Priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Iachint la Catedrala Patriarhală
Ziarul Lumina, 28 octombrie 2025 03:00
În cadrul programului liturgic prilejuit de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, perioadă închinată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în seara zilei de luni, 27 octombrie, a
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
03:00
În cadrul programului liturgic prilejuit de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, perioadă închinată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în seara zilei de luni, 27 octombrie, a
Acum 6 ore
22:40
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a V-a, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 97-99„În această zi se face pomenire de marea luptă dusă în trup femeiesc de
22:40
Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voința lui Dumnezeu, și Timotei, fratele nostru, sfinților și credincioșilor frați întru Hristos, care sunt în Colose: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, ș
22:10
„În vremea aceea a început a umbla Iisus prin cetăți și prin sate, propovăduind și binevestind Împărăția lui Dumnezeu, și cei doisprezece erau cu El, și unele femei care fuseseră vindecate de boli, de grele suferințe, de duhuri rele și de neputințe: Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele, care le slujeau din avutul lor.”
22:10
Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Cuv. Teofana Basarab; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila, şi cei 7 fii; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Ier. Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei # Ziarul Lumina
Sfântul Iachint s-a născut la sfârşitul secolului al 13-lea. A urmat înaltele şcoli ale vremii, desăvârşindu-şi cunoaşterea teologică la Constantinopol, alături de Sfântul Grigorie Palama, în perioada î
22:00
Ziua Armatei a fost sărbătorită sâmbătă în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care
22:00
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în 4 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări de construcţie, arată Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu. Astfel, în ziua de
22:00
Banca Naţională a României a lansat luni o monedă din tombac cuprat cu tema „Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere”. Aversul monedei prezintă frontonul Universităţii „Babeş-Bolyai”, iar reversul redă
21:50
O cercetare care analizează cele 41 de municipii reședință de județ pe baza unor indicatori privind calitatea, nivelul de trai, recreerea etc. arată că primele trei cele mai performante orașe sunt Cluj-Napoca,
21:50
Comisia Europeană a aprobat, săptămâna trecută, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, a anunţat, într-o conferinţă de presă, ministrul investiţiilor şi proiectelor
Acum 8 ore
21:20
Un sondaj realizat de Eurobarometru, ale cărui rezultate au fost publicate recent, arată că 66% dintre europeni utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte de actualitate, în timp ce 59%
21:10
Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca găzduiește mâine, 29 octombrie, între orele 18:00- 20:00, evenimentul „Religie, spiritualitate, sănătate” susținut de pr. prof. dr. Ioan Chirilă și mo
21:00
La finalul celei de a patra zile petrecute în țara noastră de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, însoțit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a efectuat o vizită la Palatul Cotroceni. Cei doi În
21:00
În cadrul programului liturgic prilejuit de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, perioadă închinată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în seara zilei de luni, 27 octombrie, a
21:00
Romfilatelia și Poșta Română au pus în circulație emisiunea filatelică „Sfinţirea Catedralei Naţionale” care include o marcă poştală, o coliţă dantelată, două plicuri „prima zi” şi o carte
20:50
Muzeul Municipiului București prezintă la Palatul Suțu expoziția omagială „Marin Petre Constantin: Centenarul unei vocații artistice”, care marchează 100 de ani de la nașterea acestui pictor și reunește
20:50
La sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Bucureşti va avea loc astăzi, 28 octombrie, de la ora 18:00, în cadrul stagiunii „Muzicienii Filarmonicii George Enescu”, recitalul „Belcanto la Curtea
20:50
Ordinul Arhitecților din România - filiala București prezintă expoziția „Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată - o istorie urbană uitată”. Sub straturile de vopsea și tencuială ale
20:40
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat
20:40
Muzeul Municipiului București prezintă, în cadrul Colecției de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, expoziția „De la ulița Filaret la strada 11 iunie”, care aduce în prim-plan istoria unei artere
20:30
„Un important semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată de Biserica Ortodoxă Română” # Ziarul Lumina
Domnule Președinte Nicușor Dan,Sanctitatea Voastră,Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,Onorată asistență,Cu smerenie şi bucurie, am primit astăzi Ordinul Meritul Cultural în Grad de
20:20
Elevii noștri au fost uimiți și s-au bucurat mult când au aflat de canonizarea Sfinților Români, bărbați și femei, fiind dornici de a descoperi mai multe aspecte în legătură cu viața și învățăturile ace
20:10
Sfințirea picturii Catedralei - harul lui Dumnezeu şi continuitatea Tradiției creștine # Ziarul Lumina
Duminică, 26 octombrie, a fost ziua în care harul s-a revărsat asupra orașului în care trăiesc de peste cinci decenii, București. Nu îmi aduc aminte să fi trăit o asemenea zi. Pot spune însă cu siguranță c
20:00
Luni a fost prăznuit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, cel care i-a scăpat pe locuitorii Capitalei de molime, de incendii, de năvăliri străine, dar și de viclenii comuniști autohtoni.
20:00
Catedrala Mântuirii Neamului - visul poetului Mihai Eminescu a devenit realitate. Simplu. Firesc. Oricâte împotriviri, atacuri, clevetiri s-au pus de-a curmezişul.Orice ar spune globaliştii, progresiştii,
Acum 12 ore
17:50
Credincioși bucureșteni și pelerini din toate părțile țării au venit astăzi, 27 octombrie, la Catedrala Patriarhală istorică pentru a aduce laudă și mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la hramul sfântului lăcaș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată la Altarul de vară de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un impresionant sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.
15:50
Credincioși bucureșteni și pelerini toate părțile țării au venit astăzi, 27 octombrie, la Catedrala Patriarhală istorică pentru a aduce laudă și mulțumire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
15:30
După ce, săptămâna trecută, Arhiepiscopia Bucureștilor a venit în întâmpinarea credincioșilor care urcă pe Dealul Patriarhiei printr‑o platformă ce le pune la dispoziție informații în timp real privind
15:10
Conform tradiției, pelerinii de pe Dealul Patriarhiei, care poposesc zilele acestea la racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, precum și la ceilalți sfinți ocrotitori, primesc zilnic pachete cu
Acum 24 ore
13:50
„Trecutul și prezentul Bisericilor noastre alcătuiesc o lucrare neîntreruptă de slujire a omului și a lumii” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, preaiubit frate și împreună-slujitor al Smereniei noastre,Cu adevărat acum toate s-au umplut de lumină în slăvita mlădiță a Bisericii-Mamă a
13:00
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Treimea cea deoființă și nedespărțităLuând aminte la cerescul glas al Părintelui nostru care zice, prin prorocul: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
12:10
Aniversăm un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, vrednicul de pomenire Patriarh Miron Cristea, care a avut loc în data de 1 noiembrie 1925. Acest eveniment este încununarea
12:10
În această perioadă a sfințirii Catedralei Naționale, ne-am amintit cu toții că există și un alt fel de artă creștină, mai spectaculoasă decât cea cu care suntem obișnuiți și infinit mai dificil de
12:10
Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) Luca 16, 19-31Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar
12:10
În urmă cu 120 de ani, la Sibiu, era inaugurat Palatul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA. Palatul avea să găzduiască prima bibliotecă publică românească din
12:10
În viață sunt evenimente fericite pe care le vei trăi o singură dată. Unicitatea lor nu lasă o senzație de melancolie, din contră, plenitudinea este cea care le clădește interior în inimile celor care le-au
Ieri
21:30
Fraților, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce
21:20
Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor # Ziarul Lumina
Acest Cuvios Părinte a trăit pe vremea împăraţilor româno-bulgari ai veacului al 13-lea. Era din satul Basarabi şi a fost păstor de vite. Într-o zi, mergând prin iarba înaltă, a călcat fără se vrea puii de pasăre dintr-un cuib. Pentru că se simţea vinovat de fapta sa, nu a mai purtat încălţăminte timp de trei ani. Apoi, s-a făcut călugăr, petrecând mulţi ani în nevoinţe într-o peşteră de lângă râul Lom. A murit în acea peşteră pe lespedea pe care dormea, iar în scurt timp apa Lomului a închis gura peşterii, aceasta schimbându-se astfel într-un mormânt. Trecând multă vreme, a venit apa Lomului foarte mare şi a deschis intrarea mormântului, sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie fiind acoperite de apă. De multe ori în acel loc se vedea o flacără sau o lumină mare, iar oamenii credeau că acolo se ascunde o comoară. Însă, Cuviosul Dimitrie s-a arătat în vis unei copile care era chinuită de duh necurat, zicându-i că o va vindeca dacă va spune oamenilor să scoată sfintele sale moaşte din acel loc. Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aşezate la început în biserica satului, apoi într-o biserică ridicată de domnitorul Ţării Româneşti. Între anii 1769 şi 1774, războiul dintre ruşi şi turci a cuprins şi satul Basarabi.
21:10
Eurodeputaţii au aprobat săptămâna trecută revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc, printre altele, dispoziţii vizând şoferii începători, permisul digital şi decăderea din
21:10
Liderii europeni reuniți joi la Bruxelles, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au salutat decizia Statelor Unite care au impus primele sancţiuni semnificative Moscovei, împotriva companiilor
21:10
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua în 6 şi 7 noiembrie o vizită la Chişinău, unde va susţine un discurs în fața deputaților moldoveni, a anunţat preşedintele Legislativului
21:10
Grupurile Airbus, Leonardo şi Thales au anunţat posibilitatea fuzionării diviziilor lor din sectorul spaţial într-o nouă entitate, care va avea circa 25.000 de angajaţi în Europa şi venituri anuale de 6,5
21:10
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Israelul nu va anexa Cisiordania, după ce Parlamentul de la Tel Aviv a votat pentru examinarea a două proiecte de lege vizând extinderea suveranităţii
20:50
La Altarul de vară de pe Colina Patriarhiei a fost săvârșită în seara zilei de duminică, 26 octombrie 2025, slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de către
19:00
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, rostit în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
16:30
Slava Domnului s‑a pogorât asupra Catedralei Naţionale din Bucureşti la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prin săvârşirea Sfintei Liturghii, încununată de slujba Sfinţirii picturii în
15:30
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.
15:30
Cuvântul Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala Națională din București # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
13:40
„Mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea Bisericilor locale” # Ziarul Lumina
Astăzi, cu prilejul sfințirii exteriorului și a picturii Catedralei Naționale, în prezenţa Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I al Constantinopolului, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
13:40
„Dragostea și prețuirea reciprocă, veche și statornică ne-au adus din nou împreună pentru a ne bucura de sfințirea frumoaselor mozaicuri ale acestei mărețe Catedrale Naționale” # Ziarul Lumina
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României, mult iubite frate întru Hristos,Cinstită adunare a Preasfințiților Ierarhi,Preacuvioși și preacucernici slujitori ai Sfântului Altar,Distinși
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.