Funcțiile biologice ale somnului

Într-o lume în care gratis e cuvântul magic, cazinourile online din România au găsit rețeta succesului: oferă jucătorilor o degustare gratuită din emoția jocului de noroc, fără ca aceștia să riște vreun leu. Sună prea frumos ca să fie adevărat? Ei bine, bonusurile fără depunere exact asta promit: distracție pe gratis, fără riscuri financiare. Desigur, realitatea e puțin mai nuanțată, dar tocmai de aceea suntem aici: să vedem clar cum stă treaba cu aceste promoții, de ce românii le adoră, ce ascund ele în notele de subsol și cum influențează piața de jocuri de noroc de la noi.