Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Prima echipă care a primit biletele către Coreea de Sud. Concurenții au primit vestea cea mare

Cine spune că bogații sunt și fericiți?! Dacă credeați că a avea bani este echivalent cu a avea totul, ei bine, vă anunț că v-ați înșelat, căci poți avea de toate, dar să nu ai liniște. Și atunci, în timpurile actuale, în care cu toții fugim tot mai mult după această pace sufletească, ce mai contează banii, dacă aceasta nu există?!