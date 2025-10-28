Tatăl de 75 de ani pleacă la închisoare de mână cu fiul. Au bătut un consătean din Dagâța până era să moară

03:30

Luxul, odată sinonim cu prețuri exorbitante și exclusivitate, s-ar putea reinventa. Conform EY Luxury Client Index 2025, un studiu realizat de EY pe 1.600 de clienți din 10 piețe, mai mult de jumătate dintre consumatori ar fi dispuși să cumpere direct de la brand un produs second-hand, iar jumătate dintre ei ar lua în considerare chiar închirierea articolelor de lux. Asta le oferă brandurilor șansa de a atrage mai mulți clienți și de a-i face să revină, fără să-și piardă imaginea premium.