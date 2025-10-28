BCU Iași – Începe seria internațională „Prelegeri Europene” – Valorile democratice în Europa
Ziarul de Iasi, 28 octombrie 2025 03:20
Centrul Cultural German Iași și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” (BCU) lansează în această toamnă proiectul „Prelegeri Europene”, o serie de conferințe internaționale care aduc la Iași voci importante din mediul academic, cultural și diplomatic european. Articolul BCU Iași – Începe seria internațională „Prelegeri Europene” – Valorile democratice în Europa apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
03:30
Nu mai au bani? Bogații ar fi dispuși să dea mai puțin pe hainele de lux: tot mai mulți clienți vor „second-hand” de la branduri de top sau chiar să le închirieze # Ziarul de Iasi
Luxul, odată sinonim cu prețuri exorbitante și exclusivitate, s-ar putea reinventa. Conform EY Luxury Client Index 2025, un studiu realizat de EY pe 1.600 de clienți din 10 piețe, mai mult de jumătate dintre consumatori ar fi dispuși să cumpere direct de la brand un produs second-hand, iar jumătate dintre ei ar lua în considerare chiar închirierea articolelor de lux. Asta le oferă brandurilor șansa de a atrage mai mulți clienți și de a-i face să revină, fără să-și piardă imaginea premium. Articolul Nu mai au bani? Bogații ar fi dispuși să dea mai puțin pe hainele de lux: tot mai mulți clienți vor „second-hand” de la branduri de top sau chiar să le închirieze apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Selecția pentru noua conducere a Aeroportului Iași, competiție total netransparentă, a început pe repede înainte. Miza: indemnizații de până la 4.100 lei/lună # Ziarul de Iasi
Performanțele așteptate de CJ de la noua echipă de administratori vor fi stabilite săptămâna aceasta de consilierii județeni. Articolul Selecția pentru noua conducere a Aeroportului Iași, competiție total netransparentă, a început pe repede înainte. Miza: indemnizații de până la 4.100 lei/lună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Pasajele rutiere din Podu Roș, șterse de praf și repuse pe masă. Costurile aproape s-au triplat între timp: proiect de circa 200 milioane pe masa ședinței CL de vineri # Ziarul de Iasi
Consilierii locali ieșeni vor dezbate la finalul săptămânii actualizarea devizului pentru construirea pasajelor supraterane din Podu Roș. Articolul Pasajele rutiere din Podu Roș, șterse de praf și repuse pe masă. Costurile aproape s-au triplat între timp: proiect de circa 200 milioane pe masa ședinței CL de vineri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Potențial fiasco – Interes scăzut la Iași pentru meciul cu Ronaldinho, în ciuda unui buget uriaș # Ziarul de Iasi
Meciul demonstrativ programat pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, în care va apărea celebrul Ronaldinho, nu pare să fi stârnit interesul așteptat în rândul microbiștilor, scrie reporteris.ro. Articolul Potențial fiasco – Interes scăzut la Iași pentru meciul cu Ronaldinho, în ciuda unui buget uriaș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
BCU Iași – Începe seria internațională „Prelegeri Europene” – Valorile democratice în Europa # Ziarul de Iasi
Centrul Cultural German Iași și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” (BCU) lansează în această toamnă proiectul „Prelegeri Europene”, o serie de conferințe internaționale care aduc la Iași voci importante din mediul academic, cultural și diplomatic european. Articolul BCU Iași – Începe seria internațională „Prelegeri Europene” – Valorile democratice în Europa apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Fostul premare nea Gigi, semnalizare dreapta în unghi vârf de ac. E tare asta: s-au înjurat, s-au porcăit, dar nu s-au jignit! # Ziarul de Iasi
Nu știm dacă ați observat, dar în ultima vreme e cam mare înghesuiala prin jurul spectrului aurist al politichiei. Iar Iașul nu are cum să facă excepție. Articolul Fostul premare nea Gigi, semnalizare dreapta în unghi vârf de ac. E tare asta: s-au înjurat, s-au porcăit, dar nu s-au jignit! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Tatăl de 75 de ani pleacă la închisoare de mână cu fiul. Au bătut un consătean din Dagâța până era să moară # Ziarul de Iasi
Doi săteni din Dagâța nu au reușit să-i convingă pe judecători să-i lase în libertate. Tată și fiu, cei doi fuseseră condamnați pentru tentativă la omor după ce și-au rupt în bătaie un consătean. În apel, ambii au susținut că nu intenționaseră să-l ucidă, ci doar să-l pedepsească pentru repetate acte provocatoare. Judecătorii nu s-au lăsat convinși, iar pedepsele au rămas aceleași. Articolul Tatăl de 75 de ani pleacă la închisoare de mână cu fiul. Au bătut un consătean din Dagâța până era să moară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
00:20
Formula 1: Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie # Ziarul de Iasi
Fanii echipei de Formula 1 Red Bull vor trebui să mai aibă răbdare. Echipa a decis să amâne anunţul privind alegerea pilotului pentru 2026, iniţial prevăzut pentru Marele Premiu al Mexicului. Articolul Formula 1: Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Lukoil anunţă că îşi vinde activele din străinătate, după sancţiunile impuse de SUA şi Marea Britanie # Ziarul de Iasi
Compania petrolieră Lukoil a anunţat luni că intenţionează să-şi vândă activele din străinătate din cauza sancţiunilor impuse recent, se arată într-un comunicat al companiei, citat de agenţia rusă de stat TASS și preluat de news.ro. Articolul Lukoil anunţă că îşi vinde activele din străinătate, după sancţiunile impuse de SUA şi Marea Britanie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
22:20
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă, scrie News.ro. Articolul Botoșaniul lui Leo merge grozav în Superliga! FC Botoşani – FC Hermannstadt 2 – 0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
20:20
Ghinion uriaș pentru De Bruyne! S-a accidentat chiar în momentul în care marca un penalti pentru Napoli și va fi indisponibil câteva luni # Ziarul de Iasi
Kevin De Bruyne s-a accidentat grav la coapsa dreaptă în timp ce transformat un penalti, sâmbătă, în Serie A. Jucătorul belgian de la Napoli suferă de o „leziune gravă” şi va fi absent cel puţin trei luni, potrivit presei italiene, scrie News.ro. Articolul Ghinion uriaș pentru De Bruyne! S-a accidentat chiar în momentul în care marca un penalti pentru Napoli și va fi indisponibil câteva luni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
18:20
După 50 de zile într-o închisoare rusă, ciclistul Sofiane Sehili s-a întors acasă. El spune că nu a avut parte de rele tratamente # Ziarul de Iasi
Ciclistul francez Sofiane Sehili, care s-a întors duminică în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia, a declarat, luni, că nu a fost „prea inteligent” să treacă ilegal graniţa sino-rusă pentru a încerca să doboare un record de ultraciclism, potrivit News.ro. Articolul După 50 de zile într-o închisoare rusă, ciclistul Sofiane Sehili s-a întors acasă. El spune că nu a avut parte de rele tratamente apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Jumătate de Iași, în beznă. A fost luată prin surprindere primăria de schimbarea de oră? # Ziarul de Iasi
Mai multe zone din Iași sunt în beznă în această seară, inclusiv intersecții importante și cartiere întregi. Locuitorii semnalează lipsa iluminatului pe Șoseaua Nicolina, Șoseaua Națională, zona Doi Băieți spre Metalurgie și Podu-Roș spre Podul de Piatră, dar și pe străzile adiacente din Pacurari. Articolul Jumătate de Iași, în beznă. A fost luată prin surprindere primăria de schimbarea de oră? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? „O experiență memorabilă. Suntem recunoscători” # Ziarul de Iasi
Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a încheiat duminică, 26 octombrie, după cinci zile în care întreg orașul a virbat în ritmul literaturii. Peste 20.000 de participanți au luat parte la cele 200 de întâlniri, dezbateri și ateliere organizate în tot orașul Iași, iar alți 15.000 de spectatori au urmărit online evenimentele. Articolul Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? „O experiență memorabilă. Suntem recunoscători” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Vinicius l-a insultat pe Xabi Alonso la ieşirea sa din teren în timpul El Clasico: „Du-te dracului” # Ziarul de Iasi
Furios după ce a fost înlocuit în minutul 71 al meciului dintre Real Madrid şi FC Barcelona, duminică (2-1), Vinicius s-a dus direct la vestiare şi a avut cuvinte foarte dure la adresa antrenorului său, Xabi Alonso, notează presa spaniolă, potrivit news.ro. Articolul Vinicius l-a insultat pe Xabi Alonso la ieşirea sa din teren în timpul El Clasico: „Du-te dracului” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
13:20
O cursă de taxi de coșmar: clientul a cerut să fie dus în Botoșani, când a ajuns nu a mai recunoscut orașul și a vrut din nou la Iași. De nervi, șoferul l-a bătut și l-a și furat # Ziarul de Iasi
Un taximetrist a fost trimis în judecată pentru că și-a jefuit clientul. Condamnat în primă instanță la închisoare pentru tâlhărie, el a reușit să-i convingă pe judecători în apel că fusese vorba doar de un furt. Da, îl și bătuse pe client, dar de nervi, nu pentru a-l jefui. Articolul O cursă de taxi de coșmar: clientul a cerut să fie dus în Botoșani, când a ajuns nu a mai recunoscut orașul și a vrut din nou la Iași. De nervi, șoferul l-a bătut și l-a și furat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
- E o adevărată modă acum, să ai buncăr. Dacă devii milionar, apoi musai trebuie să ai un buncăr, altfel nu ești bine văzut în lumea milionarilor. Moda asta vine, desigur, din exterior. Articolul Buncăre apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică # Ziarul de Iasi
Fostul fundaş Jerome Boateng nu se va alătura în cele din urmă echipei Bayern München pentru un stagiu de observare, scrie news.ro. Articolul La presiunea suporterilor, Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, condamnat pentru violenţă domestică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Unul din cei mai cunoscuți poeți ieșeni, mărturisire sinceră despre „cariera” sa veche de chibiț de fotbal # Ziarul de Iasi
Eram atunci, în adolescența mea, un chibiț înveterat al Politehnicii. Nu lipseam aproape la nici un meci. Mergeam pe stadion cu doi veri ai mei. Când nu aveam bani să cumpărăm bilete, săream gardul și intram clandestin pe stadion, la tribuna B. Sau dacă încercările noastre de-a ajunge la tribună dădeau greș, ne urcam în vârful copacilor înalți ce străjuiau stadionul și vedeam meciul de acolo. Articolul Unul din cei mai cunoscuți poeți ieșeni, mărturisire sinceră despre „cariera” sa veche de chibiț de fotbal apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
În caz că vă întrebați – De ce se circulă atât de bine luni la primele ore? A început vacanța de toamnă # Ziarul de Iasi
În caz că vă programați un drum prin oraș astăzi, puteți să vă luați timpi mai strânși. Orașul este liber, copiii fiind în vacanță de azi până vineri. Articolul În caz că vă întrebați – De ce se circulă atât de bine luni la primele ore? A început vacanța de toamnă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah # Ziarul de Iasi
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah, transmite News.ro. Articolul Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„Cel care se obișnuiește cu războiul moare mai repede”. Scriitorii ucraineni sosiți la FILIT direct de pe front povestesc despre puterea literaturii, curaj și identitate ucraineană # Ziarul de Iasi
„Trupele rusești ne-au luat libertatea, timpul, acesta fiind și scopul lor, de a ne face să tăcem. Acum înțeleg că e important să vorbim pe mai multe voci pentru mai multe voci. Arta nu mai este doar un soi de creativitate, ci este despre o țară care nu e îndeajuns de vizibilă”, a afirmat Olena Herasymiuk, în cadrul întâlnirii „Scriitori la redacție”, organizată la sediul redacției „Ziarul de Iași”, în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) 2025. Articolul „Cel care se obișnuiește cu războiul moare mai repede”. Scriitorii ucraineni sosiți la FILIT direct de pe front povestesc despre puterea literaturii, curaj și identitate ucraineană apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cum stă la poluare noua zonă industrială a Iașului: ce riscuri pentru sănătate au locuitorii comunei Miroslava și din vestul Iașului # Ziarul de Iasi
Comuna Miroslava a devenit în ultimii ani un hub economic periurban al județului Iași, vechea zonă industrială a Iașului mutându-se tot mai mult dinspre Tomești spre Lețcani, pe teritoriul comunei Miroslava, la vest de Iași. S-a mutat aici și poluarea? Ce spun măsurătorile. Articolul Cum stă la poluare noua zonă industrială a Iașului: ce riscuri pentru sănătate au locuitorii comunei Miroslava și din vestul Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Povestea Acunei: a venit de la 10.000 km să studieze Medicina Veterinară la Iași. „Am ales după imaginile de pe Google: e cel mai verde oraș” # Ziarul de Iasi
La peste zece mii de kilometri distanță de casă, la Iași, o poveste unește două lumi diferite: cea a Caraibelor și cea a colinelor moldave. Maite Acuna, o tânără din Belize, o mică țară din America Centrală, cunoscută pentru plajele sale spectaculoase și clima tropicală, este astăzi studentă în anul V la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), program în limba română. Articolul Povestea Acunei: a venit de la 10.000 km să studieze Medicina Veterinară la Iași. „Am ales după imaginile de pe Google: e cel mai verde oraș” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:40
Când Black Friday devine ruletă rusească: pizza la subsol de bloc, produs de lux în aplicație # Ziarul de Iasi
Știi ce mănânci, dar știi de unde mănânci? E o întrebare aparent simplă, dar felul în care ne-am mutat o bună parte din viață în digital face ca răspunsul să fie un pic mai complicat. Articolul Când Black Friday devine ruletă rusească: pizza la subsol de bloc, produs de lux în aplicație apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Proces de pomină la Iași: victimă transformată în agresor. Cum au ignorat polițiștii și judecătorii adevărul dintr-o filmare salvatoare # Ziarul de Iasi
Chemați să-l ajute pe un ieșean dat afară din casă, polițiștii l-au luat la rost tocmai pe acesta. Preluând cuvânt cu cuvânt toate afirmațiile fostei soții, magistrații Judecătoriei Hârlău au dispus emiterea unui ordin de protecție împotriva bărbatului. Abia după două luni, Tribunalul a constatat că lucrurile stau cu totul altfel. Articolul Proces de pomină la Iași: victimă transformată în agresor. Cum au ignorat polițiștii și judecătorii adevărul dintr-o filmare salvatoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Cutiile de metal care aduc mii de euro „cuceresc” tot mai mult Iașul. Câți bani pot face cu ele proprietarii de spații. Cum poți găzdui un locker # Ziarul de Iasi
Firmele de curierat își extind tot mai mult rețeaua de lockere și instalează automate de ridicare a coletelor peste tot. Acestea rezolvă problemele clienților: pachetele pot fi ridicate când le convine, fără stres sau apeluri neașteptate. Aduc însă și venituri frumușele. Articolul Cutiile de metal care aduc mii de euro „cuceresc” tot mai mult Iașul. Câți bani pot face cu ele proprietarii de spații. Cum poți găzdui un locker apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Iași: acces inegal la medici între oraș și sat. Medicii de familie de la țară gestionează de trei ori mai mulți pacienți decât colegii de la oraș # Ziarul de Iasi
La prima vedere, Iașul pare un județ privilegiat: medicii de familie gestionează, în medie, mai puțini pacienți decât media națională. În orașe, un doctor are aproximativ 838 de pacienți, însă în satele județului numărul locuitorilor care îi revin urcă la 2.540, aproape de trei ori mai mult. Articolul Iași: acces inegal la medici între oraș și sat. Medicii de familie de la țară gestionează de trei ori mai mulți pacienți decât colegii de la oraș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cluj: Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani. Doi tineri, arestaţi preventiv # Ziarul de Iasi
Poliţiştii clujeni continuă cercetările într-un dosar penal privind agresiuni sexuale comise asupra unor minore din localitatea Poieni. În cauză sunt vizaţi doi tineri, de 22 şi 18 ani, ambii aflaţi, în prezent, în arest preventiv, scrie news.ro. Articolul Cluj: Noi acuzaţii într-un caz de viol asupra unei adolescente de 15 ani. Doi tineri, arestaţi preventiv apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
China ia în calcul să amâne punerea în aplicare a restricţiilor impuse exportului pământurilor rare şi să reia achiziţiile de soia din Statele Unite, anunţă duminică secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent, evitând astfel o creştere masivă a taxelor vamale americane, un semn de destindere între cele două mari puteri mondiale, relatează AFP. Articolul SUA şi China se apropie de un acord privind pământurile rare şi soia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea catalană FC Barcelona, într-o nouă ediţie a El Clasico, scrie news.ro. Articolul La Liga: Victorie în El Clasico pentru Real Madrid, 2-1 cu FC Barcelona apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Planuri de 314 milioane lei pentru „Iașul de după blocuri”, dar și pentru extinderea unor școli și licee. Ordine de zi cu proiecte grele la ședința Consiliului Local de mâine # Ziarul de Iasi
Cererea de finanțare va fi depusă în aceste zile, dacă vor fi de acord consilierii locali convocați în ședință extraordinară. Articolul Planuri de 314 milioane lei pentru „Iașul de după blocuri”, dar și pentru extinderea unor școli și licee. Ordine de zi cu proiecte grele la ședința Consiliului Local de mâine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
26 octombrie 2025
16:20
Cele două echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a au jucat pe teren propriu în etapa a X-a a campionatului. Articolul Două meciuri acasă pentru echipele locale de Liga a III-a, două victorii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Copoul, mai aglomerat ca niciodată într-o zi de toamnă. Cozi interminabile la expoziția de crizanteme # Ziarul de Iasi
Mii de oameni au venit duminică să vadă expoziția de crizanteme de la grădina Botanică. Articolul Copoul, mai aglomerat ca niciodată într-o zi de toamnă. Cozi interminabile la expoziția de crizanteme apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
AI între instrument și amenințare. Patru invitați FILIT discută impactul inteligenței artificiale asupra oamenilor și profesiilor # Ziarul de Iasi
Inteligența artificială (AI) scrie, traduce, documentează, pictează și diagnostichează. Ce îi mai rămâne de făcut ființei umane? La Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), patru invitați din domenii diferite – literatură, medicină, arheologie și comunicare – au discutat despre felul în care această revoluție digitală schimbă profesiile, inclusiv educația, dar și despre ce ar fi de făcut. Articolul AI între instrument și amenințare. Patru invitați FILIT discută impactul inteligenței artificiale asupra oamenilor și profesiilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Mai multe străzi din zona centrală a Iașului, închise traficului în prima parte a zilei de duminică # Ziarul de Iasi
Mai multe străzi din Iași sunt închise circulației duminică dimineață, la primele ore. Motivul? Competiția sportivă – Run Iași. Restricțiile sunt valabile în intervalul orar 06 – 11.00. Articolul Mai multe străzi din zona centrală a Iașului, închise traficului în prima parte a zilei de duminică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (V) # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială. Articolul Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (V) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine are dreptul să dețină cheie de la spațiile comune din bloc? (II) # Ziarul de Iasi
Pornind de la o solicitare inedită, am considerat necesar să dedicăm un spațiu generos unui subiect ce domină relațiile dintre proprietari. Este vorba despre regimul spațiilor comune din condominiu. Un proprietar, a solicitat, prin instanța de judecată dreptul de a deține toate cheile de la spațiile comune din condominiu. Articolul VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine are dreptul să dețină cheie de la spațiile comune din bloc? (II) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Harta dureroasă a avorturilor la cerere din România: în unele județe, aproape o sarcină din două este întreruptă. Cum stă Iașul # Ziarul de Iasi
România a înregistrat mai puține avorturi în primele șase luni ale anului 2025, dar decalajele dintre județe rămân uriașe. Potrivit unui raport al Centrului Național de Statistică în Sănătate Publică, consultat de „Ziarul de Iași”, în semestrul I din 2025 s-au raportat 15.065 de întreruperi de sarcină, cu aproape 800 mai puține decât în aceeași perioadă din 2024. Articolul Harta dureroasă a avorturilor la cerere din România: în unele județe, aproape o sarcină din două este întreruptă. Cum stă Iașul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Teren și atmosferă de „județeană”, fotbal de subsolul Ligii a III-a, puncte uriașe în Liga a II-a, prime de Liga I # Ziarul de Iasi
ACSM Reșița – Politehnica Iași 0-1 (0-0), în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul Teren și atmosferă de „județeană”, fotbal de subsolul Ligii a III-a, puncte uriașe în Liga a II-a, prime de Liga I apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Milioane de euro făcute cu mopul – Piața serviciilor de curățenie din Iași s-a dublat în ultimii cinci ani. Cine sunt „campionii” # Ziarul de Iasi
Cererea pentru servicii de curățenie a explodat în Iași, iar cifrele o confirmă: cele mai mari firme din domeniu au depășit 14 milioane de euro în afaceri și au raportat profituri record. De la companii cu sute de angajați la afaceri ultra-eficiente cu echipe minime, sectorul se dovedește tot mai strategic într-un oraș în plină expansiune imobiliară. Articolul Milioane de euro făcute cu mopul – Piața serviciilor de curățenie din Iași s-a dublat în ultimii cinci ani. Cine sunt „campionii” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
Sfârșitul Statului bunăstării? Europa între reformă și faliment moral? Opinia unui profesor ieșean de Economie # Ziarul de Iasi
Descoperă cum Germania, Franța, Spania și România gestionează pensiile, sănătatea și educația în contextul provocărilor demografice și fiscale. Articolul Sfârșitul Statului bunăstării? Europa între reformă și faliment moral? Opinia unui profesor ieșean de Economie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă. Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR, scrie news.ro. Articolul Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj 1-2. 17 minute pentru validarea golurilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Nicuşor Dan, despre „inima artificială” de la Iași: Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie # Ziarul de Iasi
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea pe care a avut-o la Iaşi cu echipa de cercetători şi studenţi de la UMF „Grigore Popa”, care a realizat cea mai mică inimă artificială, cu aplicaţie atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, că a fost „impresionat ” de acest proiect cu „potenţial uriaş”, notează news.ro. Articolul Nicuşor Dan, despre „inima artificială” de la Iași: Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:00
Este eficient să-ți pedepsești persoana iubită cu tăcere? Dar copilul? Opinia psihologului ieșean Cristina Danilov # Ziarul de Iasi
Nevoia de securitate emoțională, care nu a fost satisfăcută în copilărie, devine un filtru prin care sunt percepute toate relațiile: orice tăcere, orice privire distantă sau orice schimbare de dispoziție poate declanșa frică sau agresivitate. Articolul Este eficient să-ți pedepsești persoana iubită cu tăcere? Dar copilul? Opinia psihologului ieșean Cristina Danilov apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
25 octombrie 2025
21:20
Un accident grav s-a produs sâmbătă seară la Iași. Articolul Accident grav la Iași – Două mașini au plonjat în râul Nicolina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
VIDEO – Sute de ieșeni au admirat tradiționala Retragere cu torțe din centrul orașului # Ziarul de Iasi
Sâmbătă seara, de la ora 19:00, sute de ieșeni au asistat la tradiţionala Retragere cu torţe, prilejuită de Ziua Armatei. Articolul VIDEO – Sute de ieșeni au admirat tradiționala Retragere cu torțe din centrul orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Preşedintele NBA, Adam Silver, s-a declarat, vineri, „profund tulburat” de scandalul pariurilor trucate care afectează liga nord-americană de baschet, scrie news.ro. Articolul Preşedintele NBA, „profund tulburat” de scandalul pariurilor trucate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Atitudinea talentatului fotbalist oltean nu e singulară și nici inedită în fotbalul românesc. Articolul De la Baiaram pornire apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
FOTBAL Tony a fost salvat de Stoican, care urmărea să vină la Poli! Cine sapă groapa altuia cade el în ea # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a jucat astăzi la Reșița, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Victoria oaspeților, 1-0, norocoasă după aspectul jocului, a fost parafată în minutul 89. Articolul FOTBAL Tony a fost salvat de Stoican, care urmărea să vină la Poli! Cine sapă groapa altuia cade el în ea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.