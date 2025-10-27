Claudia Puican și Armin Nicoară, ultimele pregătiri înainte de marele eveniment! Nunta anului va avea loc marți, 28 octombrie: "Am plâns..."

14:40

MediCOOL reușește să ofere răspunsuri utile la toate întrebările din domeniul sănătății pentru ca telespectatorii să ajungă la un stil de viață corect, fără disconfort. Termenii medicali sunt explicați pe înțelesul tuturor, în timp ce pacienții care vin în platou oferă adevărate lecții de viață pentru ca privitorii să acționeze mult mai repede atunci când vine vorba despre bunăstarea lor, ținând cont că prevenția începe de acasă. Marian Capet este invitatul ediției de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Acesta va discuta despre dependența de dulciuri.