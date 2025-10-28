Funcțiile biologice ale somnului
Jurnalul.ro, 28 octombrie 2025 06:10
Fiind o stare comportamentală foarte veche din punct de vedere evolutiv, somnul îndeplinește numeroase funcții biologice, bazate pe mecanisme care au evoluat la momente diferite și au beneficii sinergice diferite.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
06:50
Da, chiar așa: 9 cărți deschizătoare de minți, pentru că volumele recomandate mai jos chiar se deschid în zeci, sute și mii de drumuri și posibilități și idei care ne ridică, ne ridică, ne ridică… Dacă nu în ochii altora, măcar în propriii noștri ochi.
Acum 30 minute
06:30
Tratatul „Essai sur l’inégalité des races humaines” i-a rezervat autorului o posteritate hulită. Diplomat, scriitor și filosof, Joseph Arthur Gobineau, conte de Ville-d’Avray, s-a născut în 14 iulie 1816 și a murit în 13 octombrie 1882 la Torino. Să descoperim personajul! - unul complex, pierdut însă în umbra (pre)judecăților pripite.
Acum o oră
06:10
Fiind o stare comportamentală foarte veche din punct de vedere evolutiv, somnul îndeplinește numeroase funcții biologice, bazate pe mecanisme care au evoluat la momente diferite și au beneficii sinergice diferite.
Acum 8 ore
00:30
Pe 28 octombrie 2025, Universul trimite un semnal clar către patru semne zodiacale.
00:10
Amenințări fără precedent ale sindicatelor. Au fost inclusiv acuzații de trădare națională.
27 octombrie 2025
23:40
Premierul Italiei spune că băncile nu ar trebui să se plângă de impozitul de cinci miliarde de euro # Jurnalul.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apărat eforturile guvernului său de a strânge cinci miliarde de euro de la bănci în acest an, după ce creditorii au profitat de condițiile extraordinare de pe piață, transmite Bloomberg.
23:20
Kelemen: Economia României e blocată. Nu putem reduce deficitul doar prin taxe mai mari # Jurnalul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Digi24 că măsurile fiscale adoptate în a doua parte a anului nu au reușit să reducă semnificativ deficitul bugetar, care rămâne la peste 9%. El a avertizat că economia românească este „în blocaj”.
23:10
Grindeanu: Nu putem fi frați în coaliție. Oamenii așteaptă de la noi politici publice, nu circ # Jurnalul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Observator, că relația dintre partidele din coaliție nu este una de „frăție”, ci una de colaborare bazată pe responsabilitate. El a subliniat că PSD trebuie să se concentreze pe politici publice, nu pe orgolii politice
23:00
Un seism cu magnitudinea 6 a lovit luni seara regiunea Balkesir din vestul Turciei, fiind resimțit puternic în marile orașe Istanbul și Izmir, unde locuitorii au ieșit speriați din clădiri.
Acum 12 ore
22:50
Șapte tineri care se aflau într-un ATV cu remorcă au fost răniți luni seara și sunt transportați la spital. Accidentul a avut loc pe un drum forestier din județul Harghita.
22:50
Rapid București a câștigat luni seara cu 4-1 meciul cu Unirea Slobozia, ultima partidă din etapa a 14-a a Superligii.
22:50
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice # Jurnalul.ro
Senatorii au votat, luni, în unanimitate proiectul de lege prin care se aduc modificări esențiale pentru protejarea victimelor violenței domestice.
22:40
În această seară, pompierii salvatori ai Detașmentului Gheorgheni au intervenit, cu o autospecială de stingere, descarcerarea grea și o ambulanță SMURD, la un accident rutier produs pe DN 12C, care face legătura între Gheorgheni și Lacu Roșu.
22:40
Unele femei se confruntă cu dureri menstruale destul de severe, astfel că specialiștii recomandă adesea și alternative naturiste. Ceaiurile din plante au proprietăți antiinflamatorii și antispastice care pot ajuta la reducerea crampelor, balonării și oboselii asociate acestei perioade.
22:20
Cu câteva zile înainte de a urca în premieră pe scena Sălii Palatului, trupa byron a invitat fanii la o ediție specială de #byroniiascultă la Bazar de Muzică. În cadrul evenimentului, Universal Music România a acordat discul de platină pentru albumul „nouă”, album în jurul căruia a fost construit spectacolul „Minunata lume nouă” ce va avea loc pe 4 noiembrie.
22:00
În timp ce România se confruntă cu o situație bugetară dificilă, trei instituții-cheie ale statului — ANRE, ASF și ANCOM — au acordat în ultimii ani prime și bonusuri de zeci de milioane de lei, fără criterii de performanță clar definite.
21:50
După succesul recitalului de la Palatul Béhague de la Paris, Teodora Gheorghiu și Diana Ionescu revin în țară cu Zâmbetul Muzicii # Jurnalul.ro
După un recital, în octombrie, terminat cu urale la Palatul Behague (sediul Ambasadei României la Paris), soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu continuă povestea Zâmbetul Muzicii cu o nouă serie de concerte în țară, în luna noiembrie 2025.
21:30
Avarie la o ţeavă subterană de gaz în centrul Capitalei. Traficul a fost restricţionat # Jurnalul.ro
O avarie s-a produs la o ţeavă subterană de gaz în centrul Capitalei, traficul a fost restricţionat în zonă, iar Distrigaz remediază situaţia, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
21:20
Aproape 2 milioane € adjudecări în Licitațiile de artă de Toamnă ale Artmark din România, Bulgaria și Croația # Jurnalul.ro
Artmark prezintă un nou bilanț de excepție, ca urmare a finalizării celor mai importante licitații de artă de sezon din țările în care activează: România, Croația și Bulgaria. În total, Licitațiile de Toamnă, listând artiștii locali, de patrimoniu ori contemporani consacrați, au cumulat aproape 2 milioane de Euro. Organizate la Zagreb (8 octombrie), Sofia (16 octombrie) și București (21 octombrie) au totalizat o creștere de 16,4% față de cifrele estivale, reconfirmând poziția Artmark drept cel mai activ operator de licitații de artă din regiune. Aceste rezultate confirmă dinamismul și emergența piețelor de artă din Europa de Sud-Est.
21:10
Liderul PSD, a declarat luni, la Antena 1, că o nouă lege privind pensiile speciale va fi adoptată în curând, „într-o formă sau alta”, și a subliniat că anumite principii sunt „nenegociabile”, printre care vârsta de pensionare de 65 de ani și limitarea cuantumului pensiei raportat la salariu.
20:50
Șase semne zodiacale chinezești își întâmpină norocul și prosperitatea pe 28 octombrie 2025. Marțea sosește cu energia Zilei Succesului sub Calul de Metal, în timpul unei luni a Câinelui de Foc și a unui an al Șarpelui de Lemn.
20:40
Mulți șoferi amână schimbarea uleiului de motor, considerând că mașina mai merge bine sau din lipsă de timp. Însă această neglijență poate duce la deteriorări grave, costisitoare în timp deoarece uleiul uzat pierde proprietățile esențiale protejării motorului.
20:20
Pompierii bucureșteni și echipele companiei de gaze au intervenit luni seară pe strada Ion Câmpineanu, în centrul Capitalei, după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz provenit de la o țeavă subterană.
20:20
Ambasadoarea României la UNESCO, Simona-Mirela Miculescu a cântat Sanie cu zurgălăi alături de Junii Sibiului pe scena Sălii mari a UNESCO de la Paris # Jurnalul.ro
În aplauzele unei asistențe globale compuse din peste 1000 de spectatori din cele 194 de țări membre ale UNESCO, ambasadoarea României la UNESCO, Simona-Mirela Miculescu a cântat “Sanie cu zurgălăi” alături de Junii Sibiului, pe scena Sălii mari a sediului UNESCO, la finalul Galei „The Soul of Romania: Celebrating Together the Cultural Heritage".
20:00
Nou caz cutremurător de malpraxis. FACIAS cere Ministerului Sănătății să inițieze de urgență o anchetă la Spitalul Orășenesc Sinaia, unde a fost operată Claudia Georgiana Secăreanu care a murit la trei săptămâni după intervenție # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministerului Sănătății să trimită de urgență Corpul de Control la Spitalul Orășenesc Sinaia, după decesul pacientei Claudia Georgiana Secăreanu. Aceasta a fost operată în cadrul spitalului, iar ulterior transferată la Spitalul Fundeni, unde medicii au constatat un diagnostic de sepsis și o afectare hepatică severă — probleme care nu au fost identificate sau tratate corespunzător de către Spitalul Orășenesc Sinaia.
19:50
Procedura de urgență pentru legea de implementare a Referendumului privind bugetul Capitalei a fost respinsă în Parlament, prin votul PSD, PNL și AUR. Cătălin Drulă susține că această blocare împiedică alocarea corectă a resurselor pentru marile proiecte ale orașului în 2026.
19:20
Comisia Europeană a acuzat vineri Meta și TikTok că au încălcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul regulament european privind rețelele sociale.
19:10
Muzeul Național de Artă al României a găzduit pe 24 octombrie 2025 Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România - forul reprezentativ al artiștilor vizuali profesioniști din țara noastră.
19:10
Implanturi dentare cu tehnologii de ultimă generație pentru rezultate precise și durabile # Jurnalul.ro
Pierderea unuia sau a mai multor dinți nu afectează doar aspectul feței, ci și confortul în vorbire și în masticație. Este o problemă frecventă, dar soluțiile moderne din stomatologia actuală permit restaurarea completă a danturii, cu rezultate predictibile și de lungă durată. Dintre acestea, implanturile dentare realizate cu tehnologii de ultimă generație reprezintă standardul de excelență pentru redobândirea funcționalității și a încrederii în propriul aspect.
19:00
Te-ai întrebat vreodată câte oportunități pierzi doar pentru că nu vorbești engleza așa cum ți-ai dori? Un interviu de angajare care nu merge cum sperai, o șansă la promovare amânată sau o discuție în care rămâi fără cuvinte. Toate pot depinde de cât de sigur te simți când vorbești engleza. Mereu apare altceva mai urgent și, aproape de fiecare dată, ajungi să spui „încep de luni”.
18:50
Accident pe centura Timișoarei: trei autoturisme și un microbuz, implicate într-un carambol. O femeie a ajuns la spital # Jurnalul.ro
Accident pe centura Timișoarei: trei autoturisme și un microbuz au fost implicate într-un carambol. O femeie de 35 de ani a fost rănită și transportată la spital. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
18:50
De ce toti vorbesc despre bonus fara depunere: adevarul din spatele unui start fara presiune # Jurnalul.ro
Tot mai multi incepatori abordeaza cazinourile online cu un nivel crescut de prudenta, tratand primele sesiuni ca pe un exercitiu de invatare, nu ca pe o cursa dupa castig. In acest context, bonusul fara depunere s-a impus ca instrument de pornire responsabil: permite testarea mecanismelor de joc, fixarea limitelor si formarea reflexelor sanatoase de bugetare – fara presiunea unui depozit initial.
18:50
Ciolacu despre Bolojan: O prostie. A vrut să creeze o aură de Sf. Gheorghe care salvează balauri # Jurnalul.ro
Marcel Ciolacu, fostul președinte al PSD, afirmă despre premierul Ilie Bolojan că și-a creat o „aură de Sfântul Gheorghe" și că declarațiile sale despre riscul de incapacitate de plată au adus costuri economice României.
18:40
Prima țară din lume cu ministru AI. Premierul Albaniei: "Așteaptă câte un copil pentru fiecare membru al parlamentului nostru" # Jurnalul.ro
Premierul Albaniei, Edi Rama, a făcut o dezvăluire surprinzătoare la un forum tehnologic organizat la Berlin. Diella, primul ministru creat cu ajutorul inteligenței artificiale, este însărcinată și „așteaptă 83 de copii”.
18:30
Într-o lume în care gratis e cuvântul magic, cazinourile online din România au găsit rețeta succesului: oferă jucătorilor o degustare gratuită din emoția jocului de noroc, fără ca aceștia să riște vreun leu. Sună prea frumos ca să fie adevărat? Ei bine, bonusurile fără depunere exact asta promit: distracție pe gratis, fără riscuri financiare. Desigur, realitatea e puțin mai nuanțată, dar tocmai de aceea suntem aici: să vedem clar cum stă treaba cu aceste promoții, de ce românii le adoră, ce ascund ele în notele de subsol și cum influențează piața de jocuri de noroc de la noi.
18:20
România, printre țările cu cele mai mari prețuri la energie din Europa. Ministrul Bogdan Ivan cere soluții la nivel european # Jurnalul.ro
România continuă să aibă unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa, avertizează ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a ridicat problema în cadrul reuniunii CESEC desfășurate la București, unde a discutat cu Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, despre soluții concrete pentru reducerea costurilor și creșterea independenței energetice a regiunii.
18:20
Nazare, discuții despre digitalizarea fiscală: Experiențele americanilor ne ajută să învățăm # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit luni cu Maria Pappas, trezorierul celui de-al doilea cel mai mare comitat din Statele Unite - din care face parte oraşul Chicago, pentru a discuta despre digitalizarea sistemului de colectare a taxelor.
18:10
Până la sfârșitul lunii octombrie 2025, patru zodii vor simți că viața le surâde din nou. După o perioadă de provocări și introspecție, energia cosmică se schimbă radical — Mercur, planeta comunicării, se aliniază cu Marte, planeta acțiunii și a ambiției.
18:10
Ce este "Cernobîlul zburător", racheta misterioasă cu care Putin a speriat mapamondul # Jurnalul.ro
Vladimir Putin și șeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, au anunțat duminică, 26 octombrie 2025, că Rusia a testat racheta cu propulsie nucleară Burevestnik, o armă cu rază de acțiune practic nelimitată.
18:00
Excelența și inovația românească, celebrate la Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 # Jurnalul.ro
Suntem la doar o zi distanță de Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025! Pe 28 octombrie 2025, la Opera Națională București, celebrăm excelența, inovația și viziunea celor care contribuie la conturarea viitorului României.
Acum 24 ore
17:50
Dezvoltarea infrastructurii electrice inteligente. Cum pot companiile românești contribui la modernizarea energetică a României # Jurnalul.ro
Într-o lume în care energia a devenit coloana vertebrală a dezvoltării economice, modernizarea infrastructurii electrice nu mai este un lux, ci o necesitate strategică. România traversează un moment cheie în tranziția către o economie sustenabilă, digitalizată și eficientă energetic. În acest context, modernizarea rețelelor electrice, dezvoltarea sistemelor inteligente și consolidarea infrastructurii de distribuție reprezintă pași esențiali pentru competitivitatea viitorului.
17:50
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București # Jurnalul.ro
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie aduce în fața publicului bucureștean un program liric și coregrafic bogat. De la dramatismul biblic din „Nabucco” de Giuseppe Verdi, la clasicul mozartian din „Nunta lui Figaro”, de la monumentalitatea operei „Aida”, la baletul romantic „Giselle”, pentru ca săptămâna să se încheie în forță cu „Faust”, drama pactului cu diavolul semnată muzical de Charles Gounod.
17:40
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW # Jurnalul.ro
PPC Renewables România continuă planul de creștere a portofoliului de energie regenerabilă prin lansarea celei de-a doua faze a parcului Deleni, județul Vaslui. Parcul eolian de 140 MW este cel mai mare din Moldova, iar faza a doua va adăuga 85 MW de capacitate instalată de producție
17:40
Tocana de murături prăjite este o mâncare de iarnă apreciată, ușor de preparat, care se potrivește perfect cu mămăligă sau carne friptă.
16:10
Sistemul de pensii din România este structurat pe trei componente esențiale, fiecare având roluri și moduri distincte de funcționare
16:00
Grindeanu: Discuții în coaliție despre înghețarea salariului minim. Risc de infringement # Jurnalul.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu confirmă că a existat o discuție în coaliție, cu două săptămâni în urmă, privind înghețarea salariului minim de la 1 ianuarie, însă situația s-a schimbat.
15:40
Cine repară încrederea românilor în România? Liderii coaliției de guvernare, în direct la Observator, de luni până joi, în edițiile speciale „Toată România Noastră” # Jurnalul.ro
După ediția specială Observator în care președintele României, Nicușor Dan, a fost față în față cu cifrele care arată colapsul încrederii în politică, dezvăluite în Studiului Național Antena „Toată România Noastră”, realizat de prestigioasa companie internațională de cercetare IPSOS, Observator continuă dezbaterea națională „Toată România Noastră” cu săptămâna marilor confruntări.
15:30
Echipele luptă pentru primul bilet către Coreea de Sud, diseară, de la 20.30, la Asia Express – Drumul Eroilor. Emisiunea a fost lider detașat de audiență # Jurnalul.ro
Ultima etapă din Vietnam a început în forță și a venit cu o nouă surpriză pentru concurenți. Cătălin Botezatu a intrat în competiția Asia Express – Drumul Eroilor pe post de „handicap” pentru echipa formată din Olga și Karmen. A simțit însă adrenalina cursei încă din primele momente și a intrat imediat în joc, trăind din plin experiența Asia Express. Prima ediție a acestei etape a adus și ultimul Joker din Vietnam, Emil și Alejandro reușind să câștige cea de-a cincea lor amuletă. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.
15:20
Thomas Anders de la Modern Talking & Band, show extraordinar la Oradea Arena: „România are un public minunat” # Jurnalul.ro
Unul dintre cei mai iubiți artiști ai muzicii pop internaționale, Thomas Anders, vocea inconfundabilă a trupei Modern Talking, vine pentru prima dată la Oradea Arena, pe 15 noiembrie 2025, pentru un concert de excepție alături de trupa sa.
15:10
Vibrație nouă: Zodiile, sub influența unei energii uriașe între 27 octombrie și 2 noiembrie # Jurnalul.ro
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 vine cu o schimbare puternică de energie care ne influențează pe toți.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.