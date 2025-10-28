Peste 870 de cărți de identitate, confiscate la vama cu Moldova. Poliția de Frontieră acționează împotriva domiciliilor fictive

06:30

Tragedie în lanț în Munții Făgăraș, unde trei turiști și-au pierdut viața în două incidente separate, după ce au alunecat sute de metri pe pante extrem de abrupte, acoperite cu gheață. Conform primelor informații de la salvamontiști, cel puțin două dintre victime nu ar fi avut echipamentul necesar pentru condițiile de iarnă de la altitudine.