Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla”
Digi24.ro, 28 octombrie 2025 03:10
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
03:10
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla” # Digi24.ro
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.
Acum 4 ore
00:10
Catherine Vautrin, ministra Apărării din Franța, vizită în România în această săptămână. Ionuț Moșteanu: „Am discutat în această seară” # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu a anunțat luni seară, 27 octombrie, că ministra Apărării din Franța, Catherine Vautrin, va veni în România în această săptămână. Ministrul român al Apărării a precizat că o conversație cu aceasta a avut loc în această seară.
00:00
Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că bătălia electorală pentru Primăria Capitalei trebuie să rămână la nivel de Bucureşti şi să nu fie extinsă la nivel naţional, pentru a nu fi afectată guvernarea.
Acum 6 ore
23:30
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la acoperişul unei biserici din localitatea Podu Valeni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
23:30
Amazon are de gând să facă până la 30.000 de concedieri începând de marți, pentru că vrea să reducă cheltuielile și să compenseze angajările în plus din perioada de vârf a pandemiei, au dezvăluit trei persoane familiarizate cu acest subiect, relatează The Guardian.
23:10
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate # Digi24.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că în societate există „nervozitate și nemulțumire” față de „neputința” Guvernului de a rezolva problema inechității în raport cu pensiile de serviciu ale magistraților. „Percepția în politică e o chestiune extrem de importantă”, mai spune liderul UDMR. Acesta a admis că este posibil ca Ilie Bolojan să fie uneori „inflexibil”, dar că „a învățat mult de când a venit în București, de la Oradea, fiindcă acolo nu avea nevoie de înțelegere, că avea majoritate”.
23:10
Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat # Digi24.ro
Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident grav produs pe un drum forestier din localitatea Joseni, judeţul Harghita. ATV-ul cu remorcă în care se aflau s-a răsturnat, iar unul dintre tineri a murit, ceilalţi fiind transportaţi la spital.
23:00
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o majoritate impotentă. Lumea va zice „plecați” # Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit, luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre neînțelegerile din coaliție cu privire la pensiile magistraților, precum și despre discuția pe care Sorin Grindeanu a avut-o separat cu aceștia. „Dacă nu închidem acest subiect pierdem cu toții, vom fi o majoritate impotentă”, a afirmat liderul UDMR care a adăugat că „nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate, și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile”.
22:50
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei # Digi24.ro
Unul dintre cele mai mari imperii industriale din Rusia își va înceta operațiunile internaționale după ce a fost vizat de sancțiuni severe din partea SUA, în contextul în care președintele Donald Trump intensifică eforturile de a forța Kremlinul să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Politico.
22:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit Turcia, luni seara, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ). Seismul a avut loc la o adâncime de 10 km, a precizat GFZ, având epicentrul în orașul Sindirgi, din provincia Balikesir, conform Reuters.
22:20
Tensiuni tot mai mari în coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor. Sorin Grindeanu: „Dacă vine al doilea eşec, discutăm altfel” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat că, dacă propunerile partidului privind pensiile magistraţilor vor fi din nou respinse, discuţiile din coaliţia de guvernare vor trebui abordate diferit. El a criticat măsurile considerate exagerate din pachetul fiscal, precum aplicarea CASS pentru veteranii de război, călugări sau mame, potrivit News.ro.
22:20
„N-am nicio îndoială că a fost neglijență”. Ce soluție vede Kelemen Hunor la situația celor afectați de explozia din Rahova # Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre situația celor care au rămas fără locuințe în urma exploziei din cartierul Rahova. Președintele UDMR a atras atenția că oamenii afectați ar trebui să primească despăgubire de la vinovați și că, la acest moment, nu există legislație prin care statul să reconstruiască și să transfere gratuit apartamentele actualilor proprietari.
22:00
Cel mai bătrân președinte din lume a obținut al optulea mandat, la 92 de ani. Liderul camerunez Paul Biya se află la putere din 1982 # Digi24.ro
Președintele Camerunului, în vârstă de 92 de ani, a fost reales pentru un al optulea mandat. Paul Biya, considerat cel mai în vârstă șef de stat din lume, a obținut 53,7% din voturi, comparativ cu 35,2%, care au mers către liderul opoziției, Issa Tchiroma Bakary, a anunțat Consiliul Constituțional al Camerunului, conform BBC.
Acum 8 ore
21:40
Kelemen Hunor, despre tăierea posturilor din primării: „Ne învârtim în jurul acestui subiect din august, de trei luni” # Digi24.ro
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni, la Digi24, că nu s-a ajuns la un consens pe tema tăierii posturilor din primării. Deși „toată lumea este de acord cu ținta de 10%”, liderul UDMR susține că „fiecare are o altă abordare”.
21:20
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul # Digi24.ro
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter, de posibil conflict de interese. Aceasta susține că ministrul ar fi început reorganizarea instituțiilor din subordine chiar cu una la conducerea căreia ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit să promoveze concursul de manager.
21:10
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest lucru, am găsit finanțare care contravine regulilor UE # Digi24.ro
În ultima perioadă Europa este inundată de mașini electrice de producție chinezească, importurile devenind chiar agresive pe unele piețe. Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate, Implementare și Simplificare a confirmat acest lucru la Digi24 și a afirmat că în prezent Comisia Europeană derulează o investigație în acest sector.
21:10
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla” # Digi24.ro
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.
21:00
Se pregătește Europa pentru război? Ce a răspuns Valdis Dombrovskis despre agresiunea rusă și conflictul din Ucraina # Digi24.ro
Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru Economie, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre activele rusești confiscate de UE, care ar putea fi folosite pentru finanțarea Ucrainei.
20:50
Ce a spus Vladimir Putin despre cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord în timpul întâlnirii cu șefa diplomației lui Kim Jong Un # Digi24.ro
Cooperarea dintre Moscova și Phenian „progresează conform acordurilor”, a spus președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întrevederi la Kremlin cu ministrul de Externe nord-coreean, Choe Son Hui, relatează UNN.
20:50
Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea trebuie readusă pe traseul normal. Va fi însă creștere economică în 2025 # Digi24.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”. Oficialul UE s-a arătat însă optimist cu privire la o creștere economică a țării noastre în 2025.
20:30
„Vocea victimelor se aude în Parlament”. Alina Gorghiu: Lege mai dură împotriva violenţei domestice, adoptată de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenţei domestice, inclusiv pedepse mai mari pentru agresori şi măsuri extinse de protecţie. Iniţiativa, coordonată de Alina Gorghiu în cadrul comisiei „România fără violenţă domestică”, prevede prelungirea automată a ordinului de protecţie provizoriu, sancţiuni mai dure pentru recidivişti şi eliminarea posibilităţii ca victima să renunţe la proces atunci când plângerea este formulată de autorităţi.
20:20
Nicușor Dan a semnat decretele pentru decorarea lui Bartolomeu I al Constantinopolului și a Patriarhiei Române # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decretele de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.
20:20
Liber la petreceri organizate de primării până la final de an, după ce Guvernul a modificat OUG 52. Cum arată forma finală (surse) # Digi24.ro
Guvernul a dat undă verde petrecerilor organizate de primării până la finalul anului. După ce Ordonanța 52 blocase numeroase cheltuieli ale autorităților locale, inclusiv finanțarea evenimentelor în zile de sărbătoare, Executivul a revenit asupra deciziei și a introdus excepții care permit din nou cheltuieli pentru zilele comunelor, orașelor sau pentru Revelion.
20:00
Bărbatul din Dolj care a furat o maşină de poliţie din curtea secţiei a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Bărbatul de 58 de ani care a sustras, duminică, o maşină de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, din judeţul Dolj, apoi a condus-o până acasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.
Acum 12 ore
19:20
Alertă în centrul Capitalei. Un bucureștean a anunțat la 112 că simte miros de gaz: strada Ion Câmpineanu, din centru, este blocată # Digi24.ro
Este alertă luni seară, 27 octombrie, în centrul Bucureștiului, după ce un om a anunțat la 112 că simte miros de gaz. Echipele Distrigaz au confirmat pentru Digi24 că s-a produs o avarie în apropiere de Primăria Capitalei, pe strada Ion Câmpineanu.
19:00
Bogdan Ivan: România are printre cele mai mari preţuri la energie din Europa. Cum vrea ministrul să reducă facturile # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România continuă să aibă printre cele mai mari preţuri la energie din Europa și a cerut soluții concrete la nivel european. Oficialul a anunţat investiţii în producţia de energie hidro, pe gaze şi nucleară, modernizarea reţelelor de transport şi stocare inteligentă, finanţate din fonduri europene în valoare de 30 de miliarde de euro.
19:00
Petrişor Peiu: E posibil ca AUR să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni că este foarte posibil ca partidul său să o susţină pe jurnalista Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, aceasta „ocupând un culoar foarte apropiat” de cel al formaţiunii politice.
18:50
Imagini cu momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc de 45 de milioane de dolari: „Luptele continuă” # Digi24.ro
Ucraina a anunțat că a distrus un sistem rus de rachete antiaeriene Buk-M3 „de ultimă generație”, în valoare de 45 de milioane de dolari. Buk-M3 este unul dintre principalele sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, conceput pentru a viza avioane, elicoptere, rachete de croazieră și drone, potrivit publicației ucrainene The Kyiv Independent, relatează TVP World.
18:20
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor # Digi24.ro
Miniștrii apărării britanic și german au anunțat că țările lor își vor uni forțele pentru a monitoriza activitatea submarinelor rusești în Oceanul Atlantic de Nord și Marea Baltică.
18:20
Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană” # Digi24.ro
Guvernul se reunește miercuri, 29 octombrie, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru a discuta oportunitatea creșterii salariului minim pe economie în 2026. Subiectul a generat tensiuni între sindicate și patronate, dar și în interiorul coaliției de guvernare, unde premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, au poziții diametral opuse.
18:20
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator” # Digi24.ro
Joe Biden a criticat „zilele negre” prin care trec Statele Unite sub președinția dură a lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști, relatează The Guardian.
18:10
Toboşarul american de jazz Jack DeJohnette, cunoscut pentru colaborările sale cu John Coltrane, Bill Evans şi Miles Davis, a murit duminică, la vârsta de 83 de ani, în localitatea Woodstock din statul New York. Artistul a fost unul dintre cei mai influenţi muzicieni ai generaţiei sale şi o figură esenţială a casei de discuri ECM, potrivit DPA și Agerpres.
18:10
Scene înduioșătoare în munții Apuseni. În căutare de hrană, un urs tânăr a rămas blocat cu un butoi de plastic pe cap. A fost văzut de localnici, care au chemat imediat pădurarii și medicul veterinar. Ursul a fost sedat și salvat.
17:50
Starea deplorabilă a Râului Dâmbovița din Capitală, scoasă la iveală odată cu lucrările din Piața Unirii. Ce se află pe fundul acestuia # Digi24.ro
Lucrările la planșeul Pieței Unirii din Capitală au scos la iveală albia Râului Dâmbovița și „conținutul” acesteia: gunoaie, anvelope, trotinete și hoituri amestecate cu mocirlă groasă. Pe alocuri, dalele care protejează malul sunt crăpate. Autoritățile recunosc problemele și anunță reparații urgente din această săptămână.
17:50
Cine este bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare - SURSE # Digi24.ro
Bărbatul prins duminică de jandarmi în timp ce distribuia oamenilor prezenți la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului mai multe materiale legionare este un fost candidat din partea partidului SOS România la parlamentare, potrivit unor surse Digi24.ro. El ar fi distribuit prin mulțime revista „Certitudinea”, condusă de un senator al partidului înființat de Diana Șoșoacă.
17:50
Donald Trump, primit cu fast în Japonia. Discuții despre comerț și securitate cu premierul Sanae Takaichi, înaintea summitului cu Xi # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, se află în vizită oficială la Tokyo, unde s-a întâlnit cu împăratul Japoniei și cu noul prim-ministru ales, Sanae Takaichi. Călătoria sa în Asia este menită să asigure acorduri comerciale, investiții și creșterea cheltuielilor pentru apărare. Trump, aflat în cea mai lungă vizită a sa în străinătate de la preluarea mandatului, în ianuarie, a anunțat o serie de acorduri cu țările din Asia de Sud-Est și a supravegheat semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia, în timpul primei sale opriri în Malaezia. Călătoria sa se va încheia joi cu un summit cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, unde cele două mari economii ale lumii vor încerca să evite escaladarea războiului comercial, anunță Reuters.
17:30
„Exploatare sexuală, violuri și trafic de persoane”. O grupare românească a fost condamnată în Marea Britanie. Pedepsele primite # Digi24.ro
O bandă românească condusă de un „pește zâmbitor și șmecher” a fost condamnată la închisoare pentru violarea și abuzarea sexuală a 10 femei în apartamente din Dundee, Marea Brianie, transmite BBC.
17:30
O tânără a fost amendată şi s-a ales cu permisul suspendat, după ce a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere # Digi24.ro
O tânără de 26 de ani a fost amendată cu 1.620 de lei şi s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile după ce a acroşat, luni, o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Accidentul s-a produs în municipiul Botoşani, unde tânăra nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie.
17:20
Lituania va doborî baloanele care i-au invadat cerul: „Sunt provocări calculate, menite să destabilizeze și să testeze hotărârea NATO” # Digi24.ro
Prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a autorizat doborârea baloanelor de contrabandă care trec granița din Belarus, aliatul Rusiei, numindu-le „atacuri hibride” o referire la termenul folosit pentru a descrie eforturile de destabilizare ale Moscovei, relatează The Guardian.
17:20
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la acoperişul unei biserici din localitatea Podu Valeni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
17:10
Cozi impresionante la Catedrala Națională: 20.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult ortodox. Până vineri se intră în Altar # Digi24.ro
Cozi impresionante de creștini așteptau, luni după-amiaza, să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. 20.000 de credincioși au trecut pragul Catedralei Naționale în decursul a doar 24 de ore. Alte câteva sute de așteaptă încă la rând, anunță Digi24. Până vineri, pelerinii au un privilegiu rar: pot păși în Altar, un spațiu deschis doar în aceste zIle. Până la finalul săptămânii, catedrala poate fi vizitată non-stop.
17:10
Răsturnare de situație: bărbatul care ar fi încercat să intre în Ambasada rusă nu era drogat, avea și permis și n-a forțat intrarea # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care ar fi intenționat, săptămâna trecută, să lovească cu mașina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei din București. Acesta nu era drogat, avea drept de a conduce și nu a încercat să forțeze intrarea.
17:00
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Ea anunța spitalele despre controale în schimbul analizelor gratuite, spune DNA # Digi24.ro
Directoarea executivă a Direcției de Sănătate Publică Braşov Ancuţa Ofelia Blănaru a fost plasată sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzată că a permis accesul unor persoane neautorizate la informații care nu erau publice. Ea i-a prevenit pe reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în legătură cu controale pe care le va face DSP și a beneficiat în schimb de analize medicale gratuite pentru apropiați, mai spun procurorii.
16:50
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României” # Digi24.ro
Economiștii români, Cristian Păun și Radu Georgescu, atrag atenția că intenția grupului francez de retail Carrefour de a-și vinde operațiunile din România este un semnal clar al deteriorării economiei. „Scăderea vânzărilor Carrefour în România reflectă direct intrarea economiei în recesiune”, a scris economistul Radu Georgescu, într-o postare pe LinkedIn.
16:40
Suspiciune de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după moartea suspectă a unei femei. FACIAS cere Ministerului Sănătăţii să facă anchetă # Digi24.ro
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătăţii să trimită de urgenţă Corpul de Control la Spitalul Orăşenesc Sinaia, după ce o femeie de 34 de ani a murit din cauza septicemiei şi a unei afectări severe a ficatului, la trei săptămâni după o operaţie. Cazul ridică suspiciuni de malpraxis, iar fundaţia cere identificarea celor responsabili şi aplicarea sancţiunilor legale.
16:40
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunță acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea și eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenția EFE.
16:40
Donald Trump a dezvăluit că a fost supus unei examinări RMN. Motivul investigației, învăluit în mister: „A fost perfect” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a vorbit cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One, în timp ce se îndrepta luni spre Tokyo, despre rezultatele unei recente scanări prin rezonanță magnetică (RMN) la care a fost supus, relatează Fox News.
16:20
Cât de stabilă e Coaliția de guvernământ ce pare să negocieze la nesfârșit orice măsură de austeritate? Liderul UDMR Kelemen Hunor vine în această seară la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu.
16:00
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că împiedică referendumul lui Nicușor Dan pe bugetul Capitalei. „Nu vom renunța până nu va fi implementat” # Digi24.ro
Cătălin Drulă a acuzat că a fost respinsă în Biroul permanent al Senatului, cu voturile PSD, PNL și AUR, procedura de urgență pe inițiativa sa legislativă de implementare a referendumului propus de Nicușor Dan pe 24 noiembrie 2024 privind colectarea banilor din impozite și taxe locale din București la nivelul PMB și împărțirea acestora la sectoare. Candidatul USR la Primăria Capitalei a adăugat că nu va renunța până nu va vedea referendumul implementat, indiferent de câte piedici vor pune cele trei partide.
16:00
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala # Digi24.ro
Este scandal într-un liceu din județul Iași, unde o profesoară de biologie a fost prinsă de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au făcut imediat înconjurul școlii, iar aceasta și-a dat demisia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.