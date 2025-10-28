Grindeanu: Magistrații revin la masa dialogului. Noua lege a pensiilor speciale va fi adoptată „într-o formă sau alta” până la 28 noiembrie

20:50

Între un sfert şi o treime dintre votanţii din diaspora ai lui Călin Georgescu şi George Simion cred că în comunităţile în care trăiesc „sunt prea mulţi români” și că ar fi bine ca țările gazdă să oprească acest aflux. Mai mult, mulţi dintre ei se consideră „imuni” la eventuale schimbări în UE, pentru că … The post „Sunt prea mulți români în orașul meu”: ce dezvăluie primul studiu despre votanții din diaspora ai extremei drepte appeared first on spotmedia.ro.