Lege nouă pentru victimele violenței domestice: ordinul de protecție, prelungit automat. Retragerea plângerii nu mai oprește cercetarea penală
SportMedia, 27 octombrie 2025 22:50
Senatul a adoptat luni, în unanimitate, proiectul de lege care aduce modificări esențiale pentru protejarea victimelor violenței domestice. Inițiativa, elaborată în cadrul Comisiei speciale „România fără violență domestică”, condusă de Alina Gorghiu, urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional. „Este un pas important înainte – un semnal clar că vocea victimelor … The post Lege nouă pentru victimele violenței domestice: ordinul de protecție, prelungit automat. Retragerea plângerii nu mai oprește cercetarea penală appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
22:50
Lege nouă pentru victimele violenței domestice: ordinul de protecție, prelungit automat. Retragerea plângerii nu mai oprește cercetarea penală # SportMedia
Senatul a adoptat luni, în unanimitate, proiectul de lege care aduce modificări esențiale pentru protejarea victimelor violenței domestice. Inițiativa, elaborată în cadrul Comisiei speciale „România fără violență domestică”, condusă de Alina Gorghiu, urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional. „Este un pas important înainte – un semnal clar că vocea victimelor … The post Lege nouă pentru victimele violenței domestice: ordinul de protecție, prelungit automat. Retragerea plângerii nu mai oprește cercetarea penală appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Guvernul a modificat ordonanța austerității: primăriile pot relua cheltuielile și serviciile sociale # SportMedia
Guvernul a aprobat, luni, modificări importante la Ordonanța de Urgență 52/2025, actul care a provocat un val de nemulțumiri în administrația locală. Executivul spune că noile reguli „asigură o utilizare prudentă și eficientă a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă a normei”. Ordonanța a fost adoptată după ce primarii au reclamat că nu mai … The post Guvernul a modificat ordonanța austerității: primăriile pot relua cheltuielile și serviciile sociale appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Horoscop zilnic pentru 28 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 28 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
20:50
Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) va fi extins, de la 1 ianuarie 2027, la mai multe tipuri de ambalaje reutilizabile, inclusiv la cele pentru borș, oțet, cafea sau produse pe bază de cafea, precum și la borcane. Inițiativa aparține deputatului PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, care a depus un proiect de lege pentru modificarea … The post Românii vor putea returna și borcanele: sistemul SGR se extinde din 2027 appeared first on spotmedia.ro.
20:50
Cinci proxeneți români, condamnați în Scoția pentru viol și exploatare sexuală: „Credeau că nimănui nu-i pasă de victime” # SportMedia
O grupare de origine română, care a violat și exploatat sexual zece femei vulnerabile în orașul Dundee, a fost condamnată la închisoare de un tribunal din Glasgow, la finalul unei anchete complexe derulate de Poliția Scoției. Conform anchetatorilor, între iunie 2021 și septembrie 2022, membrii bandei le ofereau victimelor droguri, inclusiv crack cocaine, și alcool, … The post Cinci proxeneți români, condamnați în Scoția pentru viol și exploatare sexuală: „Credeau că nimănui nu-i pasă de victime” appeared first on spotmedia.ro.
20:50
România cere investiții majore pentru a reduce prețul energiei: Avem printre cele mai mari tarife din Europa # SportMedia
România are în continuare unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la reuniunea CESEC – Grupul pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, desfășurată la București. Evenimentul, desfășura în prezența comisarului european pentru energie, Dan Jørgensen, și a 16 miniștri din regiune, a vizat … The post România cere investiții majore pentru a reduce prețul energiei: Avem printre cele mai mari tarife din Europa appeared first on spotmedia.ro.
20:50
„Sunt prea mulți români în orașul meu”: ce dezvăluie primul studiu despre votanții din diaspora ai extremei drepte # SportMedia
Între un sfert şi o treime dintre votanţii din diaspora ai lui Călin Georgescu şi George Simion cred că în comunităţile în care trăiesc „sunt prea mulţi români” și că ar fi bine ca țările gazdă să oprească acest aflux. Mai mult, mulţi dintre ei se consideră „imuni” la eventuale schimbări în UE, pentru că … The post „Sunt prea mulți români în orașul meu”: ce dezvăluie primul studiu despre votanții din diaspora ai extremei drepte appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
18:50
Premiu internațional de excelență pentru echipa românească de psiho-oncologie, la Amsterdam EU # SportMedia
O echipă de specialiști români în psiho-oncologie a fost distinsă cu Premiul de Excelență în cadrul prestigiosului 38th European College of Neuropsychopharmacology Congress, desfășurat la Amsterdam, între 11–14 octombrie 2025. Premiul a fost acordat pentru lucrarea științifică „Affective Disorders in Oncology Patients: Impact on Treatment Adherence and Quality of Life”, semnată de Prof. Univ. Dr. … The post Premiu internațional de excelență pentru echipa românească de psiho-oncologie, la Amsterdam EU appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Ai grjă de articulațiile tale cât mai natural, prin aplicarea de creme cu produse de la Doctor Herb # SportMedia
Știai că prin combinarea unei creme pentru articulații cu un masaj local îți poți menține mobilitatea și confortul zilnic în tot corpul? Tu cum ai grijă de articulațiile tale? Probleme obișnuite cu care te poți confrunta Acestea susțin fiecare mișcare a corpului, deci trebuie să te preocupe din timp, altfel în urma efortului intens, s-ar … The post Ai grjă de articulațiile tale cât mai natural, prin aplicarea de creme cu produse de la Doctor Herb appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Fără artificii de Revelion în Brașov: Fiecare sfârșit de an este un adevărat coșmar pentru animale # SportMedia
Primăria Braşov a decis să renunţe la focurile de artificii în noaptea de Revelion şi anunţă că le va înlocui cu jocuri de lasere. Primarul George Scripcaru a luat această hotărâre ţinând cont de studiile care arată că artificiile le provoacă animalelor stres sever, panică, pierderea auzului, răniri şi chiar moartea. Edilul face apel la … The post Fără artificii de Revelion în Brașov: Fiecare sfârșit de an este un adevărat coșmar pentru animale appeared first on spotmedia.ro.
18:50
CFR Cluj a anunțat că va prezenta noul antrenor în câteva zile. Ardelenii vor să renunțe la interimat, dar nu sunt încă siguri dacă Dan Petrescu va fi alesul. În orice caz, CFR Cluj anunță că va numi un nou antrenor peste câteva zile. „Țin foarte mult la Dan Petrescu, ca toți din club. Sigur … The post Antrenor nou la CFR Cluj: Va fi prezentat în câteva zile appeared first on spotmedia.ro.
18:50
InspirAction, cu sprijinul PRO TV, a dat startul Hack Your Mind un proiect național de educație digitală pentru adolescenți # SportMedia
62% dintre adolescenți se informează exclusiv de pe rețele sociale, iar 74% nu verifică sursa știrilor, potrivit unui studiu realizat de World Economic Forum. Europol raportează o creștere alarmantă a atacurilor cibernetice asupra minorilor, iar cercetările recente arată că unul din zece adolescenți dezvoltă un comportament problematic în raport cu rețelele sociale, simțind fie că … The post InspirAction, cu sprijinul PRO TV, a dat startul Hack Your Mind un proiect național de educație digitală pentru adolescenți appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță extinderea rețelei de caravane medicale și decontarea serviciilor oferite de acestea prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a asigura accesul la prevenție și diagnostic tuturor românilor, inclusiv celor din zonele rurale izolate. În plus, Cabinetele medicale mobile de prevenţie şi screening pentru boli grave vor fi organizate de … The post Rețeaua de caravane medicale va fi extinsă, iar analizele vor fi gratuite appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Revenire spectaculoasă pentru Simona Halep: Sportiva noastră se întoarce în tenis într-un nou rol # SportMedia
Simona Halep va reveni în tenis începând cu 1 noiembrie, într-un nou rol. Sportiva noastră a anunțat că se va implica direct la Turneul Campioanelor 2025, competiție organizată în Arabia Saudită, la Riad. Rolul Simonei Halep nu a fost încă făcut public, dar cel mai probabil va fi ambasadoare a turneului. Într-un mesaj publicat pe … The post Revenire spectaculoasă pentru Simona Halep: Sportiva noastră se întoarce în tenis într-un nou rol appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Guvernul a exceptat instituțiile de cultură de la ordonanța austerității. Pot relua cheltuielile și proiectele culturale # SportMedia
Guvernul a decis, în ședința de luni, introducerea unor excepții la articolul XVII din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, astfel încât instituțiile publice de cultură să își poată desfășura activitatea în condiții normale. Măsura vine după dezbaterile și observațiile transmise inclusiv de Ministerul Culturii. Potrivit Ministerului Culturii, „noul act normativ exceptează de la dispozițiile imperative … The post Guvernul a exceptat instituțiile de cultură de la ordonanța austerității. Pot relua cheltuielile și proiectele culturale appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
16:50
Armata ucraineană duce lipsă de arme și echipamente moderne furnizate de aliații occidentali, însă soldații și comandanții spun că nevoia de resurse de bază este mai mare decât cea de rachete Tomahawk. Deși Kievul și-a dorit ca Statele Unite să dea în sfârșit undă verde furnizării de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, militarii … The post Ce-i lipsește acum Ucrainei, mai mult decât rachetele Tomahawk appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Spaniolul Carlos Alcaraz îşi păstrează poziţia de lider în ierarhia mondială ATP, conform clasamentului anunțat luni luni. Alcaraz are 11.340 de puncte, fiind urmat îndeaproape de italianul Jannik Sinner, care are 10.500 de puncte. Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, aflat pe locul al treilea cu 6.160 de puncte. Următoarele poziţii sunt ocupate de … The post Noul clasament ATP: Cum arată top 10 appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Una dintre cele mai vechi comori ale României, expusă la Palatul Culturii din Iași. ”Simți energia de acum 350.000 de ani” # SportMedia
O comoară de acum 350.000 de ani, unică în România, este expusă la Iași. Vorbim despre singurul craniu de mamut de stepă descoperit vreodată în țara noastră. Piesa a fost restaurată și are acum un loc de onoare în Palatul Culturii. Craniul de mamut a fost descoperit în anul 1956, la marginea satului Holboca, … The post Una dintre cele mai vechi comori ale României, expusă la Palatul Culturii din Iași. ”Simți energia de acum 350.000 de ani” appeared first on spotmedia.ro.
16:50
BNS atrage atenția că înghețarea salariului minim în 2026 ar fi o încălcare gravă a legislației # SportMedia
Blocul Naţional Sindical (BNS) atrage atenţia că îngheţarea salariului minim în 2026 ar fi o încălcare gravă a legislaţiei naţionale şi europene şi avertizează că România riscă procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Potrivit BNS, formula legală de calcul a salariului minim este una corectă, transparentă, agreată de toate părţile – Guvern, patronate şi … The post BNS atrage atenția că înghețarea salariului minim în 2026 ar fi o încălcare gravă a legislației appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Expert militar american: Racheta Burevestnik cu care se laudă Putin e o cascadorie inutilă și mortală # SportMedia
Vladimir Putin a spus că racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik este „invincibilă”. Dar chiar este? Vladimir Putin a anunțat duminică testarea cu succes al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik (denumirea NATO: „Skyfall”) – o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară concepută pentru o rază de acțiune nelimitată și pentru evitarea … The post Expert militar american: Racheta Burevestnik cu care se laudă Putin e o cascadorie inutilă și mortală appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Juventus Torino a anunțat, luni, despărțirea de antrenorul Igor Tudor, la doar o zi după înfrângerea suferită în deplasare cu Lazio Roma, scor 1-0. „Clubul Juventus confirmă că Igor Tudor a fost eliberat din funcția de antrenor principal, alături de membrii staffului său – Ivan Javorcic, Tomislav Rogic și Riccardo Ragnacci”, se arată într-un comunicat … The post Juventus Torino și-a demis antrenorul appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
14:50
Director la DSP Brașov, sub control judiciar. Anunța spitalele când urmau să fie controlate # SportMedia
Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat că ar fi avertizat reprezentanții a două spitale că urmează să fie controlate. Potrivit procurorilor de la Serviciul Teritorial Brașov al DNA, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi informat reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean … The post Director la DSP Brașov, sub control judiciar. Anunța spitalele când urmau să fie controlate appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Scandal în lotul României de gimnastică: Denisa Golgotă spune că a fost abuzată și hărțuită # SportMedia
Gimnastica feminină românească a fost zguduită de un scandal major după Campionatele Mondiale de la Jakarta. La întoarcerea în țară, Denisa Golgotă a declarat că a depus o plângere la Federație privind hărțuirea fizică, dar aceasta a fost ignorată Tânăra gimnastă de 23 de ani a susținut, într-un discurs tranșant, că în cadrul lotului național … The post Scandal în lotul României de gimnastică: Denisa Golgotă spune că a fost abuzată și hărțuită appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Pacea s-a terminat și țara trebuie să fie gata pentru orice scenariu. Pentru prima dată, primul ministru și președintele sugerează că România trebuie să se pregătească de război dacă vrea să aibă pace. Ce urmează să se întâmple? Armata va fi mai coerentă în acțiunile pe care le face? Toți militarii vor primi bocanci? Ce … The post Cine strică imaginea Armatei appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Coșmarul oricărei pasionate de machiaj este același: petreci timp prețios dimineața pentru a crea un look impecabil, doar pentru a descoperi la prânz că fardul s-a adunat inestetic în pliul pleoapei, tușul s-a întins, iar rimelul a lăsat urme inestetice sub ochi. Fie că vorbim de o zi lungă la birou, de căldura verii, de … The post Machiaj rezistent: trucuri pentru o privire care durează toată ziua appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Daniel Băluță a fost propus candidat la Primăria Capitalei. Firea îi predă ștafeta organizației PSD București # SportMedia
Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus pe Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, candidat la Primăria Capitalei, validarea urmând să aibă loc în Consiliul Politic Naţional de marţi, a anunţat luni preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. De asemenea, Gabriela Firea anunţă că îi predă lui Daniel Băluţă ştafeta Organizaţiei de Bucureşti, ea urmând să coordoneze politic … The post Daniel Băluță a fost propus candidat la Primăria Capitalei. Firea îi predă ștafeta organizației PSD București appeared first on spotmedia.ro.
14:50
FCSB și CFR Cluj au bătut palma pentru un acord de 400 de mii de euro. Roș-albaștrii au răscumpărat o parte din procentele pe care CFR Cluj le mai avea din drepturile federative ale lui Daniel Bîrligea. În acest moment, CFR Cluj va mai încasa doar 10% din suma de transfer a lui Bîrligea, din … The post FCSB și CFR Cluj au bătut palma: Mutare de 400 de mii de euro appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Descoperă de ce apare autosabotajul, ce tipare transgeneraționale îl alimentează și cum le poți transforma # SportMedia
Ți s-a întâmplat vreodată să îți setezi intenții clare, să știi ce vrei… dar în momentul în care apare oportunitatea reală, să te blochezi, să amâni sau să alegi exact varianta care te ține pe loc? Asta nu înseamnă că nu ești suficient de puternică sau disciplinată. În spatele autosabotajului se află, de cele mai … The post Descoperă de ce apare autosabotajul, ce tipare transgeneraționale îl alimentează și cum le poți transforma appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Festivalul internațional de film documentar Astra Film Festival a premiat sâmbătă seara cele mai bune filme, pe lista de onoare a ediției 2025 aflându-se valoaroase, așa cum sunt de exemplu „Spre Vest, în Zapata” (r. David Bim, Cuba, 2025), „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, Polonia, Cehia – 2025) ori „Kabul, între rugăciuni” (r. … The post Astra Film Festival 2025 și-a desemnat câștigătorii appeared first on spotmedia.ro.
12:50
FCSB a anunțat decizia luată în cazul lui Denis Alibec. Atacantul roș-albaștrilor a fost supărat că a intrat în minutul 85 în meciul cu UTA Arad, iar la final nu a mai mers să sărbătorească alături de suporteri, ci a plecat direct la vestiare. Chiar și așa, Alibec a fost anunțat că va juca în … The post FCSB a luat decizia în cazul lui Denis Alibec appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Ciprian Ciucu și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Capitalei: Nu a fost o decizie ușoară. Am avut un dialog cu mine însumi # SportMedia
Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, și-a anunțat, luni, oficial candidatura la Primăria Capitalei, la alegerile din 7 decembrie. Edilul spune că nu a fost o decizie ușoară și a anunțat că sloganul lui în această campanie va fi „Bucureștiul pus la punct”. ”Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult … The post Ciprian Ciucu și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Capitalei: Nu a fost o decizie ușoară. Am avut un dialog cu mine însumi appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Volodimir Zelenski i-a spus premierului polonez Donald Tusk, în cea mai recentă discuție pe care au avut-o, că Ucraina este pregătită să continue să mai reziste câțiva ani invaziei rusești. Ucraina poate să mai lupte încă doi-trei ani cu Rusia, însă Kievul e îngrijorat de impactul pe termen lung al războiului asupra populației și economiei … The post Zelenski: Ucraina e pregătită să lupte încă 3 ani cu Rusia appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Minutul care poate salva o viață. Recunoaște primele semne ale unui AVC și acționează rapid # SportMedia
Accidentul vascular cerebral (AVC) este una dintre cele mai grave urgențe medicale, dar și unadintre cele mai frecvente cauze de deces și invaliditate la nivel mondial. Apare brusc, fărăavertisment, și în doar câteva minute poate schimba complet viața unei persoane. În cazul unuiAVC, fiecare secundă contează. Cu cât pacientul ajunge mai repede la spital, cu … The post Minutul care poate salva o viață. Recunoaște primele semne ale unui AVC și acționează rapid appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Patru bărbaţi implicaţi în incidentul cu focuri de armă de duminică, din Sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi de poliţiştii bucureşteni. Ei sunt acuzaţi de mai multe infracţiuni, inclusiv nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept. Potrivit anchetatorilor, cei patru s-au certat în stradă, pe fondul unor conflicte mai vechi, … The post Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Patru persoane au fost reținute appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Conducerea FCSB a fost întrebată dacă îl aduce înapoi pe Alexandru Musi de la Dinamo. Roș-albaștrii au negat ferm interesul pentru Alexandru Musi, susținând că nu sunt interesați. „Nici dacă mi-l dă gratis. Ce să fac cu el? Eu când nu vreau un jucător, nu-l mai vreau și punct! Nu contează că-l vrea Dinamo, Craiova! … The post FCSB, întrebată dacă îl transferă pe Alexandru Musi: Răspunsul roș-albaștrilor appeared first on spotmedia.ro.
12:50
În orice afacere, timpul și eficiența sunt esențiale. Fie că deții un magazin online, undepozit, un birou logistic sau un lanț de retail, fiecare secundă economisită contează.Iar când vine vorba despre gestionarea comenzilor, etichetarea produselor și trimitereacoletelor, o imprimantă termică poate face diferența dintre haos și organizare perfectă.Deși poate părea o investiție minoră, o imprimantă … The post De ce să investești într-o imprimantă termică pentru business-ul tău appeared first on spotmedia.ro.
10:50
WTA a anunțat, luni dimineață, noul clasament mondial, în care Jaqueline Cristian a reușit performanța carierei. Sportiva noastră a urcat 3 locuri în ierarhia mondială și a ajuns pe 39. Este cea mai bună clasare din cariera lui Jaqueline. Conform ierarhiei publicate de WTA, Sorana Cîrstea rămâne pe locul 45 în această săptămână. În schimb, … The post WTA a anunțat noul clasament mondial: Performanța carierei pentru Jaqueline Cristian appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Moscova a fost ținta unui atac masiv cu drone, lansat de Ucraina, în noaptea de duminică spre luni, a anunțat primarul Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, sistemele ruseşti de apărare aeriană au doborât 34 de drone ucrainene care au vizat Moscova. Aceste drone au fost doborâte în decurs de şase ore, începând cu ora 22:00 ora … The post Moscova a fost atacată cu zeci de drone. Două aeroporturi au fost închise (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:50
FCSB a anunțat că va face un transfer extraordinar după victoria cu UTA Arad. Roș-albaștrii au început căutarea pentru un fundaș central, iar Mihai Stoica a plecat în Portugalia. Oficialul roș-albaștrilor a descoperit un fundaș central „extraordinar”, pe care FCSB îl va transfera în iarnă. „Am o veste bună din Portugalia. A găsit MM ceva … The post Transfer din Portugalia la FCSB: „Ceva extraordinar” appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Presa din Spania a dezvăluit motivul pentru care Lamine Yamal și Vinicius au fost la un pas de bătaie. El Clasico s-a încheiat cu o încăierare între jucători, dar tensiunile au început încă de pe durata partidei dintre Real Madrid și FC Barcelona. „Dai toate pasele înapoi, numai pase înapoi”, i-a spus Vinicius lui Yamal, … The post Motivul scandalului dintre Lamine Yamal și Vinicius, făcut public appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Lituania a închis aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus după al patrulea incident aerian din această săptămână # SportMedia
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest gen din această săptămână, relatează Reuters. Lituania a … The post Lituania a închis aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus după al patrulea incident aerian din această săptămână appeared first on spotmedia.ro.
10:50
FCSB a anunțat că și-a găsit un nou fundaș central. Roș-albaștrii vor miza în centrul defensivei pe Ionuț Cercel, care a fost folosit, până la meciul cu UTA Arad, în banda dreaptă. Gigi Becali a spus că Ionuț Cercel a transmis că se simte mai bine ca fundaș central decât în dreapta. „De ce l-am … The post FCSB și-a găsit fundaș central: „Va juca alături de Ngezana” appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime. Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua operațiuni de rutină de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbușit în Marea Chinei de Sud, a anunțat într-un comunicat Flota … The post Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
08:50
Ce spune Bolojan despre acuzația că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a lui Băsescu: N-am intrat pe geam în această casă # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu. El a explicat că din considerente de securitate a fost mutat într-o casă care era disponibilă şi a aflat abia apoi că aceasta era fosta locuinţă a lui Băsescu. Premierul a mai spus că dacă fostul … The post Ce spune Bolojan despre acuzația că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a lui Băsescu: N-am intrat pe geam în această casă appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Un nou studiu oferă primele dovezi convingătoare că exercițiile mentale riguroase pot inversa una dintre schimbările chimice ale creierului asociate cu îmbătrânirea. Cercetătorii au descoperit că antrenamentele cognitive regulate pot crește nivelul de acetilcolină, o substanță esențială pentru memorie și atenție, care, de obicei, scade odată cu vârsta. Studiul, desfășurat pe o perioadă de zece … The post Cum poți întineri creierul cu 10 ani. Ce au descoperit oamenii de știință – studiu appeared first on spotmedia.ro.
02:40
O teorie veche despre schizofrenie tocmai a fost confirmată. Ce se întâmplă, de fapt, în creierul acestor persoane – studiu # SportMedia
Imaginați-vă că auziți voci care nu există în jurul vostru. Pentru zeci de ani, oamenii de știință s-au întrebat de ce se întâmplă acest lucru în schizofrenie. Acum, un studiu recent aduce dovezi care confirmă o veche teorie: aceste „voci” ar putea fi, de fapt, propriile gânduri, pe care creierul le percepe greșit ca fiind … The post O teorie veche despre schizofrenie tocmai a fost confirmată. Ce se întâmplă, de fapt, în creierul acestor persoane – studiu appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Investigație Cum tolerează primăriile publicitatea ilegală chiar în buricul Bucureștiului. Panourile fac bani, vinovații se pierd printre hârtii # SportMedia
Centrul Capitalei este, în continuare, plin de panouri publicitare amplasate ilegal. Polițiștii locali își aruncă unul altuia responsabilitatea verificărilor. Iar când totuși se duc în control, o fac de formă. Și fără rezultate clare. Notificările postate de polițiști – atunci și când nu sunt puse în glumă – dispar cât ai bate din palme. … The post Investigație Cum tolerează primăriile publicitatea ilegală chiar în buricul Bucureștiului. Panourile fac bani, vinovații se pierd printre hârtii appeared first on spotmedia.ro.
02:40
De ce își modernizează Elveția rețeaua de buncăre: Noe nu a construit arca în timpul potopului # SportMedia
Invocând „situația schimbătoare a securității globale”, Elveția, țara renumită pentru neutralitatea sa, desfășoară o amplă renovare a adăposturilor civile. Undeva în Zurich, ascuns sub fermecătoarele străzi pietruite și clădirile medievale din orașul vechi, există un loc care îi uimește pe toți cei care ajung acolo. La prima vedere, Urania, un spațiu subteran care se întinde … The post De ce își modernizează Elveția rețeaua de buncăre: Noe nu a construit arca în timpul potopului appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Bolojan, despre tensiunile cu PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții. Dacă cei din coaliție au soluții mai bune, să le spună # SportMedia
Dacă există oameni în coaliție care au soluții mai potrivite pentru problemele României, ar trebui să le spună și chiar să introducă moțiuni de cenzură pentru formarea unei alte majorități, a declarat Ilie Bolojan duminică seară. El a subliniat că nu ține să fie premier în orice condiții. Bolojan a spus despre criticile care-i sunt … The post Bolojan, despre tensiunile cu PSD: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții. Dacă cei din coaliție au soluții mai bune, să le spună appeared first on spotmedia.ro.
00:40
FCSB a învins pe UTA Arad, scor 4-0, în ultima partidă a zilei de duminică din Liga 1, în runda cu numărul 14 din sezonul competițional 2025/2026. Golurile au fost marcate de Bîrligea, un șut minunat din afara careului, plus Tănase și Olaru din penalti, dar și Thiam pe final de joc, în prelungiri. Gazdele … The post FCSB obține o victorie mare cât o gură de oxigen appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.