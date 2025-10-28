Pagube materiale, după un cutremur cu magnitudinea 6,1 produs la adâncime mică în vestul Turciei. În aceeaşi zonă s-a produs în august un seism similar

18:10

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezidat la Bucureşti, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est, cu participarea a 16 miniştri din întreaga regiune, el afirmând că România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa şi de aceea, a adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC. Ministrul mai spune că a obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro.