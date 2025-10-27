Ce s-a întâmplat pe gazon, imediat după Rapid - Unirea Slobozia » Giuleștenii s-au „bucurat” cu trivialități la adresa lui Rădoi și FCSB: gestul lui Costel Gâlcă a fost elocvent

23:20

Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Alexandru Dobre (27 de ani) a înscris golul cu numărul 8 în acest sezon și e al doilea golgheter al sezonului, după Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, care are 9.Mai în glumă mai în serios, mijlocașul dreapta a dezvăluit la flash-interviu ce i-a transmis lui Cristi Manea (28 de ani). Fundașul dreapta a înscris cel de-al doilea gol din acest sezon, după cel din derby-ul de etapa trecută cu Dinamo. ...