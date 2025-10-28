Festivalul de Film Evreiesc revine cu o nouă ediție în perioada 3-6 noiembrie
Buletin de București, 28 octombrie 2025 04:20
Săptămâna viitoare, luni, 3 noiembrie, Festivalul de Film Evreiesc revine cu o nouă ediție. Bucharest Jewish Film Festival are loc timp de patru zile, până pe data de 6 noiembrie. Publicul va lua parte la o serie diversă de evenimente: de la proiecții de filme, la concerte și expoziții – toate, la ARCUB, Sala Mare, pe str. […] The post Festivalul de Film Evreiesc revine cu o nouă ediție în perioada 3-6 noiembrie appeared first on Buletin de București.
Libertatea presei, deși un pilon fundamental al democrației, a ajuns un simplu moft pentru primarul PNL al Sectorului 6. Cel mai recent exemplu este reacția lui Ciprian Ciucu, la un articol de opinie despre potențialii candidați la Primăria Generală și la dezvăluirile privind eșecul proiectului Trenului Metropolitan din cauza investițiilor la Parcul Liniei, care încurajează […] The post Ciprian Ciucu, amenințări la adresa redacției BdB: „Partea proastă este că astfel de articole vi se vor întoarce în față și vă vor expune” appeared first on Buletin de București.
