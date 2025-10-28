Secretele morții armatei lui Napoleon: ADN-ul dezvăluie cum bacteriile și păduchii au schimbat istoria
Adevarul.ro, 28 octombrie 2025 02:15
Cercetătorii de la Institutul Pasteur au analizat ADN-ul soldaților lui Napoleon și au descoperit boli invizibile și păduchi care au agravat retragerea din Rusia în 1812, arătând cum microorganismele au schimbat soarta unei armate legendare.
• • •
