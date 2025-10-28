Chilaquiles – micul dejun mexican care a cucerit lumea: aproape 5 stele pe Taste Atlas

G4Media, 28 octombrie 2025 06:20

Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, iar în Mexic această tradiție capătă o aromă aparte. Printre preparatele care au depășit granițele...

Acum o oră
06:20
06:10
Verdictul lui Hamilton despre spectaculoasa luptă pentru titlul de campion din F1 G4Media
Lewis Hamilton știe câtă presiune generează lupta pentru titlul mondial din Formula 1, iar multiplul campion britanic spune că în acest moment greul este dus...
Acum 6 ore
01:50
Bucură-te de până la 25% reducere cu service select! Înscrie-te în programul Service Select și beneficiezi de până la 25% reducere la service pentru modelul tău Mercedes-Benz mai vechi de 6 ani. (P) G4Media
© G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:00
Macron vrea să lanseze o dezbatere privind amenințările pe care internetul și rețelele sociale le reprezintă pentru democrație G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va lansa marți o dezbatere privind impactul rețelelor sociale și al internetului asupra „destructurării" dezbaterii publice și a democrației, în perspectiva...
Acum 12 ore
22:50
Copilul care a fost aruncat de la etajul zece al unui bloc din Londra, în 2019, poate acum să alerge și să înoate G4Media
Căderea ar fi putut să-i fie fatală. Cu toate acestea, micuțul francez care a fost aruncat de la etajul 10 al Tate Modern din Londra...
22:40
Prima țară din lume fără câini vagabonzi se află în Europa. Cum a reușit să creeze o societate în care animalele sunt protejate și iubite, nu hulite și eutanasiate G4Media
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, există aproximativ 200 de milioane de câini vagabonzi în toată lumea. Impresionant, niciunul dintre ei nu locuiește în Olanda! Este prima țară...
22:40
Kelemen Hunor: Magistrații trebuie să înțeleagă că în societate există această nervozitate și nemulțumire și nu oamenii sunt de vină / Proiectul de lege “a fost trimis informal la Curte pentru analiză” G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi 24, că magistrații "trebuie să înțeleagă că în societate în acest moment există această nervozitate și...
22:40
Venezuela susține că a capturat un grup CIA și acuză SUA că a pus la cale un atac „sub steag fals” G4Media
Regimul lui Nicolás Maduro a declarat duminică că Venezuela a capturat un grup de presupuși mercenari cu legături cu Agenția Centrală de Informații a SUA...
22:40
Cinci români au fost condamnaţi la închisoare în Scoţia pentru violarea şi exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile / Un caz considerat „deosebit de şocant” G4Media
Membrii unei bande de români au fost condamnaţi luni la pedepse cuprinse între opt şi 24 de ani de închisoare pentru violarea şi exploatarea sexuală...
22:30
CEO-ul unei edituri susține că AI „stimulează creativitatea” / De asemenea, poate combate blocajul creativ al scriitorilor G4Media
Tot mai mulţi autori vor apela la inteligenţa artificială pentru a-şi stimula creativitatea şi a combate blocajul creativ al scriitorilor, a declarat directorul editurii Bloomsbury,...
22:30
VIDEO O mașină electrică a luat foc în mers la Shanghai / Ce riscuri ascund bateriile cu încărcare rapidă G4Media
Un incident petrecut recent la Shanghai a readus în atenția publicului preocupările legate de siguranța mașinilor electrice.
22:30
2.000 de colete Amazon au fost furate în Milano de către trei români / Autoritățile: valoarea pachetelor încă nu poate fi cuantificată G4Media
Aproximativ 2.000 de colete Amazon nu au ajuns niciodată la clienți. Pachetele au fost descoperite într-un depozit de la periferia orașului Milano. Au fost arestați...
22:10
Cariera lui Paul McCartney după ce s-a destrămat The Beatles, într-un documentar ce va fi lansat la începutul anului viitor G4Media
Un documentar despre cariera solo a lui Paul McCartney după destrămarea trupei The Beatles va fi disponibil pe 25 februarie 2026 pe platforma de streaming...
21:50
Silviu Iordache, fost prefect, candidează independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău: ”Împotriva lui Ciolacu. Împotriva sistemului. Pentru Buzău” G4Media
Fostul prefect al judeţului Buzău Silviu Iordache şi-a anunţat oficial, luni, candidatura independentă pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, promiţând o alternativă la...
21:40
Finanțare de peste 6 milioane de euro pentru primul parc fotovoltaic al Timișoarei / Va acoperi aproximativ două treimi din consumul necesar pentru iluminatul public din oraș G4Media
Primăria Timișoara primește finanțare prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, pentru construcția primului parc fotovoltaic al orașului. Primarul Dominic Fritz și ministrul Mediului,...
21:30
VIDEO | De la Sarmale la Tapas (EP. 19) | Gavril Conțiș (Magazinul românesc Mara Market, Alicante): „Smântână sau cârnați se găsesc și în Spania, dar ale noastre sunt mai bune, omul din astea vrea” G4Media
Ajunși în Alicante am fost îndrumați către magazinul românesc Mara Market, unde Gavril Conțiș și soția sa au lucrat câțiva ani ca angajați și apoi au...
21:30
Varianta COVID-19 dominantă în prezent în Germania a fost denumită varianta „Frankenstein”. / Care sunt simptomele G4Media
Ca în fiecare an, noi variante ale virusului care provoacă COVID-19 circulă în Europa. În Germania, varianta XFG este acum dominantă. Aceasta este adesea denumită...
21:10
Serviciul RoPay Alias, care permite transferuri de bani folosind doar numărul de telefon, a depășit 7,8 milioane de utilizatori / Lista băncilor care îl oferă G4Media
Serviciul RoPay Alias, integrat în sistemul RoPay, care permite transferuri instant și gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste...
21:10
Terenul Vilei Regale din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii / Vila ar urma să intre acum într-un amplu proces de restaurare G4Media
Guvernul României a adoptat, în ședința de săptămâna trecută, hotărârea prin care Ministerul Culturii preia în administrare terenul aferent Vilei Regale din Mamaia, din administrarea...
21:00
Qualcomm lansează o nouă gamă de cipuri AI pentru centre de date, cu scopul de a concura direct cu Nvidia și AMD / Acțiunile companiei cresc cu 15% în urma anunțului G4Media
Qualcomm a anunțat lansarea unei noi game de cipuri dedicate inteligenței artificiale, menite să concureze direct cu produsele Nvidia și AMD, liderii actuali ai pieței....
21:00
Grupul rus Lukoil a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, după ce a fost supus sancțiunilor americane G4Media
Grupul rus Lukoil a anunțat luni că intenționează să-și vândă activele internaționale „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de...
20:40
Aplicaţia de mesagerie MAX, alternativa rusească la WhatsApp dezvoltată la ordinul lui Putin, a depăşit 50 de milioane de utilizatori G4Media
Numărul utilizatorilor aplicaţiei de mesagerie MAX, o alternativă rusească la WhatsApp, a depăşit luni pragul de 50 de milioane, a anunţat biroul de presă al...
20:40
Szijjarto: Budapesta promite să blocheze negocierile de aderare UE-Ucraina G4Media
Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât...
20:40
Belgia este practic un narco-stat, avertizează un judecător de rang înalt din Anvers / „S-au înrădăcinat structuri extinse de tip mafiot”, a scris judecătorul într-o scrisoare anonimă G4Media
Traficul de droguri transformă Belgia într-un narco-stat, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în...
20:40
Hamas anunţă că va preda Israelului rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic / Alte 12 corpuri sunt căutate în Gaza G4Media
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a anunţat luni că în cursul serii vor fi predate rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic ţinut...
20:30
Consiliul Judeţean Dâmboviţa va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte / În oraș a mai fost ridicat un stadion în urmă cu doi ani G4Media
Consiliul Judeţean (CJ) Dâmboviţa a decis, luni, că va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte, suma reprezentând...
20:20
Restricții pe circulație pe Valea Oltului / Se lucrează la Robeşti şi la Racoviţa, pentru autostrada Sibiu-Piteşti / ”Se va dinamita de cel puţin o dată pe zi” G4Media
Lucrările la tunelul de la Robeşti (comuna Câineni), parte a lotului 2 (Boiţa – Cornetu) al Autostrăzii A1 Sibiu -Piteşti, vor fi extinse în perioada...
20:20
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770. 000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției G4Media
Un bărbat de 77 de ani din Spania a depus o plângere împotriva soției de origine română pentru o presupusă înșelătorie de 700. 000 de...
20:10
FC Botoșani rămâne lider în Liga 1 / Victorie lejeră cu FC Hermannstadt: 2-0 G4Media
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă, transmite...
20:00
Avarie la rețeaua de gaze pe Strada Ion Câmpineanu din centrul Bucureștiului (surse) G4Media
Echipele Distrigaz și Electrica intervin luni seara după semnalarea unei avarii la rețeaua de gaze de pe Strada Ion Câmpineanu din centrul Bucureștiului, au declarat...
20:00
Nicușor Dan a acordat decorații Patriarhului Bartolomeu I și Patriarhiei Române / Sunt subliniate ”serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale„ G4Media
Patriarhul Bartolomeu I a fost distins luni de către președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României" în grad de Colan, cea mai înaltă distincție...
19:40
Elon Musk ar putea părăsi Tesla dacă nu i se aprobă pachetul salarial de un trilion de dolari G4Media
Elon Musk ar putea părăsi Tesla din funcția de CEO dacă pachetul salarial propus de 1 trilion de dolari nu va fi aprobat, a avertizat...
19:40
VIDEO INTERVIU De ce nu mai vrea PSD să fie progresist? Victor Negrescu: Această decizie a fost luată pentru a ne diferenția de USR / Negrescu, acum șase ani: Un progresist va găsi mereu ceea ce este mai bun în oameni/ Atacuri în valuri la premierul Bolojan G4Media
Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a decalrat într-un interviu pentru G4Media.ro că partidul său a decis să elimine sintagma partid progresist din statut pentru a se...
19:40
Grindeanu, despre pensiile magistraților: Da, vom avea o nouă lege / Se va ieși la pensie la 65 de ani, nu poți să ai pensia cât salariul, și astea sunt lucruri nenegociabile G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, la Antena 1, că va exista o nouă lege în privința magistraților, care va prevedea...
19:10
Premierul britanic a semnat cu Turcia un acord de 8 miliarde de lire sterline pentru livrarea a 20 de avioane Eurofighter G4Media
Premierul britanic Keir Starmer a semnat luni, la Ankara, un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline cu Turcia pentru 20 de avioane...
18:50
O profesoară de biologie din Iași şi-a dat demisia, după ce elevii au descoperit fotografii indecente cu ea pe un site de videochat G4Media
O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din judeţul Iaşi şi-a dat demisia, după ce elevii au descoperit...
18:40
UE vrea să reformeze piețele financiare europene pentru a putea concura cu Wall Street G4Media
Comisia Europeană va propune un pachet cuprinzător de reforme în încercarea de a elimina barierele naționale și de a crea o piață financiară europeană mai...
18:40
STUDIU Turiștii descoperă Timișoara: le place atmosfera, dar critică infrastructura și lipsa traducerilor. Doar 34% dintre ei aleg cazarea la hotel, majoritatea preferând platformele de tip Airbnb G4Media
Universitatea de Vest din Timișoara – prin Departamentul de Geografie și Facultatea de Sociologie și Psihologie – împreună cu Organizația de Management al Destinației Timișoara...
18:20
România activează un escadron de F-16 la Baza Aeriană Câmpia Turzii / Măsura vine în contextul intensificării incursiunilor dronelor rusești în zona Dunării G4Media
Ministerul Apărării Naționale a anunțat pe 27 octombrie 2025 că unitatea F-16 Fighting Falcon este operațională pentru misiuni NATO de poliție aeriană, începând cu data...
18:20
Bursa din Buenos Aires decolează cu peste 20% după victoria electorală a lui Javier Milei G4Media
Bursa din Buenos Aires a reacționat spectaculos luni la victoria președintelui ultraliberal Javier Milei duminică în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, partidul său obținând...
18:10
Ministerul Culturii anunță că Guvernul a modificat Ordonanța 52 pentru a diminua efectele asupra domeniului culturii publice G4Media
Guvernul a adoptat, luni, un act normativ pentru diminuarea efectelor OUG nr. 52 asupra domeniului culturii publice, astfel încât, prin intermediul unor exceptări de la...
18:00
Armata Rusiei avansează în direcția orașului strategic Pokrovsk, unde s-au infiltrat grupuri de sabotaj și recunoaștere G4Media
Ucraina își consolidează rapid poziția în orașul Pokrovsk din Donetsk, important din punct de vedere strategic, în timp ce grupuri izolate de trupe ruse au...
Acum 24 ore
17:50
A fost modificat regulamentul Senatului / Senatorii pot adresa întrebări Guvernului şi în vacanţele parlamentare G4Media
Senatul a adoptat, luni, propuneri de completare a Regulamentului Senatului referitoare la dreptul senatorilor de a adresa, în cadrul controlului parlamentar, întrebări Guvernului şi altor...
17:30
Cine sunt Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD), candidații partidelor din coaliția de guvernare la Primăria Capitalei: Vin din zona „administrativ-tehnică”, niciunul nu este simplu „om de partid” / Ce îi unește și ce îi desparte în bătălia pentru București / Ce avere are fiecare G4Media
Pentru alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, se prefigurează din partea partidelor din coaliția de guvernare trei figuri politice cu trasee și stiluri...
17:30
Supă cremă de cartof dulce, ardei copt și pui/ O rețetă reconfortantă, ideală pentru sezonul rece/ Dacă înlocuiești supa de pui cu una de legume obții o versiune vegană la fel de gustoasă G4Media
Această supă cremă este combinația perfectă între gust aromat de toamnă și o textură catifelată. Cartoful dulce și ardeiul copt aduc aromă, iar pieptul de...
17:20
Angajatul postului german de televiziune ZDF ucis în Fâşia Gaza săptămâna trecută era membru al mişcării palestiniene Hamas G4Media
Postul de televiziune public german ZDF a anunţat luni că un angajat al organizaţiei palestiniene partenere care a fost ucis săptămâna trecută în Fâşia Gaza era...
17:20
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta / Aceştia vor ajunge în România la începutul anului viitor G4Media
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta, iar aceştia vor ajunge în România la începutul anului viitor, a anunţat directorul de cabinet al...
17:20
Liderul extremei drepte olandeze a prezentat scuze pentru imaginile generate de inteligența artificială care îl discreditează pe Frans Timmermans, unul dintre principalii săi rivali politici G4Media
Liderul extremei drepte olandeze Geert Wilders a prezentat luni scuzele sale pentru imaginile generate de inteligenţa artificială ce îl discreditează pe Frans Timmermans, unul dintre...
17:20
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii despre primele şi bonusurile de zeci de milioane de lei din ultimii ani G4Media
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii cu privire la criteriile şi evaluările care au stat la baza...
17:10
Hamilton – Verstappen, conflict reînnoit în F1: „E vorba de standarde duble” G4Media
Lewis Hamilton a sperat la un podium alături de Ferrari în Mexic (ar fi fost primul din mandatul de la Ferrari), dar o penalizare de...
