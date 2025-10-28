Elena Dulgheru: Rinocerii și spațiile mici. Să alergăm la Catedrala Mântuirii Neamului!
ActiveNews.ro, 28 octombrie 2025 01:00
În piesa muzicală ”Rinocerii”, trupa ”Taxi” invită același conclav de influenceri care, în 2016, milita pe versuri la comandă împotriva construirii Catedralei Naționale (”Dumnezeu prefera lemnul si spatiile mici”).
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 2 ore
01:00
Elena Dulgheru: Rinocerii și spațiile mici. Să alergăm la Catedrala Mântuirii Neamului! # ActiveNews.ro
În piesa muzicală ”Rinocerii”, trupa ”Taxi” invită același conclav de influenceri care, în 2016, milita pe versuri la comandă împotriva construirii Catedralei Naționale (”Dumnezeu prefera lemnul si spatiile mici”).
00:30
Hram la Dervent - Sfântul Ierarh Iachint, Ocrotitorul noii Biserici de la Mănăstirea Dervent - VIDEO ÎN DIRECT cu IPS Teodosie # ActiveNews.ro
În noaptea de 27 spre 28 octombrie, de la ora 23:00, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Dervent, informează Parohia ”Sf. Gheorghe” - Dobromir.
Acum 4 ore
23:50
Despre două cărți care vin, vin, vin... Cornel Constantin Ciomâzgă: Scrisoarea a II-a # ActiveNews.ro
Din orizontul care mai ieri părea pustiu, se înalță acum două lumini blânde, ca două făclii aprinse de mâna nevăzută a Celui ce încă mai veghează asupra lumii.
Acum 6 ore
21:40
Catedrala și afacerile de stat. Av. Adrian Toni Neacșu: Conflictul pe pensiile magistrațiilor prins în poză # ActiveNews.ro
Poza aceasta sintetizează perfect întreg conflictul pe pensiile magistraților: judecatorul CCR Iulia Scântei la loc de cinste în chiar dreapta premierului Bolojan, iar Grindeanu o privește contrariat sau chiar îmbufnat
21:40
Adevărul Bisericii: Moment istoric la București - Nicușor Dan a acordat Patriarhiei Române cea mai mare distincție a statului român, iar Patriarhului Ecumenic Bartolomeu i-a dat Steaua României în grad de Colan # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat, luni seara, două distincții de rang înalt: una către Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și cealaltă către Patriarhia Română prin decorația pentru Patriarhul Daniel. Ceremonia publică de înmânare
21:30
Poza aceasta sintetizează perfect întreg conflictul pe pensiile magistraților: judecatorul CCR Iulia Scântei la loc de cinste în chiar dreapta premierului Bolojan, iar Grindeanu o privește contrariat sau chiar îmbufnat
20:50
Așadar, dintr-un singur camion cu rachete ca cel menționat mai sus am fi putut construi 4 catedrale la București, Iași, Cluj și Timișoara. Și ne-ar fi rămas ceva bani inclusiv pentru un spital regional.
Acum 8 ore
19:30
Nașterea la Ceruri a Sfântului Mucenic al Bisericii Ortodoxe Române Mircea Vulcănescu, unul din marii Sfinți ai Închisorilor antihristice, prigonit și azi de urmașii bolnavi ai bolșevicilor și ai celor care îl urăsc pe Hristos (28 octombrie 1952) # ActiveNews.ro
În urmă cu 73 de ani, în data de 28 octombrie 1952, trecea la cele veșnice, la doar 48 de ani, asasinat la Aiud de dușmanii omului, Mircea Vulcănescu, economistul, filosoful, sociologul,
19:30
Cerere de Canonizare pentru Mircea Vulcănescu, Sfântul din Cimitirul de pe Dealul Robilor # ActiveNews.ro
Mircea Vulcanescu, un nume despre care nu s-a vorbit aproape deloc inainte de 1989, este unul dintre sfintii care impodobesc, in anonimatul lor, pamantul de pe Dealul Robilor din marginea Aiudului.
Acum 12 ore
17:40
Dincolo de toate - Moment emoționant pe treptele Catedralei Mântuirii Neamului - VIDEO # ActiveNews.ro
Moment emoționant: cerere în căsătorie pe treptele Catedralei Naționale
17:30
Gheorghe Piperea: Trebuie să te bucuri că un păcătos și un rău-făcător se pocăiesc. Coldea, Băsescu și Arafat, băț la Catedrală # ActiveNews.ro
Doar că, ce să vezi, printre invitații care au stat în marea sală a Catedralei la slujbă, în timp ce oamenii de rând au stat afară, erau niște reprezentanți de seamă ai poporului, cum ar fi generalul Coldea și turnătorul la securitate Petrov, alias Băsescu.
16:40
Manuela Hărăbor: Anticreștinii, saducheii și fariseii contemporani au venit la Catedrală ca la un spectacol în speranța că poporul va fi din nou prostit și manipulat # ActiveNews.ro
Saducheii și fariseii contemporani, cei care se declară a fi creștin-ortodocși, au crezut că o invitație la un eveniment istoric, precum acela de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, le conferă întâietate în fața Lui Dumnezeu, și s-au așezat confortabil pe scaunele din primele rânduri.
14:30
Măi, nene, măi….Creștinilor de Crăciun și Paște, care sunteți voi, mânca-v-ar mama de pioși. Daca-ar veni Isus azi, i-ați trage un perdaf că nu are nădragii călcați la dungă.
14:20
REGELE A AJUNS LA ÎMPĂRAT! Trump își continuă turul de forță în Asia: vizită oficială în Japonia înainte de marea întâlnire cu Xi Jinping # ActiveNews.ro
Dis-de-dimineață, Donald Trump a ajuns în Tokyo, Japonia, pentru o vizită de trei zile, în cadrul turneului său din Asia. Aici se întâlnește cu Împăratul Naruhito și premierul Sanae Takaichi.
13:20
Reprezintă o greșeală acuzațiile pe care unii se grăbesc să i le aducă Patriarhului Daniel pentru componența celor câteva mii de invitați speciali ai Patriarhiei, cu ocazia sfințirii celei mai importante magistrale spirituale a neamului românesc.
Acum 24 ore
12:30
Actrița Isabelle Tate, cunoscută pentru rolul său din serialul „9-1-1: Nashville”, a murit la vârsta de 23 de ani, iar cauza decesului a fost recent confirmată.
12:10
Doliu în fotbalul american: Nick Mangold, fostul star al echipei New York Jets, a decedat la doar 41 de ani # ActiveNews.ro
Nick Mangold, fost jucător al echipei de fotbal american New York Jets, a murit la 41 de ani, la mai puțin de două săptămâni după ce a anunțat că suferă de insuficiență renală.
11:50
Închisoare pentru românii din diaspora care nu se prezintă la încorporare în caz de război # ActiveNews.ro
Închisoare pentru românii din diaspora care nu se prezintă la încorporare – Românii din diaspora sunt vizați direct de prevederile legale privind mobilizarea în caz de conflict armat.
11:40
Duminică, 26 octombrie 2025, de praznicul Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, a fost sfințită Catedrala Națională, în cadrul Sfintei Liturghii oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte...
11:40
Monahul Filotheu Bălan de la Petru Vodă: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, diaconul de la Sirmium, nu l-a ucis pe împăratul român al Imperiului vlaho-bulgar, Ioniță Caloian # ActiveNews.ro
Într-o predica a sa de la Mănăstirea Petru Vodă, monahul Filotheu Bălan a abordat și falsul lansat de greci cu privire la uciderea de către Sf. Mare Mucenic Dimitrie a împăratului vlaho-bulgar, românul Ioniță Caloian, asediatorul Salonicului,
11:30
Valer Marian: Urma banilor și comenzilor: marile gheșefturi legate și protejate de Bolojan (I) # ActiveNews.ro
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitățile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, și la București, cu ocazia inaugurării Catedralei Mântuirii Neamului, denotă o lipsă totală de empatie față de...
11:10
Statul român a urmărit peste 55.000 de cetățeni în perioada alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025 # ActiveNews.ro
Indiferent câți președinți și premieri s-au perindat la conducerea României, indiferent cine a condus serviciile secrete și alte instituții de forță ale Justiției, obsesia statului pare să fi rămas supravegherea propriilor cetățeni.
11:10
Duminică, 26 octombrie 2025, de praznicul Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, a fost sfințită Catedrala Națională, în cadrul Sfintei Liturghii oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte...
10:30
Șeful Statului Major al Armatei Franceze: Franța se pregătește să trimită trupe în Ucraina în 2026 — 7.000 de soldați gata pentru mobilizare rapidă # ActiveNews.ro
Franța se pregătește să trimită forțe militare în Ucraina ca parte a garanțiilor europene de securitate începând din 2026, potrivit BFMTV.
09:50
Vicepreședintele Vance și soția sa, Usha Vance, au vizitat Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, unde se află locul răstignirii și învierii lui Iisus Hristos.
09:20
Scott Bessent: SUA și China au ajuns la un acord-cadru în negocierile privind tarifele # ActiveNews.ro
Scott Bessent afirmă că SUA și China au ajuns la un acord-cadru în negocierile privind tarifele. Secretarul Trezoreriei a făcut referire și la acordurile privind mineralele rare și soia.
09:00
LA MULȚI ANI de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou! Transmisie în Direct de pe Colina Bucuriei. DE CE a devenit OCROTITORUL Bucureștilor. Izgonirea Ciumei lui Caragea - VIDEO Trinitas TV (27 octombrie) # ActiveNews.ro
Este Ziua Ocrotitorului Bucureștilor, Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi! La Mulți Ani tuturor purtătorilor numelui lui!
08:50
Trump își continuă turul de forță în Asia: vizită oficială în Japonia înainte de marea întâlnire cu Xi Jinping # ActiveNews.ro
Donald Trump își continuă, luni, în Japonia turneul asiatic, al cărui mare obiectiv va fi găsirea unui compromis comercial cu China în cadrul unei întâlniri joi cu omologul său Xi Jinping.
Ieri
00:10
Catedrala este un succes pe toate planurile, filosofic, estetic și instituțional. Dar cel mai mare succes este acela că vindecă românul de micime. Acesta era și scopul ei, iar acest scop este evident, că este la vedere și este scris în chiar numele Catedralei, n-are cum să-ți scape. Micimea e boală grea. Nici un spital nu o poate vindeca. D-aia facem catedrale.
26 octombrie 2025
23:20
120 de ani de la nașterea Părintelui-martir Nicolae Grebenea sărbătoriți în Alba prin lansarea lucrării "Prezent! - în Dosarele Securității". RUGĂCIUNEA din Dosarele CNSAS și cartea sa, Amintiri din întuneric - PDF (25 octombrie) # ActiveNews.ro
În dosarele Securității ajunse la CNSAS și obținute de Civic Media s-a găsit consemnată și o rugăciune a Părintelui-martir Nicolae Grebenea, urmărit toată viața de „organe”:
22:40
Viorel Patrichi: Fervoare spirituală și vigilență neocomunistă la sfințirea Catedralei Naționale. Eminescu lipsă, dar prezenți Bolojan, Grindeanu, Băsescu și sutașii de la SPP și Jandarmerie # ActiveNews.ro
Nici evenimentele de pe vremea Mult Iubitului și Stimatului nu erau așa de drastic verificate. Voiai acum să mergi la toaletă? Foarte bine, primeai țidulă de la „șeful de rând”, care era un ofițer SPP. Te întorceai de la budă, dădeai înapoi țidula „șefului de rând”, dovadă că misiunea a fost executată și că te-ai întors la locul tău... Ce vremuri de înălțare spirituală!...
20:50
Putin anunță lansarea celei mai puternice rachete de croazieră din lume: Burevestnik. Jurnalista britanică Alison Mutler, corespondentă de presă în România, observă mesajul dat de uniforma șefului statului rus - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, duminică, testarea finală reușită a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acțiune „nelimitată”, testată în prezent până la 14.000 de km
20:40
Cristi Pantelimon: LA CE FOLOSEA ”CORDONUL SANITAR” CLASIC? POATE FI CHINA SEPARATĂ DE RUSIA? # ActiveNews.ro
Dacă nu organizăm Estul Europei așa cum vrem noi, împotriva Germaniei care vrea resursele Rusiei, vom avea o Rusie supusă Germaniei și o putere eurasiatică ce ne va depăși de departe. Spaima de Germania și de legătura ei cu Rusia și nu grija pentru Polonia (azi, Ucraina) sau România au născut această strategie geopolitică.
20:10
Putin anunță lansarea celei mai puternice rachete de croazieră din lume: Burevestnik - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, duminică, testarea finală reușită a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acțiune „nelimitată”, testată în prezent până la 14.000 de km
19:40
Bieți sclavi ai întunericului, azi v-a văzut toată țara în lumina cea adevărată. Țineți minte aceste cuvinte: Nici Dumnezeu dar nici poporul nu se lasă batjocorit! # ActiveNews.ro
Așa cum în pandemie ați împărțit lumea în vacciniști și nevacciniști, așa o împărțiți și astăzi, cinci ani mai târziu — în pro-europeni și pro-ruși, în iubitori ai democrației și dușmani ai ei, în „elite” și „pleavă”. Voi, cei care pretindeți că apărați libertatea, ați fost primii care ați strivit-o. Voi, cei care pretindeți azi că respectați biserica, ați fost primii care
19:00
Astăzi e Ziua ta! La Mulți Ani Doamnei cântecului românesc, Corina Chiriac! Portret aniversar și Mărturisiri despre Părintele Arsenie Papacioc - VIDEO și CARTE: MINUNI TRĂITE # ActiveNews.ro
Puțini știu că mama Corinei, Arșaluis Calaigian, provenea dintr-o familie armeană. Unchiul său, Părintele Mampree Biberian, a fost preot la Catedrala Armenească din București, iar această moștenire culturală și etnică, alături de muzica insuflată de părinții săi, a avut un impact profund asupra vieții și carierei artistice a Corinei Chiriac.
19:00
TREI NAȘTERI MIRACULOASE ÎN ACEASTĂ ZI DE 26 OCTOMBRIE: Mitropolitul Dosoftei acum 401 de ani, Dimitrie Cantemir acum 352 de ani, și Dimitrie Onciul, în 1856 # ActiveNews.ro
Neîndoielnic, sunt mai multe nașteri miraculoase pe pământ la această dată. Dar am ales trei, trei nașteri care au urcat pe culmile nemuririi poporul român. Și toate sunt din Țara Moldovei.
17:30
Observația Zilei vine de la Gândul: ZIUA IPOCRIZIEI NAȚIONALE! Cei care voiau ”spitale, nu Catedrale” au participat la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului - Românii i-au huiduit și aici. Dumnezeu nu mai preferă preferă lemnul și spațiile mici? # ActiveNews.ro
Huiduiți de români în lanț, personaje care până mai ieri susțineau ca mamelor să li se taie asigurările de sănătate, la fel cum alaltăieri cereau cu aceleași sentimente antinaționale să se taie banii pentru Catedrală, azi au făcut paradă de „smerenie” la marea sfințire românească din Capitala României.
17:20
Observația Zilei vine de la Gândul: ZIUA IPOCRIZIEI NAȚIONALE! Cei care voiau ”spitale, nu Catedrale”, huiduiți de români, au să participe la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Dumnezeu nu mai preferă preferă lemnul și spațiile mici? # ActiveNews.ro
Huiduiți de români în lanț, personaje care până mai ieri susțineau ca mamelor să li se taie asigurările de sănătate, la fel cum alaltăieri cereau cu aceleași sentimente antinaționale să se taie banii pentru Catedrală, azi au făcut paradă de „smerenie” la marea sfințire românească din Capitala României.
16:30
Catedrala Națională – Visul ortodox al lui Mihai Eminescu a fost împlinit de toți românii! # ActiveNews.ro
Astăzi, 26 octombrie 2025, este o zi istorică pentru neamul român. S-a sfințit pictura Catedralei Naționale din București, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.
14:50
CINE SUNT DEMONIZAȚII DE AZI - Predica Mitropolitului Bartolomeu Anania, despre Vindecarea demonizatului din Ținutul Gherghesenilor - Duminica a XXIII-a după Rusalii # ActiveNews.ro
În duminica a douăzecișitreia după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca, un fragment din capitolul al VIII-lea, versetele 26-39, în care este relatată vizita Mântuitorului Iisus Hristos în ținutul Gherghesenilor, unde Acesta face minunea izbăvirii unui om posedat
14:30
Azi, 26 octombrie, anul 2025 de la Nașterea Domnului, s-a sfințit împlinirea Catedralei Mântuirii Neamului. A Neamului Românesc, care a dat Cerului mulți Sfinți. Sfinți mucenici, mărturisitori în Hristos și Maica Domnului. Un Neam care a dat sânge curs pentru Credință și Țară.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:50
Patriarhul Bartolomeu I a primit titlul de ”Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a primit, sâmbătă, titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, transmite Agenția de Presă a Patriarhiei Române, Basilica.ro:
01:50
Transmisie LIVE AICI: Sfânta Liturghie de Sf. Dimitrie și Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale (26 octombrie 2025) # ActiveNews.ro
Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic:
01:40
În ziua de 26 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir; marelui cutremur din Constantinopol (740); Sfinților Mucenici Artemidor și Vasile.
01:30
Părintele Ilie Bucur a fost un om al lui Dumnezeu, dar și un om al neamului său, un slujitor al credinței care a iubit România și a apărat valorile naționale ei cu demnitate și curaj.
01:10
Știm cu toții că Eminescu a numit Biserica Ortodoxă „Maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei și unitatea etnică a poporului” și „păstratoarea elementului latin (...) care a stabilit și a unificat limba noastra într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise”.
00:50
Edificarea unei catedrale monumentale în București s-a ivit imediat după dobândirea independenței de stat, în urma războiului glorios din 1877-1878, dar mai ales o dată cu proclamarea Regatului, în 1881, când s-a constatat că nici una din cele peste o sută de biserici existente atunci în capitală nu erau atât de încăpătoare
00:30
Nu vreau să-l judec prin prisma tatălui său — ar fi nedemn. Vreau însă să-l privesc în lumina propriei sale opere, să văd ce lasă în urmă un om care a avut toate ușile deschise. Iar bilanțul, sincer spus, e modest. Câteva volume, fără prea multă autenticitate, fără freamătul creației...
25 octombrie 2025
23:50
Pe platforma de plată a impozitelor, numele Primei Doamne apărea ca „Jean-Michel Macron.” „În loc să scrie Brigitte Macron, apărea Jean-Michel”, își amintește Tristan Bromet, directorul de cabinet al președintelui Emmanuel Macron.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.