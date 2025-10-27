Am văzut Cursa, cel mai scump film românesc produs vreodată, iar acesta este numa’ bun pentru mase (acţiune, adrenalină, emoţie)
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut", secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Trebuie să recunosc că personal nu mi-am făcut o prioritate în a ajunge la cinematograf pentru a vedea
Deşi cu un trimestru foarte bun la nivel de venituri şi profit, Ford continuă să piardă mulţi bani din maşinile electrice (aproximativ 25.000 de dolari / maşină)
Ford a publicat recent datele financiare aferente celui de-al treilea trimestru din 2025, iar cifrele arată nesperat de bine pentru compania americană. Ford a înregistrat în perioada iulie – septembrie o cifră de afaceri de 50.5 miliarde de dolari, în creştere cu 9% vs aceeaşi perioadă din 2024. Şi profitul arată mult mai bine, astfel
OnePlus 15 – flagship cu ecran AMOLED LTPO cu rată de refresh la 165Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 şi baterie de 7300 mAh cu încărcare rapidă la 120W
OnePlus a lansat chiar în prima zi a acestei săptămâni noul său flagship, cel cu care va ataca curând şi piaţa europeană. Acesta se numeşte OnePlus 15 şi îl prezentăm în cele ce urmează. OnePlus 15 vine cu un design nou, unul cunoscut drept Dune Aesthetic. Cu o textură foarte fină pe spate, telefonul surprinde
Apple a avut un angajat pe care îl chema Sam Sung, iar acesta a lucrat chiar în vânzări (şi nu, nu este deloc o glumă)
Fiind primul meu articol pe săptămâna aceasta, am zis să încep cu o poveste cât se poate de interesantă, una întâmplată cu ceva ani în urmă. În 2012, un tânăr cu aspiraţii pe numele său Sam Sung s-a angajat la un Apple Store din Glasgow, Scoţia. Deşi intern s-au făcut destul de multe glume pe
Am selectat 10 gadgets cu preț de până în 100 lei, iar prin listă și-au făcut loc dispozitive precum un card de memorie Mio, un acumulator Baseus sau unul dintre cele mai ieftine soluții de mouse bluetooth de la Logitech. 1. Acumulator extern Baseus de 5200 mAh cu încărcare la 20W pe USB Type-C și
Cât ar putea costa în Europa (estimare şi pentru România) smartphone-urile premium Oppo Find X9 şi Find X9 Pro, device-uri cu baterii de 7025 mAh, respectiv 7500 mAh?
Oppo va lansa pe 28 octombrie noua serie premium Oppo Find X9 în Europa. Aceasta va fi formată din două modele, Oppo Find X9 şi Find X9 Pro. Deşi ambele telefoane vor fi echipate cu specificaţii de top, ele se vor evidenţia în special datorită bateriilor: Vorbim practic de prima serie premium din Europa cu
Am văzut A House of Dynamite, filmul numărul 1 pe Netflix pe 26 octombrie 2025, iar acesta foarte bun, excelent adaptat contextului global actual
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut", secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Aseară am reuşit să mă uit la cel mai nou film Netflix, cel numit A House of Dynamite.
Serviciul poştal din Suedia renunţă la flota de 400 de maşini electrice pe distanţe medii şi lungi şi o înlocuieşte cu una cu motoare diesel (experienţa în utilizare a fost dezamăgitoare)
PostNord, serviciul poştal din Suedia, are impus prin lege ca din 2030 să aibă toată flota formată din maşini electrice, însă compania a dorit să experimenteze mai repede această idee, aşa că în mai 2024 a achiziţionat o flotă de 400 de maşini electrice. După lungi analize şi discuţii cu producătorii, PostNord a decis să
DIGI o duce foarte bine, acest aspect nu mai este un secret pentru nimeni, compania având fără doar şi poate statutul de cel mai mare operator de telecomunicaţii din România. Conform celor mai recente rapoarte ANCOM, la finalul anului 2024 DIGI avea: DIGI este practic liderul pieţelor de internet fix şi televiziune şi cel de-al
Xiaomi vinde pe canal oficial în România trei smartphone-uri cu baterie de 7000 mAh, dar mai nimeni nu ştie asta
Bănuiesc că aţi observat că toate smartphone-urile lansate în China în ultima perioadă vin cu baterii generoase, în general peste 6500 – 7000 mAh. Tehnologia siliciu-carbon a fost mult rafinată de producătorii chinezi, astfel că noile generaţii de device-uri beneficiază (în sfârşit) de autonomii bune. La fiecare articol tip prezentare / lansare se readuce în
Oferta zilei: aspirator vertical Rowenta X-Force 13.6 RH9A73WO cu autonomie de până la 60 de minute la 799.92 lei + voucher buy-back de 300 lei
Dacă sunteţi în căutarea unui aspirator vertical cu raport calitate – preţ excelent, vin către voi cu o ofertă demnă chiar şi de Black Friday (fie vorba între noi, nu cred că veţi găsi nici atunci un astfel de preţ). Cei de la Altex oferă zilele acestea o reducere de 20% pentru o selecţie de
Smartphone-urile mid-range şi high-end se vor scumpi destul de mult din 2026 (iată de ce)
Nu ştiu dacă o astfel de informaţie mai reprezintă o surpriză pentru cineva, însă din 2026 vom asista la noi scumpiri pentru tot ce înseamnă smartphone-uri mid-range şi high-end. În ultimele luni preţurile memoriilor RAM şi a spaţiilor de stocare au crescut constant, însă în ultima perioadă se observă o accentuare a acestor scumpiri. Utilizatorii
ASUS ProArt Display 8K PA32KCX – detalii oficiale pentru primul monitor 8K cu suport HDR din lume
ASUS a lansat luna aceasta primul monitor 8K cu suport HDR din lume, model cunoscut drept ASUS ProArt Display 8K PA32KCX. Noul monitor este destinat profesioniştilor şi vine cu următoarele caracteristici: Din punct de vedere software, ASUS ProArt Display 8K PA32KCX vine cu foarte multe presetări profesionale, de la Rec.709, BT.2020 și DICOM, până la
Un brand auto chinezesc şi-ar putea vinde maşinile în Europa şi sub marca Opel (europenii se îndoiesc de mărcile chinezeşti, iar astfel s-ar oferi mai multă încredere în procesul de achiziţie)
Procesul de rebadge nu este deloc nou în industria auto, ba chiar este unul utilizat cu succes de foarte, foarte mulţi ani. Prin acest rebadge, un producător auto vinde acelaşi model de maşină sub alt nume sau chiar sub altă marcă (pot exista şi mici modificări la nivel echipare şi de design). Ca exemple din
Carrefour România NU neagă, dar nici NU confirmă, ştirea legată de vânzarea magazinelor din ţara noastră
Ştirea bombă a acestui sfârşit de săptămână este cea legată de exitul Carrefour din România. În ultimele ore toată presa din ţara noastră a preluat o informaţie apărută în presa franceză, una care spune negru pe alb că gigantul Carrefour pregăteşte vânzarea magazinelor din România. Conform informaţiilor existente, compania ar fi angajat o bancă de
Am un ceas automatic Orient cu brățară metalică, unul ieftin ce mi-a deschis cumva apetitul spre alte ceasuri non-smart. Într-un caz ideal am vorbi despre Rolex, Omega sau măcar Tudor, dar trebuie să revenim cu picioarele pe pământ, iar câteva modele de ceasuri bărbați non-smart le descoperiți în rândurile următoare. 1. Ceas ORIENT de oțel
RITE 2025: Experți globali analizează transformările Internetului sub efectul tehnologiilor emergente
Pe 28 octombrie se organizează RITE 2025 și discuțiile se vor concentra pe schimbările prin care trece internetul sub impactul tehnologiilor de ultimă generație. RITE este acronim de la Romanian Internet Technologies Event și este o conferință organizată de către ANISP – Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România cu ajutorul Internet Society. Locația
Microsoft și-a adus aminte că are Xbox în portofoliu și a apărut la cel mai de succes producător de console de gaming cu Windows spre a veni cu o ediție dedicată. Așa a luat naștere ASUS ROG Xbox Ally X. Se bazează pe ASUS ROG Ally X și noutățile sunt mai degrabă pe partea de
Xiaomi Redmi K90 Pro Max – smartphone cu sistem audio 2.1 BOSE, baterie de 7560 mAh cu încărcare pe fir la 100W şi versiune Denim Blue (spate tip denim)
Aşa cum v-am spus la începutul acestei săptămâni, Xiaomi a lansat în ultimele ore în China un nou smartphone inedit, unul va ridica cu siguranţă câteva semne de întrebare printre utilizatori. Acest device se numeşte Xiaomi Redmi K90 Pro Max şi este primul smartphone Xiaomi cu sistem audio 2.1 BOSE. Telefonul beneficiază de cele două
Noua generaţie Škoda Superb cu motor 2.0 TDI a mers 2831 de kilometri fără să realimenteze (consum mediu de 2.6 litri / 100 kilometri cu foarte mici modificări faţă de versiunea de serie)
Ştiu că motoarele diesel par a fi de domeniul trecutului, însă iată că răzleţ mai apar şi astfel de performanţe, unele pe cale de dispariţie pentru această categorie. Miko Marczyk, campionul european de raliuri din 2025, a obţinut o performanţă remarcabilă cu o Škoda Superb cu motor 2.0 TDI din noua generaţie. Acesta a reuşit
Kia oferă într-o ţară europeană un odorizant auto cu formă de canistră şi cu miros de benzină celor care cumpără o maşină electrică (pentru a se obişnui cu tranziţia)
Vânzările de maşini electrice sunt în creştere, însă ritmul ar trebui să fie ceva mai alert. Pentru a convinge oamenii să treac
Oamenii nu aveau nevoie de smartphone-uri subţiri, astfel că nu doar Samsung Galaxy S25 Edge are vânzări dezastruoase, ci şi iPhone Air # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că Samsung Galaxy S25 Edge se vinde atât de slab, încât Samsung a decis să retragă definitv seria slim Galaxy S Edge. Nici iPhone Air nu o duce mai bine, surse neoficiale susţinând că cererea a scăzut atât de mult, încât Apple a redus producţia la un […] The post Oamenii nu aveau nevoie de smartphone-uri subţiri, astfel că nu doar Samsung Galaxy S25 Edge are vânzări dezastruoase, ci şi iPhone Air appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am primit mai multe informații despre Black Friday în oferta unui magazin online autohton de care sunt sigur că ați mai auzit de-a lungul timpului – evomag. Black Friday 2025 la evomag începe din 24 octombrie, adică de mâine. Perioada de desfășurare este 24 octombrie – 9 noiembrie, iar reducerile ajung până la 70%. Vor […] The post Black Friday 2025 la evomag – primele detalii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Detalii despre cea mai nouă gamă de proiectoare Epson Lifestudio Flex și Pop, dar și cum poți printa cu Epson EcoTank L4360 la un cost cât mai redus (nu ai nevoie de cerneală pentru până la 3 ani) # Gadget.ro
Am participat la un eveniment Epson desfășurat într-un spațiu denumit Poem Boem din București. Era de fapt un apartament echipat cu cele mai noi proiectoare de la compania japoneză, dar și cu imprimantele Epson din seria EcoTank – cele conceput pentru uz casnic și home office. Prezentarea a fost susținută de către Alina Silvestru, Sales […] The post Detalii despre cea mai nouă gamă de proiectoare Epson Lifestudio Flex și Pop, dar și cum poți printa cu Epson EcoTank L4360 la un cost cât mai redus (nu ai nevoie de cerneală pentru până la 3 ani) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Flanco a dat startul Black Friday 2025 – perioada de desfășurare și câteva dintre promoțiile pregătite la a 15-a ediție # Gadget.ro
Flanco a trimis un comunicat legat de Black Friday în ediția 2025, iar mai multe detalii descoperiți în rândurile următoare. Perioada de desfășurare – 24 octombrie – 30 noiembrie – pe Flanco.ro, dar și în cele peste 162 de magazine din țară. În aplicația Flanco Smart Discounter au început de astăzi. Aplicația poate fi descărcată […] The post Flanco a dat startul Black Friday 2025 – perioada de desfășurare și câteva dintre promoțiile pregătite la a 15-a ediție appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
YANGWANG U9 Extreme a doborât recordul pentru mașinile super sport electrice pe Nürburgring și a coborât sub pragul a 7 minute # Gadget.ro
YANGWANG este un sub-brand de lux al BYD, iar clipurile cu U9 Extreme cred că le-ați descoperit în online de-a lungul ultimelor săptămâni, de la recordul de viteză atins și până la modul în care sare peste gropi sau eventuale limitatoare de viteză. YANGWANG U9 Extreme a atins un record mondial de viteză de 496.22 […] The post YANGWANG U9 Extreme a doborât recordul pentru mașinile super sport electrice pe Nürburgring și a coborât sub pragul a 7 minute appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
TOP 5: Motive pentru care consider că Orange YOXO este un abonament digital mult mai bun decât Vodafone EASY # Gadget.ro
Poate ştirea zilei de astăzi, 22 octombrie, a fost cea legată de lansarea Vodafone EASY în România, un serviciu ce se doreşte a fi un concurent direct pentru Orange YOXO. Am prezentat pe larg acest nou serviciu într-un articol dedicat, aşa că nu are rost să reiau informaţiile. Şi pentru că acest subiect este de […] The post TOP 5: Motive pentru care consider că Orange YOXO este un abonament digital mult mai bun decât Vodafone EASY appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
DS Automobiles a pus la încercare autonomia modelului electric DS N°8 în specificația Etoile FWD Long Range într-un test real, pe un parcurs ce a presupus plecarea de la DS DESIGN STUDIO, centrul de design DS Automobiles din Vélizy (78), pentru a ajunge în Les Landes și în orașul Biscarrosse, urmând un traseu pe rețeaua […] The post Test în condiții reale cu DS N°8, care a obținut o autonomie de peste 750 km appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
IKEA a lansat în România încărcătorul SJÖSS 65W, unul ieftin şi bun pentru smartphone-urile moderne ce vin fără încărcător în cutia de retail # Gadget.ro
Dacă v-aţi cumpărat recent un smartphone sau intenţionaţi să vă achiziţionaţi unul în perioada imediat următoare (nu de alta, dar Black Friday 2025 bate la uşă), foarte probabil veţi avea nevoie de un încărcător (mai toate telefoane din ziua de azi vin fără acest accesoriu în cutia de retail). IKEA a lansat recent în România […] The post IKEA a lansat în România încărcătorul SJÖSS 65W, unul ieftin şi bun pentru smartphone-urile moderne ce vin fără încărcător în cutia de retail appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Bolt lansează în România noul serviciu Little Bolt (transportul se face doar cu maşini electrice Jinpeng de mici dimensiuni) # Gadget.ro
Serviciul de ride sharing Bolt a lansat în România un nou serviciu, o nouă opţiune de transport cunoscută drept Little Bolt. Acest serviciu este dedicat celor care vor să se deplaseze rapid prin oraş, dar la costuri mai mici. Considerat un nou pas către deplasarea cu emisii zero, acest nou serviciu este disponibil pentru moment […] The post Bolt lansează în România noul serviciu Little Bolt (transportul se face doar cu maşini electrice Jinpeng de mici dimensiuni) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange YOXO îşi diversifică oferta şi comercializează telefoane şi gadget-uri recondiţionate # Gadget.ro
Nu ştiu dacă este o simplă coincidenţă, însă chiar în ziua în care Vodafone a lansat serviciul Vodafone EASY, cei de la Orange YOXO anunţă o diversificare a ofertei şi comercializează telefoane şi gadget-uri recondiţionate. Orange YOXO a lansat oficial site-ul reconditionate.yoxo.ro, unul dezvoltat în parteneriat cu Recommerce. Noua platformă oferă clienților din toată România […] The post Orange YOXO îşi diversifică oferta şi comercializează telefoane şi gadget-uri recondiţionate appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Bursa zvonurilor: OnePlus 15 – cameră periscop cu zoom optic 3.5x, baterie de 7300 mah și răcire îmbunătățită # Gadget.ro
OnePlus 15 urmează a fi lansat pe 27 octombrie în China, iar pentru varianta de Europa mai avem de așteptat. Compania chineză a făcut teasing susținut pentru următorul său vârf de gamă și deja cunoaștem o parte din specificațiile sale: Sunt îmbunătățiri, dar nimic cu adevărat revoluționar. Mă rog, o excepție – acumulatorul de 7300 […] The post Bursa zvonurilor: OnePlus 15 – cameră periscop cu zoom optic 3.5x, baterie de 7300 mah și răcire îmbunătățită appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange YOXO are un nou concurent direct, Vodafone EASY (preţurile pornesc de la 2 euro / lună, iar serviciul este disponibil doar sub formă de eSIM) # Gadget.ro
Orange YOXO este un serviciu ce avea nevoie de un concurent direct şi iată că acest lucru se întâmplă în sfârşit (ştiu, ştiu, o să spuneţi că în trecut a mai existat şi Vodafone Flex, doar că acela nu a fost niciodată competitiv, preţurile sale fiind mult prea mari pentru a atrage). Operatorul roşu şi-a […] The post Orange YOXO are un nou concurent direct, Vodafone EASY (preţurile pornesc de la 2 euro / lună, iar serviciul este disponibil doar sub formă de eSIM) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
DALI este o companie din Danemarca fondată în anul 1986, iar acronimul său provine de la Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Au adus oficial în țara noastră o boxă compactă cu design premium și sunet Hi-Fi – DALI KUPID. DALI este un producător important de boxe pasive premium. În gama lor de vârf formată din seroole […] The post DALI KUPID sau cum arată o boxă compactă premium cu sunet Hi-Fi la preț atractiv appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung alături de Google și Qualcomm a prezentat Galaxy XR – un headset cu Android XR, înțeleg că este un fel de deschizător de drumuri pe această nișă (mă refer în special la partea de software). Apple Vision Pro are un competitor, unul cu preț la jumătate. Apropo, Apple a actualizat recent headsetul său AR […] The post Samsung Galaxy XR sau ce primești la 1800 dolari – jumătate din prețul Apple Vision Pro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
RoPay, primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul, devine cu adevărat relevant şi ajunge la o reţea de 9 bănci partenere # Gadget.ro
RoPay, primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul, creşte într-un ritm constant şi începe să devină cu adevărat relevant pentru români. Acesta a ajuns recent la o reţea de 9 bănci partenere astfel: Din informaţiile oficiale primite de la Transfond, în perioada imediat următoare o a zecea bancă va adera la RoPay, aceasta fiind […] The post RoPay, primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul, devine cu adevărat relevant şi ajunge la o reţea de 9 bănci partenere appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Este cunoscută capacitatea bateriilor pentru OPPO Find X9 și OPPO Find X9 Pro în Europa – veste excelentă pentru cei interesați de telefoane chinezești cu baterii mari # Gadget.ro
Au apărut pe site-urile tech din afară mai multe detalii despre capacitatea bateriilor în Europa pentru OPPO Find X9 și OPPO Find X9 Pro. OPPO Find X9 și Find X9 Pro au fost lansate în China de săptămâna trecută, iar variantele de Europa vor fi anunțate pe 28 octombrie. Un cont de X / Twitter […] The post Este cunoscută capacitatea bateriilor pentru OPPO Find X9 și OPPO Find X9 Pro în Europa – veste excelentă pentru cei interesați de telefoane chinezești cu baterii mari appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 22.10 – 28.10.2025 veţi descoperi o adevărată bogăţie de produse din bucătărie, de la vase, tigăi şi cratiţe, până la forme de copt, farfurii şi […] The post 5 gadgets de la Kaufland (22.10 – 28.10.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Disney+ lansează un canal tv sportiv în Europa, unul ce a primit licenţă inclusiv pentru transmiterea în România # Gadget.ro
The Walt Disney Company vrea să intre cu brandul Disney+ şi pe piaţa de televiziune clasică, iar pentru a avea o şansă în plus, primul canal tv licenţiat este unul cu tematică sportivă. Noul post de televiziune se numeşte Disney+ Sports şi a primit recent aprobarea autorităţilor europene pentru transmiterea în peste 30 de ţări, […] The post Disney+ lansează un canal tv sportiv în Europa, unul ce a primit licenţă inclusiv pentru transmiterea în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Digi Mobil a portat atât de multe numere de telefonie mobilă în primele 9 luni din 2025, încât Vodafone, Orange şi Telekom nu se apropie nici luate împreună # Gadget.ro
Portarea dintr-o reţea în alta a devenit o banalitate în România, astfel că din ce în ce mai mulţi români apelează la acest proces pentru a-şi reduce costurile şi a-şi maximiza resursele. Într-un articol din 2024 am explicat pas cu pas cum arată procesul de portare. ANCOM obişnuieşte ca periodic să mai aducă ceva statistici […] The post Digi Mobil a portat atât de multe numere de telefonie mobilă în primele 9 luni din 2025, încât Vodafone, Orange şi Telekom nu se apropie nici luate împreună appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
SCUT sau cum și-a propus Orange să implementeze experiența acumulată de cea mai mare companie de cyberdefense din grup la nivel local # Gadget.ro
SCUT este o companie de securitate cibernetică ce are în spate ca și acționar pe Orange România. Colaborează cu Orange Cyberdefense și își propune să ofere un nivel înalt de protecție și asistență în eventualitatea unui atac cibernetic. Palatul Telefoanelor din București este o clădire emblematică pentru capitala țării. A fost construită între anii 1929 […] The post SCUT sau cum și-a propus Orange să implementeze experiența acumulată de cea mai mare companie de cyberdefense din grup la nivel local appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
La data lansării comerciale în țara noastră a tabletei Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition am adus primele impresii și codul exclusiv de reducere de -500 de lei – A500MPGADGET, valabil până la 30 octombrie 2025 în magazinul oficial Huawei România. Acum, după ce am avut suficient timp să descopăr în amănunt această tabletă, pot […] The post Tabletă Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition 2025 – review appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am văzut The Woman in Cabin 10, filmul numărul 1 pe Netflix pe 20 octombrie 2025, iar aceasta este intrigant, dar cam grăbit # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. În weekend am avut puţin mai mult timp la dispoziţie şi am ales, printre altele, să mă uit […] The post Am văzut The Woman in Cabin 10, filmul numărul 1 pe Netflix pe 20 octombrie 2025, iar aceasta este intrigant, dar cam grăbit appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am intrat pe ultima sută de metri când vorbim despre Black Friday 2025, cel mai mare eveniment de shopping al anului. Despre Altex şi eMAG am scris aici şi aici, iar în cele ce urmează vom spune câteva cuvinte despre campania celor de la Orange. Deşi încă nu avem confirmarea oficială, cel mai probabil Orange […] The post Orange te îndeamnă să te pregăteşti pentru Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Xiaomi va lansa săptămâna aceasta un smartphone cu un mare difuzor BOSE pe spate şi o versiune fashion cu spate tip denim # Gadget.ro
Se pare că celor de la Xiaomi le place anul acesta să iasă din zona de confort şi lansează smartphone-uri care mai de care mai diferite. Dacă la finalul lunii trecute am primit flagship-urile Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max cu acel ecran secundar pe spate, pentru săptămâna aceasta avem pregătită o altă noutate. […] The post Xiaomi va lansa săptămâna aceasta un smartphone cu un mare difuzor BOSE pe spate şi o versiune fashion cu spate tip denim appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
La începutul acestei luni aflam că Trendyol are un marketplace uriaş de peste 250.000 de comercianţi, iar printre aceştia există şi peste 3500 de comercianţi români. Deşi în general vorbim de mici afaceri locale, iată că din când în când mai apare şi câte un gigant printre comercianţi. Începând cu această lună, clienții pot găsi […] The post Carrefour România vinde produse prin platforma celor de la Trendyol appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
1 român din 2 consideră că tehnologiile moderne (5G, inteligenţa artificială etc.) sunt utilizate pentru manipularea populaţiei # Gadget.ro
Am observat că vă plac studiile, iar în articolul de faţă vin cu unul nou, unul realizat în România de către INSCOP Research (companie de cercetare sociologică specializată în sondaje de opinie). Cei de la Biziday au intrat în posesia rezultatelor unui sondaj ce a analizat gradul de încredere al românilor în ştiinţă şi raţiune. […] The post 1 român din 2 consideră că tehnologiile moderne (5G, inteligenţa artificială etc.) sunt utilizate pentru manipularea populaţiei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am selectat mai multe produse din catalogul non-food al LIDL ce este activ din această dimineața în întreaga țară. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aspirator vertical de tip 2-in-1 În pachet este inclus și un sistem de prindere pe perete. Bonul poate fi înregistrat în aplicația LIDL Plus spre a avea la îndemână garanția întinsă […] The post 5 gadgets de la LIDL (20.10 – 26.10.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Digi Mobil promovează portarea în mediul rural la preţuri speciale (de la 2 abonamente în sus, preţul pentru un NELIMITAT este de 11.18 lei / lună) # Gadget.ro
Reprezentanţii de vânzări DIGI din teritoriu merg la posibilii clienţi din mediul rural cu o ofertă de portare pe telefonie mobilă excelentă. Aceasta nu este disponibilă pe site-ul oficial digi.ro, ci doar prin intermediul acestor reprezentanţi. Oferta pentru portare la Digi Mobil sună cam aşa: La cursul BNR de astăzi, 17 octombrie, de 5,0889 lei […] The post Digi Mobil promovează portarea în mediul rural la preţuri speciale (de la 2 abonamente în sus, preţul pentru un NELIMITAT este de 11.18 lei / lună) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10 puncte PRO pentru laptopurile Lenovo cu grafică GeForce RTX 50 exemplificate pe Lenovo Legion 7 16IAX10 sau de ce să faci upgrade? # Gadget.ro
Folosesc un laptop de gaming de peste 10 ani. Sunt la al 4-lea model, iar după trei produse de la ASUS și un GIGABYTE, am zis să încerc și un produs din oferta Lenovo. Am avut ocazia să testez notebook-ul de gaming Lenovo Legion 7 16IAX10 într-o configurație cu placa grafică NVIDIA GeForce RTX 5070. […] The post 10 puncte PRO pentru laptopurile Lenovo cu grafică GeForce RTX 50 exemplificate pe Lenovo Legion 7 16IAX10 sau de ce să faci upgrade? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
