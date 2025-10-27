ZF 15 minute cu un antreprenor. După migrarea forţei de muncă, a venit rândul fabricilor din industria textilă să se mute în alte ţări. Sorina Luminiţa Plăcintă: Sunt societăţi care vor să se relocheze în Tunisia, Maroc, din cauza costurilor ridicate din România

00:15

Bursa de Valori Bucureşti, unde pot fi tranzacţionate acţiuni ale unor companii fanion pentru economia României, ca OMV Petrom (SNP), Hidroelectrica (H2O), Banca Transilvania (TLV), Romgaz (SNG), a livrat una dintre cele mai bune performanţe de la începutul acestui an în Europa şi se apropie puternic de a fi campioană în 2025, iar asta după ce în primăvară era la jumătatea clasamentului.