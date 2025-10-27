Revista presei internaționale – 28 octombrie
Rador, 28 octombrie 2025 00:20
Statele Unite și Rusia continuă să se afle pe prima pagină a ziarelor străine, având în vedere că președinții ambelor țări se remarcă prin poziții tranșante și prin declarații deseori surprinzătoare. În ceea ce îl privește, după cum este cunoscut, președintele Statelor Unite, Donald Trump, întreprinde un turneu prin mai multe state din Asia. Ieri, […]
Hamas a predat Crucii Roșii trupul unui alt ostatic israelian, recuperat luni în Gaza. Gruparea palestiniană afirmă că rămâne angajată față de acordul de încetare a focului, dar că are nevoie de ajutor pentru a găsi rămășițele îngropate sub dărâmăturile lăsate în urmă de cei doi ani de război./aionita/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 27 octombrie)
Acum 6 ore
19:20
La microfon, Angelica Dan
19:00
Realizator: Mihaela Mihai – Sindicatele se pregătesc de protest – într-o conferință de presă, liderii principalelor confederații și-au anunțat intenția de a scoate miercuri oamenii în stradă pentru a își exprima nemulțumirile față de politicile guvernului, pe care îl acuză de dispreț față de muncă și cei care muncesc. Sindicaliștii au mai multe revendicări, între […]
Acum 8 ore
18:10
Preşedintele SUA îl îndeamnă pe preşedintele Rusiei să pună capăt războiului din Ucraina „în loc să testeze rachete” # Rador
Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat „testarea cu succes” a unei noi rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, într-o acțiune pe care președintele SUA, Donald Trump, a calificat-o drept „inadecvată”, solicitându-i lui Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina în loc să testeze rachete. În urma știrii privind testarea cu succes de către […]
17:30
Guvernul SUA va construi cu AMD două supercomputere pentru abordarea problemelor ştiinţifice # Rador
Statele Unite au încheiat un parteneriat în valoare de 1 miliard de dolari cu Advanced Micro Devices (AMD) pentru construirea a două supercomputere care vor aborda probleme științifice majore, de la energia nucleară la tratamentul cancerului și securitatea națională, au declarat pentru Reuters secretarul pentru energie Chris Wright și directorul general al AMD Lisa Su. […]
17:20
10 persoane vor fi judecate luni și marți la Paris pentru presupusa hărțuire cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, în cea mai recentă acțiune în justiție declanșată de afirmațiile false conform cărora aceasta ar fi o femeie transgender care s-a născut bărbat. Cei opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 […]
Acum 12 ore
16:30
Premierul Ungariei va discuta cu preşedintele SUA despre sancţiunile asupra companiilor petroliere ruseşti # Rador
Premierul ungar Viktor Orban va discuta sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești, printre alte subiecte, când se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington săptămâna viitoare, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto. Donald Trump, un aliat apropiat al liderului ungar, a impus săptămâna trecută sancțiuni împotriva Rusiei pentru prima dată […]
16:30
Realizator: Mihaela Mihai – Guvernul are programată de la această oră o şedinţă extraordinară, în cadrul căreia ar urma să aprobe modificări la ordonanţa de urgenţă prin care au fost limitate cheltuielile primăriilor până la finalul anului. Premierul a explicat că măsura era necesară pentru a nu mai permite o practică din trecut, prin care […]
16:10
Teatrul Național Radiofonic anunță revenirea remarcabilei actrițe Oana Pellea în studiourile sale, pentru înregistrarea spectacolului „Evadarea Tăcută”, o producție radiofonică regizată de Gavriil Pinte. „Evadarea Tăcută” este o adaptare radiofonică a cunoscutei lucrări autobiografice semnate de Lena Constante, o mărturie emoționantă despre puterea spiritului și supraviețuire în închisorile comuniste. Proiectul propune o incursiune profundă în […]
15:20
Papa Leon va vizita opt orașe din Turcia și Liban în cursul acestui an, a anunțat luni Vaticanul. Aceasta va fi prima sa călătorie în afara Italiei în calitate de pontif, şi se așteaptă ca el să lanseze apeluri de pace în întreaga regiune. Papa Leon, primul papă american, va vizita Turcia în perioada 27-30 […]
15:10
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat luni că ordinea juridică internațională este „atacată” și că blocul european analizează opțiuni pentru sprijinirea Curții Penale Internaționale (CPI). La începutul acestui an, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a șase judecători și trei procurori ai CPI, inclusiv procurorul șef, care s-a retras […]
14:40
Aeroportul „Vasil Levski” din Sofia a anunţat pe pagina sa oficială de Facebook că vor fi operate noi zboruri spre Chişinău, Cracovia şi Praga, de către companii aeriene low-cost. În comunicat, se precizează că zborurile către Chişinău vor fi efectuate de compania Wizz Air, de două ori pe săptămână, în fiecare joi şi duminică. Zborurile […]
14:30
Închiderea guvernului Statelor Unite se prelungește cu încă o săptămână, dar președintele unui sindicat care reprezintă sute de mii de angajați guvernamentali a afirmat luni că „a trecut timpul” şi trebuie să se pună capăt impasului. „Este timpul ca liderii noștri să înceapă să se concentreze pe modul de rezolvare a problemelor pentru poporul american, […]
14:30
Ucraina colaborează cu aliații pentru a-și întări apărarea antiaeriană până la sfârşitul anului # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a declarat că Ucraina lucrează în mod activ cu partenerii pentru a accelera livrarea diferitelor tipuri de sisteme de apărare antiaeriană până la sfârșitul anului. „Pentru a ne proteja obiectivele energetice strategice înainte de iarnă, avem nevoie de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană. Sperăm foarte mult că finanțarea prin […]
14:20
Cel mai important dialog despre viitorul României: Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, într-un interviu-eveniment „Proiect de țară – România 2050” # Rador
Premieră: Luni, 27 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, publicul va putea urmări un interviu-eveniment cu Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop – un dialog despre direcția pe care trebuie să o urmeze România pentru a-și construi viitorul până în anul 2050. Interviul deschide o serie […]
13:50
Vineri, 31 octombrie 2025 (de la 19.00), Sala Radio se îmbracă în „straie de sărbătoare” pentru un moment aniversar: radioul public împlinește 97 de ani de când intră în casele ascultătorilor din țară și din străinătate! În același an 1928, dirijorul și compozitorul Mihail Jora a înființat Orchestra Radio, astăzi Orchestra Națională Radio, ansamblu ce […]
13:50
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 28 octombrie a.c., o emisiune aniversară dedicată unui mare savant francez sub titlul generic Personalități ale științei universale. André-Marie Ampère, compusă din o marcă poștală și un plic „prima zi”. Renumit fizician și matematician, fondator al electromagnetismului, André-Marie Ampère s-a născut în 1775 la Lyon, Franța. A […]
13:40
Edilul sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost desemnat candidatul PSD la Primăria Capitalei de către Organizaţia de Bucureşti. Anunţul a fost făcut, astăzi, de preşedintele interimar al social-democraţilor, Sorin Grindeanu, care a precizat că această candidatură urmează să fie validată, mâine, în reuniunea Comitetului Politic Naţional al PSD. Daniel Băluţă a declarat că această nominalizare […]
13:00
Primarul oraşului Elin Pelin din Bulgaria a comentat decizia sa de interzicere a celebrării Halloweenului # Rador
Primarul oraşului bulgăresc Elin Pelin, Ivailo Simeonov, a comentat decizia sa de interzicere a celebrării Halloweenului. Edilul a emis un ordin prin care a interzis sărbătorirea Halloweenului în şcoli, grădiniţe şi cămine culturale de pe teritoriul municipiului, din cauza datei de 1 noiembrie, când în Bulgaria este marcată Ziua Iluminiştilor Naţionali, informează biroul de presă […]
13:00
O curte de apel din Italia a decis predarea către autoritățile germane a unui ucrainean suspect în cazul sabotării Nord Stream, în 2022 # Rador
O curte de apel italiană a ordonat, luni, predarea către autoritățile germane a unui ucrainean căutat pentru sabotarea conductelor Nord Stream din 2022, a declarat avocatul apărării sale. Cu toate acestea, avocatul a precizat că suspectul, identificat doar ca Serhii K., conform legilor germane privind confidențialitatea, va face din nou apel la Curtea de Casație, […]
12:40
Lituania a închis pe termen nelimitat punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian pentru a treia noapte consecutiv, au anunțat funcționarii de la Vilnius, citați de presa locală. Aeroportul internațional din capitala Lituaniei a suspendat temporar zborurile, timp de câteva ore, din cauza unuia sau mai multor baloane […]
12:30
Directorul executiv al DSP Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar instituit de DNA # Rador
Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar instituit de DNA. Ea este acuzată că a prevenit reprezentanții a două spitale în legătură cu o serie de controale pe care DSP urma să le facă la unitățile respective. În schimbul acestor informații, Ancuța-Ofelia Blănaru a […]
12:10
Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a sosit, luni, într-o vizită oficială la Kiev. „Mi-am început vizita la Kiev aprinzând o lumânare împreună cu colegul și bunul meu prieten Andri Sibiha (ministrul de Externe al Ucrainei, n.r.), pentru a onora memoria apărătorilor curajoși ai Ucrainei, care și-au dat viața opunându-se ambițiilor imperiale ale liderului […]
11:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut la Bucureşti o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # Rador
În cadrul vizitei la București, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Discuțiile au vizat rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea valorilor creștine care apropie comunitățile. […]
11:50
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Acum 24 ore
11:40
Donald Trump a declarat că Vladimir Putin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina, nu să testeze o rachetă cu propulsie nucleară # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat că președintele rus Vladimir Putin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina în loc să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, adăugând că SUA are un submarin nuclear poziționat în largul coastei Rusiei. Putin a declarat duminică că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră Burevestnik cu […]
11:40
Lituania va începe să doboare baloanele de contrabandă care trec granița dinspre Belarus, declară premierul Inga Ruginienė # Rador
Prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a declarat, luni, că țara sa va începe să doboare baloanele de contrabandă care trec granița dinspre Belarus, baloane care au întrerupt în mod repetat traficul aerian al națiunii baltice. Lituania, membră NATO, a închis aeroportul din Vilnius de patru ori săptămâna trecută, după ce baloanele au intrat în spațiul său […]
11:30
România ar putea înregistra un record negativ dacă va introduce auditarea cibernetică obligatorie şi cu plată pentru prosumatori # Rador
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie atrage atenţia asupra unui record negativ pe care l-ar putea înregistra România dacă va adopta un proiect de lege referitor la acest domeniu. Organizaţia spune că ţara noastră ar putea deveni prima din lume care impune un control guvernamental şi o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetăţenilor. […]
11:20
Marco Rubio a declarat că Washingtonul nu consideră că atacul Israelului din Gaza ar însemna o încălcare a armistițiului # Rador
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat luni că Washingtonul nu consideră un atac despre care Israelul susține că a vizat un membru al unui grup militant palestinian din Gaza drept o încălcare a unui armistițiu susținut de SUA. Israelul a transmis că a atacat sâmbătă un membru al grupării Jihadul Islamic, acuzând faptul […]
10:20
Răzvan Ioan Dincă, președinte director general al Radio România, invitat la „Serviciul de noapte” # Rador
La 1 noiembrie, Radioul public aniversează 97 de ani de când, prin vocile sale, ține România conectată la ea însăși. A fost și rămâne prezent în toate momentele care au contat. Invitatul ediției de luni a „Serviciului de noapte”, este președintele director general Radio România, Răzvan Ioan Dincă, într-un dialog incitant despre cum păstrăm spiritul […]
10:20
Comisarul european pentru economie va discuta cu oficiali români despre programul de reformă, bugetul şi economia României # Rador
Programul de reformă, bugetul şi economia României sunt în discuţie mâine, la întâlnirile de la Bucureşti cu oficiali români ale comisarului european pentru economie, Valdis Dombrovskis. Potrivit Reprezentanţei executivului de la Bruxelles, Dombrovskis va vizita proiecte finanţate prin PNRR alături de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene şi va discuta cu guvernatorul BNR. Oficialul european are […]
09:10
În discursul rostit la Direcția Grupării unite a trupelor rusești, rostit la Direcția Grupării unite a trupelor rusești, președintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, le-a trimis țărilor occidentale semnalul că Forțele Armate ale Federației Ruse controlează complet situația în Donbas, a transmis agenția spaniolă de presă EFE. Sursa a atras atenția, de asemenea, asupra înfățișării lui […]
09:00
Regiunea Doneţk – Atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore, soldate cu doi morţi şi şapte răniţi # Rador
Şeful Administrației Militare Regionale Donețk, Vadim Filașkin, a raportat că, în ultimele 24 de ore, trupele ruse au ucis în regiune două persoane și au rănit alţi șapte civili. Potrivit unui comunicat remis luni dimineaţă, cele două decese au fost înregistrate în Kostiantinivka şi Drujkivka. De la începutul invaziei ruse la scară largă, ocupanții ruși […]
08:40
Realizator: Ciprian Sasu – Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, are cărui moaște se găsesc în Catedrala Patriarhală din București. Pe Dealul Mitropoliei continuă pelerinajul la moaștele sale și ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Remus Rădulescu ne spune cine a fost Cuviosul Dimitrie. Reporter: Remus Rădulescu – Cuviosul Dimitrie […]
08:40
Donald Trump va ajunge în Japonia, ultima oprire în cadrul turneului efectuat în țări asiatice # Rador
Președintele Donald Trump a plecat din Malaezia și va ajunge în Japonia, unde în ultima sa oprire din cadrul turneului pe care îl efectuează în țări asiatice. Liderul american se va întâlni luni cu împăratul Japoniei, urmând a purta marți discuții cu noul premier nipon, dna Sanae Takaichi. Corespondentul BBC la Tokyo declară că această […]
08:30
Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populației pentru apărare # Rador
„Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Senatorii dezbat, săptămâna aceasta, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede că tinerii între 18 şi 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un program de instruire militară de bază cu durata de patru luni. Documentul care a trecut deja de votul Camerei Deputaţilor se află […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Preşedintele Nicuşor Dan primeşte la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – ora 18:00. ceremonie de decorare a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române (ora 18:30) (oportunităţi de imagine pentru […]
08:20
Consiliul Național Tripartit va analiza, miercuri, oportunitatea creșterii salariului minim pe economie # Rador
Consiliul Național Tripartit, care reunește sindicatele, patronatele și reprezentanții guvernului, va analiza miercuri oportunitatea creșterii salariului minim pe economie. Premierul Ilie Bolojan a susținut că în coaliție s-ar fi convenit ca în 2026 să se încerce menținerea acestuia la nivelul din prezent, însă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenția că în joc, […]
08:20
Militarii brigăzii ucrainene „Pădurea Neagră” au distrus un sistem rusesc modern de rachete antiaeriene Buk-M3, în valoare de 45 de milioane de dolari – transmite, luni, agenţia Ukrinform. Distrugerea sistemului respectiv a fost raportată de Forțele Terestre ale Armatei Ucrainei, într-un mesaj postat pe Telegram. „Cercetașii brigăzii Ciorni Lis (Pădurea Neagră, n.r.) au detectat (sistemul […]
08:00
Slovacia a anunțat că nu va participa la inițiativele Uniunii Europene destinate sprijinirii militare a Ucrainei – potrivit publicației slovace Aktuality.sk. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a afirmat că țara sa nu intenționează să facă parte din programele financiare legate de cheltuieli militare și de gestionarea războiului. De asemenea, Fico a adăugat că Slovacia trebuie să […]
07:50
Guvernul jamaican a dispus evacuări obligatorii pentru anumite zone din capitala Kingston și altele, în contextul în care uraganul Melissa se apropie de această insulă din zona Caraibilor. Furtuna, de categorie patru în intensitate, urmează să atingă țărmul în următoarele 24 de ore, aducând rafale de vânt de până la 220 de km/oră./cstoica/dstanesc (BBC SERVICIUL […]
07:50
Preşedintele Bulgariei participă la forumul „Iniţiativa pentru investiţii viitoare”, în Arabia Saudită # Rador
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, efectuează o vizită în Regatul Arabiei Saudite, unde, la invitaţia moştenitorului tronului şi prim-ministrului ţării, Mohammed bin Salman Al Saud, va participa la cea de-a IX-a ediţie a forumului „Iniţiativa pentru investiţii viitoare”, informează Secretariatul de presă al şefului statului. Forumul internaţional reuneşte lideri de stat şi de guvern din întreaga […]
07:40
Andrew Peek, fost director senior pentru Europa și Rusia în Consiliul Național de Securitate al Casei Albe, susține că, aplicând noi sancțiuni Rusiei, președintele american, Donald Trump, și-a demonstrat vechea abordare a negocierilor, care presupune măsuri de răspuns cu urmări serioase, dacă o parte nu este de acord cu un dialog de bună-credință. „Președintele negociază […]
07:40
Argentina – Victorie detașată a partidului președintelui Javier Milei în cadrul alegerilor desfășurate duminică # Rador
Președintele Argentinei, Javier Milei, a declarat că victoria detașată a partidului său, La Libertad Avanza, în cadrul alegerilor de duminică, marchează un punct de cotitură. Liderul argentinian a promis să continue cu noi reforme privind piața liberă în pofida nemulțumirilor pe scară largă legate de măsurile de austeritate aplicate. „Nu doar că vom apăra reformele […]
06:20
Alegerile din Irlanda, șansele păcii în Ucraina, turneul asiatic al lui Donald Trump și armistițiul din Fâșia Gaza se regăsesc printre temele cel mai comentate de presa internațională în acest weekend. „Candidata independentă de stânga Catherine Connolly va deveni cel de-al 10-lea președinte al Irlandei, o funcție preponderent ceremonială, după ce a câștigat alegerile cu […]
02:30
ACTUALNO: România a pierdut definitiv miliarde de euro în cadrul Planului de Redresare și Reziliență # Rador
ACTUALNO (Bulgaria), 25 octombrie 2025 – România, care se luptă să majoreze veniturile la buget și să își reducă deficitul bugetar excesiv și datoria publică în creștere, a pierdut definitiv 7 miliarde de euro săptămâna aceasta – fonduri care erau prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR). Miercuri, Comisia Europeană a aprobat o […]
Ieri
21:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a explicat de ce Rusia controlează teritorii dincolo de Donbas și Novorossia. „Consider nepotrivit când oamenii întreabă când se va termina războiul, când ne vom opri, când vom recuceri Zaporojie? De fapt, noi controlăm deja alte teritorii dincolo de regiunile incluse în constituția noastră” – a declarat ministrul rus […]
19:50
Un bărbat din orașul Balș a sustrat astăzi o mașină de poliție parcată în curtea postului din Robănești, județul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine de 20 de km. Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a furat mai întâi cheia mașinii dintr-o anexă, apoi a plecat cu autospeciala, pe care ar fi condus-o până în […]
18:20
Muzeul Național de Artă al României a găzduit pe 24 octombrie 2025 Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România – forul reprezentativ al artiștilor vizuali profesioniști din țara noastră. Laureați sunt: ION GRIGORESCU – Marele Premiu DACIAN ANDONI și ANCA BODEA – Premiul pentru Pictură CĂTĂLIN BĂDĂRĂU – Premiul pentru Sculptură MIHAI ZGONDOIU și OVIDIU […]
