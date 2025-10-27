Ediţia 28 octombrie 2025 epaper

Acum 15 minute
23:00
Acum o oră
22:15
Bloomberg: Nvidia şi Deutsche Telekom pregătesc un centru de date de 1 miliard de euro în Germania, parte a unui plan de dezvoltare a infrastructurii necesare sistemelor de inteligenţă artificială. Chiar şi aşa, proiectul este modest comparativ cu centrele de date uriaşe care se ridică în alte părţi ale lumii Ziarul Financiar
Acum 2 ore
21:45
În SUA, tot mai multe companii pariază că pot creşte în continuare fără a face noi angajări. Parte a motivului, AI Ziarul Financiar
Este pariul momentului în lumea corporate americană: poţi conduce o companie, crescându-i vânzările şi profiturile, fără să recrutezi noi oameni?
21:45
Se naşte o nouă stea internaţională a energiei, iar Ungaria, o ţară săracă în resurse energetice, dar cu activitate diplomatică intensă, îi este deja prietenă Ziarul Financiar
Acum 4 ore
20:30
Care este viitorul coaliţiei de guvernare? Sorin Grindeanu, şeful PSD: PSD nu va fi partener de lungă durată dacă ni se impune o singură cale. ”Dacă vii doar cu măsuri de austeritate, ajungi la aceste rezultate. Scade consumul, se opresc investiţiile şi economia riscă să intre pe o pantă descendentă” Ziarul Financiar
19:30
Va rezista Nvidia? Qualcomm anunţă noi procesoare pentru AI, intrând în competiţie directă cu gigantul tehnologic. Acţiunile au crescut cu 15% după anunţ Ziarul Financiar
19:15
Cum a reuşit? ANAF a colectat cu 6% mai puţini bani din accizele pentru băuturile spirtoase, în ciuda creşterii cu aproape 15% a taxei. „Majorarea accizei la spirtoase nu este o soluţie pentru creşterea veniturilor bugetare” Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:00
Ce se întâmplă cu preţul aurului? Metalul preţios s-a prăbuşit sub 4.000 de dolari pentru o uncie, adică sub 130 de dolari pentru un gram de aur. „Este posibil să fi văzut deja vârful pentru acest an” Ziarul Financiar
18:30
Bursă: Altur Slatina prelungeşte scadenţa obligaţiunilor şi majorează dobânda la 15% pe an Ziarul Financiar
18:30
Ziua şi maximul la Bursa de Valori: Indicele BET creşte cu 0,3% la început de săptămână pe fondul aprecierilor de la Transelectrica, Romgaz şi TTS Ziarul Financiar
18:30
Agroserv Măriuţa lansează o nouă emisiune de obligaţiuni de 3 milioane de euro, cu dobândă de 9,5%. BT CP, broker Ziarul Financiar
18:30
Bursă. Bucur Obor încheie primele nouă luni din an cu scăderi de 30% pe profitul net şi 11% pentru cifra de afaceri Ziarul Financiar
17:45
Euforie pe pieţele de capital din întreaga lume: potenţiala întâlnire dintre Donald Trump şi Xi Jinping animă bursele şi linişteşte investitorii. „Piaţa începe să ignore zgomotul de fundal, mizând pe ideea că SUA şi China au nevoie una de cealaltă” Ziarul Financiar
17:45
Cum vede anul 2026 Călin Matei, CEO al Groupama, liderul pieţei asigurărilor: Aleg să privesc cu optimism viitorul, chiar şi în condiţiile care par a fi astăzi gri. Cred că în 2026, businessul românesc va continua să se dezvolte şi să inoveze, să creeze şi să găsească soluţii. Vom practica agilitatea şi antifragilitatea Ziarul Financiar
Călin Matei, CEO al Grou­pama Asigurări, cea mai mare companie de asigurări de pe piaţa românească, vede 2026 cu optimism, ca pe un an în care businessul românesc va continua să se dezvolte, să inoveze şi să găsească soluţii.
17:30
Victoria masivă a libertarienilor conduşi de Javier Milei în Argentina duce la aprecierea monedei şi la scăderea costurilor de împrumut ale ţării Ziarul Financiar
17:15
Anuarul ZF Top 100 companii antreprenoriale. Antreprenorii români concurează cu corporaţiile pentru titlul de mari angajatori: mai mult 40 de companii locale au trecut de 1.000 de angajaţi Ziarul Financiar
Banca Transilvania, Digi şi Dedeman sunt grupurile create de antreprenori care au trecut chiar şi de 10.000 de angajaţi, dar lor li se alătură alte cel puţin 40 de firme antreprenoriale care au creat odată cu dezvoltarea lor minimum 1.000 de locuri de muncă.
Acum 8 ore
16:45
Analiză ZF. Radiografia puterii de cumpărare în 2025. Bucureştiul a prins din urmă Europa, dar e o oază de bunăstare în România. Puterea de cumpărare în Capitală e cu 10% peste media continentului, dar e dublă faţă de media naţională Ziarul Financiar
România este ţara contras­telor. Este ţara cu mai multe viteze. Este o ţară ce înglobează mai multe ţări – Bucureştiul, marile oraşe şi restul. Aceste afirmaţii nu sunt doar atât, afirmaţii subiective. Ele sunt susţinute şi de cifrele privind puterea de cumpărare, care nu fac altceva decât să confirme dispa­ritatea.
16:30
Analiză ZF. Investiţiile în turism merg mai departe chiar şi în vremuri dificile. Antreprenorii au pariat pe renovări ale unor simboluri turistice şi pe deschiderea de noi hoteluri: Braşov, Alba Iulia şi Băile Felix pe lista investitorilor Ziarul Financiar
Antreprenorii şi investitorii nu s-au lăsat speriaţi de vremurile di­fi­cile prin care trece economia şi am ales să meargă mai de­par­te cu investiţiile planificate, mi­zând astfel pe potenţialul turismului local, care se află, deja de câţiva ani, pe un trend ascendent.
16:30
Primăria Timişoara a contractat un împrumut de 30 mil. euro de la BERD pentru finanţarea a două proiecte de dezvoltare Ziarul Financiar
16:30
Primăria Timişoara investeşte peste 32 mil. lei într-un parc fotovoltaic de 5,6 MW Ziarul Financiar
16:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 28 octombrie 2025, ora 09.30 cu Luciana Simion, senior equity research analyst, TradeVille Ziarul Financiar
15:15
Bursă. Nou maxim pentru piaţa fondurilor deschise de investiţii: active totale de 32 mld. lei în septembrie, plus 20% de la începutul anului, şi peste 1 milion de investitori Ziarul Financiar
Acum 12 ore
15:00
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 1,1 miliarde lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,11% şi 7,10% pe an Ziarul Financiar
14:45
O veste extraordinară din Germania pentru România: Indicele încrederii în economie a urcat la cel mai ridicat nivel din 2022 Ziarul Financiar
14:30
RoPay Alias, sistemul instant de transfer de bani între persoanele fizice din România, a depăşit 7,8 milioane de utilizatori Ziarul Financiar
14:15
FMI trage un semnal de alarmă cu privire la economia SUA. Datoria americană e posibil să atingă nivele record până în 2030, de peste 140%. Situaţia economică sparge nivelurile înregistrate acum 15 ani de Italia şi Grecia, epicentrele crizei datoriilor din zona euro Ziarul Financiar
14:00
Surpriză: Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile a şase mari lanţuri de retail alimentar, pentru a evalua respectarea practicilor comerciale corecte: Am găsit practici de nerespectare a termenelor de plată, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte, impunerea furnizorilor unor plăţi pentru listarea produselor Ziarul Financiar
14:00
Când salvatorul devine ţap ispăşitor: Cum intervenţia UBS pentru salvarea Credit Suisse a declanşat un val de probleme care ameninţă să redeseneze viitorul sistemului bancar elveţian Ziarul Financiar
13:45
România a încheiat primele 9 luni ale anului cu un deficit bugetar de 102 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, faţă de 5,47% în 2024. Veniturile au crescut cu 12,3%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 11,2%. Încasările din TVA, +7,7%, dar cea mai mare creştere vine din încasările din impozitul pe salarii şi venituri, +20% Ziarul Financiar
13:45
După ani de tăcere, banca britanică Barclays îşi face bagajele pentru Riad: Gigantul britanic redeschide drumul spre Arabia Saudită şi se aliniază marilor jucători care investesc în viitorul financiar al Orientului Mijlociu Ziarul Financiar
13:30
Devhd, specializată în furnizarea de consultanţă şi servicii de transformare digitală, afaceri de 6 mil. lei în primele opt luni din 2025, în creştere cu peste 33% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania accelerează dezvoltarea de aplicaţii proprii Ziarul Financiar
13:30
13:15
13:00
209.000 de români investesc în acţiuni, în special la Bursa de Valori Bucureşti, dar au şi Fidelis în portofoliu, în timp ce 65.360 au doar titluri de stat. Situaţia la septembrie 2025 şi cum a evoluat într-un an Ziarul Financiar
13:00
Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile a şase mari lanţuri de retail alimentar, pentru a evalua respectarea practicilor comerciale corecte, cu accent pe segmentul lactatelor Ziarul Financiar
12:45
MoonShotX. Jannette Verrijzer, ambasada Ţărilor de Jos în România, şi Daniel Dumitrescu, InnovX: Inovaţia se naşte din colaborare şi din deschiderea către parteneriate internaţionale Ziarul Financiar
12:45
Dezvoltatorul imobiliar Prima Development Group din Oradea adaugă aproape 200 de apartamente şi o grădiniţă unui proiect rezidenţial din vestul Capitalei. Valoarea investiţei: 30 mil. euro Ziarul Financiar
12:30
JPMorgan deschide o nouă eră a evaluărilor corporatiste: Angajaţii îşi pot redacta rapoartele anuale cu ajutorul propriei inteligenţe artificiale dezvoltate în bancă Ziarul Financiar
12:15
ZF Live. Cătălin Şomfălean, CEO Innobyte: Anul 2025 a fost de balansare a bugetelor, iar unele companii chiar îşi reduc bugetele în zona de e-commerce. Piaţa de profil are o creştere mică, de o singură cifră, anul acesta Ziarul Financiar
Piaţa locală de e-commerce traversează un an de temperare, cu o creştere de o singură cifră, pe fondul prudenţei companiilor şi al reaşezării bugetelor, a spus Cătălin Şomfălean, CEO al Innobyte, dezvoltator software pentru e-commerce. Potrivit acestuia, multe firme au pus pe pauză proiecte digitale şi au redus investiţiile în online, aşteptând să vadă impactul noilor taxe şi impozite înainte de a-şi contura planurile pentru 2026.
12:15
12:00
Bursă. Acţiunile Compa urcă cu 12% după anunţul unui contract major în domeniul apărării cu un partener din Marea Britanie Ziarul Financiar
11:45
Barometrul RetuRO: Rata de returnare a ambalajelor depăşeşte în septembrie 90%, pentru a doua lună consecutiv. La 9 luni, rata finală de reciclare este de 79% la plastic, 75% la metal şi 72% la sticlă Ziarul Financiar
11:15
Analiza de luni. Avântul pieţei de 900 mil. euro a suplimentelor alimentare, diminuat în urma dublării TVA-ului. „Observăm scăderea consumului“ Ziarul Financiar
Piaţa suplimentelor alimentare şi a vitaminelor din România a ajuns la 870 mil. euro conform ulti­melor date ale reprezentan­ţilor acestei industrii, o creştere de circa 17% în ultimii patru ani. Stilul de viaţă tot mai agitat şi accesul la informaţii au dus la creşterea apetitului pacienţilor români pentru aceste produse.
11:15
Misteriosul caz al Argentinei: După tăieri masive de la buget, partidul libertarian al preşedintelui argentinian Javier Milei a obţinut o victorie majoră în alegerile legislative Ziarul Financiar
11:00
10:45
Fitch confirmă ratingul Romgaz la „BBB-”, cu perspectivă negativă, acelaşi ca al României, şi subliniază că Neptun Deep este un proiect transformaţional care poate dubla producţia de gaze şi consolida independenţa energetică a ţării Ziarul Financiar
10:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Carmen Diaconu, fondatoarea Noeme, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucureşti: Niciodată nu o să renunţăm la colaborarea cu producătorii locali, dar cumva pare că legile au fost create pentru marii jucători şi nu pentru a încuraja producţia locală. Aici chiar e loc de a îmbunătăţi peisajul Ziarul Financiar
Noeme s-a lansat la începutului lui 2020 şi a fost proiectul comun al trei surori, Carmen, Lăcrămioara şi Alice Diaconu. Fiecare a acoperit un anumit segement, dar Carmen a fost de la bun început in charge de meniu, cea mai dificilă parte care până la urmă stabileşte identitatea unui restaurant.
10:15
ZF Live. Bogdan Mîndrescu, CNAB. Ce planuri are Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti pentru a face faţă traficului aerian în creştere? Cele două aeroporturi din Capitală ar putea avea fiecare câte un terminal nou. În următorii cinci ani, traficul de pe Otopeni ar putea ajunge la 22 milioane de pasageri, plus 30% faţă de nivelul actual Ziarul Financiar
Compania Naţională Aero­por­turi Bucureşti, care operează aeroporturile Otopeni şi Băneasa din Capitală, are în plan moder­nizarea aeroportului Otopeni, dar şi construirea unui nou terminal pe cel mai mare aeroport din ţară.
Acum 24 ore
09:30
Indicatorii CFA în septembrie: Încrederea în economie a stagnat, deficitul bugetar anticipat s-a majorat la 8,6% din PIB, iar creşterea economică prognozată pentru 2025 s-a situat la 0,8% Ziarul Financiar
09:15
Rezervele valutare şi de aur ale României de la BNR sunt suficiente, în contextul naţional şi internaţional turbulent actual? Ce spune Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România: Rezervele internaţionale ale României sunt evaluate a fi adecvate, fiind peste nivelul de referinţă. Nu comentăm componenţa dorită a rezervelor Ziarul Financiar
Rezervele internaţionale ale Româ­niei, care au urcat la aproximativ 76 mld. euro la finalul primelor nouă luni din acest an, sunt evaluate de Fondul Monetar Internaţional (FMI) ca fiind adecvate, fiind peste nivelul de referinţă (benchmark), după cum a declarat Joong Shik Kang, şeful misiunii FMI pentru România, pentru ZF.
