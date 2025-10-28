Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
Covasna Media, 28 octombrie 2025 06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
Acum 5 minute
06:50
Acum 15 minute
06:40
Horoscop marți, 28 octombrie 2025
Acum 30 minute
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
Acum 24 ore
15:50
Elevi de la „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului, din nou pe cărări europene cu...
15:10
Începe Festivalul DbutanT, ediţie dedicată tinerilor regizori; cinci spectacole în finală
12:20
„Cartoful de Cernat” dă o lecție despre cum ar trebui să funcționeze agricultura...
09:30
Șofer începător, prins cu peste 200 km/h în zona Târgu Secuiesc
09:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Județul Covasna, mai sigur pe stradă, dar tot mai vulnerabil în fața escrocilor din online
07:00
Cinemascop – filmul ca oglindă a comunității
07:00
Bărbat, preluat de ambulanță la Sfântu Gheorghe după ce a fost găsit pe jos, lângă un sens...
Ieri
06:40
Horoscop luni, 27 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
26 octombrie 2025
16:40
Zeci de baloți de paie cuprinși de flăcări la o fostă fabrică din Covasna
14:30
Incendiu repetat la Ariușd; O casă fără curent electric a luat din nou foc
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Sepsi OSK, doar remiză cu Gloria Bistriţa
07:00
Festivalul SzAFI aduce la Sfântu Gheorghe profesionişti din domeniul filmelor de animaţie
07:00
Societatea Drumuri şi Poduri Covasna va asigura şi în această iarnă deszăpezirea drumurilor...
06:50
Horoscop de weekend: 25-26 octombrie
24 octombrie 2025
17:30
Covăsnean depistat aproape în comă alcoolică la volan pe Autostrada A1
14:40
„Școala Altfel”: lecții practice cu pompierii covăsneni
12:50
4 milioane de euro pentru viitorul tinerilor din județul Covasna
12:40
Polițiștii covăsneni, alături de elevi – activități preventive pentru un mediu școlar sigur
12:10
Restricții de circulație, sâmbătă, la Sfântu Gheorghe, de Ziua Armatei
11:00
Cod galben de vânt în peste trei sferturi din țară, vineri; intensificări în 12 județe,...
07:00
De la apel la intervenție: cât durează până ajunge ambulanța la pacient, în județul Covasna
06:50
Mașini vechi, debuturi noi și o săptămână plină
06:50
Horoscop vineri, 24 octombrie 2025
23 octombrie 2025
18:50
Monument în memoria a 21 de oameni care s-au autoincendiat în semn de protest faţă de dictatura...
16:00
Accident mortal la o școală din Sfântu Gheorghe; Un muncitor a căzut de pe o schelă în timp ce...
14:40
Intervențiile jandarmilor din județul Covasna pentru înlăturarea animalelor periculoase au...
14:30
Tânărul de 16 ani, implicat în accidentul de pe strada Ciucului, a fost rănit grav și...
12:20
Vânt puternic în peste jumătate din țară, până vineri seara
09:10
Accident în Sfântu Gheorghe: tânăr de 16 ani, lovit de o mașină în timp ce se afla pe o...
07:00
Felician Ursache - covăsneanul care a pus Sfântu Gheorghe pe harta cerului
06:50
Screening gratuit pentru depistarea cancerului de prostată, la Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe
06:50
Asigurare RCA obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice; proiectul a fost adoptat de...
06:40
Horoscop joi, 23 octombrie 2025: Soarele în Scorpion
22 octombrie 2025
18:40
Parteneriat între CJ Covasna şi Asociaţia Via Mariae pentru promovarea traseului de pelerinaj...
14:20
Gest care salvează vieți. Campanie de donare de sânge în stațiunea Covasna
11:00
Intrare liberă în seara asta la Casa Orășenească de Cultură Covasna: spectacolul „Toldi”
07:00
Denis Bobeș: „Încerc să dau voce ideilor și emoțiilor care pot schimba ceva în liceu și, poate, chiar în oraș”
06:40
Horoscop miercuri, 22 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
21 octombrie 2025
18:30
Olteni: Fetiță de 4 ani, înțepată cu un cuțit de propriul tată. Bărbatul a fost arestat
18:20
„Parada cârnaţilor”, la Castelul Mikes din Zăbala; 17 echipe înscrise
16:20
Rampa de la lacul de la Gară: soluție sau improvizație? Ce spune Sepsi ReKreativ și ce spun...
15:40
Electra Gărăiacu a luat medalia de aur la Cupa României, la lupte libere
15:20
Mișcarea #alergarela6am ajunge la ziua 2000: Fitness Tribe lansează o nouă provocare
13:10
„Câinii eliberați din lanț sunt trimiși direct la moarte” – Forró Béla specialist în...
