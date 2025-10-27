Anton Niculescu, INULTA: Anul viitor ne concentrăm pe expansiunea în Asia-Pacific şi America Latină
Ziarul Financiar, 28 octombrie 2025 00:15
Compania românească INULTA, companie românească de consultanţă şi furnizor de soluţii software dedicate managementului financiar, lanţului de aprovizionare şi performanţei vânzărilor, şi-a propus ca anul viitor să-şi extindă operaţiunile pe pieţele din Asia-Pacific şi America Latină şi să îşi tripleze prezenţa în implementările din România.
