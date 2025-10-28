Vacanță în București: 5 locuri pe care nu le știți unde puteți merge cu copiii și un bonus aproape de Capitală

Vacanță în București: 5 locuri pe care nu le știți unde puteți merge cu copiii și un bonus aproape de Capitală
B365.ro, 28 octombrie 2025 03:10
Acum, că ne-am liniștit și cu Catedrala, și cu Ciucu, și cu alegerile, și cu toate celelalte, iar copiii sunt în vacanță, mă gândesc să ieșim un pic din atmosfera asta bizantin războinică și să […]
• • •
Acum o oră
03:10
Vacanță în București: 5 locuri pe care nu le știți unde puteți merge cu copiii și un bonus aproape de Capitală
Acum, că ne-am liniștit și cu Catedrala, și cu Ciucu, și cu alegerile, și cu toate celelalte, iar copiii sunt în vacanță, mă gândesc să ieșim un pic din atmosfera asta bizantin războinică și să […]
Acum 4 ore
00:00
FOTO | Lucrările pe Drumul Bacriului și Intrarea Verona din Militari vor fi gata până la începutul anului viitor. PS6: „Curând deschidem șantierul pe Drumul Belșugului"
Lucrările de modernizare la Drumul Bacriului și la Intrarea Verona din Militari vor fi gata până la începutul anului viitor. Primăria Sectorului 6 a făcut anunțul astăzi, 27 octombrie. În prezent, zeci de muncitori și […]
Acum 12 ore
19:40
FOTO | Încă un tramvai Imperio a fost avariat în urma unui accident. S-a întâmplat după-amiază, în zona Pasajului Lujerului
Un tramvai Imperio de pe linia 41 a fost avariat de o mașină, incident ce a avut loc în această după-amiază. Accidentuls-a produs în zona Pasajului Lujerului. Un accident tramvai x auto s-a produs în […]
19:10
Sistemul SGR se extinde și vom recicla și borcane, sticle de borș sau de oțet. Am putea face asta de la 1 ianuarie 2027, potrivit unui proiect de lege
Bucureștenii și nu numai ar putea să recicleze și borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea prin intermediul sistemului de garanție-returnare (SGR). Măsura ar urma să intre în […]
19:10
VIDEO | Drulă, la metrou, în gecuța de fâș electorală, se uită curios la hartă și ne spune că Magistrala 5 trebuie extinsă. „Planul e clar"
Cătălin Drulă, candidatul intrat în cursa pentru Primăria Capitalei, a mai transmis bureștenilor încă un mesaj. A transmis că proiectul Magistralei M5 trebuie continuat de la Eroilor până la Universitate, lancului şi Pantelimon. El a […]
18:00
FOTO | Lucrările pe Drumul Bacriului și Intrarea Verona din Militari vor fi gata până la începutul anului viitor. PS6: „Curând deschidem șantierul pe Drumul Belșugului"
Lucrările de modernizare la Drumul Bacriului și la Intrarea Verona din Militari vor fi gata până la începutul anului viitor. Primăria Sectorului 6 a făcut anunțul astăzi, 27 octombrie. În prezent, zeci de muncitori și […]
17:40
VIDEO | „Taxa Băluță în tot Bucureștiul". Ce spune candidatul PSD la PMB când e întrebat dacă o va impune în tot orașul, dacă ajunge primar general
Bătălia pentru Primăria Capitalei a început, iar azi PSD și-a anunțat candidatul pentru alegerile locale din 7 decembrie, acela fiind primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Cu o seară înainte, edilul făcea o declarație care nu […]
16:40
Cine va fi candidatul AUR la PMB? Cel mai bine plasat în sondajul acum "în derulare". Dar și Anca Alexandrescu ar putea din susținută de partid
„Va avea AUR candidat la PMB, la funcșia de primar general al Capitalei și, dacă da, cine va fi acesta?" este întrebarea compusă la care Petrișor Peiu, liderul senatorilor acestui partid, răspunde azi. Cine va […]
16:30
Miting în Piața Victoriei, în fața Guvernului, anunțat pentru miercuri. La protestul organizat de 4 confederații sindicale sunt așteptați 20.000 de oameni
Sindicaliști din patru mari confederații se adună miercuri, 29 octombrie, în fața Guvernului, pentru a transmite un mesaj ferm că nu acceptă măsurile de austeritate și „disprețul față de muncă și cei care muncesc". Circa […]
16:20
FOTO | Focar de infecție în apropiere de Colosseum Mall din București. Gunoaie de tot felul zac la intersecția străzilor Mihai Viteazul, Constantin Godeanu și Doamna Stanca
Prea puține sunt străzile din Capitală care nu „găzduiesc" gunoaie lăsate la voia întâmplării. Bucureștenii continuă să abandoneze aproape zilnic saci de deșeuri. Iar de când au fost introduse pubelele pentru colectare selectivă situația s-a […]
15:50
VIDEO | Dinamită pentru Tunelul Robești de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1, pe unde vom trece ca să ajungem de la Capitală la Sibiu. Tunelul din munți are aproape un km
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că au început operațiunile cu dinamită pentru construcția tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu) a A1. Acesta se întinde pe o lungime de 900 de metri. Zilnic vor […]
15:30
Sectorul 2 dă să iasă de sub mormanele de gunoi. Proiect pentru un nou contract de salubritate care să pună în funcțiune pubelele colorate și încă abandonate
O mulțime de bucureșteni sunt nemulțumiți de Sectorul 2, iar acest lucru se întâmplă din cauza mormanelor de gunoi: pubelele colorate pentru colectarea selectivă, nefolosite, abandonate, dar la care oamenii tot aruncă deșeurile. Astfel, într-un […]
15:30
FOTO | Sunt gata tunelurile Daniela și Alina, pe unde vom merge de la București la Sibiu. Secțiunea 4 din Autostrada A1 ar urma să fie gata mai devreme
Tunelurile Alina și Daniela de pe Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 sunt gata, anunță secretarul de stat în Ministrul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Tunelurile Daniela și Alina sunt gata Secretarul […]
14:50
STB: Bucureștenii merg tot mai mult cu tramvaie, troleibuze și autobuze și tot mai puțini sunt prinși de controlori fără bilet. Peste 35 de milioane de titluri de călătorie, vândute în 2025
STB a anunțat că bucureștenii se întorc spre transportul public. În primelel 9 luni ale anului acesta au fost cumpărate peste 35 de milioane de titluri de călătorie și două milioane de abonamente. Se pare […]
Acum 24 ore
14:10
Dl. Băluță ne promite viață mai bună în localitate dacă devine primar general al Capitalei. Flancat de Gabi Firea și Grindeanu, primarul S4 și-a anunțat oficial candidatura la PMB
Așteptarea a luat sfârșit pentru bucureșteni, alegerile pentru primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar marile partide și-au anunțat și candidații. Băluță este candidatul PSD și spune că va participa la alegerile de […]
14:10
FOTO | DeSoi deschide un nou restaurant în Capitală. Bucureștenii sunt așteptați la brunch ori cină la parterul Hotelului Cișmigiu
DeSoi deschide o a doua locație din București. Noul restaurant este amplasat într-un spațiu de 160 de metri pătrați la parterul Hotelului Cișmigiu, deținut de Hercesa România, în spațiul fostei berării Gambrinus. DeSoi deschide un […]
14:00
Mircea Dinescu: „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului"
Discuțiile despre mulțimea de oameni „de după gard" a apărut încă din momentul în care Patriarhia a anunțat că doar oaspeții importanți și pe bază de invitație vor avea acces în Catedrala Neamului / Catedrala […]
13:00
FOTO | Secretele vechiului sistem de canalizare din București, adus la lumină de Șantierul de la Planșeul Unirii. De ce spun experții că este neobișnuit
Reprezentanții de la Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu revin cu noi informații și imagini privind descoperirile arheologice de la Planșeul Unirii. Experții spun că sistemul de canalizare al caselor construite la mijlocul secolului al […]
12:50
Când începe campania electorala pentru alegerile locale din București. Va dura doar 15 zile
Guvernul României a stabilit oficial organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei pe 7 decembrie 2025. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, cu 24 de ore înaintea […]
12:50
Fântâna Cantacuzino din Parcul Carol va fi reparată, dacă indicatorii tehnico-economici vor fi votați în ședința CGMB de joi. Restaurarea ar urma să coste 9 milioane de lei
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București se află un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Centrului de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului" […]
12:30
FOTO | „Regina Străzii", probabil cea mai faimoasă lampă din București. Abandonată pe trotuar de un stăpân plictisit, s-a ales c-o poezie, inimioare și râsete
Cineva din Sectorul 3 al Capitalei a abandonat o piesă de mobilier mai puțin obișnuită. Nu, nu este un scaun, nici măcar o canapea întreagă. Este ceva foarte folositor pe timp de noapte. Această persoană […]
12:20
Articol susținut de Kaufland Militariul ăsta de la capăt, cel de la metroul Păcii, e o lume aparte. E marginea orașului și totuși buricul lui. Aici găsești un mix din vreo două lumi: rulote cu […]
12:10
Bucureștenii din blocul distrus de explozia din Rahova pot rămâne fără case, dar cu rate la bancă. Dacă imobilul va fi demolat, dreptul la proprietate va dispărea
După explozia devastatoare din blocul de pe Calea Rahovei din București, proprietarii care încă plătesc rate la creditele luate pentru apartamentele afectate pot rămâne datori la bancă, în cazul în care cerințele din asigurare nu […]
12:00
VIDEO | Robert Negoiță, azi dl. „Trebuie, s-a dus dimineață în Piața Alba Iulia să anunțe alte lucrări de reorganizare. Zice că a
Negoiță a mers la Piața Alba Iulia, iar de aici a ținut să anunțe că asfaltul arată foarte rău și că va fi spart și înlocuit cu spațiu verde. Bonus: Vor fi refăcute și pistele […] Articolul VIDEO | Robert Negoiță, azi dl. „Trebuie, s-a dus dimineață în Piața Alba Iulia să anunțe alte lucrări de reorganizare. Zice că asfaltul va fi spart și înlocuit cu verdeață apare prima dată în B365.
11:50
ESENȚIAL | Avarii majore în rețeaua de termoficare din București, sute de blocuri rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță lista zonelor afectate # B365.ro
Termoenergetica anunță că vor fi mai multe lucrări la conductele din rețea, în această săptămână. Aceste șantiere vor aduce probleme cu apa caldă și căldura pentru circa 500 de blocuri și Spitalul Universitar din București. […] Articolul ESENȚIAL | Avarii majore în rețeaua de termoficare din București, sute de blocuri rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță lista zonelor afectate apare prima dată în B365.
11:40
Residentialist.ro: Terenuri București și Ilfov – oportunități pentru dezvoltatori și investitori (P) # B365.ro
Piața imobiliară din zona Capitalei rămâne una dintre cele mai dinamice din România, iar terenurile disponibile reprezintă oportunități strategice pentru dezvoltatori și investitori. Platforma Residentialist.ro facilitează accesul rapid la cele mai bune oferte și oferă […] Articolul Residentialist.ro: Terenuri București și Ilfov – oportunități pentru dezvoltatori și investitori (P) apare prima dată în B365.
11:20
Deznodământul scandalului cu împușcături de ieri, din București, din S6, unde un bărbat a tras cu arma în niște mașini, apoi a fost bătut de alți doi: 4 persoane reținute # B365.ro
În cursul zilei de ieri, au fost mai multe focuri de armă trase în Sectorul 6. Acestea au provocatt daune la două mașini parcate în zona respectivă. Polițiștii au reținut cei patru bărbați implicați în […] Articolul Deznodământul scandalului cu împușcături de ieri, din București, din S6, unde un bărbat a tras cu arma în niște mașini, apoi a fost bătut de alți doi: 4 persoane reținute apare prima dată în B365.
10:50
Copleșit de greutatea deciziei, dl. Ciucu ne anunță oficial că dorește să fie primar general, deci va candida. Crede că a pus la punct S6, acum trebuie să se ocupe de tot Bucureștiul # B365.ro
Domnul Ciprian Ciucu a început săptămâna cu un anunț important pentru bucureștenii din Sectorul 6, după ce PNL l-a desemnat candidatul partidului pentru funcția de Primar General al Capitalei. În scrisoarea sa pentru cetățeni, edilul […] Articolul Copleșit de greutatea deciziei, dl. Ciucu ne anunță oficial că dorește să fie primar general, deci va candida. Crede că a pus la punct S6, acum trebuie să se ocupe de tot Bucureștiul apare prima dată în B365.
10:50
Unde poți ieși cu prietenele în oraș, dacă ai 40+ de ani. 10 locuri din București unde puteți mânca, dansa sau sta la povești # B365.ro
După 40 de ani, nu mai cauți cel mai cool loc din oraș, ci locul unde te simți tu bine. Ieșirile cu prietenele nu mai sunt despre gălăgie și distracție zbuciumată, ci despre conversații reale, […] Articolul Unde poți ieși cu prietenele în oraș, dacă ai 40+ de ani. 10 locuri din București unde puteți mânca, dansa sau sta la povești apare prima dată în B365.
10:30
De ce e nevoie ca să tai un copac care stă să cadă pe tine sau pe casa ta: cerere la PMB, poze cu pomul și multă răbdare. Bucureșteancă: De trei ani aștept răspuns de la Direcția de Mediu # B365.ro
Un bucureștean vrea să taie un copac care e pe proprietatea lui, dar la limită cu stradă. Pentru asta are nevoie de aviz de la administrația locală. Pe lângă informațiile pentru depunere, mai are nevoi […] Articolul De ce e nevoie ca să tai un copac care stă să cadă pe tine sau pe casa ta: cerere la PMB, poze cu pomul și multă răbdare. Bucureșteancă: De trei ani aștept răspuns de la Direcția de Mediu apare prima dată în B365.
10:10
ALERTĂ | Urgență medicală în tramvai: Liniile 1, 7 și 25 sunt blocate pe Șoseaua Viilor. STB: Un călător are nevoie de îngrijiri medicale # B365.ro
În urmă cu puțin timp, STB a transmis călătorilor că liniile 1, 7 și 25 sunt blocate pe Șoseaua Viilor, până la intersecția cu Calea Șerban Vodă, pe sensul CFR Progresul. S-au luat măsuri de […] Articolul ALERTĂ | Urgență medicală în tramvai: Liniile 1, 7 și 25 sunt blocate pe Șoseaua Viilor. STB: Un călător are nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în B365.
09:30
Surpriza de dimineață a câtorva sute de București în mai multe stații STB: Tramvaiul 17, suspendat din cauza lucrărilor și înlocuit de autobuzul 636 # B365.ro
O postare pe Facebook a readus în atenție haosul creat de suspendarea liniei 17 din Sectorul 2 al Capitalei. Locuitorii reclamă lipsa de informare a STB, după modificările cauzate de lucrările la rețeaua de termoficare. […] Articolul Surpriza de dimineață a câtorva sute de București în mai multe stații STB: Tramvaiul 17, suspendat din cauza lucrărilor și înlocuit de autobuzul 636 apare prima dată în B365.
09:20
Două teatre din București vor fi comasate. Unul dintre ele e Teatrul de Operetă „Ion dacian”. Ministrul Culturii anunță că mai urmează măsuri similare # B365.ro
În perioada următoare, două teatre din București vor fi comasate. Cele două instituții culturale sunt Teatrul de operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii”. Ministrul Culturii a precizat că vor continua astefel de măsuri în […] Articolul Două teatre din București vor fi comasate. Unul dintre ele e Teatrul de Operetă „Ion dacian”. Ministrul Culturii anunță că mai urmează măsuri similare apare prima dată în B365.
08:50
FOTO | Prima monedă colorată din istoria României, lansată azi de BNR. E cu portretul lui Lucian Blaga și va putea fi cumpărată din București și alte orașe din țară # B365.ro
Banca Națională a României (BNR) lansează azi, 27 octombrie, prima monedă colorată din istoria României. Pasionații știu că este o premieră și mai trebuie să știe că pe reversul monedei este portretul lui Lucian Blaga. […] Articolul FOTO | Prima monedă colorată din istoria României, lansată azi de BNR. E cu portretul lui Lucian Blaga și va putea fi cumpărată din București și alte orașe din țară apare prima dată în B365.
08:10
Ajutorul pentru încălzirea locuinței în 2025. Unde se depun solicitările în București. Condiții și acte necesare # B365.ro
Condiții pentru cei care vor să solicite ajutor de încălzire Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025-2026 în București, solicitantul trebuie să se încadreze în categoria „consumator vulnerabil” și să […] Articolul Ajutorul pentru încălzirea locuinței în 2025. Unde se depun solicitările în București. Condiții și acte necesare apare prima dată în B365.
08:00
Soarta frumoaselor clădiri neoromânești care au adăpostit Căminele de Ucenici din Bucureștiul interbelic. Unde și cum învățau adolescenții o meserie # B365.ro
Puțini știu că unele din cele mai impozante clădiri neoromânești din București, în care funcționează azi Școala Gimnazială Ferdinand, Muzeul Național al Literaturii și unul din sediile S.N.S.P.A, au fost ridicate special ca să devină […] Articolul Soarta frumoaselor clădiri neoromânești care au adăpostit Căminele de Ucenici din Bucureștiul interbelic. Unde și cum învățau adolescenții o meserie apare prima dată în B365.
Ieri
21:20
Băluță și Ciucu intră în cursa pentru Primaria Capitalei. Partidele vor face anunțul oficial în curând # B365.ro
În această seară, filiala PNL București l-a desemnat pe Ciprian Ciucu, candidatul partidului pentru Primăria București. Decizia a fost luată în urma unui vot secret, conform surselor HotNews. Ciprian Ciucu, candidatul partidului pentru alegerile la […] Articolul Băluță și Ciucu intră în cursa pentru Primaria Capitalei. Partidele vor face anunțul oficial în curând apare prima dată în B365.
17:40
13 cățeluși de la ASPA și-au găsit familii iubitoare în acest weekend. Târgul de adopții a avut loc la Hornbach Balotești # B365.ro
Sâmbăta aceasta a avut loc un târg de adopții ASPA la Hornbach Balotești. În cadrul acestuia au fost prezenți 25 de blănoși. Se pare că, dintre aceștia 13 și-au găsit familii iubitoare. 13 cățeluși de […] Articolul 13 cățeluși de la ASPA și-au găsit familii iubitoare în acest weekend. Târgul de adopții a avut loc la Hornbach Balotești apare prima dată în B365.
16:50
FOTO | Colecție de gunoaie în Sectorul 1. Deșeuri menajere cât și piese de mobilier abandonate pe străzile Paharnicului 4 și Radu Boiangiu # B365.ro
În Capitală în ulștima vreme străzile și bulevardele s-au umplut de gunoaie. De la un sector la altul străzile arată din ce în ce mai rău. Unii bucureșteni refuză pur și simplu să respecte legea […] Articolul FOTO | Colecție de gunoaie în Sectorul 1. Deșeuri menajere cât și piese de mobilier abandonate pe străzile Paharnicului 4 și Radu Boiangiu apare prima dată în B365.
15:40
Au fost trase focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii au descoperit un autoturism avariat, cu luneta spartă. Nu sunt victime. Un bărbat a tras cu arma pe o stradă din Sectorul 6 […] Articolul ALERTĂ | Un bărbat a tras cu arma pe o stradă din Sectorul 6. Polițiștii îl caută apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Pisoi reunit cu stăpânul lui la o săptămână de la explozia din Rahova. Asociațiile din București oferă sprijin pentru salvarea animalelor de companie pierdute # B365.ro
Bucureștenii care locuiau în blocul din Rahova din Capitală nu au pierdut doar apartamentele în care locuiau. În urma exploziei și animalel lor de companie au disărut. Aceștia au postat anunțuri pe rețelele de socializare […] Articolul VIDEO | Pisoi reunit cu stăpânul lui la o săptămână de la explozia din Rahova. Asociațiile din București oferă sprijin pentru salvarea animalelor de companie pierdute apare prima dată în B365.
14:40
VIDEO | Nicușor Dan a participat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului alături de familia sa. Fiul președintelui a fost fermecat de mulțimea de oameni # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan a fost prezent la sfințirea Catedralei Naționale alături de familia sa. Fiul cel mic a fost fermecat de mulțimea de oameni. Slujba de sfințiere a Catedralei Naționale, cunoscută și sub numele […] Articolul VIDEO | Nicușor Dan a participat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului alături de familia sa. Fiul președintelui a fost fermecat de mulțimea de oameni apare prima dată în B365.
14:00
FOTO | Un motan cu ochi fermecători s-a rătăcit prin Bucureștii Noi. Bucureșteanca care l-a găsit speră ca micuțul să se reunească cât de curând cu stăpânii lui # B365.ro
Un motănel drățuț, cu blănița albă ușor tărcat a fost găsit de o bucureșteancă rătăcind pe strada Sfântul Gheorghe colț cu Betonierei, din Bucureștii Noi. Femeia care l-a găsit speră să îi găsească stăpânii cât […] Articolul FOTO | Un motan cu ochi fermecători s-a rătăcit prin Bucureștii Noi. Bucureșteanca care l-a găsit speră ca micuțul să se reunească cât de curând cu stăpânii lui apare prima dată în B365.
13:00
Primăria Capitalei vrea să pună decorațiuni de Crăciun de aproape 8 milioane de lei. Licitație pentru închiriere lansată în SEAP # B365.ro
Compania Municipală Iluminat Public București a publicat în SEAP licitația pentru cumpărarea decorațiunilor pentru iluminatul festiv în perioada sărbătorilor de iarnă de anul acesta. Valoarea totală estimată la aproximativ opt milioane de lei. Firmele pot […] Articolul Primăria Capitalei vrea să pună decorațiuni de Crăciun de aproape 8 milioane de lei. Licitație pentru închiriere lansată în SEAP apare prima dată în B365.
12:20
Băluță și Ciucu, în fruntea preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, între-un nou sondaj. Amândoi sunt favoriții partidelor din care fac parte # B365.ro
Un nou sondaj Avangarde îi clasează pe Daniel Băluță, primar Sector 4, și Ciprian Ciucu, primar Sector 6, ca cei mai bine potiviți pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Potențialul candidat al PSD la Primăria […] Articolul Băluță și Ciucu, în fruntea preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, între-un nou sondaj. Amândoi sunt favoriții partidelor din care fac parte apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Cerul de deasupra festivalului West Side Hallo Fest a fost invadat de fantome, dovleci și vrăjitoare. 250 de drone au făcut spectacol # B365.ro
De vineri, 24 octombrie, în Sectorul 6 al Capitalei, se desfășoară cel mai mare festival de Hallowen din țară. Organizatorii au pregătit pentru bcuureșteni zeci de surprize cu ocazia acestei celebrării acestei sărbători la West […] Articolul VIDEO | Cerul de deasupra festivalului West Side Hallo Fest a fost invadat de fantome, dovleci și vrăjitoare. 250 de drone au făcut spectacol apare prima dată în B365.
11:00
Alimentarea cu gaze naturale pe Calea Rahovei, în zona unde a avut loc explozia, se reia. Distrigaz a identificat 225 de clienți cu pierderi # B365.ro
Distrigaz Sud Rețele a început sâmbătă, 25 octombrie, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale pentru clienții din zona blocului de pe Calea Rahovei unde a avut loc explozia. Compania a anunțat că pentru 206 […] Articolul Alimentarea cu gaze naturale pe Calea Rahovei, în zona unde a avut loc explozia, se reia. Distrigaz a identificat 225 de clienți cu pierderi apare prima dată în B365.
10:40
VIDEO | Mii de credincioși prezenți astăzi la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sunt veniți pelerini din toate colțurile țării # B365.ro
Astăzi, 26 octombrie, Catedrala Națională, cunoscută și drept Catedrala Mântuirii Neamului. La slujba de sfinșire participă Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La acest eveniment sunt prezenți perelini veniți de peste tot […] Articolul VIDEO | Mii de credincioși prezenți astăzi la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sunt veniți pelerini din toate colțurile țării apare prima dată în B365.
10:40
Cât a costat, până la urmă, Catedrala Mântuirii Neamului. Este mai înaltă decât Domul din Milano și decât celebra Notre Dame de Paris # B365.ro
După mai bine de 15 ani de la începerea lucrărilor, astăzi, 26 octombrie 2025, are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. La finalul unui proiect anevoios, cu bani proveniți atât din buzunarul statului cât și ale […] Articolul Cât a costat, până la urmă, Catedrala Mântuirii Neamului. Este mai înaltă decât Domul din Milano și decât celebra Notre Dame de Paris apare prima dată în B365.
06:00
Detaliile numerologice de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care ridică semne de întrebare # B365.ro
Îmi va fi foarte greu să nu judec deloc și nimic în acest articol despre sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, mai ales pentru că Biserica este un subiect foarte sensibil, la fel de sensibil ca și […] Articolul Detaliile numerologice de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care ridică semne de întrebare apare prima dată în B365.
