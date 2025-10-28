Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune asupra Rusiei – Zelenski organizează o şedinţă a Statului Major

20:10

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că el nu concurează cu premierul Bolojan şi nu au niciun fel de culoare comune, de alergat, împreună. Despre relaţia din coaliţie, Grindeanu a precizat că nu se aşteaptă nimeni la frăţii şi nu se aşteaptă nimeni să facă o mare Horă a Unirii sau să aplaude cu toţii ca în Coreea de Nord, iar circul, orgoliile, cine e cel mai puternic, aceste lucruri dau satisfacţie de moment.