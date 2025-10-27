Kelemen Hunor, despre proiectul referitor la pensiile magistraţilor: Dacă nu închidem acest subiect, pierdem cu toţii. Fiindcă vom fi o coaliţie, un guvern, o majoritate impotentă / Şi oamenii sunt extrem de nervoşi
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că proiectul privind pensiile magistraţilor trebuie închis cât mai repede, el afirmând că, dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci actuala majoritate va dovedi că este ”impotentă”, pentru că nu este în stare să treacă o lege prin Parlament.
UPDATE - Harghita: Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, implicaţi într-un accident / Un ATV cu remorcă s-a răsturnat / Un tânăr a murit / Mai multe victime vor fi transportate la spital # News.ro
Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident rutier în judeţul Harghita. Un ATV cu remorcă s-a răsturnat, mai mulţi dintre tineri urmând a fi transportaţi la spital. Una dintre victime a fost declarată decedată.
Kelemen Hunor crede că ar fi ”o greşeală mare” ca disputele din campania pentru Primăria Bucureşti să ajungă în coaliţie: Riscul să nu iasă niciunul din candidaţii coaliţiei creşte, mai ales dacă vor intra în conflict dur între ei # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că bătălia electorală pentru Primăria Capitalei trebuie să rămână la nivel de Bucureşti şi să nu fie extinsă la nivel naţional, pentru a nu fi afectată guvernarea.
Fiziokinetoterapeutul Cristian Drăghiceanu, despre Kendama: Este o activitate fizică, care are şi un real beneficiu pentru că îi îndepărtează pe tineri de gadgeturi / Să mai diminueze unghiul cervicalei, să nu stea foarte cocoşaţi # News.ro
Fiziokinetoterapeutul Cristian Drăghiceanu, care este şi osteopat, a menţionat că este important pentru copii să se joace cu Kendama şi să stea departe de gadgeturi, dar a atras atenţia că aceştia ar trebui să aibă mai multă grijă la postură şi să nu stea cocoşaţi.
Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă.
Cinci români au fost condamnaţi la închisoare în Scoţia pentru violarea şi exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile într-un caz „deosebit de şocant”. Cel mai probabil, ei vor fi expulzaţi după executarea pedepselor # News.ro
Membrii unei bande de români au fost condamnaţi luni la pedepse cuprinse între opt şi 24 de ani de închisoare pentru violarea şi exploatarea sexuală a 10 femei vulnerabile în Dundee, Scoţia, relatează Sky News. Este vorba de patru bărbaţi şi o femeie, care fuseseră găsiţi vinovaţi în ianuarie de zeci de infracţiuni – inclusiv viol – în urma unei anchete care a vizat exploatarea sexuală, traficul de persoane şi furnizarea de droguri.
Kelemen Hunor: Nu au fost luate degeaba măsurile, dar oamenii aşteaptă să existe şi alte ajustări decât creşterea de taxe şi impozite şi au dreptate # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că măsurile fiscale luate de Guvern nu au fost degeaba, având în vedere că deficitul bugetar încă se menţine ridicat, el adăugând că România trebuie să evite intrarea într-o criză economică.
Fiziokinetoterapeutul Cristian Drăghiceanu, despre legătura între sănătatea gurii şi postură: Dacă gura nu închide corespunzător, creează tensiuni la nivelul ţesutului, iar ţesul, tensionându-se, creează dezechilibru la nivelul întregii posturi # News.ro
Fiziokinetoterapeutul Cristian Drăghiceanu, care este şi osteopat, a arătat că există o legătură între sănătatea gurii şi postura pacientului. Un rol important în această problemă o are şi ortodontul, a precizat Drăghiceanu.
Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Bolojan este inflexibil: A învăţat mult de când a venit în Bucureşti de la Oradea, aşa simt eu. Dar sunt anumite chestiuni unde, într-adevăr, ne-am blocat # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, întrebat dacă Ilie Bolojan este inflexibil, că actualul premier a învăţat mult de când a venit în Bucureşti de la Oradea, dar că există anumite chestiuni unde există un blocaj în coaliţie.
Jucătorul Vlad Dragomir a marcat golul echipei Pafos în meciul cu Omonia Nicosia, pierdut, scor 1-2, în etapa a opta a campionatului Ciprului.
Deputatul de Prahova Ştefăniţă Avrămescu urmează să îşi anunţe candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Organizaţia Judeţeană a AUR Buzău urmeaază să îşi anunţe, miercuri, candidatul pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie. Reprezentantul AUR care va intra în luptă cu social-democratul Marcel Ciolacu şi cu independentul Silviu Iordache este Ştefăniţă-Alin Avrămescu, actual deputat de Prahova.
Kelemen Hunor: Există dispute, este dinamica coaliţiei de la bun început / S-au obişnuit când au guvernat în doi că ceea ce spune PSD, PNL acceptă / Probabil că e greu să te obişnuieşti că acum există un alt premier de la PNL care e mai puţin flexibil # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că disputele din coaliţie au existat încă de la început şi crede că vor continua până după Congresul PSD. ”Eu cred că suntem oameni maturi şi vom trece de aceste, sau peste aceste tensiuni din coaliţie după 7 noiembrie”, afirmă liderul UDMR care reclamă că nu este disciplină în coaliţie.
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani # News.ro
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii.
Silviu Iordache, fost prefect, îşi anunţă candidatura, ca independent, la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău: ”Împotriva lui Ciolacu. Împotriva sistemului. Pentru Buzău” # News.ro
Fostul prefect al judeţului Buzău Silviu Iordache şi-a anunţat oficial, luni, candidatura independentă pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, promiţând o alternativă la actuala clasă politică şi o administraţie ”pentru oameni, nu pentru partide”.
Fără contract din această vară, Grzegorz Krychowiak a anunţat luni că se retrage din activitate. Mijlocaşul polonez a agăţat ghetele în cui după o ultimă şi foarte scurtă experienţă cu o echipă de amatori din Polonia.
Zece persoane sunt judecate la Paris pentru hărţuire sexuală online împotriva primei-doamne a Franţei, după ce acestea au răspândit zvonul că ar fi făcut schimbare de sex # News.ro
Zece persoane sunt judecate luni şi marţi la Paris pentru presupusă hărţuire online a primei-doamne a Franţei, Brigitte Macron, în cadrul celei mai recente acţiuni legale declanşate de afirmaţii false că ea este o femeie transgender, care s-a născut bărbat şi este, de fapt, aceeaşi persoană cu fratele său Jean-Michel Trogneux, relatează Reuters.
Nicuşor Dan, la ceremonia de decorare a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române: Statul român, un garant al libertăţii de conştiinţă şi de credinţă, precum şi un partener loial al Bisericii - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, la ceremonia de decorare a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române, că statul român rămâne un garant al libertăţii de conştiinţă şi de credinţă, precum şi un partener loial al Bisericii. Şeful statului a mai arătat că finalizarea Catedralei Naţionale şi sfinţirea sa reprezintă încununarea unui idei care a unit generaţii de români, clerici, oameni de stat sau simpli credincioşi, care au dorit ca ortodoxia românească să aibă un lăcaş reprezentativ, simbol al unităţii de credinţă şi de neam, al demnităţii şi suveranităţii României moderne
Grindeanu, despre scenariul respingerii propunerii PSD privind pensiile magistraţilor: Dacă se merge înainte şi vine al doilea eşec, eu cred că trebuie să discutăm altcumva în interiorul coaliţiei # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul respingerii propunerilor PSD privind pensiile magistraţilor, că dacă se merge înainte şi vine al doilea eşec, el crede că trebuie să discute altcumva în interiorul coaliţiei.
FRG, după acuzaţia că nu a luat în seamă o plângere a sportivei Denisa Golgotă, privind tratamente preferenţiale la lot: Condamnăm ferm orice formă de favoritism şi discriminare ! # News.ro
FR Gimnastică transmite o clarificare, luni seară, în urma unor acuzaţii lansate de gimnasta Denisa Golgotă privind ”tratamente preferenţiale” în cadrul lotului feminin şi a faptului că plângerea sportivei nu a fost luată în seamă. Prin intermediul unui comunicat de presă, FRG confirmă sesizarea sportivei şi explică analizele efectuate la nivel federal.
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă.
Formula 1: Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie # News.ro
Fanii echipei de Formula 1 Red Bull vor trebui să mai aibă răbdare. Echipa a decis să amâne anunţul privind alegerea pilotului pentru 2026, iniţial prevăzut pentru Marele Premiu al Mexicului.
Grindeanu: Dorinţa de a impune doar o anumită cale în interiorul coaliţiei, fără să ţii cont şi de ceilalţi parteneri, pe noi, pe PSD, nu ne va găsi ca parteneri de lungă durată # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că dorinţa de a impune doar o anumită cale în interiorul coaliţiei, fără să ţii cont şi de ceilalţi parteneri, pe cei de la PSD nu îi va găsi ca parteneri de lungă durată.
Intervenţie pe o stradă din Bucureşti, unde se simte miroz de gaz de la o ţeavă subterană stradală – Accesul pietonilor şi al maşinilor, restricţionat # News.ro
ISU Bucureşti-Ilfov intervine, luni seară, pe strada Ion Câmpineanu, unde se simte miroz de gaz de la o ţeavă subterană stradală. Accesul pietonilor şi al maşinilor a fost restricţionat.
Sorin Grindeanu: Eu nu concurez cu premierul Bolojan. N-avem niciun fel de culoare comune, de alergat. Nu se aşteaptă nimeni la frăţii, să facem o mare Horă a Unirii, să aplaudăm ca în Coreea de Nord / Circul, orgoliile, dau satisfacţie de moment # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că el nu concurează cu premierul Bolojan şi nu au niciun fel de culoare comune, de alergat, împreună. Despre relaţia din coaliţie, Grindeanu a precizat că nu se aşteaptă nimeni la frăţii şi nu se aşteaptă nimeni să facă o mare Horă a Unirii sau să aplaude cu toţii ca în Coreea de Nord, iar circul, orgoliile, cine e cel mai puternic, aceste lucruri dau satisfacţie de moment.
Grindeanu: Reprezentanţii magistraţilor sunt de acord să revină la masa dialogului. Voi propune mâine în coaliţie să facem rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspunderii. Nu vreau să iau paternitatea nimănui # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că reprezentanţii magistraţilor sunt de acord să revină la masa dialogului şi că va propune marţi, în coaliţie, să facă rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspunderii, pentru că nu vrea să ia paternitatea nimănui pe proiectul privind pensiile magistraţilor.
Executivul a modificat OUG 52, care a provocat scandal în coaliţie / Guvern: Măsura are ca obiectiv asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă / Ce modificări aduce actul normativ # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, modificări ale OUG 52, care a provocat scandal în coaliţie, pentru a aduce clarificări şi îmbunătăţiri cadrului aplicabil angajamentelor şi cheltuielilor bugetare la categoria ”Bunuri şi servicii”. Măsura are ca obiectiv asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă a normei, a transmis Executivul.
Sabotaj în Franţa. Traficul trenurilor de mare viteză a fost puternic perturbat pe parcursul zilei de luni, în urma unui incendiu de origine „probabil criminală” # News.ro
Traficul trenurilor de mare viteză (TGV) a fost puternic perturbat în sud-estul Franţei încă de luni dimineaţă, de la ora 6:00, după un „probabil act de vandalism” care a avut loc la sud de gara din Valence. Numeroase legături feroviare au fost anulate şi s-au înregistrat întârzieri importante pe parcursul întregii zile, relatează Le Figaro.
Iaşi: O profesoară de biologie şi-a dat demisia, după ce elevii au descoperit fotografii indecente cu ea pe un site de videochat # News.ro
O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din judeţul Iaşi şi-a dat demisia, după ce elevii au descoperit că tânăra a apărut în ipostaze indecente pe un site de videochat.
Moto3: Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident la Grand Prix-ul Malaysiei, este în „stare stabilă, dar încă critică” # News.ro
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident duminică în timpul Marelui Premiu al Malaysiei în Moto3, se află într-o „stare stabilă, dar încă critică”, au anunţat, luni, echipa şi familia sa pe X.
Cluj: Un bărbat a făcut scandal, fiind chemaţi poliţiştii / A fost preluat şi internat într-un spital, de unde a fugit pentru a continua scandalul / A agresat un poliţist, fiind ulterior arestat pentru ultraj # News.ro
Un bărbat de 39 de ani din Gherla, judeţul Cluj, a fost arestat preventiv pentru ultraj. El a făcut scandal la domiciliu, fiind chemaţi poliţiştii. A refuzat să colaboreze cu aceştia, a fost preluat şi internat într-un spital, de unde a fugit pentru a continua scandalul. Din nou au venit poliţiştii la casa lui şi a agresat un agent, care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Proiectul de lege care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenţei domestice, adoptat de Senat. Alina Gorghiu: Un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile se schimbă pentru a le oferi protecţie reală # News.ro
Proiectul de lege prin care se aduc modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice a fost adoptat, luni, de Senat, Alina Gorghiu, preşedinta comisiei speciale comune în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – “România fără violenţă domestică” arătând că este un pas important înainte şi un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecţie reală şi sprijin concret. Proiectul merge la Camera Deputaţilor, Cameră decizională în acest caz.
Guvernul a adoptat actul normativ care să permită desfăşurarea normală a activităţii în instituţiile publice de cultură. Ministru: „Producerea şi valorificarea de bunuri culturale, posibile până la sfârşitul anului” # News.ro
Guvernul a decis în şedinţa de luni, exceptări de la art. XVII al OUG nr. 52/2025, care să permită, printre altele, desfăşurarea normală a activităţii în instituţiile publice de cultură.
Jucătorul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, ar fi pe cale să cumpere fosta casă a lui Gerard Piqué şi Shakira din suburbia Barcelonei. Proprietatea este estimată la 11 milioane de euro.
Kaja Kallas spune că UE caută modalităţi de a sprijini CPI, în condiţiile în care ordinea juridică internaţională este „atacată”. Ce se întâmplă dacă Ungaria se retrage # News.ro
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că ordinea juridică internaţională este „atacată” şi că blocul european caută opţiuni pentru a sprijini Curtea Penală Internaţională, relatează Reuters.
Premierul Ilie Bolojan, după întrevederea cu comisarul european pentru energie şi locuinţe: Investiţiile în stocare şi interconectare sunt esenţiale pentru siguranţa energetică a României # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie şi locuinţe, în cadrul căreia a transmis că, pentru a echilibra producţia şi consumul, România trebuie să investească în stocare şi în conectarea reţelelor energetice cu Vestul Europei. Având în vedere responsabilităţile comisarului şi în domeniul locuinţelor, a fost discutată şi posibilitatea extinderii programelor europene de sprijin pentru reabilitarea blocurilor vechi, în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice şi a confortului locativ”, arată Guvernul.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: 18 ferme din România devin „ferme model” pentru protecţia apelor şi a solului # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că 18 ferme din România devin „ferme model” pentru protecţia apelor şi a solului, prin schema de granturi „Sprijin pentru investiţii de mediu în ferme model cu rol demonstrativ”. În urma procesului de evaluare, fermele selectate provin din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Satu Mare, Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vrancea iar valoarea totală a finanţării este de peste 3 milioane de euro.
Clopotele Catedralei Naţionale şi cinci candelabre monumentale, livrate de două firme din Austria / Mesajul Ambasadei Austriei la Bucureşti – FOTO # News.ro
Clopotele Catedralei Naţionale, între care şi cel mai mare clopot cu balans liber din lume, şi cinci candelabre monumentale au fost livrate de două firme din Austria, anunţul fiind făcut, luni, de Ambasada Austriei la Bucureşti.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa / Am obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezidat la Bucureşti, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est, cu participarea a 16 miniştri din întreaga regiune, el afirmând că România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa şi de aceea, a adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC. Ministrul mai spune că a obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro.
Acţiune de amploare a Gărzii de Mediu pentru stoparea recoltării ilegale a trufelor, în Bacău – Firme care aveau aprobare pentru câteva sute de kilograme tot anul au recoltat deja zeci de mii de kilograme / Garda de Mediu explică pericolul # News.ro
Comisarii Gărzii de Mediu din Bacău au verificat firme care aveau autorizaţie să recolteze trufe şi au constatat încălcarea prevederilor din autorizaţiile de mediu. Deşi aveau aprobare pentru câteva sute de kilograme, trei firme au fost depistate că au transprotat deja zeci de mii de kilograme, punând în pericol echilibrul ecologic şi habitatul trufelor pentru anii următori.
Viktor Orban va discuta săptămâna viitoare cu Donald Trump despre sancţiunile împotriva companiilor energetice ruseşti # News.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va discuta despre sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti, printre alte probleme, când se va întâlni cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Washington, săptămâna viitoare, a anunţat luni ministrul de externe Peter Szijjarto, relatează Reuters.
David Popovici, printre sportivii de elită implicaţi în lansarea Adapt2Win, o campanie îndrăzneaţă de adaptare la schimbările climatice înaintea COP30 # News.ro
Schimbările climatice sunt unul dintre cei mai dificili adversari cu care se confruntă orice sportiv, avertizează jucătoarea de fotbal braziliană Tamires Dias, una dintre cei aproximativ 40 de sportivi de elită implicaţi în lansarea unei noi campanii globale care va fi prezentată la summitul COP30 de luna viitoare din ţara sa. Între sportivii implicaţi se află şi David Popovici.
UPDATE - Constanţa: Peste 50 de persoane au fost evacuate dintr-un cartier din Năvodari, după ce o maşină a lovit o conductă de gaz / Gazul a fost oprit; se fac măsurători în apartamente # News.ro
Peste 50 de persoane au fost evacuate, luni, dintr-un cartier din Năvodari, după ce o maşină a intrat într-o conductă de gaz. Gazul în zonă a fost oprit, iar echipajul CRBN face măsurători.
Botoşani: O tânără a fost amendată şi s-a ales cu permisul suspendat 30 de zile, după ce a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere / Nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie # News.ro
O tânără de 26 de ani a fost amendată cu 1.620 de lei şi s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile după ce a acroşat, luni, o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Accidentul s-a produs în municipiul Botoşani, unde tânăra nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie.
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe cer conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii despre primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei din ultimii ani # News.ro
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii cu privire la criteriile şi evaluările care au stat la baza acordării primelor şi bonusurilor de zeci de milioane de lei din ultimii ani şi lămuriri cu privire la măsurile pe care şefii celor trei instituţii susţin acum că le iau pentru a pune în aplicare reducerea de posturi şi de salarii prevăzută în legea pentru care şi-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan.
MedLife a reunit la Sibiu specialişti de top din Europa, România şi Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie # News.ro
MedLife, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină şi Colegiul Medicilor din România, au organizat cea de-a treia ediţie a conferinţei internaţionale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology” (CARE4NEURO-ONCOLOGY). Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 23–25 octombrie 2025, la Aula Magna a Facultăţii de Medicină din Sibiu. După succesul ediţiei anterioare, care a reunit peste 350 de participanţi şi 51 de vorbitori internaţionali, conferinţa din acest an şi-a propus să continue promovarea colaborării multidisciplinare în domeniul neuro-oncologiei, reunind specialişti de renume atât din ţară, cât şi din străinătate.
Inger Johansson, câştigătoarea Premiului ICR pentru cea mai bună traducere a unei cărţi din literatura română # News.ro
Premiul Institutului Cultural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărţi din literatura română a fost acordat traducătoarei Inger Johansson pentru traducerea în limba suedeză a volumului „Corespondenţa lui Marcel Proust de Mihail Sebastian”, apărut la editura Bokförlaget Faethon, Suedia, volum publicat în anul 2024 cu sprijinul oferit de ICR prin programul Translation and Publication Support. Premiul a fost decernat în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere de la Iaşi, duminică, la Teatrul „Vasile Alecsandri” din Iaşi şi a fost anunţat de preşedintele ICR, Liviu Jicman.
Incendiu la o biserică din judeţul Prahova / Pompierii intervin cu mai multe autospeciale - FOTO # News.ro
Pompierii intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la acoperişul bisericii din Podu Valeni, judeţul Prahova.
