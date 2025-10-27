Accident în Harghita. Şapte adolescenţi răniţi după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat

Şapte adolescenţi, cu vârste între 15 şi 17 ani, au fost răniţi după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat luni seară în Harghita. Mai mulţi tineri au fost transportaţi la spital.

