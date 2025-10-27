Volodimir Zelenski a decis ca Armata Ucraineană să mărească raza de acțiune a atacurilor de pe teritoriul Rusiei. Arată că astfel poate fi afectată capacitatea rușilor de a continua războiul.
Biziday.ro, 27 octombrie 2025 22:50
În discursul său de seară, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o întâlnire cu membrii Statului Major General, în care s-a discutat despre efectele pe care atacurile de până acum ale ucrainenilor le-au avut asupra rușilor și despre modul în care acestea trebuie să continue. “Miza o reprezintă capacitățile noastre de a impune sancțiuni […]
• • •
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:40
Turcia. Cutremur cu magnitudinea 6,1 pe scara Richter, în orașul Sindirgi, din vestul țării. Din primele informații, nu au fost raportate victime. # Biziday.ro
Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) a precizat că cutremurul s-a produs la ora locală 22:48 (21:48 ora României). Acesta a avut loc la o adâncime de 10 km, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ). Până în acest moment, nu au fost raportate victime sau pagube. Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a […]
Acum 2 ore
21:50
Compania petrolieră rusă Lukoil intenționează să-și vândă activele internaționale, după ce a fost supusă sancțiunilor din partea SUA. Anunță că examinează oferte de la potențiali cumpărători. # Biziday.ro
“Din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state, compania își anunță intenția de a-și vinde activele internaționale”, a precizat Lukoil într-un comunicat. Compania a adăugat că procesul de licitație a început deja. Săptămâna trecută, Donald Trump a impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse, Rosneft și […]
Acum 4 ore
20:30
Turcia va cumpăra de la Marea Britanie 20 de avioane Eurofighter Typhoon. Valoarea contractului este de 9,1 miliarde de euro și reprezintă cel mai mare acord de export de avioane britanice de vânătoare de ultimă generație. # Biziday.ro
Acordul semnat azi în timpul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Ankara consolidează descurajarea colectivă a NATO. Potrivit guvernului britanic, prin acord vor fi menținute 20 de mii de locuri de muncă în Marea Britanie, cu linii de producție în Edinburgh, Warton, Salmesbury și Bristol. Atacurile aeriene din ultimul an ale Israelului (care este cea […]
19:50
București. Avarie la o conductă de gaze de pe strada Ion Câmpineanu. Alimentarea cu gaze și circulația rutieră au fost oprite. # Biziday.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al capitalei, a declarat la Digi24 că o echipă a Distrigaz intervine, în această seară, în centrul Bucureștiului, pentru a remedia o avarie la o conductă de gaze. Edilul a precizat că circulația a fost restricționată temporar și că la fața locului sunt prezente și echipe ale ISU și Poliției Locale: […]
Acum 6 ore
18:50
Fotbal. Juventus Torino l-a demis pe antrenorul croat Igor Tudor, după începutul slab de sezon. Echipa nu a mai câștigat de opt meciuri, iar în ultimele trei partide a fost învinsă. # Biziday.ro
Echipa italiană Juventus Torino a anunțat despărțirea de antrenorul Igor Tudor. Croatul a preluat conducerea tehnică a echipei în luna martie a acestui an, când l-a înlocuit pe Thiago Motta. Duminică, Juventus Torino a fost învinsă de Lazio Roma, înregistrând a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile și al optulea meci fără victorie. ”Clubul îi […]
18:40
București. Peste 500 de blocuri din sectoarele 2, 4, 5 și 6, dar și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură, în perioada următoare, din cauza unor lucrări de remediere a avariilor apărute pe conductele principale. # Biziday.ro
Potrivit unui anunț al companiei municipale de termoficare, în următoarele zile se vor efectua lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din București, după cum urmează: În Sectorul 2: Pe Bulevardul Basarabia: se vor executa lucrări de remediere a avariilor care impun sistarea furnizării agentului termic către 5 […]
18:10
Analiză Politico. Planul cancelarului Merz de a crea cea mai puternică armată convenţională din Europa prinde contur, cu accent pe implicarea puternică a companiilor germane. Lista de achiziții propuse se ridică la 377 de miliarde de euro, acoperind capacităţi pentru teren, aer, mare, spaţiu şi securitate cibernetică. # Biziday.ro
Publicația Politico a anunțat că a intrat în posesia unui document guvernamental intern care arată că planul de înarmare a armatei germane (Bundeswehr), lung de zeci de pagini, prevede achiziții de sute de miliarde de euro pentru numeroase de proiecte de înzestrare. Cancelarul Friedrich Merz a declarat încă din luna mai că Germania îşi propune […]
Acum 8 ore
17:00
Scoția. Cinci români, patru bărbați și o femeie, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 8 și 20 de ani pentru că au violat și abuzat sexual zece femei, pe care le-au drogat și le-au exploatat sexual în Dundee. # Biziday.ro
Cei cinci cetățeni români au primit pedepse cuprinse între opt și 24 de ani de închisoare, fiind găsiți vinovați de viol, trafic de persoane și exploatare sexuală a zece femei, în orașul Dundee. Gruparea, condusă de Marian Cumpănășoiu, în vârstă de 38 de ani, a drogat și abuzat femei cu vârste între 16 și 30 […]
16:30
Indicii bursieri americani urcă la noi niveluri record, pe fondul optimismului legat de un posibil acord comercial între SUA și China, odată cu întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping de săptămâna aceasta. # Biziday.ro
Bursele americane încep săptămâna în creștere, cu toți cei trei mari indici bursieri atingând noi maxime istorice, în contextul în care investitorii mizează pe o înțelegere comercială între Statele Unite și China. Dow Jones Industrial Average a crescut cu 200 de puncte (0,6%), depășind pentru prima dată pragul de 47.000 de puncte, în timp ce […]
16:00
Investigație Reuters. China își intensifică eforturile de a integra AI în sistemele sale militare, folosind modelul DeepSeek, considerat “mândria tehnologică a țării”, pentru dezvoltarea de sisteme autonome de luptă (vehicule, drone, câini-roboți). În proces sunt cooptați experți din companii de stat, universități și institute de cercetare. # Biziday.ro
Reuters a analizat sute de lucrări de cercetare, brevete și înregistrări de achiziții, iar pe baza acestora a conturat o imagine de ansamblu a eforturilor sistematice depuse de Beijing pentru a valorifica inteligența artificială în scopuri militare. Reuters explică faptul că detaliile privind modul de funcționare al sistemelor din spatele armelor de nouă generație ale […]
Acum 12 ore
14:00
Franța. Act de sabotaj asupra infrastructurii feroviare din sud-estul țării, luni dimineață, unde cabluri de semnalizare au fost incendiate. Numeroase trenuri au fost anulate sau au întârzieri mari, iar circulația va reveni la normal abia marți dimineață. # Biziday.ro
Ministrul francez al Transporturilor a informat că, noaptea trecută, cablurile de pe linia feroviară de mare viteză au fost incendiate în md intenționat, la sud de orașul Valence (între Lyon și Avignon). A catalogat incidentul drept “act de sabotaj” și a spus că făptașii vor fi asupru pedepsiți. Potrivit jandarmeriei, incidentul a avut loc în […]
13:10
Donald Trump declară că Vladimir Putin ar trebui să încheie războiul din Ucraina, “în loc să testeze rachete cu propulsie nucleară”. După testul rachetei Burevestnik, a amintit că SUA au un submarin nuclear poziționat în largul coastei Rusiei. # Biziday.ro
Întrebat la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One despre testul rachetei 9M730 Burevestnik (Storm Petrel), despre care Moscova a afirmat că a zburat 14 mii de kilometri, președintele american a răspuns că proiectilele Statelor Unite nu au nevoie să zboare atât de departe, deoarece au un submarin nuclear în largul coastelor Rusiei. “Nu cred că […]
12:00
Accidente neobișnuite în Marea Chinei de Sud. Un elicopter și un avion de vânătoare ale Marinei SUA s-au prăbușit, la jumătate de oră distanță, în timpul unor “operațiuni de rutină”. Nu s-au înregistrat victime. Aparent, ar fi vorba despre probleme cu combustibilul. # Biziday.ro
Marina americană a anunțat pe rețelele de socializare că un elicopter MH-60R Sea Hawk (foto mai jos) s-a prăbușit, “în timp ce efectua operațiuni de rutină de pe portavionul USS Nimitz”. Echipele de căutare și salvare au recuperat trei membri ai echipajului. Aproximativ 30 de minute mai târziu, un avion de vânătoare F/A-18F Super Hornet […]
11:00
Brașov. Directoarea DSP, pusă sub urmărire penală de DNA. Este acuzată că a informat Spitalul Județean și Spitalul de Copii că urmează să fie controlate, iar la schimb a beneficiat de internări și programări mai rapide pentru apropiații săi, dar și de analize medicale gratuite. # Biziday.ro
Ancuța-Ofelia Blănaru, directoare executivă a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov a fost plasată sub control judiciar. Este acuzată de trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dacă faptele sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine […]
Acum 24 ore
09:50
Analiză FT. După doi ani în care extrema dreaptă populistă, ajunsă la guvernare în Olanda în 2023, a adus doar haos, alegătorii par hotărâți să se întoarcă către opțiuni moderate. Sondajele arată că, la alegerile de miercuri, creștin-democrații și liberalii au șansa de a face un guvern, chiar dacă extremiștii ar ieși din nou pe primul loc. # Biziday.ro
Sondajele arată că Partidul Libertății (PVV), al extremistului Geert Wilders, ar putea lua peste 20% din voturi la scrutinul legislativ de miercuri, dar acestea i-ar fi insuficiente pentru a face guvernul, în condițiile în care Creștin-Democrații (CDA – centru-dreapta) și Verzii Laburiști (centru-stânga) ai lui Frans Timmermans sunt fiecare creditate cu câte 15% din voturi. […]
08:00
Americanii și chinezii s-au înțeles asupra unui acord comercial ce include vânzarea TikTok din SUA și care va fi anunțat la întâlnirea lui Donald Trump cu Xi Jinping din această săptămână. Aparent fără legătură, un grup de bombardiere chineze cu capacitate nucleară s-a apropiat de Taiwan, chiar în momentul negocierilor dintre delegația americană și cea chineză. # Biziday.ro
Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că “armistițiul tarifar” cu China va fi prelungit, iar importurile substanțiale de soia din SUA (de circa 24 de miliarde de dolari pe an) ar urma să fie reluate. Delegația americană și cea chineză au convenit asupra unui acord cadru comercial cu doar câteva zile înainte de întâlnirea programată a […]
07:30
Moscova a fost atacată, în această noapte, de zeci de drone ucrainene. Primarul orașului susține că 34 de aparate ar fi fost doborâte, dar pe rețelele sociale sunt filme cu incendii și fum, iar aeroporturile au fost închise. # Biziday.ro
Zeci de drone au vizat capitala rusă, potrivit primarului Serghei Sobianin. Acesta a început să posteze încă de aseară avertizări privind atacul ucrainean, iar până dimineață el a susținut că un total de 34 de drone ucrainene ar fi fost doborâte de apărarea antiaeriană. Ministerul rus al Apărării a declarat ulterior că un total de […]
02:30
WSJ: Biroul de Informații al Departamentului de Stat al SUA l-a informat pe Donald Trump, la începutul anului, că intenția lui Putin de a face pace cu Ucraina “este îndoielnică”. CIA a avut evaluări mult mai pozitive. Ulterior, analiștii de la Departamentul de Stat au fost concediați sau au demisionat. # Biziday.ro
The Wall Street Journal a aflat că președintele american a primit evaluări contradictorii de la agențiile de informații americane, în această primăvară, înainte de a demara discuții concrete de pace, atât cu liderul rus, Vladimir Putin, cât și cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski. Agenția de informații interne a Departamentului de Stat (INR) a pus la […]
Ieri
20:30
20:10
Conform studiului “AI timp pe plus+”, pierzi aproape două luni pe an cu activități de rutină, prin casă – curățenie, cumpărături, gătit, spălat. SmartThings și AI Home îți recâștigă și îți redau acest timp, te ajută să economisești Resurse și să trăiești inteligent. (P) # Biziday.ro
O fi terminat mașina de spălat? Ce gătim azi? Dar oare am în frigider ce-mi trebuie? Parcă aveam, dar n-or fi expirat? Ai idee cât timp pierzi doar ca să afli răspunsuri la aceste întrebări simple? Un nou studiu arată că românii petrec, în medie, peste 18 ore pe săptămână cu treburile casnice. Într-un an, […]
11:40
Spargere la Muzeul Luvru din Paris. Doi bărbați, cetățeni francezi, au fost arestați în legătură cu furtul bijuteriilor regale, evaluate la 88 de milioane de euro. Cei doi sunt suspectați că fac parte dintr-o grupare de patru persoane care a acționat în doar patru minute, folosind un camion cu nacelă. # Biziday.ro
Cei doi bărbați arestați sunt cetățeni francezi și sunt bănuiți că fac parte din gruparea de patru persoane care, pe 18 octombrie, a pătruns prin efracție în muzeul Luvru folosind un camion dotat cu o nacelă, relatează publicația Le Parisien. Unul dintre suspecți plănuia să fugă în străinătate, cel mai probabil în Algeria, însă a […]
11:00
DNSC avertizează asupra intensificării fraudelor online care exploatează imaginea unor platforme cunoscute, precum OLX. Atacatorii cibernetici creează clone ale paginilor oficiale și trimit mesaje sau link-uri în care solicită date sensibile sau transferuri bancare. # Biziday.ro
DNSC transmite că atacatorii cibernetici și-au intensificat campaniile de fraudă în mediul online ce vizează replicarea platformelor cunoscute, cum este OLX. Aceștia creează site-uri false, ce imită vizual paginile oficiale, și trimit mesaje sau link-uri în care solicită informații personale și financiare (date de carduri bancare) sau solicită plăți în afara canalelor oficiale. DNSC recomandă, […]
09:50
Vladimir Putin și generalul Valeri Gherasimov, șeful Armatei Ruse, susțin că a fost testată racheta cu propulsie nucleară Burevestnik, cu rază de acțiune nelimitată. Testul ar fi avut loc pe 21 octombrie, atunci când Putin a coordonat un amplu exercițiu al forțelor nucleare. Testarea Burevestnik nu a fost menționată la vremea respectivă. # Biziday.ro
Agențiile ruse difuzează duminică dimineața imagini de la ceea ce pare a fi o întâlnire de evaluare a lui Vladimir Putin (îmbrăcat în uniformă militară) cu comandanții Armatei Ruse, inclusiv cu șeful Statului Major, Valeri Gherasimov. Putin spune că forțele ruse au testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, cu rază de acțiune […]
08:00
Donald Trump anunță că va majora cu încă 10% tarifele impuse Canadei, enervat de o reclamă plătită de guvernul regional din Ontario și difuzată în SUA, în care este reluat un discurs din 1987 al lui Ronald Reagan, în care fostul președinte explică faptul că tarifele aduc șomaj și scădere economică. # Biziday.ro
“Din cauza denaturării grave a faptelor și a actului ostil, majorez tariful vamal aplicat Canadei cu 10% peste ceea ce plătesc acum”, a scris Trump sâmbătă pe rețeaua sa de socializare. El susține că reclama difuzată pe televiziunile americane ar fi “o fraudă al c[rei singur scop este speranța Canadei că Curtea Supremă a Statelor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
SUA. Compania Unusual Machines, susținută de Donald Trump Jr. – fiul președintelui și consilier al firmei – a semnat un amplu contract cu Pentagonul pentru furnizarea a 3.500 de motoare de drone și alte componente armatei. Trump Jr. deținea, anul trecut, acțiuni în valoare de 4 milioane de dolari în companie. # Biziday.ro
Compania americană Unusual Machines, cu sediul în Florida, a transmis că a fost selectată de armata SUA pentru a fabrica 3.500 de motoare de drone, alături de alte componente, în demersul său pentru a accelera producția internă de drone. Armata a indicat că intenționează să comande, de asemenea, alte 20 de mii de piese de […]
17:50
Analiză FT. Utilizarea inteligenței artificiale în infracțiunile cibernetice a dus la o creștere cu 17% a cazurilor de fraudă financiară, față de anul trecut. Situațiile în care oamenii sunt convinși să investească în fonduri fictive, pentru a obține “câștiguri fabuloase”, sunt și cele mai frecvente. # Biziday.ro
Financial Times a aflat că numărul cazurilor de fraudă confirmate a depășit 2 milioane în prima jumătate a acestui an, o creștere de 17% față de anul precedent, conform statisticilor compilate de UK Finance. Suma de bani furată de infractori de la victime a depășit 629 de milioane de lire sterline, în creștere cu 3%. […]
17:00
Alegeri prezidențiale în Irlanda. Catherine Connolly, o candidată independentă, considerată de extremă-stânga, cu poziții anti-NATO, anti-SUA și chiar anti-UE, câștigă zdrobitor, pe fondul unui absenteism masiv. Primele estimări arată că a adunat cel puțin 64% din voturi. # Biziday.ro
Primele estimări arată că socialista Catherine Connolly, 68 de ani, va fi președinta Irlandei pentru următorii șapte ani. Contracandidata ei, Heather Humphreys (centru-dreapta), și-a recunoscut deja înfrângerea, după ce numărătoarea parțială a voturilor a arătat o diferență insurmontabilă, de peste 35%. Deși Președinția Irlandei este mai mult o funcție ceremonială, victoria lui Connolly este un […]
14:50
România trece în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora de iarnă, iar ceasurile se dau cu o oră înapoi. Ora 4 va deveni ora 3. Mersul trenurilor nu va fi afectat de această schimbare. # Biziday.ro
În noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 4 va deveni ora 3. CFR Călători informează că trecerea la ora de iarnă nu modifică mersul trenurilor în vigoare. ”În noaptea de 25/26 octombrie 2025, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora […]
14:40
Armata americană începe adaptarea unor rachete hipersonice de mici dimensiuni și costuri reduse, pentru a putea fi lansate de pe sistemele mobile HIMARS. Dezvoltatorul este un startup fondat acum trei ani de trei foști directori de la SpaceX. # Biziday.ro
Startup-ul american Castelion, specializat pe dezvoltarea rapidă a unor rachete hipersonice de mici dimensiuni, a anunțat că a primit un contract pentru adaptarea acestora la rampele de lansare HIMARS. Acest lucru, arată Reuters, ar permite armatei americane să plaseze “arme imparabile” în toate regiunile lumii, având în vedere versatilitate și răspândirea lansatoarelor de acest fel […]
12:40
Pentagonul va folosi o donație de 130 de milioane de dolari, de la “un prieten anonim al președintelui Trump”, pentru a acoperi salariile militarilor în timpul blocajului guvernamental. Decizia se desprinde de procedurile obișnuite prin care armata este plătită din fonduri publice, ceea ce stârnește suspiciuni legate de entități străine. # Biziday.ro
“Donația a fost făcută cu condiția să fie folosită pentru a compensa costurile salariale și beneficiile militarilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului pentru CNN. Măsura reprezintă o abatere semnificativă de la procedurile de finanțare a armatei, care depinde în mod normal de fondurile publice aprobate de Congres. Decizia a stârnit controverse și întrebări […]
12:10
Studiu. Chatboții tind să aprobe opiniile și acțiunile utilizatorilor, inclusiv pe cele legate de automutilare sau alte manifestări distructive, pentru a menține implicarea și satisfacția acestora – fenomen numit “slugărnicie socială”. Percepția de sine și relațiile interumane pot fi astfel grav afectate. # Biziday.ro
Un studiu realizat de oameni de știință de la Universitatea Stanford avertizează asupra “riscului insidios” al utilizării inteligenței artificiale pentru sfaturi personale, după ce au testat 11 chatboți, printre care versiunile recente ale ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta) și DeepSeek. Comparând răspunsurile modelelor AI cu cele ale utilizatorilor umani de pe diferite […]
08:50
Război în Ucraina. Rușii s-au infiltrat în orașul fortificat Pokrovsk din Donbas. Situația este critică și se duc lupte pe străzi. Presa ucraineană publică rapoarte privind izolarea liniilor de apărare – acestea nu mai pot fi aprovizionate, iar răniții nu mai pot fi evacuați. Armata Ucraineană încă rezistă ferm într-o suburbie, dar riscă încercuirea. ISW consideră că, dacă nu se va lua decizia unei retrageri, rușilor le va lua încă câteva luni pentru a lua Pokrovsk, după un an de când încearcă, cu pierderi imense, acest lucru. # Biziday.ro
Potrivit unui raport al Ukrainska Pravda, în Pokrovsk s-au infiltrat cel puțin 250 de infanteriști ruși, care hărțuiesc din spate liniile ucrainene de apărare și periclitând grav logistica acestora – o zonă de 10-15 km între prima linie și zona de aprovizionare este sub controlul acestora și al dronelor rusești, care fac aproapee impozibilă evacuarea […]
06:30
Două cutremure de intensitate medie, ambele de 4,2 Richter, s-au produs în această dimineață în Zona Seismică Vrancea – primul la ora 4.19, al doilea, o oră mai târziu, la 5.11. Epicentrul, în ambele cazuri, a fost situat la circa 40 km de Focșani și la 60 km de Buzău. # Biziday.ro
Adâncimea, destul de mare (129 km, în cazul primului cutremur și 127 km, în cazul celui de-al doilea) a făcut ca acestea să fie simțite doar local. De altfel, ele vin după ce miercuri dimineață s-a mai produs un cutremur, tot de intensitate 4,2, aproximativ în aceeași zonă, dar la o adâncime ceva mai mică, […]
24 octombrie 2025
22:40
Președintele declară că, în două-trei săptămâni, coaliția va agrea o nouă formă a legii privind pensiile magistraților: “Există voință ca această problemă să fie rezolvată în acest an”. # Biziday.ro
Președintele Dan a fost prezent, astăzi, în municipiul Iași, unde a participat la ceremonia de aniversare a 165 de ani de la înființarea Universității “Alexandru Ioan Cuza” și Universității Naționale de Artă, a vizitat compania Antibiotice Iași și s-a întâlnit cu echipa de cercetare MAVIS a Universității de Medicină și Farmacie și cu reprezentanții mediului […]
21:30
Armata Română dispune de încă o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon, care execută misiuni de poliție aeriană. Aparțin escadrilei bazei aeriene de la Câmpia Turzii (Cluj). # Biziday.ro
Este vorba despre escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană “General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, care execută, începând cu 20 octombrie, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României, precizează MApN. Ministerul explică faptul că misiunile au ca scop asigurarea integrității spațiului aerian românesc și apărarea flancului estic al NATO și […]
20:10
Liderii din “Coaliția celor dispuși” salută sancțiunile SUA asupra celor mai mari companii petroliere rusești și anunță noi ajutoare militare pentru Ucraina. Francezii și englezii vor suplimenta rachetele defensive și ofensive. # Biziday.ro
La finalul vizitei lui Volodimir Zelenski la Londra, în contextul întrunirii liderilor dispuși să ajute Ucraina, a fost susținută o conferință de presă. Primul care a vorbit a fost Keir Starmer, premierul britanic, care a anunțat că alianța este hotărâtă să continue demersurile de eliberare a fondurilor din activele înghețate ale Rusiei. Anunțul, la scurt […]
19:20
Raport. Mari studiouri de filme americane, precum Amazon și HBO Max, au angajat fără să știe animatori nord-coreeni. Cei mai mulți se prezentau ca fiind din China și foloseau documente false pentru a-și ascunde identitatea reală. # Biziday.ro
Mai multe studiouri de animație din Statele Unite și Japonia, printre care HBO Max și Amazon, au angajat fără să își dea seama IT-iști din Coreea de Nord, potrivit unui raport comun publicat miercuri de echipa internațională Multilateral Sanctions Monitoring Team (MSMT). Documentul arată că muncitorii nord-coreeni și-au ascuns identitatea pentru a obține în mod fraudulos […]
17:30
SUA au efectuat un nou atac asupra unei nave a traficanților de droguri, în Marea Caraibilor, soldat cu șase victime. Comisarul german pentru combaterea adicțiilor avertizează că traficanții ar putea fi forțați să-și redirecționeze fluxurile spre Europa. # Biziday.ro
Potrivit lui Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, nava ar fi aparținut grupării Tren de Aragua, desemnată de Washington drept organizație teroristă. “Vasul era implicat în contrabandă cu narcotice, naviga pe o rută cunoscută pentru traficul de droguri și transporta substanțe interzise”, a scris Hegseth într-o postare pe rețelele sociale. El a adăugat că atacul, […]
16:50
Ucraina. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv într-o gară din regiunea Jîtomîr, aproape de granița de nord, într-un moment în care autoritățile i-au cerut să se legitimeze. Patru persoane, inclusiv el, au murit și 12 au fost rănite. # Biziday.ro
Ministerul ucrainean de Interne a clarificat faptul că, în jurul orei 10:50, o polițistă de la divizia de frontieră i-a cerut unui bărbat să-și prezinte documentele, moment în care acesta a detonat un dispozitiv explozibil, încă neidentificat. Instituția precizează că au murit bărbatul, polițista și alți doi călători. Serviciul Național de Grăniceri a comunicat că […]
14:20
Peste cinci mii de soldați din zece țări participă, între 20 octombrie și 13 noiembrie, la exercițiul “Dacian Fall” din România și Bulgaria. Autoritățile anunță deplasări de tehnică militară între principalele poligoane în care are loc exercițiul. # Biziday.ro
Peste 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania participă, între între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional “Dacian Fall 2025” (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei, anunță Ministerul Apărării Naționale. Activitățile […]
14:10
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că au încălcat legislația digitală europeană, deoarece nu au oferit cercetătorilor acces la datele de platformele lor, pentru a verifica în ce măsură minorii sunt expuși la conținut ilegal sau dăunător. Riscă o amendă de 6% din cifra de afaceri. # Biziday.ro
În concluziile preliminare prezentate vineri, Executivul UE a declarat că Facebook, Instagram și TikTok, nu și-au îndeplinit obligațiile de a oferi cercetătorilor acces la datele de pe platformele lor, care pot fi folosite pentru a verifica în ce măsură minorii sunt expuși la conținut ilegal sau dăunător. “Accesul cercetătorilor la datele platformelor este o obligație […]
13:00
Studiu. Viteza de deplasare a furtunilor și uraganelor din Atlantic a scăzut în ultimii ani, ceea ce duce la o cădere considerabil mai mare de precipitații, pe zone mult mai extinse. Furtuna tropicală Melissa se deplasează cu circa 3 km/h, mai încet decât viteza medie de mers a unei persoane. # Biziday.ro
Specialiștii arată că, în prezent, furtuna tropicală Melissa se deplasează extrem de lent prin Marea Caraibilor, avansând cu doar aproximativ 3 km/h – mai încet decât viteza medie de mers a unei persoane. Deși aceștia estimează că, în zilele următoare, furtuna s-ar putea transforma într-un uragan, Melissa își va menține viteza redusă. Furtuna ar putea […]
10:30
Meteorologii au extins avertizarea de Cod Galben de vânt pentru aproape toată țara. Sunt prognozate rafale de până la 70 km/h, respectiv de 90-120 km/h pentru zonele de munte. # Biziday.ro
Până vineri la ora 21.00 este în vigoare o avertizare de Cod Galben de intensificări ale vântului pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și Dobrogea. În zonele joase, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50-70 km/h, la munte de 70-90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale […]
10:00
Donald Trump a demolat complet aripa de est a Casei Albe. Deși inițial el a declarat că “nu se va atinge de Casa Albă” ci că un corp separat va fi demolat pentru a face o sală de bal, imaginile din satelit arată acum că aripa de est a dispărut complet. # Biziday.ro
O parte a opiniei publice americane este scandalizată de faptul că, în doar câteva zile, aripa de est a Casei Albe a dispărut complet, așa cum arată imaginile colectate de satelitul Planet Labs PBC. Donald Trump a pus că va dori să construiască o uriașă sală de bal, dar el nu a menționat niciodată amploarea […]
08:50
Donald Trump suspendă toate negocierile pe teme comerciale cu Canada, enervat de o reclamă difuzată la televiziunile americane, în care fostul președinte american Ronald Reagan vorbește despre impactul negativ al tarifelor comerciale. Campania este plătită din fonduri publice canadiene. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că pune capăt “tuturor negocierilor comerciale cu Canada”, acuzând un “comportament scandalos”, după difuzarea unui clip publicitar care îl prezintă pe fostul președinte Ronald Reagan criticând taxele vamale. Clipul, parte a unei campanii de peste 50 de milioane de dolari americani, conține un fragment dintr-un discurs din 1987 în […]
08:40
Ample controverse în SUA, după ce un studiu al universităților din Texas și Florida pare să indice că vaccinul anti-Covid (ARN mesager) a dublat durata de supraviețuire a bolnavilor cu cancer pulmonar și de piele față de cei care nu s-au vaccinat. Studiul aduce speranțe că omenirea ar putea fi aproape de descoperirea unui vaccin universal împotriva cancerului, dar Administrația Trump tocmai a oprit finanțarea în acest domeniu. # Biziday.ro
Studiul, publicat de prestigioasa revistă Nature, a fost făcut retrospectiv, pe dosarele a peste 1.000 de pacienți care începuseră deja imunoterapia aprobată pentru cancerul pulmonar avansat fără celule mici și melanom (un tip de cancer de piele), în momentul în care au fost vaccinați pentru Covid. Cei care au primit vaccinul în termen de 100 de […]
07:40
Liderii țărilor UE au eșuat în încercarea de a găsi o soluție de finanțare a înarmării Ucrainei din rezervele rusești înghețate. Belgia, care deține cea mai mare parte din cele peste 200 de miliarde de euro depozitate de Rusia înainte de război, vrea o legislație clară, care să-i dea garanții că nu va ajunge să plătească ea pentru banii rușilor. # Biziday.ro
Ucraina are nevoie de 140 de miliarde de euro pentru armament și muniții, dar liderii țărilor europene au eșuat în încercarea de a aproba un plan prin care acești bani ar fi fost acordați sub forma unui împrumut special din activele rusești, pe care Ucraina ar fi urmat să-l plătească numai după ce Rusia ar […]
23 octombrie 2025
23:30
Vânzările Heineken au scăzut semnificativ în al treilea trimestru, pe fondul cererii scăzute și al incertitudinilor comerciale din America de Sud și Nord. # Biziday.ro
Volumul de bere vândut de producătorul olandez de bere în al treilea trimestru a scăzut cu -4,3%, un declin mai mare decât cel înregistrat în trimestrul anterior, pe fondul scăderii cererii, “incertitudinile comerciale“ din America de Nord și de Sud și creșterii lente din Europa. Heineken a mai declarat că se așteaptă la o “scădere […]
22:50
Marea Britanie. Apple pierde procesul în care a fost acuzată de abuz de poziție dominantă, prin perceperea unor comisioane de 30% în magazinul său de la dezvoltatori și prin blocarea altor magazine pe dispozitivele sale. Ar putea fi forțată să plătească daune de sute de milioane de euro. # Biziday.ro
O instanță londoneză s-a pronunțat împotriva Apple, în procesul intentat în numele a aproximativ 20 de milioane de utilizatori de iPhone și iPad din Regatul Unit și evaluat la două miliarde de dolari. Compania americană a fost acuzată că a obținut profituri exorbitante prin excluderea oricărei concurențe pentru distribuția de aplicații și achizițiile în aplicații. […]
