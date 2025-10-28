Zece persoane, în fața instanței pentru zvonurile despre Brigitte Macron: "Femeie transgender, născută bărbat"
ObservatorNews, 28 octombrie 2025 04:00
Zece persoane sunt judecate la Paris pentru presupusă hărțuire online la adresa primei doamne a Franței, Brigitte Macron, în cel mai recent proces declanșat de afirmațiile false potrivit cărora aceasta ar fi o femeie transgender, născută bărbat. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la doi ani de închisoare.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 2 ore
04:00
Zece persoane, în fața instanței pentru zvonurile despre Brigitte Macron: "Femeie transgender, născută bărbat" # ObservatorNews
Zece persoane sunt judecate la Paris pentru presupusă hărțuire online la adresa primei doamne a Franței, Brigitte Macron, în cel mai recent proces declanșat de afirmațiile false potrivit cărora aceasta ar fi o femeie transgender, născută bărbat. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la doi ani de închisoare.
Acum 6 ore
23:50
Lukoil anunță că vrea să vândă activele internaționale. Ce se va întâmpla cu rafinăria Petrotel din România # ObservatorNews
Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat luni că vrea să vândă activele internaționale în urma sancțiunilor impuse de SUA. Compania privată rusă operează o rețea de sute de benzinării în UE, inclusiv 320 în România, are două mari rafinării în România și Bulgaria și controlează jumătate dintr-o rafinărie din Olanda.
Acum 8 ore
22:30
Kelemen Hunor, despre explozia din Rahova: "Statul trebuie să ajute oamenii să-și recupereze locuințele" # ObservatorNews
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că statul are datoria de a găsi o soluție prin care victimele exploziei de la blocul din cartierul Rahova să își poată recupera locuințele pierdute. Liderul UDMR consideră că legislația trebuie modificată pentru a permite intervenția statului în astfel de cazuri și cere despăgubiri consistente din partea celor vinovați, potrivit Mediafax.
22:30
Asia Express, 27 octombrie 2025. Un preot budist le-a plătit cazarea lui Cătălin Botezatu, Olga și Karmen # ObservatorNews
Concurenții au trecut prin provocări dificile, dar și prin clipe de generozitate neașteptată, într-o cursă care le-a pus la încercare rezistența fizică și echilibrul emoțional. În același timp, Irina Fodor a trăit un moment profund personal, copleșită de dorul familiei.
22:10
Kelemen Hunor, despre deficitul bugetar: Dacă nu repornim economia acum, riscăm o criză mai gravă în 2026 # ObservatorNews
Economia României este "în blocaj", avertizează Kelemen Hunor. Liderul UDMR spune că măsurile fiscale adoptate în a doua parte a anului nu au reuşit să reducă semnificativ deficitul bugetar, care depăşeşte 9%. Într-un interviu la un post de televiziune, Kelemen a criticat politica actuală de tăieri şi taxe, explicând că România are nevoie de măsuri de relansare, nu doar de austeritate: "Dacă nu repornim economia, nu vom putea reduce niciodată deficitul".
22:10
Executivul a modificat OUG 52, măsura care a provocat scandal în coaliţie. Ce cheltuieli au fost deblocate # ObservatorNews
Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, modificări ale OUG 52, care a provocat scandal în coaliţie, cu scopul de a aduce clarificări şi îmbunătăţiri cadrului aplicabil angajamentelor şi cheltuielilor bugetare la categoria "Bunuri şi servicii". Măsura îşi propune asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă a normei, a transmis Executivul, citat de News.ro.
22:00
Kelemen Hunor, despre disputele din coaliţie: S-au obişnuit când au guvernat în doi. Ce spune PSD, PNL acceptă # ObservatorNews
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că apar dispute de fiecare dată când se guvernează în coaliţie în România. Ei "s-au obișnuit când au guvernat în doi, că ceea ce spune PSD-ul, PNL-ul acceptă", a punctat Hunor, citat de Mediafax.
22:00
Român, împuşcat de faţă cu copilul său, în Germania. Motivul, o neînţelegere pe tema războiului din Ucraina # ObservatorNews
Un tânăr român de 29 de ani a fost împuşcat joi dimineaţă, 23 octombrie 2025, în oraşul Erlangen, landul Bavaria, după ce un bărbat de 60 de ani a tras asupra lui cu un pistol cu gaze. Potrivit poliţiei germane, atacul ar fi fost provocat de o discuţie cu tentă politică legată de războiul dintre Rusia şi Ucraina.
21:50
Zece persoane, în fața instanței pentru zvonurile despre Brigitte Macron: "Femeie transgender, născută bărbat" # ObservatorNews
Zece persoane sunt judecate la Paris pentru presupusă hărțuire online la adresa primei doamne a Franței, Brigitte Macron, în cel mai recent proces declanșat de afirmațiile false potrivit cărora aceasta ar fi o femeie transgender, născută bărbat. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la doi ani de închisoare.
Acum 12 ore
21:00
Grindeanu, avertisment pentru membrii coaliției: "Nu vom fi parteneri de lungă durată dacă nu există dialog" # ObservatorNews
Invitat la Observator, în cadrul seriei de dezbateri "Toată România Noastră", președintele interimar al PSD a lansat un avertisment pentru partenerii din coaliția de guvernare. "Dorința de a impune doar o anumită cale, fără să ții cont și de ceilalți, nu ne va găsi ca parteneri de lungă durată", a spus Sorin Grindeanu.
20:50
Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Dacă câştigăm dintr-o zonă de circ pierde toată lumea # ObservatorNews
În cadrul seriei de dezbateri "Toată România Noastră", preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit şi despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a punctat că această campanie trebuie să fie "despre bucureşteni", indiferent de apartenenţa politică a candidaţilor.
20:50
Cine e de vină pentru criza economică. Grindeanu: PSD nu va veni în fiecare lună cu asumări. O dată şi bine # ObservatorNews
Românii îi consideră pe foştii guvernanţi principalii responsabili pentru actuala situaţie economică a ţării, potrivit unui studiu realizat de Ipsos şi Antena. Într-un interviu exclusiv pentru Observator, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că e timpul ca politicienii să renunţe la orgolii şi la "circul politic" şi să pună oamenii în centrul deciziilor: "Nu ca să dai bine contabiliceşte pe hârtie, trebuie să guvernezi cu sufletul".
20:40
The New York Times: Noua rachetă nucleară a Rusiei poate trece de sistemul american de apărare # ObservatorNews
Statele Unite şi Rusia se ameninţă de la distanţă după încercări eşuate de a stabili o nouă întâlnire. Donald Trump i-a amintit lui Vladimir Putin că un submarin nuclear american este poziţionat în largul coastelor ruse, imediat după ce liderul de la Kremlin s-a lăudat cu cea mai nouă rachetă testată de armata rusă, numită "Cernobâlul zburător".
20:10
Sorin Grindeanu, despre noua lege a pensiilor magistraţilor: "Sunt lucruri care nu sunt negociabile" # ObservatorNews
Preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit în cadrul dezbaterii naţionale "Toată România Noastră" despre problema pensiilor magistraţilor. Acesta a afirmat că anumite aspecte privind noua lege a pensiilor magistraţilor prezintă aspecte care nu pot fi negociate, printre care şi vârsta de pensionare.
19:40
Claudia, moartă la 34 de ani după ce ar fi fost victima unui malpraxis. Medicul, la a doua astfel de acuzaţie # ObservatorNews
Acuzaţii grave la Spitalul Sinaia, după ce o femeie de 34 de ani operată acolo a murit, câteva zile mai târziu, la Spitalul Fundeni, unde a ajuns cu o infecţie gravă. Soţul femeii susţine că medicul chirurg i-a pus un diagnostic greşit. Doctorul se apără şi spune că pacienta nu l-a informat de bolile de care suferă. Acelaşi chirurg este acuzat că, în 2018, a uitat un pansament în corpul unui copil operat de apendicită.
19:20
Profesoara videochatistă din Iaşi îşi spunea "vulpiţa sălbatică". Ar fi racolat eleve # ObservatorNews
Un nou scandal în Educaţie! O profesoară de biologie din Iași stârneşte un val de revoltă după ce s-a aflat că este protagonista unor filme pentru adulţi. Secretul a fost descoperit chiar de elevi, care şi-au trimis imaginile compromiţătoare între ei. De parcă nu era îndeajuns de grav, femeia ar fi racolat o elevă pentru videochat şi ar fi avut o relaţie cu un elev.
19:20
Străzi prea înguste şi barieră blocată. Cazul bărbatului care s-a sinucis înainte să fie umflată perna # ObservatorNews
Apar informaţii noi despre intervenţia eşuată de salvare a unui bărbat care s-a aruncat de la etaj în Râmnicu Vâlcea. Misiunea pompierilor a fost întârziată extrem de mult, pentru că drumul de acces în complexul rezidenţial este prea strâmt. Angajaţii ISU au fost nevoiţi să care perna de salvare pe jos, dar nu au reuşit să o umfle la timp.
19:20
A început bătălia pentru primăria Capitalei. PSD a anunţat în mod oficial, astăzi, candidatura lui Daniel Băluţă. Primarul Sectorului 4 a promis că va depana oraşul, înainte de a începe dezvoltarea şi intră în luptă cu sloganul, "Hai, că se poate". PNL intră în competiţie cu Ciprian Ciucu, iar actualul primar al Sectorului 6 a promis că va pune oraşul la punct dacă va fi ales. Iar Cătălin Drulă, propunerea USR, se prezintă ca un continuator al direcţiei trasate de Nicuşor Dan. AUR nu are încă o propunere, dar nu exclude susţinerea pentru candidata independentă Anca Alexandrescu.
19:20
POS-uri instalate în Catedrala Naţională, inclusiv în altar. Explicaţia Patriarhiei # ObservatorNews
Peste 30.000 de credincioşi s-au închinat deja în altarul Catedralei Naţionale, iar la această oră încă stau la rând sute de oameni. După programul special din această săptămână, Catedrala va rămâne deschisă pentru închinare în fiecare zi. Va fi desemnat un sobor special de preoţi care vor sluji în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Intrarea însă va rămâne liberă pentru vizitatori. Cine vrea să doneze pentru continuarea lucrărilor, o poate face şi prin POS-urile instalate în biserică.
18:30
Cabana aproape îngropată sau casa plutitoare: Cum arată cele mai neobișnuite cazări din România # ObservatorNews
Dimineața te trezești cu soarele în față, seara te bucuri de luminile orașului. De la cabanele aproape îngropate în pământ din Sadova, până la casele plutitoare de pe Bega, România oferă experiențe de cazare inedite, cu priveliști care îți taie respirația și își oferă liniște deplină.
18:30
Comuna care are cu 3.000 cetăţeni mai puţin în acte decât în realitate. Pierde 15 mil. lei/an la bugetul local # ObservatorNews
Cum îţi aşterni, aşa dormi - o simt pe pielea lor cei care trăiesc în aşa numitele localităţi dormitor. Dezvoltate masiv în ultimii ani în jurul marilor oraşe, aceste localităţi nu au parte de banii care li s-ar cuveni. Asta pentru că mulţi nu-şi declară domiciliul şi nu plătesc taxe şi impozite acolo unde locuiesc şi trăiesc. Banii pierduţi ar fi putut fi investiți, spun edilii, în drumuri, școli sau utilități care să facă vieţile tuturor mai uşoare.
18:20
Vremea de mâine 28 octombrie. Temperaturile scad uşor, iar cerul va fi înnorat în cea mai mare parte a ţării # ObservatorNews
Vremea se schimbă la început de săptămână. Norii se vor extinde dinspre vestul ţării, aducând ploi în Maramureş, Banat, Crişana şi local în Transilvania, Oltenia şi Muntenia. La munte sunt aşteptate precipitaţii mixte, iar vântul va sufla cu putere în nordul Carpaţilor Orientali, cu rafale de până la 80 km/h.
18:10
Sistemul SGR ar putea fi extins şi la sticlele de borş, oţet şi cafea. Din 2027, la borcane - Proiect # ObservatorNews
Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunţat luni că a depus un proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare la mai multe produse din cămara românilor: borş, oţet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea, el precizând că speră ca, începând cu 1 ianuarie 2027, să avem SGR şi la borcane.
18:00
Conducerile ANRE, ASF, ANCOM, chemate să dea explicaţii în Parlament despre primele de zeci de milioane de lei # ObservatorNews
Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM trebuie să prezinte, marţi, de la ora 9:30, Comisiilor reunite de buget-finanţe, noile organigrame şi grilele de salarizare, din care să rezulte reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport, precum şi reducerea cu 30% a salariilor de bază şi/sau indemnizaţiilor pe care le plătesc, transmite USR.
17:40
Răsturnare de situaţie în cazul şoferului acuzat că a vrut să intre cu maşina în gardul Ambasadei Rusiei # ObservatorNews
În urmă cu o mai puţin de o săptămână, un bărbat a fost imobilizat în apropierea Ambasadei Rusiei de la Bucureşti, fiind acuzat că a încercat să intre cu maşina în gardul instituţiei. Astăzi, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a anunţat că a dispus clasarea dosarului.
17:40
Profesoara de Biologie, videochatistă de 7 ani. Ar fi întreţinut relaţii cu un elev în trecut # ObservatorNews
Elevii de la un liceu din judeţul Iaşi au descoperit că profesoara lor de biologie era virtual vedetă de videochat. Tânăra de 24 de ani făcea de şapte ani videochat. Greu de înţeles cum de a ajuns această femeie profesoară. Sau poate nu e greu deloc: cel mai probabil nimeni din inspectoratul şcolar nu a căutat vreodată profesorii pe Facebook sau pe Google să vadă dacă în lumea virtuală e ceva în neregulă. Pe internet, profesoara se vindea sub numele "vulpiţă sălbatică". Ce trebuie acum cercetat cu atenţie este dacă nu cumva femeia a racolat dintre elevele ei pentru videochat, pentru că se vehiculează şi astfel de lucruri.
17:40
Specia marină care s-a aclimatizat cu succes în România. Experimentul promite o nouă afacere la Marea Neagră # ObservatorNews
Stridiile japoneze aduse anul trecut din Veneția s-au adaptat extrem de bine în Marea Neagră. La un an de la instalarea fermei experimentale, rezultatele sunt peste așteptări: o singură moluscă a ajuns să cântărească în medie 150 de grame. Iar datorită acestei reușite, Agenția Națională Apele Române a scos la licitație 28 de perimetre din mediul marin. Dacă vă pasionează genul acesta de afacere, acum e momentul să vă faceţi o fermă de stridii.
17:30
Sabrina Voinea ar fi hărţuit-o pe Denisa Golgotă: "E un bully. A spus că-i dă pumni până o desfigurează" # ObservatorNews
Scandal uriaș în gimnastica românească. Denisa Golgotă (23 de ani) acuză că a fost hărțuită şi că deşi a depus o plângere la Federația Română de Gimnastică, nimeni nu a făcut nimic, relatează as.ro. Deși gimnasta nu a numit public cine a agresat-o, potrivit golazo.ro, una dintre presupusele agresoare este Sabrina Voinea, care ar fi amenințat-o că o va lovi până la desfigurare. Mama Sabrinei, antrenoarea și fosta gimnastă Camelia Voinea, susține că totul este o calomnie şi că o va da în judecată pentru acuzații false, relatează ProSport.
17:20
Cabluri incendiate au paralizat traficul feroviar din Franţa. Ministerul Transporturilor confirmă un sabotaj # ObservatorNews
Mii de călători au rămas blocaţi luni, în sud-estul Franţei, după un act de sabotaj care a paralizat traficul feroviar între Lyon şi Avignon, anunţă Ministerul Transporturilor. Zeci de trenuri de mare viteză TGV au fost anulate sau au avut întârzieri uriaşe, în plină perioadă de vacanţă, cu ocazia Sărbătorii Tuturor Sfinţilor.
17:20
Ciolacu îi cere lui Nicușor Dan să convoace liderii coaliției: "E nevoie de un plan economic coerent" # ObservatorNews
Fostul premier Marcel Ciolacu susține că România are nevoie urgentă de un plan economic bine structurat și de reforme profunde, și nu de măsuri improvizate "pe colțul mesei". El solicită președintelui să convoace liderii coaliției pentru a restabili stabilitatea și încrederea în economie.
16:50
"Rochia roșie" care nu a existat. O poză falsă cu Oana Țoiu, distribuită masiv pe rețele sociale # ObservatorNews
O imagine falsificată cu ministrul Afacerilor Externe a fost distribuită intens pe rețelele de socializare, fiind promovată de mai multe conturi pro-ruse. Fotografia, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, o prezenta pe Oana Țoiu la summitul NATO de la Haga într-o rochie roșie cu un decolteu adânc, într-o tentativă de a-i discredita imaginea publică, potrivit USR.
16:30
FACIAS cere sancțiuni și reformă reală în sistemul medical, după moartea unei tinere externate „sănătoasă” # ObservatorNews
Claudia Georgiana Secăreanu, o tânără de 34 de ani, a mers singură la spital pentru o operație minoră și nu s-a mai întors acasă. La doar câteva zile după ce a fost externată ca „vindecată”, a fost diagnosticată la București cu sepsis și o afectare hepatică masivă, pierzând lupta pentru viață. FACIAS cere Ministerului Sănătății să investigheze de urgență cazul și să declanșeze o reformă profundă a modului în care sunt soluționate plângerile de malpraxis, într-un sistem în care doar 5% dintre sesizări ajung să fie recunoscute oficial.
16:30
Cuplu de români, arestat în Ungaria după ce a furat bijuterii de 30.000 de euro. Momentul, surprins de camere # ObservatorNews
Doi români au fost arestaţi în Ungaria după ce ar fi furat bijuterii în valoare de aproape 30.000 de euro. Cuplul, format dintr-un bărbat de 52 de ani şi o femeie de 46 de ani, ar fi comis astfel de jafuri în mai multe localităţi din Ungaria, scrie Pápai Médiacentrum. Cei doi au fost prinşi şi reţinuţi în Budapesta.
Acum 24 ore
16:10
Filmul care a supărat Pentagonul: Armata americană nu poate opri o rachetă nucleară care lovește Chicago # ObservatorNews
Agenția pentru Apărare Antirachetă din cadrul Pentagonului s-a declarat îngrijorată cu privire la modul în care este portretizat sistemul american de apărare antirachetă în "A House of Dynamite", primul film al regizoarei americane Kathryn Bigelow după o pauză de opt ani. Pentagonul consideră că filmul este inexact și subestimează capacitățile reale ale SUA, contrazicând datele obținute din testele efectuate.
16:00
Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn # ObservatorNews
Un pensionar spaniol din Palma a depus plângere împotriva soției sale, acuzând-o că i-ar fi furat 700.000 de euro. Femeia, în vârstă de 44 de ani și de origine română, ar fi vândut mai multe proprietăți ale bărbatului și i-ar fi golit conturile bancare.
15:50
Mamografia cu tomosinteză este considerată cea mai avansată metodă de screening pentru cancerul de sân disponibilă în prezent, iar MedLife oferă această tehnologie de ultimă generație în centrele sale de imagistică. Această tehnică inovatoare permite detectarea precoce a cancerului mamar, contribuind astfel la creșterea șanselor de tratament eficient și recuperare.
15:50
Cinci români, condamnați pentru viol și trafic de femei în Scoția. Cum acționa gruparea # ObservatorNews
Membrii unei bande de români au fost condamnați la închisoare pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei în Scoția. Este vorba despre patru bărbați și o femeie care le ofereau victimelor alcool și droguri la petreceri, înainte de a le constrânge să participe la activități sexuale.
15:50
Înlocuit în derby-ul cu Barcelona, starul brazilian Vinicius şi-a înjurat antrenorul şi ameninţă cu plecarea # ObservatorNews
Real Madrid a câştigat, duminică, derby-ul cu FC Barcelona, 2-1, şi conduce cu autoritate Primera Division, având cinci puncte avans faţă de FC Barcelona şi şapte puncte în faţa celor de la Villarreal.
15:40
Bernadette Szocs și Eliza Samara joacă marţi în AntenaPLAY la WTT Champions Montpellier. Programul româncelor # ObservatorNews
Bernadette Szocs și Elizabeta Samara revin în acțiune după ce au cucerit medalia de argint la echipa națională la Campionatul European de tenis de masă pe echipe. Cele două sportive participă începând de mâine la WTT Champions Montpellier, competiție care va fi transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY.
15:40
Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a rămas fără o parte din intestin după ce a înghiţit zeci de magneţi # ObservatorNews
Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a ajuns la spital după ce a înghițit între 80 şi 100 de magneți puternici. Acesta a aşteptat aproape o săptămână până să ceară ajutor medical, iar în cele din urmă a pierdut o parte din intestin, relatează CNN.
15:30
Cisternă cu motorină, răsturnată în Ialomița. Scurgeri de combustibil, trafic afectat pe DN2, în zona Coșereni # ObservatorNews
O cisternă de mici dimensiuni, încărcată cu motorină, s-a răsturnat pe DN 2 București - Urziceni, în apropierea localității Coșereni, județul Ialomița.
15:20
Mamă și fiică, pierdute în pădure după ce au plecat la cules de ciuperci. Au fost găsite la 6 km de casă # ObservatorNews
O femeie și fiica sa de 13 ani din județul Vrancea au fost găsite dezorientate și speriate într-o pădure din comuna Urechești, județul Bacău, după ce plecaseră dimineața la cules ciuperci și nu au mai știut drumul înapoi.
15:00
Suma uriaşă cu care s-a vândut la licitaţie un tablou de Salvador Dali, luat cu 200 € la un târg de vechituri # ObservatorNews
Un tablou, pictat în 1966 de maestrul spaniol Salvador Dali pentru colecţia sa "O mie şi una de nopţi", a depăşit cu peste 20.000 de euro estimările la licitaţia din 23 octombrie de la Cambridge.
14:50
Român urmărit în Germania, depistat de poliţişti la Stânca, în Botoşani. Cum voia să iasă din ţară # ObservatorNews
Un bărbat care era urmărit de autorităţile din Germania a fost depistat de poliţiştii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca din judeţul Botoşani, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.
14:50
Prim-ministrul Poloniei a declarat într-un un interviu acordat ziarului britanic The Sunday Times că Ucraina este pregătită să continue lupta împotriva Rusiei timp de alţi doi-trei ani, dar își face griji că războiul se va prelungi timp de un deceniu.
14:30
Într-un anunț neobișnuit, prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat că primul ministru al țării generat de inteligență artificială, Diella, este acum "însărcinată" cu 83 de "copii", asistenți digitali menționați să ajute fiecare membru al parlamentului.
14:30
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 28 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
14:10
Bărbat de 39 de ani din Vâlcea, reţinut după ce a agresat sexual o femeie într-un târg de vechituri # ObservatorNews
Un bărbat de 39 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi agresat sexual o femeie de 51 de ani, într-un târg de vechituri din municipiul reşedinţă.
14:10
(P) Copiii și inteligența artificială: cum îi protejăm într-o lume tot mai digitală # ObservatorNews
Deepfake-urile devin tot mai greu de deosebit de realitate, iar fraudele online au ajuns să păcălească inclusiv experți. În acest context, AI-ul nu mai este doar o sursă de risc, ci și o soluție.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.