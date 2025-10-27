Jayson Papeau, dărâmat la revenirea pe Giulești: „Dacă am juca din nou, am pierde! Poate era 10-1”
Gazeta Sporturilor, 27 octombrie 2025 23:00
Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Revenire cu ghinion în Giulești pentru Jayson Papeau (29 de ani), mijlocașul stânga al oaspeților. La final, francezul a avut un discurs dur la adresa echipei sale, care n-a opus rezistență după ce a încasat primul gol.Papeau susține că el și colegii lui n-au comunicat suficient pe teren, iar dacă cele două echipe s-ar întâlni din nou și Rapid ar presta același fotbal, atunci Slobozia n-are avea nicio șansă. ...
• • •
Acum 5 minute
23:20
După Rapid - Slobozia, Dobre a dat declarația serii: „I-am zis «Băi, las-o mai ușor că mă ajungi!»” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Alexandru Dobre (27 de ani) a înscris golul cu numărul 8 în acest sezon și e al doilea golgheter al sezonului, după Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, care are 9.Mai în glumă mai în serios, mijlocașul dreapta a dezvăluit la flash-interviu ce i-a transmis lui Cristi Manea (28 de ani). Fundașul dreapta a înscris cel de-al doilea gol din acest sezon, după cel din derby-ul de etapa trecută cu Dinamo. ...
23:20
Rapid a defilat cu Unirea Slobozia, scor 4-1, în cel mai convingător meci al giuleștenilor din acest sezon. Echipa lui Constantin Gâlcă a urcat la 31 de puncte și împarte prima poziție în Superligă cu surpriza FC Botoșani. Petrila, Rareș Pop și Cristi Manea au rezolvat meciul încă din prima repriză, iar Dobre a completat tabela după pauză. ...
Acum 30 minute
23:00
Ce s-a întâmplat pe gazon, imediat după Rapid - Unirea Slobozia » Giuleștenii s-au „bucurat” cu trivialități la adresa lui Rădoi și FCSB: gestul lui Costel Gâlcă a fost elocvent # Gazeta Sporturilor
La finalul victoriei obținute de Rapid pe teren propriu cu Unirea Slobozia, scor 4-1, ultrașii Peluzei Nord din Giulești au „încins” derby-ul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regular, cu trivialități greu de reprodus la adresa oltenilor și a tehnicianului Mirel Rădoi. ...
23:00
Acum o oră
22:40
NBA a trimis un raport fiecărei echipe, după scandalul pariurilor din liga nord-americană de baschet: „Am început un proces de revizuire a politicilor” # Gazeta Sporturilor
Cele 30 de echipe din NBA au primit câte un raport din partea ligii nord-americane de baschet în legătură cu scandalul de proporții izbucnit după ce Terry Rozier, jucătorul lui Miami Heat, și Chauncey Billups, antrenorul lui Portland Trail Blazers, au fost arestați pentru asocierea lor cu mafia pariurilor. ...
22:30
Gaziantep, formația românilor Alexandru Maxim (35 de ani) și Deian Sorescu (28 de ani), a suferit un eșec drastic, 0-4 pe teren propriu cu Fenerbahce, în etapa 10 din campionatul Turciei.Dacă Maxim, căpitanul echipei, a fost integralist, Sorescu a fost introdus după pauză, în locul lui Luis Perez (30 de ani).REZUMAT VIDEO. Deian Sorescu și Alexandru Maxim, umiliți în TurciaPartida a început cum nu se putea mai prost pentru Gaziantep. ...
Acum 2 ore
22:20
Problemele medicale continuă pentru Real Madrid. Clubul „blanco” a confirmat faptul că Daniel Carvajal (33 de ani), căpitanul echipei, va fi indisponibil între două și trei luni, după ce a suferit o nouă accidentare la genunchiul drept.Într-un comunicat oficial, Real Madrid a anunțat că fundașul va trebui să treacă printr-o artroscopie pentru îndepărtarea unui corp liber intraarticular la genunchiul drept. ...
22:10
Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul ofensiv de la Pafos, a înscris luni în derby-ul din Cipru cu Omonia, pierdut de echipa lui în deplasare, scor 1-2. Adversara formației românului a urcat pe primul loc.A fost a treia reușită consecutivă pentru român în campionat, însă nu suficientă pentru a obține punct sau puncte.VIDEO. Vlad Dragomir, al treilea gol consecutiv pentru Pafos în campionatÎn etapa 8 din campionatul Ciprului, Dragomir a deschis scorul în minutul 14. ...
21:50
„Dacă aș da timpul înapoi, aș alege fotbalul” » Cel mai bun tenismen român al ultimului deceniu, prezent pe Giulești: unul dintre fiii săi joacă la Rapid # Gazeta Sporturilor
Tenismenul Marius Copil (35 de ani) și-a făcut apariția în tribunele din Giulești la epilogul etapei 14 din Superliga, dintre Rapid și Unirea Slobozia.Cel mai bun tenismen român din ultimul deceniu, fan declarat Rapid, a fost surprins de către fotoreporterul GSP în tribunele din Giulești, alături de unul dintre băieții săi. Unul dintre copiii tenismenului evoluează pentru echipa U13 a Rapidului. ...
21:50
400 de zile mai târziu! Rapidistul a „spart gheața” în acest sezon cu Unirea Slobozia # Gazeta Sporturilor
Rapid - Unirea Slobozia. Primă repriză de vis pentru giuleșteni, care au „lovit” de trei ori, prin Claudiu Petrila (7'), Rareș Pop (36') și Cristi Manea (45+2')! Mijlocașul dreapta de 20 de ani, titularizat pentru a treia oară în acest sezon de Gâlcă, a înscris primul gol după 400 de zile!Transferat de la UTA Arad în 2024 pentru aproximativ 700.000 de euro, puștiul, aflat la meciul cu numărul 30 pentru Rapid, a marcat golul 2.FOTO. ...
21:40
21:40
21:30
Manny Pacquiao, noul vicepreședinte al Asociației Internaționale de Box, condusă de un rus: „Voi milita pentru corectitudine și protecția boxerilor” # Gazeta Sporturilor
Legendarul pugilist Manny Pacquiao (46 de ani) a devenit vicepreședintele Asociației Internaționale de Box (IBA), o organizație condusă de rusul Umar Kremlev, care nu este recunoscută de Comitetul Olimpic Internațional (IOC).În primăvară, după ce a ratat șansa unui nou mandat în Senatul țării sale, Manny Pacquiao a anunțat că revine în ring la jumătatea lunii iulie. ...
21:30
Acum 4 ore
21:20
Situație nemaiîntânită la Juventus: va avea 3 antrenori sub contract! » Cât o costă cei doi concediați în 7 luni # Gazeta Sporturilor
Igor Tudor n-a rezistat decât șapte luni pe banca tehnică a lui Juventus. Serie de opt meciuri fără succes, între care ultimele trei au fost eșecuri, i-au semnat astăzi sentința antrenorului croat. Demiterea lui va costa însă scump clubul bianconero, care mai are contract până în 2027. La fel cum șefii torinezi îi plătesc mai departe și salariul lui Thiago Motta, concediat în martie. ...
21:10
Marius Măldărășanu își face „mea culpa” după al patrulea eșec consecutiv suferit de Hermannstadt: „Principalul vinovat sunt eu” # Gazeta Sporturilor
Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul de la FC Hermannstadt, a reacționat după ce echipa sa a suferit al patrulea eșec consecutiv în Superliga, 0-2 în deplasare cu FC Botoșani.După victoria din Giulești cu Rapid, scor 2-1, Hermannstadt a pierdut pe rând cu FC Argeș (0-1), CFR Cluj (1-2) și Csikszereda (0-2), înainte de eșecul de pe terenul liderului, FC Botoșani. ...
21:10
De la agonie la extaz în câteva secunde » Ratare uluitoare și GOL în Rapid - Slobozia # Gazeta Sporturilor
Rapid - Unirea Slobozia. În epilogul etapei 14 din Superliga, gazdele au deschis scorul în minutul 7, prin Claudiu Petrila (24 de ani), aflat la a doua reușită din acest sezon.În fața a peste 9.000 de spectatori, giuleștenii au tremurat în minutul 7, atunci când Slobozia a fost la un pas de deschiderea scorului.VIDEO CU GOLUL. ...
21:10
Imagini virale în Giulești! A venit cu bunica la meci și a fluturat eșarfa în galerie: reporterul GSP a surprins cele mai tari cadre # Gazeta Sporturilor
Atmosferă specială pe Arena din Giulești, la meciul dintre Rapid și Unirea Slobozia, ultimul duel al etapei a 14-a din Superligă. În peluză, fanii giuleșteni au oferit un moment superb.În timpul partidei, reporterii GSP au surprins un copil de nici 5 ani aflat în peluza „Original”, zona opusă Peluzei Nord, acolo unde se află galeria principală a Rapidului. ...
20:50
Heung-Min Son a câștigat „Golul Anului” în MLS! Execuție de senzație din lovitură liberă # Gazeta Sporturilor
Liga nord-americană MLS a anunțat oficial că atacantul sud-coreean Heung-Min Son, legitimat la Los Angeles FC, a câștigat trofeul pentru „Golul Anului 2025”, distincție oferită pentru cea mai frumoasă reușită a sezonului.Golul câștigător a fost înscris pe 23 august, în meciul cu FC Dallas, și a fost ales în urma voturilor fanilor de pe site-ul oficial MLSSoccer.com. ...
20:40
Cu o singură propoziție, Ana l-a convins pe celebrul fotbalist să refuze 800.000 de euro pe săptămână în Arabia Saudită # Gazeta Sporturilor
Bruno Fernandes, căpitanul lui Manchester United, a dezvăluit cum soția sa, Ana Pinho, l-a determinat să-și reconsidere cariera la club și că, datorită cuvintelor ei, a decis să refuze oferta de la Al Hilal, care prevedea un salariu incredibil de 800.000 de euro pe săptămână.Portughezul a ajuns pe Old Trafford la începutul anului 2020 și a devenit rapid cel mai bun jucător al „diavolilor roșii”, fiind desemnat după scurt timp căpitanul echipei. ...
20:40
Leo Grozavu l-a ridicat în slăvi pe fotbalistul liderului: „Ne dă mare încredere, siguranță” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani - Hermannstadt 2-0. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după ce echipa lui a ajuns la șase victorii consecutive. Botoșani e lider, cu 31 de puncte după 14 etape, iar tehnicianul a ținut să-l evidențieze pe Giannis Anestis (34 de ani), portarul echipei.În viziunea lui, grecul a fost omul meciului, iar Botoșani se află pe primul loc și datorită intervențiilor sale. ...
20:30
Fundașul pe care Cristi Chivu l-ar putea transfera în ianuarie » Inter are însă concurență acerbă în Juventus # Gazeta Sporturilor
Problemele din defensiva lui Inter, ieșite în evidență pregnant în eșecul cu Napoli (1-3), ar putea să se reducă în mercato din ianuarie. Nerazzurrii au pe listă un fundaș central puternic, care joacă puțin la Bayern. Este vorba despre Kim Min-Jae, sud-coreeanul care a plecat din Serie A în 2023. ...
20:20
Fostul șef din Giulești a venit la stadion și pariază pe o dominație rapidistă în acest sezon: „Mă gândesc la ce zice Becali, nu lua Rapidul în calcul la titlu, dar nu știe dacă prinde play-off-ul” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Cristescu, fostul finanțator de la Rapid, a venit pe Giulești pentru a urmări meciul trupei lui Constantin Gâlcă cu Unirea Slobozia, din etapa 14 din Superliga, și este convins că echipa este mâini bune sub comanda lui Constantin Gâlcă.De asemenea, Cristescu l-a elogiat pe Dan Șucu pentru investițiile făcute la Rapid și este de părere că echipa are șanse foarte mari să câștige în acest sezon campionatul și cupa. VIDEO. ...
20:20
Clubul Real Zaragoza a anunțat moartea fulgerătoare a lui Jorge Casado Roche, un tânăr jucător în vârstă de doar 15 ani, care evolua pentru echipa de juniori a formației din Aragom.Potrivit informațiilor oferite de presa locală, Jorge Casado a fost găsit fără semne vitale la domiciliul său, luni dimineață. Circumstanțele exacte ale decesului nu au fost făcute publice, însă primele investigații indică faptul că moartea ar fi fost de cauză naturală. ...
20:00
Vedeta Gloriei Bistrița, operată cu succes, după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior al genunchiului drept # Gazeta Sporturilor
Asuka Fujita (29 de ani), una din vedetele lui CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud, a trecut cu succes printr-o intervenție chirurgicală, după o accidentare gravă suferită în cantonamentul naționalei Japoniei.În weekend, Gloria Bistrița a reușit surpriza sezonului în Liga Campionilor, trecând cu 38-35 de Team Esbjerg, într-un duel în care atacul formației lui Carlos Viver a funcționat excelent. ...
20:00
Cu Botoșani pe val, Valeriu Iftime i-a răspuns lui Becali: „Face la mișto, avea o față de înger” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani - Hermannstadt 2-0. Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a intrat în direct după al șaselea succes consecutiv pentru liderul-surpriză din Superliga. Cu 31 de puncte, trupa lui Leo Grozavu e de neoprit și se îndreaptă cu pași repezi spre play-off.Duminică, Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a spus că echipa lui le-ar putea scoate din play-off pe FC Botoșani și Dinamo. ...
19:50
Gol nemaipomenit în derby-ul Moscovei! » Internaționalul a marcat din poziție aproape imposibilă # Gazeta Sporturilor
Dmitriy Vorobyov a reușit golul sezonului în Rusia, într-o partidă din etapa a 12-a a primei ligi. Atacantul celor de la Lokomotiv Moscova a majorat diferența la 2-0 în debyul cu ȚSKA Moscova cu o execuție senzațională aproape de colțul terenului, cu care l-a surprins pe portarul Vladislav Torop. ...
19:50
Jucătorii lui Hermannstadt, distruși după încă un eșec dureros: „Nu mai arătăm nimic, chiar nu înțeleg ce se întâmplă” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani, liderul-surpriză al Superligii, a continuat parcursul excelent și a învins-o cu 2-0 pe Hermannstadt, într-o partidă disputată duminică după-amiază, în etapa #14. Moldovenii au tranșat jocul încă din prima repriză, grație reușitelor semnate de Mykola Kovtalyuk (30 de ani) și Charles Petro (24 de ani).Pentru sibieni, este o nouă înfrângere într-o perioadă extrem de complicată - a 5-a în ultimele 6 meciuri. ...
19:40
19:30
„Am fost proștii proștilor!” » Jucătorul regretat de Dinamo: „Dacă-l aveam, eram pe primul loc!” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a remizat pe terenul celor de la FC Argeș, scor 1-1, în etapa 13 din Superliga. „Câinii” se pot distanța de FC Botoșani și Rapid, echipele aflate pe primele două locuri. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a vorbit despre partida de la Mioveni.În viziunea lui, Dinamo a prestat un joc solid în prima repriză, atunci când a deschis scorul în minutul 34, prin Kennedy Boateng (28 de ani). ...
19:30
Doi patinatori sunt investigați de Federația Internațională, după ce au ținut în brațe o rachetă chineză de jucărie # Gazeta Sporturilor
Federația Internațională de Patinaj (ISU) investighează un incident în care au fost implicați Ren Junfei (25 de ani) și Xing Jianing (23 de ani), campionii naționali ai Chinei din 2024, și medaliații cu argint la Jocurile Asiatice de Iarnă. ...
Acum 6 ore
19:20
Cristi Chivu, posibil transfer de la Real Madrid! Antrenorul român poate primi întăriri de top în iarnă # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) ar putea primi întăriri din Spania în perioada de mercato din ianuarie. Presa din Italia anunță că Inter Milano se află în discuții avansate pentru un transfer-surpriză de la Real Madrid, iar mutarea ar putea rezolva una dintre cele mai mari probleme ale tehnicianului român.Potrivit publicației Calcio Mercato, Dani Ceballos (29 de ani) este jucătorul aflat pe lista de plecări a campioanei Europei. ...
19:00
Tradiționala etapă de „Boxing Day” ar urma să fie modificată pentru prima dată din 1888 încoace # Gazeta Sporturilor
Federația Engleză de Fotbal ar putea modifica tradiționala etapă de „Boxing Day” în acest sezon. Decizia poate fi determinată de presiunile cauzate de extinderea competițiilor UEFA și de faptul că meciurile din Cupa Angliei ar urma să fie programate exclusiv în weekend-uri.Potrivit DailyMail, Premier League este obligată, prin contract, să ofere 33 de weekend-uri dedicate difuzărilor televizate și trebuie să respecte acest angajament. ...
19:00
Rapid o întâlnește în această seară pe Unirea Slobozia, într-un meci din etapa 14 a Superligii. Cu câteva ore înaintea partidei, giuleștenii au anunțat lotul, iar antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) a făcut două alegeri-surpriză!Andrei, fiul lui Dan Șucu, acționarul majoritar, este pentru prima dată în acest sezon pe lista celor 23 de jucători pentru acest meci. Urmează să înceapă meciul pe banca de rezerve. ...
19:00
Prima reacție a FRG, după scandalul izbucnit în urma declarațiilor Denisei Golgotă: „Combatem ferm, asta am stabilit” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Gimnastică a emis un comunicat în legătură cu situația semnalată de gimnasta Denisa Golgotă, care, la revenirea în țară după Campionatele Mondiale din Jakarta, a declarat că a depus o plângere pentru hărțuire fizică și psihologică. ...
18:40
BAC și admiterea la Politehnică și adrenalină pe circuit » Cum a fost 2025 pentru Alexandra Teslovan și ce urmează la anul: „Vreau să particip la Campionatul European de Raliuri și cel Mondial!” # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă dimineață, străzile din centrul Bucureștiului s-au transformat pentru o nouă etapă a Campionatului Național de Super Rally. Adrenalină, cai putere, drifturi spectaculoase și aproape 10.000 de fani au fost pe Calea Victoriei pentru a-i vedea la lucru pe cei mai tari piloți. Printre ei, și tânăra Alexandra Teslovan (19 ani), una dintre speranțele motorsportului din România. ...
18:40
Jude Bellingham, recidivează: un nou gest scandalos în El Clasico! Mijlocașul englez riscă sancțiuni # Gazeta Sporturilor
Duminică seară, Real Madrid s-a impus cu 2-1 în fața rivalei FC Barcelona, într-un El Clasico tensionat, disputat pe „Santiago Bernabeu”.Madrilenii s-au distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului din La Liga, însă victoria ar putea fi umbrită de comportamentul lui Jude Bellingham, care a fost surprins din nou făcând un gest obscen la finalul meciului. ...
18:40
„Hai Ținutul Secuiesc!” » Csikszereda, „festival” de declarații controversate înaintea duelului cu Sepsi # Gazeta Sporturilor
Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc înaintea partidei cu Sepsi, din prima rundă a Cupei României, programată marți, la ora 16:00. Deși FRF a avertizat în mai multe rânduri, ciucanii continuă să se identifice cu regiunea secuiească fără statut administrativ oficial. ...
18:30
Ioan Andone a fost pe „Bernabeu” la Real Madrid - Barcelona: „E unic!” » Cât a plătit pentru bilet # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone (65 de ani) a urmărit din tribune meciul Real Madrid – Barcelona, încheiat 2-1, și a povestit pentru GSP.ro cum a trăit atmosfera de pe Santiago Bernabeu, ce jucători l-au impresionat și cât a plătit pentru bilet.Fostul antrenor consideră că Real a fost clar peste Barcelona și că meciul rămâne cea mai puternică partidă de club din lume. ...
18:30
Accidentare TERIBILĂ în Botoșani - Hermannstadt! A ieșit pe targă, pierdere imensă pentru lider # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani, liderul-surpriză din Superliga, a întâlnit-o în această după-amiază pe Hermannstadt, în etapa 14 din Superliga. Gazdele au înscris de două ori în prima repriză, prin Mykola Kovtalyuk (30 de ani) și Charles Petro (24 de ani). Însă un eveniment neplăcut s-a petrecut cu puțin timp înaintea reușitelor.În minutul 15, Narcis Ilaș (18 ani), fundașul dreapta, a suferit o accidentare gravă și a fost înlocuit cu Antonio Dumitru (20 de ani). ...
18:30
Fostul MVP al NFL, arestat pentru a doua oară în acest an » Ce ilegalitate a comis cel mai bun jucător din 2012 # Gazeta Sporturilor
Adrian Peterson (40 de ani), MVP-ul NFL din 2012, a fost arestat în Sugar Land, Texas și acuzat că a condus fiind intoxicat și că deținea ilegal o armă. Este a doua oară în acest an când fostul fotbalist american este arestat pentru că a urcat la volan fiind intoxicat.Potrivit informațiilor din presa americană, Adrian Peterson a fost arestat duminică dimineață, în jurul orei 9:30, în Sugar Land, Texas. ...
18:10
Fiul brazilianului Thiago Silva a primit prima convocare la naționala Angliei: „Suntem mândri de tine, fiule” # Gazeta Sporturilor
Thiago Silva (41 de ani) poate avea momente de bucurie. Fiul său cel mic, Iago Silva, îi calcă pe urme, dar pe un drum neașteptat: naționala Angliei.La doar 14 ani, Iago, component al academiei lui Chelsea, a fost convocat pentru prima dată la naționala Under 15 a Angliei, deși este eligibil și pentru Brazilia. ...
18:10
După titlul de la Basel, Joao Fonseca a primit un compliment uriaș din partea adversarului său: „Vei fi noul Djokovic pentru Sinner și Alcaraz” # Gazeta Sporturilor
După câștigarea titlului de la Basel, tânărul Joao Fonseca (19 ani, 28 ATP) a fost lăudat de Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, 15 ATP), adversarul său, care i-a făcut un compliment uriaș, asemănându-l cu legendarul Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP).Duminică, 26 octombrie, Joao Fonseca a făcut istorie, devenind primul brazilian care câștigă un titlu ATP 500. ...
18:10
Nu e glumă, dar e bună: cine și-a depus candidatura! » „Dacă Italia va pierde dreptul, atunci îl organizăm noi” # Gazeta Sporturilor
Federația de Fotbal din Rusia anunță că s-a oferit să găzduiască meciuri de la Campionatul European din 2032, în parteneriat cu Turcia, dacă italienii nu vor da garanții la UEFA că pot construi stadioanele necesare organizării competiției. „Nu e glumă, viața merge înainte! Mai e timp, lucrurile se vor schimba”, a declarat președintele Alexander Dyukov. ...
17:50
Edi Iordănescu, 3 meciuri fără victorie în Polonia: „Știți cât dorm pe noapte? Chiar dacă înseamnă sacrificarea antrenorului...” # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia, formația antrenată de Edi Iordănescu (47 de ani), a remizat pe teren propriu cu Lech Poznan, campioana en-titre, scor 0-0, în etapa 13. Echipa fostului selecționer a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie.În urma acestui rezultat, Legia se află pe locul 10, cu 16 puncte după 12 meciuri, la 5 de Plock, ocupanta ultimului loc care asigură prezența în cupele europene. ...
17:40
Anunțul surprinzător al Simonei Halep, înainte de cea mai importantă competiție a finalului de an: „Sunt încântată să iau parte” # Gazeta Sporturilor
Simona Halep (34 de ani), fosta lideră mondială WTA, a anunțat că va fi prezentă în Riad, la Turneul Campioanelor, care se va desfășura în perioada 1-8 noiembrie, în Arena Universității King Saud.Luna noiembrie va începe cu Turneul Campioanelor, acolo unde Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) își propune să își apere titlul cucerit în 2024, când a învins-o pe Qinwen Zheng cu 3-6, 6-4, 7-6 (2) în finală. ...
17:40
Revenire importantă în lotul Bosniei pentru dubla decisivă cu România și Austria # Gazeta Sporturilor
Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul naționalei Bosniei, a anunțat lotul final înaintea dublei cu România și Austria, din grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026. Selecționerul a anunțat revenirea în lot a experimentatului Sead Kolasinac (32 de ani), jucătorul Atalantei, care a mai evoluat în trecut și pentru echipe precum Schalke 04, Arsenal sau Marseille. ...
17:30
Dan Șucu ignoră criza, dar a făcut revoluție la Genoa: „Nu există planul A, B sau C. Unicul e echipa noastră!” # Gazeta Sporturilor
Genoa are cel mai start slab stagional din ultima jumătate de secol de istorie a clubului - fără victorie în primele 8 etape - , dar președintele Dan Șucu susține că situația nu este deloc îngrijorătoare. ...
Acum 8 ore
17:20
Jaqueline Cristian, cel mai bun loc al carierei! Unde crede antrenorul ei că poate ajunge # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani) a urcat în această săptămână pe cea mai înaltă poziție din carieră în ierarhia WTA, locul 39, în cel mai bun sezon al ei de până acum.Anul 2025 a adus premiere pozitive și un traseu în ascensiune aproape neîntreruptă, încă de la început, pentru Jaqueline Cristian, jucătoarea română cel mai bine clasată în ierarhia mondială. ...
