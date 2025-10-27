Nicușor Dan a conferit distincții Patriarhului ecumenic Bartolomeu și Patriarhiei Române. „Catedrala Mântuirii Neamului devine un spațiu care unește și inspiră”
QMagazine.ro, 27 octombrie 2025 23:00
Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului înconjurător, precum și pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre […]
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Generală: Invit toți alegătorii să vină să vadă cum arată azi Sectorul 4, să vadă școlile, Patinoarul, locurile de parcare, traficul. Este cea mai importantă carte de vizită a mea # QMagazine.ro
Gabriela Vrânceanu Firea a anunțat că a predat ștafeta PSD București lui Daniel Băluță după ce acesta a fost nominalizat de partid candidat pentru Primăria Generală a Capitalei. „Mâine, în prima parte a zilei, vom avea Comitet Politic Național ca să facem statutar lucrurile. În statutul PSD, candidații la Consiliile Județene și la municipile reședință […]
Regizorul Bogdan Mureșanu a primit un premiu special din partea Festivalului Kamera Akcja Łódź, Polonia, ediția a XVI-a, în semn de recunoaștere pentru valoarea artistică a filmului „Anul Nou care n-a fost” și pentru contribuția la dezvoltarea cinematografiei europene contemporane. Prezența lui Bogdan Mureșanu la Łódź a reprezentat, de asemenea, o ocazie specială de a […]
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Generală: Am demonstrat că POT SĂ FAC mult bine pentru Capitală, așa cum am făcut deja în Sectorul 4 # QMagazine.ro
Crima bugetară coordonată de la Bruxelles: Comisia Europeană a împrumutat 52 de miliarde de euro în 2019, iar în 2027 va ajunge la 900 de miliarde. Cine va plăti datoriile? # QMagazine.ro
Senatorul Petrișor Peiu, profesor de economie, arată că împrumuturile pe care le-a contractat Comisia Europeană, în numele membrilor UE, au crescut de 18 ori în 8 ani și că un tzunami financiar riscă să arunce continentul într-un colaps financiar. Nu doar că Europa scade în productivitate și competititivitate comparativ cu America sau Asia, ci, mai […]
Ospitalitate britanică. 15 miliarde de lire sterline pentru găzduirea migranților în 35.700 de hoteluri # QMagazine.ro
Marea Britanie a cheltuit miliarde de lire sterline din bani publici pentru găzduirea migranților, conform unui raport recent al Public Accounts Committee, publicat în octombrie 2024. Raportul analizează cheltuielile Ministerului de Interne în anul financiar 2023–2024 și evidențiază costurile uriașe asociate cu cazarea solicitanților de azil, precum și problemele de eficiență în gestionarea fondurilor publice. […]
Ospitalitate britanică. Miliarde de lire sterline pentru găzduirea migranților în hoteluri # QMagazine.ro
EY Luxury Client Index 2025 arată că vânzările second-hand și închirierea de produse proprii ar putea revigora piața produselor de lux. 71% dintre clienți de produse de lux sunt motivați de dorința de a deține produse de înaltă calitate. 62% dintre clienții aspiraționali au renunțat la achiziția de produse de lux invocând prețul ca principal […]
Crima bugetară coordonată de la Bruxelles: Comisia Europeană a împrumutat 52 de miliarde de euro în 2019, iar în 2027 va ajunge la 900 de miliarde # QMagazine.ro
Pentru naivii care credeau că finanțele statului român au fost grav alterate de incompetenții Orban, Cîțu, Ciucă și Ciolacu, iată, mai jos, care este evoluția împrumuturilor (obligațiunile emise) făcute de Comisia von der Leyen, modelul guvernanților noștri. Dacă în 2019 împrumuturile UE ajunseseră la 52 de miliarde de euro, la finalul anului 2024 acestea ajungeau […]
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, este candidatul oficial al partidului la Primăria Capitalei. Ciucu a declarat, într-o scrisoare adresată bucureștenilor din sectorul 6 – postată pe rețelele de socializare – că decizia de a alege între primăria Capitalei și cea a sectorului 6 nu a fost ușoară. „Să știți că nu a […]
Istoricul eveniment de astăzi – sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului – va rămâne cu siguranță în memoria celor care au fost prezenți, fie în interior, fie în țarcurile de afară. Frumusețea acestui loc sfânt și mândria ca în capitala României să se fi zidit cea mai mare catedrală ortoxă din lume nu vor putea fi […]
Catedrala Mântuirii Neamului: Triumful lui Dumnezeu, Măreția Poporului Român, ctitoria Patriarhului Daniel # QMagazine.ro
Centenarul Patriarhiei Române este încununat duminică, 26 octombrie, de sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului, un reper al Ortodoxiei, dar și al ambiției naționale. Slujbă va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel. Începând de azi, credincioșii vor avea posibilitatea să intre în Catedrală și să se închine chiar în sfântul altar până […]
Catedrala Mântuirii Neamului: Triumful lui Dumnezeu, Măreția Poporului Român, ctitoria Patriarhului Daniel # QMagazine.ro
Pentru prima dată, o femeie este condamnată la închisoare pe viață în Franța. Imigrantă alegeriană, a violat și ucis o fetiță de 12 ani # QMagazine.ro
Femeia care a violat-o și ucis-o pe Lola Daviet, în vârstă de 12 ani, în Paris, în octombrie 2022, a primit la finalul acestei săptămâni verdictul judecătorilor: închisoare pe viață. Cazul a șocat întreaga lume și a fost folosit drept exemplu de partidele care se opun imigrației pentru retorică politică. Un fost șef al DGSE, […]
Un celebru milionar avertizează: „Cred că dezvoltăm o nouă specie de bărbați asociali, asexuali, care se confruntă cu un inamic aproape insurmontabil- tehnologia divinizată” Ce sfaturi dă pentru salvarea tinerilor # QMagazine.ro
Profesorul Scott Galloway, antreprenor multimilionar, academician și podcaster, crescut în California, dar mutat recent în Londra, are doi băieți. Îi educă astfel încât să le cultive masculinitatea, tăria de caracter în viața reală, nu prin intermediul unui ecran de telefon. Într-un interviu pentru The Times, el a atras atenția că tinerii de astăzi sunt depresați, […]
Cum s-a făcut Catedrala Națională, de la piatra de temelie pusă de Patriarhul Daniel în 2007, la Sfințirea Picturii din 26 octombrie 2025 # QMagazine.ro
În 29 noiembrie 2007, la scurt timp după întronizarea ca Patriarh, Preafericitul Părinte Daniel punea piatra de temelie pentru Catedrala Națională. Concept În 2009, la un simpozion dedicat Catedralei Mântuirii Neamului, Întâistătătorul Bisericii noastre afirma că aceasta va fi o punte de legătură între Răsărit și Apus și între trecut și viitor. Patriarhul Daniel în […]
Raport european alarmant. Tot mai mulți tineri își petrec viața pe telefon. România este peste media eruopeană la diferite dependențe # QMagazine.ro
Avertismentele mai multor specialiști lansate în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de Q Magazine în 7 octombrie, cu participarea neurologului Jan Martin Stransky, autor al cărții „Mărirea și decăderea minții umane”, sunt confirmate și de Raportul European ESPAD 2024, publicat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA). Studiul ESPAD a fost realizat […]
Europarlamentarul Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, spulberă toate zvonurile referitoare la o posibilă candidatură la primăria Bucureștiului, cu atât mai mult cu cât – se pare – Daniel Băluță este candidatul preferat de PSD pentru alegerile din 7 decembrie. Într-o recentă postare pe pagina sa de Facebook, Firea declară că își dorește continuarea mandatului […]
Ziua Armatei Române. Ceremonii militare și religioase organizate în principalele garnizoane ale țării # QMagazine.ro
La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta și […]
În 2025, muzica depășește orice barieră, iar patru studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au demonstrat că sunetul poate fi simțit, nu doar auzit. Ioana Popa, Mărioara Mihali, Cătălina Rizel și Iulia Bara au creat Rhythm Touch, o brățară inteligentă care transformă sunetele în vibrații, oferind persoanelor cu deficiențe de auz o nouă cale de […]
Lia Savonea transmite că magistrații sunt gata să sprijine echilibrul bugetar al țării, „dar nu abdică în fața presiunilor”: Solidaritate, nu sacrificiu selectiv # QMagazine.ro
Legea de modificare prin care Guvernul Bolojan urmărea să modifice doar pensiile magistraților și statutul acestora a fost respinsă recent de Curtea Constituțională. Q Magazine a explicat motivele aici. Imediat după, Sorin Grindeanu, președintele celui mai mare partid al coaliției de guvernare, a făcut apel public la premierul Ilie Bolojan ca cel de-al doilea proiect […]
Centura Verde, mai aproape de realitate. Consiliul General al Municipiului București votează Protocolul pentru elaborarea și implementarea Planului Operațional # QMagazine.ro
Fundația Centura Verde și Primăria Municipiului București anunță oficial intrarea Centurii Verzi București-Ilfov în faza sa operațională, prin semnarea Protocolului pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov. Floriana Jucan și Q Magazine au susținut demersul pe parcursul diferitelor etape. Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de la sfârșitul […]
Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii i-au strigat: „Rușine! Rușine! Rușine!”, „Trădătorule!”, „Du-te în Ucraina!” # QMagazine.ro
Nicușor Dan a ajuns la Iași pentru a participa la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu”. Primirea sa nu a fost însă cea așteptată. În fața Teatrului „Vasile Alecsandri”, mai mulți oameni l-au huiduit pe șeful statului în timp ce […]
Primăria Capitalei ia măsuri pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova și intenționează crearea unui program de reconstrucție a Bucureștiului în caz de calamitate # QMagazine.ro
Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranță a imobilului din Calea Rahovei și pentru expertizarea acestuia, conform unor hotărâri aprobate astăzi de Consiliul General al Capitalei. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că hotărârile aprobate vineri clarifică rolurile care vor reveni Primăriei Municipiului București în gestionarea situației generate de explozia din str. Vicina. […]
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a avut astăzi o întâlnire cu toți actorii relevanți din justiție, în vederea elaborării unui proiect de lege privind pensiile magistraților. Deși în coaliție propunerea de a forma un grup de lucru a fost primită cu o doză mare de orgoliu din partea celorlalți parteneri, Grindeanu este determinat să […]
Un proiect de federalizare disimulat promite inovație și unitate – dar, în realitate, construiește un al 28-lea stat european fictiv, corporativ, fără granițe, în timp ce suveranitatea și protecțiile sociale dispar din cele 27 de state ale UE. În loc de suveranitate, se propune „suveranitate colectivă”. Totul pentru corporații, nimic pentru salariați În spatele denumirii […]
Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată sunt, practic, o istorie urbană uitată. O expoziție la OAR București, al cărei vernisaj va avea loc luni, 27 octombrie, și tururi ghidate dedicate memoriei orașului, organizate în 26 octombrie și 1 noiembrie, de la ora 11:00, cu plecare din Grădina Icoanei, își propun să ne întoarcă […]
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul afectat de explozie dispare în cazul în care autoritățile decid demolarea construcției, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ea a menționat că, în prezent, nu există un cadru legal în baza căruia statul să poată reconstrui un imobil demolat și să ofere noile apartamente foștilor […]
E oficial: alegerile pentru primarul general al Bucureștiului vor avea loc în 7 decembrie # QMagazine.ro
Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București și președintele Consiliului Județean Buzău. Alegerile locale parțiale vor avea loc duminică, 7 decembrie, iar perioada electorală va începe pe 2 noiembrie, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria. […]
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții în 18 locații situate pe raza județului Brașov, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție săvârșite în cursul anului 2025, de către funcționari publici și complici ai acestora. Potrivit unor surse judiciare, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul […]
Grindeanu: Să demonstrăm că poți guverna nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni # QMagazine.ro
Prezent la Craiova, la Conferința Extraordinară a PSD Dolj, Sorin Grindeanu a lansat un atac la domnii și doamnele „care fac politică pe trotinetă”, dar și la „monosprânceana” și la acțiunile controversate ale premierului Ilie Bolojan. „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni. Ați văzut […]
Fost șef al spionajului francez: Fără măsuri urgente, Franța va deveni african-musulmană. Suntem în prag de explozie socială # QMagazine.ro
Un interviu exploziv acordat zilele trecute Le Figaro de către Pierre Brochard, fostul director al DGSE, spionajul francez, zguduie tot mai puternic societatea franceză și e preluat și redistribuit deja, pe larg, de grupările politice. Pentru jumătate din spusele lui Brochard, lui Călin Georgescu i s-ar face urgent dosar penal, la noi. Concret, fostul cap […]
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat miercuri sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război în Ucraina, informează Agerpres. Cu numai o zi înainte, președintele american Donald Trump anunțase presa că nu mai intenționează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin. […]
Fost șef al spionajului franceaz: Fără măsuri urgente, Franța va deveni african-musulmană. Suntem în prag de explozie socială # QMagazine.ro
Marius Budăi, deputat PSD, afirmă că premierul Ilie Bolojan nu mai poate nega că știa că legea pensiilor magistraților va pica la Curtea Constituțională. Budăi scrie pe pagina sa de Facebook că atât Ministerul Justiției, cât și Consiliul Legislativ au atras atenția premierului asupra faptului că lipsește avizul CSM, dar și asupra viciilor de fond […]
Giorgiana Lazăr a cumpărat „Smart Nutrition”, rebrenduită în Clinica San Antonio, centru multidiciplinar pentru tratarea obezității și a bolilor metabolice # QMagazine.ro
Clinica Smart Nutrition devine San Antonio în urma schimbării de acționariat și a unei investiții de aproape un milion de euro. Clinica Smart Nutrition a fost preluată de Giorgiana Lazăr, fost director executiv al rețelei medicale Sanador, cu 23 de ani de experiență în management medical. San Antonio oferă servicii multidisciplinare în 8 specialități medicale, […]
Sorrin Grindeanu a fost, în declarațiile de astăzi, foarte vehement împotriva premierului Ilie Bolojan. În opinia liderului PSD dacă Bolojan va reveni cu un nou proiect privind pensiile magistraților, și va avea un dialog cu cei din domeniu „va trebui să plece acasă”. Grindeanu a fost întrebat care sunt riscurile pe care și le asumă […]
Ministrul Dezvoltării îi transformă în chiriași pe proprietarii din blocul afectat de explozie # QMagazine.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că instituția pe care o conduce sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie. Vestea proastă este că persoanele afectate vor deveni – din proprietari – chiriași la stat. A fost publicat, în transparență decizională, un proiect de […]
Președintele american Donald Trump a spus marți că vrea să-l întâlnească pe președintele rus Vladimir Putin doar atunci când se poate aștepta la un summit productiv, dar nu a confirmat știrile din mass-media care sugerează că o întâlnire planificată cu omologul său rus a fost suspendată sau amânată, informează Agerpres. Întrebat de un reporter ce […]
Scenograful român Helmut Stürmer, personalitate marcantă a scenografiei internaționale, a murit la vârsta de 83 de ani. În scenografiile sale, spațiul e cel mai important – nu decorativismul. Cu alte cuvinte, nu pictorul scenograf îl interesa, ci psihologul de spațiu scenografic. Sturmer s-a născut în anul 1942, în Timișoara. În 1967, a absolvit Institutul de […]
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a demis conducerea Salrom. Aceasta va fi înlocuită cu profesioniști selectați pentru mandate temporare. „A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. Mai și închidem astfel din fronturile deschise. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred […]
Aderarea României la OCDE – un pod prea îndepărtat sau suntem pe ultima sută de metri? # QMagazine.ro
Discuțiile de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au început în urmă cu trei ani și România pare să fie printre candidații destul de avansați în procesul de admitere, cu un roadmap aprobat și opinii favorabile pe un număr semnificativ de comitete deja evaluate. Partea mai puțin bună este că […]
În Clinica de Stomatologie de pe Șos. Olteniței se vor face și tratamente sociale. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: Nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă # QMagazine.ro
Construită de la zero de Sectorul 4 al Municipiului București și aflată din punct de vedere managerial în operaționalizarea Spitalului Universitar de Urgență București, Clinica de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței nr. 9 trece la un nou nivel și devine un loc în care se vor face tratamente stomatologice de top, la cele mai înalte […]
Ambasadoarea Simona Miculescu își încheie mandatul de Președinte al Conferinței Generale a UNESCO aducând pe scena internațională „Sufletul României” # QMagazine.ro
Joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:00, la sediul UNESCO din Paris, Primăria Municipiului București prin CREART, în parteneriat cu Delegația permanentă a României pe lângă UNESCO organizează Gala „The Soul of Romania: Celebrating Together the Cultural Heritage”, un eveniment excepțional dedicat patrimoniului cultural românesc, organizat cu prilejul încheierii mandatului de Președinte al Conferinței Generale […]
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu va anunța în orele următoare cine va fi comandantul interimar al Spitalului Militar Central, informează Mediafax. Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, fosta șefă a unității medicale, după ce procurorii militari ai DNA au pus-o joi seară sub acuzare. Surse din interiorul MApN au declarat […]
În Clinca de Stomatologie de pe Șos. Olteniței se vor face și tratamente sociale. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: Nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă # QMagazine.ro
Nu doar avizul CSM lipsea Legii pensiilor speciale, ci are și alte vicii de constituționalitate, însă judecătorii CCR n-au mai analizat pe fond. Magistrații cumulează doar 3% din pensiile speciale # QMagazine.ro
Deși CCR a respins ca neconstituțională pe formă legea prin care s-a amputat a treia oara în 3 ani statutul magistraților, încercarea guvernanților de a propaga, subliminal, teoria că în rest legea era perfectă e o acoperire eșuată, mai ales pentru cei alfabetizați juridic. Sunt multe alte aspecte neconstituționale ale acestei legi, pentru care Ilie […]
„Mă retrag din toate funcțiile politice, inclusiv din Parlament”, a declarat ieri Florin Jianu, vicepreședinte PSD. Demisia anunțată de Jianu este explicată prin revenirea sa la la conducerea IMM România. Jianu afirmă că a fost și va rămâne un tehnocrat „dedicat intereselor antreprenorilor și antreprenoriatului românesc” și a subliniat că trebuie să se asigure că […]
