la Robeşti şi la Racoviţa, pentru autostrada Sibiu-Piteşti / ”Se va dinamita de cel puţin o dată pe zi” # G4Media
Lucrările la tunelul de la Robeşti (comuna Câineni), parte a lotului 2 (Boiţa – Cornetu) al Autostrăzii A1 Sibiu -Piteşti, vor fi extinse în perioada... © G4Media.ro.
20:20
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770. 000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției # G4Media
Un bărbat de 77 de ani din Spania a depus o plângere împotriva soției de origine română pentru o presupusă înșelătorie de 700. 000 de... © G4Media.ro.
20:10
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă, transmite... © G4Media.ro.
20:00
Echipele Distrigaz și Electrica intervin luni seara după semnalarea unei avarii la rețeaua de gaze de pe Strada Ion Câmpineanu din centrul Bucureștiului, au declarat... © G4Media.ro.
20:00
Nicușor Dan a acordat decorații Patriarhului Bartolomeu I și Patriarhiei Române / Sunt subliniate ”serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale„ # G4Media
Patriarhul Bartolomeu I a fost distins luni de către președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, cea mai înaltă distincție... © G4Media.ro.
19:40
Elon Musk ar putea părăsi Tesla dacă nu i se aprobă pachetul salarial de un trilion de dolari # G4Media
Elon Musk ar putea părăsi Tesla din funcția de CEO dacă pachetul salarial propus de 1 trilion de dolari nu va fi aprobat, a avertizat... © G4Media.ro.
19:40
VIDEO INTERVIU De ce nu mai vrea PSD să fie progresist? Victor Negrescu: Această decizie a fost luată pentru a ne diferenția de USR / Negrescu, acum șase ani: Un progresist va găsi mereu ceea ce este mai bun în oameni/ Atacuri în valuri la premierul Bolojan # G4Media
Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a decalrat într-un interviu pentru G4Media.ro că partidul său a decis să elimine sintagma partid progresist din statut pentru a se... © G4Media.ro.
19:40
Grindeanu, despre pensiile magistraților: Da, vom avea o nouă lege / Se va ieși la pensie la 65 de ani, nu poți să ai pensia cât salariul, și astea sunt lucruri nenegociabile # G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, la Antena 1, că va exista o nouă lege în privința magistraților, care va prevedea... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:10
Premierul britanic a semnat cu Turcia un acord de 8 miliarde de lire sterline pentru livrarea a 20 de avioane Eurofighter # G4Media
Premierul britanic Keir Starmer a semnat luni, la Ankara, un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline cu Turcia pentru 20 de avioane... © G4Media.ro.
18:50
O profesoară de biologie din Iași şi-a dat demisia, după ce elevii au descoperit fotografii indecente cu ea pe un site de videochat # G4Media
O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din judeţul Iaşi şi-a dat demisia, după ce elevii au descoperit... © G4Media.ro.
18:40
Comisia Europeană va propune un pachet cuprinzător de reforme în încercarea de a elimina barierele naționale și de a crea o piață financiară europeană mai... © G4Media.ro.
18:40
STUDIU Turiștii descoperă Timișoara: le place atmosfera, dar critică infrastructura și lipsa traducerilor. Doar 34% dintre ei aleg cazarea la hotel, majoritatea preferând platformele de tip Airbnb # G4Media
Universitatea de Vest din Timișoara – prin Departamentul de Geografie și Facultatea de Sociologie și Psihologie – împreună cu Organizația de Management al Destinației Timișoara... © G4Media.ro.
18:20
România activează un escadron de F-16 la Baza Aeriană Câmpia Turzii / Măsura vine în contextul intensificării incursiunilor dronelor rusești în zona Dunării # G4Media
Ministerul Apărării Naționale a anunțat pe 27 octombrie 2025 că unitatea F-16 Fighting Falcon este operațională pentru misiuni NATO de poliție aeriană, începând cu data... © G4Media.ro.
18:20
Bursa din Buenos Aires a reacționat spectaculos luni la victoria președintelui ultraliberal Javier Milei duminică în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, partidul său obținând... © G4Media.ro.
18:10
Ministerul Culturii anunță că Guvernul a modificat Ordonanța 52 pentru a diminua efectele asupra domeniului culturii publice # G4Media
Guvernul a adoptat, luni, un act normativ pentru diminuarea efectelor OUG nr. 52 asupra domeniului culturii publice, astfel încât, prin intermediul unor exceptări de la... © G4Media.ro.
18:00
Armata Rusiei avansează în direcția orașului strategic Pokrovsk, unde s-au infiltrat grupuri de sabotaj și recunoaștere # G4Media
Ucraina își consolidează rapid poziția în orașul Pokrovsk din Donetsk, important din punct de vedere strategic, în timp ce grupuri izolate de trupe ruse au... © G4Media.ro.
17:50
A fost modificat regulamentul Senatului / Senatorii pot adresa întrebări Guvernului şi în vacanţele parlamentare # G4Media
Senatul a adoptat, luni, propuneri de completare a Regulamentului Senatului referitoare la dreptul senatorilor de a adresa, în cadrul controlului parlamentar, întrebări Guvernului şi altor... © G4Media.ro.
17:30
Cine sunt Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD), candidații partidelor din coaliția de guvernare la Primăria Capitalei: Vin din zona „administrativ-tehnică”, niciunul nu este simplu „om de partid” / Ce îi unește și ce îi desparte în bătălia pentru București / Ce avere are fiecare # G4Media
Pentru alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, se prefigurează din partea partidelor din coaliția de guvernare trei figuri politice cu trasee și stiluri... © G4Media.ro.
17:30
Supă cremă de cartof dulce, ardei copt și pui/ O rețetă reconfortantă, ideală pentru sezonul rece/ Dacă înlocuiești supa de pui cu una de legume obții o versiune vegană la fel de gustoasă # G4Media
Această supă cremă este combinația perfectă între gust aromat de toamnă și o textură catifelată. Cartoful dulce și ardeiul copt aduc aromă, iar pieptul de... © G4Media.ro.
17:20
Angajatul postului german de televiziune ZDF ucis în Fâşia Gaza săptămâna trecută era membru al mişcării palestiniene Hamas # G4Media
Postul de televiziune public german ZDF a anunţat luni că un angajat al organizaţiei palestiniene partenere care a fost ucis săptămâna trecută în Fâşia Gaza era... © G4Media.ro.
17:20
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta / Aceştia vor ajunge în România la începutul anului viitor # G4Media
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta, iar aceştia vor ajunge în România la începutul anului viitor, a anunţat directorul de cabinet al... © G4Media.ro.
17:20
Liderul extremei drepte olandeze a prezentat scuze pentru imaginile generate de inteligența artificială care îl discreditează pe Frans Timmermans, unul dintre principalii săi rivali politici # G4Media
Liderul extremei drepte olandeze Geert Wilders a prezentat luni scuzele sale pentru imaginile generate de inteligenţa artificială ce îl discreditează pe Frans Timmermans, unul dintre... © G4Media.ro.
17:20
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii despre primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei din ultimii ani # G4Media
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii cu privire la criteriile şi evaluările care au stat la baza... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:10
Lewis Hamilton a sperat la un podium alături de Ferrari în Mexic (ar fi fost primul din mandatul de la Ferrari), dar o penalizare de... © G4Media.ro.
17:00
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet (PNL) propune extinderea sistemului de garanţie-returnare şi la ambalajele de borş, oţet, cafea, borcane şi reutilizabile # G4Media
Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunţat, luni, depunerea unei iniţiative legislative potrivit căreia se extinde sistemul de garanţie-returnare şi la ambalajele... © G4Media.ro.
16:50
Bateriile mașinilor electrice moderne se degradează foarte puțin în timp, potrivit unui nou studiu / Top 10 mașini cu cea mai mică uzură a celulelor în timp # G4Media
Barierele în calea achiziționării de mașini electrice continuă să dispară, în special în cazul vehiculelor second-hand, unde preocupările legate de degradarea bateriilor sunt cele mai... © G4Media.ro.
16:50
Regele Charles al III-lea a inaugurat un memorial dedicat militarilor lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali, la National Memorial Arboretum # G4Media
Regele Charles al III-lea – comandantul-şef al Forţelor armate ale Regatului Unit – a inaugurat luni, în centrul Angliei, un memorial dedicat militarilor lesbiene, gay,... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.