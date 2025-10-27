Un băiat din Noua Zeelandă, în stare gravă la spital după ce înghițit zeci de magneți. A pierdut o parte din intestin
StirileProtv.ro, 27 octombrie 2025 23:00
Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a fost internat în spital după ce a înghițit zeci de magneți, pierzând în cele din urmă o parte din intestin, potrivit unui raport de caz publicat recent în New Zealand Medical Journal.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
23:20
Un bărbat din județul Cluj a fost arestat preventiv după ce a agresat un polițist și a provocat scandal # StirileProtv.ro
Un bărbat de 39 de ani din Gherla, judeţul Cluj, a fost arestat preventiv pentru ultraj. El a făcut scandal la domiciliu, fiind chemaţi poliţiştii.
Acum 15 minute
23:10
Ungaria „promite” să blocheze negocierile de aderare UE-Ucraina. Szijjarto: „Un pericol pentru Europa” # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe ungar a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE atât timp cât actualul ''guvern naţional'' rămâne la putere, avertizând că iniţierea procesului ar aduce un ''pericol pentru Europa''.
Acum 30 minute
23:00
Un băiat din Noua Zeelandă, în stare gravă la spital după ce înghițit zeci de magneți. A pierdut o parte din intestin # StirileProtv.ro
Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a fost internat în spital după ce a înghițit zeci de magneți, pierzând în cele din urmă o parte din intestin, potrivit unui raport de caz publicat recent în New Zealand Medical Journal.
Acum o oră
22:50
Un seism cu magnitudinea 6,1 a fost înregistrat luni în orașul Sindirgi, din vestul Turciei, a anunțat Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), informează AFP.
22:40
Lukoil vrea să-și vândă activele externe după sancțiunile SUA. Oficial, rușii dau vine pe „măsurile restrictive” # StirileProtv.ro
Rușii de la Lukoil vor să-și vândă activele externe, ca urmare al introducerii unor „măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”.
22:30
Cum au fraudat doi studenți chinezi companiile feroviare din Anglia și au obținut 140.000 de lire sterline # StirileProtv.ro
Doi studenți chinezi au fost închiși în Anglia, după ce au înșelat companiile feroviare, cerând compensații pentru trenuri întârziate pe care nici măcar nu le-au folosit.
Acum 2 ore
22:20
Restricții de trafic pe Valea Oltului. Se fac lucrări la o parte din autostrada Sibiu-Piteşti # StirileProtv.ro
Lucrările la tunelul de la Robeşti, parte a lotului 2 al Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, vor fi extinse în perioada următoare, astfel că se va lucra simultan la cele două galerii ale acestuia, atât dinspre Vâlcea, cât şi dinspre Sibiu, potrivit CNAIR.
21:40
Zelenski a anunţat extinderea atacurilor cu rachete şi drone asupra Rusiei: „O componentă a independenţei noastre” # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni că ţara sa va extinde atacurile cu rachete şi drone asupra mai multor regiuni din Rusia, transmite DPA.
21:40
Zece persoane, judecate la Paris pentru hărţuirea online a lui Brigitte Macron. Ce riscă acuzații # StirileProtv.ro
Zece persoane sunt judecate luni și marți la Paris pentru hărţuirea online a lui Brigitte Macron, acuzate că au răspândit zvonuri false despre identitatea sa de gen, relatează Reuters.
Acum 4 ore
21:10
Ce spune un oficial francez despre atacatorii reţelei feroviare din Franța: „Au vizat camerele prin care se trag cablurile” # StirileProtv.ro
Traficul trenurilor de mare viteză (TGV) a fost puternic perturbat în sud-estul Franţei încă de luni dimineaţă, de la ora 6:00, după un „probabil act de vandalism” care a avut loc la sud de gara din Valence.
20:50
Horoscop 28 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea cheltuieli neprevăzute # StirileProtv.ro
Horoscop 28 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne achităm, pe cât posibil, de toate obligațiile, ca să facem loc proiectelor noi și să ne restartăm.
20:50
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a fost decorat de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat luni pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
20:40
Noi modificări în legea împotriva violenței domestice, adoptate de Senat. Ordinul de protecție provizoriu va fi prelungit # StirileProtv.ro
Proiectul de lege prin care se aduc modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice a fost adoptat, luni, de Senat.
20:40
Record de medalii pentru tinerii români la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică de la Piatra Neamț # StirileProtv.ro
Șapte medalii de aur au obținut adolescenții români, pasionați de astronomie și astrofizică, la olimpiada internațională, ținută la Piatra Neamț.
20:40
Încă un oraș renunță la spectacolul cu artificii din noaptea de Revelion. Primăria din Brașov a luat această decizie pentru a proteja animalele de zgomotul puternic.
20:40
Trump pozează în omul păcii în turneul său asiatic. Acordul de încetare a focului semnat de liderul SUA: „Este al optulea” # StirileProtv.ro
Președintele american a sosit în Japonia în a doua etapă a turneului său asiatic. Între timp, negociatorii americani și chinezi au raportat „progrese majore" în privința unui posibil acord comercial.
20:40
Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina” # StirileProtv.ro
„Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina, decât să testeze rachete”, i-a răspuns Donald Trump lui Vladimir Putin.
20:30
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă # StirileProtv.ro
Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.
20:20
Deficitul bugetar a urcat la 100 de miliarde de lei după primele nouă luni. Cheltuielile cu salariile și pensiile au crescut # StirileProtv.ro
Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.
20:20
Alertă în centrul Capitalei privind o nouă scurgere de gaze. Accesul în zonă a fost restricționat # StirileProtv.ro
Echipele de intervenție au fost mobilizate în centrul Capitalei, pe Str. Ion Câmpineanu, după ce a fost semnalat un miros de gaz provenind de la o țeavă subterană stradală.
20:20
Un angajat de la salubritate a demisionat și acum reciclează sticle. Câți bani face zilnic din PET-uri # StirileProtv.ro
Sistemul de garanție returnare RetuRO atinge cifre record. Doar luna trecută au fost duse la aparatele de reciclare peste 500 de milioane de tone de ambalaje, adică 94 % din peturile, sticlele și dozele cumpărate din magazine.
20:10
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles # StirileProtv.ro
Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.
20:10
Cum ar putea fi mai bine protejați de lege românii care iau credite de nevoi personale. În cât timp pot renunța la împrumut # StirileProtv.ro
Românii care iau credite de nevoi personale ar putea fi mai bine protejați de lege. Ministerul Economiei a pregătit un proiect ce transpune o directivă europeană și aduce reguli noi pentru creditare.
20:00
Medicii din Arad propun implanturi contraceptive pentru adolescente, în lupta cu sarcinile timpurii # StirileProtv.ro
Inspirați de alte țări, medicii din Arad le propun adolescentelor un implant contraceptiv modern care să le protejeze de sarcini nedorite timp de câțiva ani. Inițiativa, vine pe fondul numărului alarmant de mame minore.
20:00
Cine și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primăria Capitalei. Sondaje arată o luptă strânsă # StirileProtv.ro
Organizațiile PNL și PSD din Capitală și-au ales candidații pentru Primăria Generală – primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, și cel al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță.
19:50
Cum se apără chirurgul din Sinaia acuzat de malpraxis de soțul femeii decedate. „Nu știam toate datele medicale” # StirileProtv.ro
Acuzații grave de malpraxis, la Spitalul din Sinaia, aduse de un bărbat din Bușteni. Soția lui, de 33 de ani, a murit după o operație de colecist, făcută luna trecută.
19:50
Obiceiul unic în ortodoxie care a avut loc la sfințirea Catedralei Naționale. Enoriașii au intrat în „inima bisericii” # StirileProtv.ro
După ceremonia extraordinară de sfințire a picturii, Catedrala Națională are porțile deschise pentru oameni, zi și noapte, până vineri.
19:50
Directorii de școli, somați să ceară banii nefolosiți pentru programul „Școala Verde”. 20 de milioane de euro, necheltuiți # StirileProtv.ro
Directorii de școli primesc un ultimatum ca să ceară urgent de la inspectoratele județene banii încă disponibili pentru Școala Verde.
Acum 6 ore
19:10
A murit Jack DeJohnette, legendarul toboşar american de jazz. A fost unul dintre cei mai importanţi artiști din generația sa # StirileProtv.ro
Toboşarul american de jazz Jack DeJohnette a murit duminică la vârsta de 83 de ani în localitatea Woodstock, statul New York, vegheat de soţia sa şi de prieteni apropiaţi, a confirmat pentru DPA impresarul artistului.
18:40
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT # StirileProtv.ro
Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care schimbă regulile de plată pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu amicus curiae prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii.
18:30
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției # StirileProtv.ro
Un bărbat de 77 de ani din Spania a depus o plângere împotriva soției de origine română pentru o presupusă înșelătorie de 700.000 de euro.
18:30
O tânără din Botoșani a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Ea a fost amendată și s-a ales și cu permisul suspendat # StirileProtv.ro
O tânără de 26 de ani a fost amendată cu 1.620 de lei şi s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile după ce a acroşat, luni, o motocicletă a Poliţiei Rutiere.
18:10
Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus împotriva companiilor petroliere rusești # StirileProtv.ro
Viktor Orban se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu Donald Trump pentru a discuta, între altele, sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.
18:10
Garanția de 50 de bani, introdusă la noi produse. Ce ambalaje vor trebui să returneze românii ca să își recupereze banii # StirileProtv.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunţat, luni, depunerea unei iniţiative legislative potrivit căreia se extinde sistemul de garanţie-returnare şi la ambalajele de borş, oţet, apă distilată, cafea şi produsele de cafea.
18:00
Cât mai poate rezista Ucraina în războiul cu Rusia. Estimarea lui Volodimir Zelenski # StirileProtv.ro
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă „doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.
18:00
Cum arată prima monedă colorată din România. BNR va emite cel mult 5.000 de bucăți # StirileProtv.ro
Banca Națională a României a lansat, în premieră, o monedă cu un detaliu tricolor. Valoarea ei este de 1 leu, dar pentru că este importantă din punct de vedere numismatic, poate fi cumpărată cu 260 de lei.
18:00
Peste 500 de blocuri din București rămân iar fără căldură. O nouă avarie la rețeaua de termoficare # StirileProtv.ro
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei de termoficare produse în mai multe zone.
17:40
Reacția elevilor din Iași care și-au găsit profesoara pe site-urile de videochat: „Este o femeie frumoasă, tânără, dar păcat” # StirileProtv.ro
O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din județul Iași, și-a dat demisia, după ce a fost acuzată că apare pe site-uri de videochat.
17:40
Un nigerian din Cluj a încasat peste 100.000 de lei de la mai multe femei din România, păcălite de cetățeni străini # StirileProtv.ro
Un nigerian, student în Cluj, este trimis în judecată și este acuzat că a ajutat mai mulți cetățeni străini să păcălească femei din România, prin metoda „loverboy”.
17:40
„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune # StirileProtv.ro
Kremlinul se află în alertă maximă pe măsură ce Rusia dă semne de slăbiciune. Vladimir Putin se teme de o eventuală lovitură de stat, în timp ce presiunea externă, inclusiv din partea lui Donald Trump, îl forțează să joace ultimele cărți.
17:40
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
17:30
Unt natural preparat acasă - cum să îl faci să fie cremos. Sfaturi pentru un gust autentic # StirileProtv.ro
Untul natural preparat acasă este o alegere delicioasă și sănătoasă pentru cei care apreciază gusturile autentice. De la alegerea ingredientelor până la modul de batere și spălare, fiecare pas contribuie la un unt cu consistență perfectă.
17:30
Un bărbat de 71 de ani a fost găsit carbonizat după un incendiu izbucnit de la o țigară # StirileProtv.ro
Un bărbat de 71 de ani a pierit carbonizat într-un incendiu izbucnit la un saivan de la marginea localității Băicoi. Bărbatul locuia într-o rulotă, iar pompierii spun că tocmai de aici ar fi pornit focul, probabil de la o țigară uitată aprinsă.
17:30
Bărbatul din Botoșani care și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu # StirileProtv.ro
Nou caz de violență în familie. Un individ de 46 de ani din județul Botoșani este acuzat că și-a lovit, sechestrat și jefuit iubita pe care o bănuia de infidelitate. Acum are ordin de protecție provizoriu.
Acum 8 ore
17:10
Ceai negru - tipuri, arome și proprietăți uimitoare. Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei o ceașcă în fiecare zi # StirileProtv.ro
Ceaiul negru este una dintre cele mai apreciate băuturi din lume, cunoscut pentru aroma sa intensă și efectul energizant. O ceașcă de ceai negru băută zilnic poate susține vitalitatea, concentrarea și echilibrul interior într-un mod natural și plăcut.
17:00
Răsturnare de situație privind incidentul de la Ambasada Rusiei din București. Dosarul dentistului a fost clasat # StirileProtv.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care ar fi intenţionat, săptămâna trecută, să lovească cu maşina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei din Bucureşti.
16:50
Lawrence Foster revine la Ateneul Român pentru seria Talks și două concerte extraordinare # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Lawrence Foster revine la Ateneul Român ca invitat al seriei Talks re: Music & Beyond din 29 octombrie și pentru a dirija Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu în două concerte vocal-simfonice de excepție pe 30 și 31 octombrie.
16:40
Casa de Pensii a anunțat câți pensionari au primit bani în plus în septembrie. Indemnizația medie a fost de 536 de lei # StirileProtv.ro
Numărul total al pensiornarilor care au primit bani în plus a fost, în luna septembrie 2025, de 885.055 persoane, dintre care 837.184 erau pensionari din sistemul public, iar 47.871 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor.
16:20
Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO # StirileProtv.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că au început operaţiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 a Autostrăzii Sibu-Piteşti.
16:20
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină # StirileProtv.ro
Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femeie, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.