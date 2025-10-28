Planul B pentru Ucraina: Uniunea Europeană ar putea lua un împrumut comun de zeci de miliarde de euro

00:15

26% dintre adolescenții de 15-16 ani din România au fumat țigări în ultimele 30 de zile, în timp media europeană este de 18%. Asta arată datele unui raport al Agenției Uniunii Europene privind Drogurile. Totodată, 25% dintre adolescenți au participat la jocuri de noroc pentru bani.