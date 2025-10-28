Polițiștii de la Stânca au depistat un român dat în urmărire internațională de Germania
IasiTV Life, 28 octombrie 2025 06:50
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au depistat un bărbat cu cetăţenie română și Republica Moldova, pe numele căruia era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de autoritățile Germane. În data de 26 octombrie a.c., în jurul orei 20.30, în Punctul de Trecere a Frontierei
Un control de rutină efectuat de polițiștii Secției Rurale Gârcina, în localitatea Alexandru cel Bun, a dus la descoperirea unei duble ilegalități. O femeie de 30 de ani, cu dublă cetățenie româno-bulgară, din județul Timiș, a fost oprită în trafic, iar în mașina acesteia au fost găsite 25 de kilograme de trufe negre. Trufele, recoltate
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au depistat un bărbat cu cetăţenie română și Republica Moldova, pe numele căruia era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de autoritățile Germane. În data de 26 octombrie a.c., în jurul orei 20.30, în Punctul de Trecere a Frontierei
Ateneul Național din Iași anunță un program divers și atractiv pentru luna noiembrie, care include titluri de neratat și o premieră așteptată. Publicul este invitat să se bucure de spectacole deja îndrăgite, precum „Farmazonul din Hârlău" și „Steaua fără nume", dar și de cea mai recentă premieră – „Bungalow 21". Nici cinefilii nu sunt uitați:
Tragedie în Harghita: Un tânăr a murit după ce un ATV cu remorcă în care erau șapte adolescenți s-a răsturnat
Șapte adolescenți, cu vârste între 15 și 17 ani, au fost implicați luni seară într-un accident produs pe un drum forestier din Harghita. Vehiculul în care se aflau, un ATV cu remorcă, a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat. Potrivit ISU Harghita, unul dintre tineri a fost găsit în stop cardiorespirator și, în
Tânăra de 21 de ani, găsită decedată în Alexandru. Tragedia, declanșată de o ceartă cu iubitul
O tânără de 21 de ani, din județul Neamț, a fost descoperită moartă în apartamentul său din cartierul Alexandru, Iași. Incidentul șocant s-a petrecut, se pare, după o ceartă violentă pe care victima ar fi avut-o cu partenerul ei de viață, scrie Alo,Iași. Conform martorilor, disputa cu iubitul ar fi precedat gestul extrem la care
Peste 870 de cărți de identitate, confiscate la vama cu Moldova. Poliția de Frontieră acționează împotriva domiciliilor fictive
Sute de cetățeni româno-moldoveni au fost opriți la granița cu Republica Moldova după ce Poliția de Frontieră le-a reținut actele de identitate. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași (ITPF), de la începutul anului au fost reținute aproximativ 870 de cărți de identitate, scrie 24iasi.ro. Principalul motiv invocat este suspiciunea de
Conferința Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil
Evenimentul intitulat „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil" este inițiat de Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) și de Organizația Femeilor Antreprenor (OFA). Scopul conferinței este de a aduce împreună reprezentanți ai mediului public, privat și ai instituțiilor europene pentru a dezbate soluții concrete privind viitorul Cadrului Financiar
INVITAT / Dr. CRISTINA DOBRE – Manager al Institutului de Psihiatrie Socola Iași
Pe 31 octombrie, Alternosfera, trupa de rock alternativ fondată în Chișinău, ajunge în Iași, la Cinema Victoria, pentru un concert senzațional cu ocazia celui mai nou album. „Steaguri Fără Culori", albumul cu numărul șapte din istoria trupei, este mai mult decât un material discografic: este un manifest muzical despre adevăr, libertate și rezistență într-o lume
Scandalul din coaliție continuă cu noi acuzații. PNL arată cu degetul între PSD și spune că social-democrații vor să blocheze reformele lui Ilie Bolojan. Vedeți și Catedrala Neamului, între măreție și controverse. Ce scrie presa internațională Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat în ultima perioadă mai multe atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. Social-democratul a
Ultimul spectacol al lunii oferit de Opera Națională Române din Iași este programat mâine. De la ora 18.30, în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași va avea loc „Concert la Palat". Evenimentul marchează 20 de ani de activitate artistică a maestrului corepetitor Adina Alupei în cadrul Operei Iași. Vedeți și Aniversare de 165
Moment în familie la Catedrala Neamului: Imaginea publicată de Nicușor Dan după sfințirea picturii
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de apreciere la adresa Catedralei Naționale, la a cărei inaugurare a participat duminică, alături de membrii familiei. Oficialul a descris lăcașul de cult drept „o construcție născută din visul și credința multor români". Declarația a fost făcută după ce acesta a luat parte la ceremonia de sfințire a
Bilanț sumbru în Munții Făgăraș: Trei excursioniști au decedat după ce au căzut în gol
Tragedie în lanț în Munții Făgăraș, unde trei turiști și-au pierdut viața în două incidente separate, după ce au alunecat sute de metri pe pante extrem de abrupte, acoperite cu gheață. Conform primelor informații de la salvamontiști, cel puțin două dintre victime nu ar fi avut echipamentul necesar pentru condițiile de iarnă de la altitudine.
Teroare la Botoșani: Femeie sechestrată de iubit, bătută și lăsată fără telefon și bijuterii
Un caz de violență domestică deosebit de grav a fost înregistrat în județul Botoșani, unde un bărbat de 46 de ani a fost reținut sub acuzația că și-a agresat și sechestrat partenera de viață. Victima, o femeie de 48 de ani, a suferit leziuni care au necesitat intervenția medicilor. Poliția din Botoșani a emis duminică
INVITAT / Doctor ȘTEFAN VOICULESCU – Medic primar chirurgie generală
Un autoturism a derapat și a ieșit în afara părții carosabile pe raza localității Ilișești, provocând rănirea unei persoane. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari, cu o autospecială de descarcerare, și echipaje medicale SMURD și SAJ Suceava. Din cele două persoane implicate în evenimentul rutier, ambele conștiente, o femeie a necesitat transportul
Iașul încearcă să acceseze fonduri din Programul Regional Nord-Est. Aleșii locali din Iași sunt convocați marți la o ședință extraordinară a Consiliului Local pentru a aproba un pachet consistent de 13 proiecte de dezvoltare. Acestea vor fi depuse pentru finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027, valoarea lor cumulată ridicându-se la circa 63 de
Aniversare de 165 de ani la Iași: Muzeul de Artă a inaugurat noua Galerie de Artă Românească
Muzeul de Artă din Iași a marcat un moment istoric, sărbătorind pe 26 octombrie 2025 împlinirea a 165 de ani de la înființarea primei Pinacoteci din Principatele Române. Cu această ocazie specială, publicul a fost invitat să descopere noua Galerie de Artă Românească, găzduită de Palatul Culturii. Începând de marți, 28 octombrie 2025, de la
Catedrala Națională este sfințită, astăzi, 26 octombrie. Cu o înălțime de 127 de metri, catedrala se numără printre cele mai înalte clădiri religioase din lume și depășește multe alte construcții și monumente celebre. Vedeți și Asociația Colorează Bucovina celebrează succesul proiectului „Bucovina în culori moldovenești" Catedrala Naţională are o înălţime de 127 de metri, o
INVITAT / Pr. Paroh Vasile Manole – Parohia Pogorârea Sfantului Duh Curelari
INVITAT / C.S. II. dr. LIVIU BRĂTESCU – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol" al Academiei Române
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași
CTP Iași – Locul II la nivel național pentru Eficiență în Transportul Urban la Gala Tranzit 2025
Compania de Transport Public Iași a fost distinsă cu Premiul pentru Eficiență în Transportul Urban, ocupând locul al II-lea la nivel național, în cadrul Galei Tranzit 2025 – evenimentul de premiere al Operatorilor de Transport Persoane, desfășurată la Cluj-Napoca. Vedeți și Antibiotice oferă cursuri de prim ajutor studenților ieșeni Gala Tranzit este unul dintre cele
În preajma Zilei Europene a Resuscitării, compania Antibiotice Iași a organizat o nouă ediție a cursului „Plus pentru viață", oferind studenților și profesorilor ieșeni oportunitatea de a învăța manevre esențiale de prim ajutor și resuscitare. Vedeți și Cine preia șefia secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" Iași Cursurile au fost susținute de
Se decide soarta Maternității „Elena Doamna": Pas decisiv pentru preluarea de către CJ Iași
Maternitatea „Elena Doamna" va reveni în proprietatea Consiliului Județean (CJ) Iași. Instituția a aprobat alocarea sumei de 2,15 milioane de euro pentru răscumpărarea clădirilor și a terenului pe care funcționează spitalul. Trecerea în proprietatea județului vizează un
Vă invităm să redescoperiți bucuria unui trai autentic, departe de stresul cotidian, dar chiar în inima celui mai iubit cartier din Iași. La Copou Garden Residence, fiecare zi începe cu o promisiune: aceea că veți fi întâmpinat de o grădină spectaculoasă, de 20.000 de metri pătrați. Aici, spațiul verde nu este un detaliu, ci sufletul [...] The post Secretul liniștii în Copou: Oaza verde de 20.000 mp de la Copou Garden Residence first appeared on IasiTV Life.
O singură zi de acțiuni în forță a Poliției Iași s-a soldat cu un bilanț impresionant, concentrat pe menținerea ordinii publice și siguranța rutieră. Miercuri, 22 octombrie, polițiștii ieșeni au intervenit la peste 90 de evenimente la nivelul întregului județ, majoritatea fiind sesizate prin apelul de urgență 112. Amenzi de aproape 165.000 de lei În [...] The post O singură zi de controale la Iași: 350 de amenzi și 38 de permise retrase first appeared on IasiTV Life.
Secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sfânta Maria” Iași are un nou șef. Conducerea interimară a unității medicale l-a numit în această funcție pe dr. Valentin Munteanu, medic primar anestezie și terapie intensivă, scrie 7iasi.ro. Inițial cel nominalizat a fost Valentin Olaru, dar acesta a refuzat să preia funcția, din motive [...] The post Cine preia șefia secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași first appeared on IasiTV Life.
Un accident grav, în care au fost implicate trei autoturisme, a avut loc pe raza localității Gălănești. O persoană și-a pierdut viața în urma coliziunii. La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Echipajele medicale au [...] The post Accident grav în Gălănești, soldat cu decesul unui bărbat first appeared on IasiTV Life.
O tragedie a avut loc joi dimineață în localitatea Racova, comuna Gârceni. În jurul orei 8:30, autoritățile au fost alertate cu privire la un incendiu izbucnit la o locuință. La fața locului au intervenit de urgență pompierii de la Punctul de Lucru Ivănești cu o autospecială, SVSU Gârceni, precum și un echipaj suplimentar de la [...] The post Un bărbat de 51 de ani a murit carbonizat în propria casă first appeared on IasiTV Life.
Asociația Colorează Bucovina celebrează succesul proiectului „Bucovina în culori moldovenești” # IasiTV Life
Asociația Colorează Bucovina anunță finalizarea proiectului cultural „Bucovina în culori moldovenești”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.). Inițiativa a avut ca obiectiv principal promovarea patrimoniului cultural comun dintre România și Republica Moldova, prin explorarea tradițiilor, meșteșugurilor și identității spirituale împărtășite de comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Rezultatul final al proiectului este [...] The post Asociația Colorează Bucovina celebrează succesul proiectului „Bucovina în culori moldovenești” first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Prof.univ.dr. LIVIU GEORGE MAHA – Rector Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași The post BUSINESS ROMÂNESC / Dezvoltarea Strategică a Iașului first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Alexandru-Bogdan CALANCE – Consilier județean PNL The post DEZBATEREA ZILEI / FAKE NEWS GENERATE DE AI first appeared on IasiTV Life.
Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă celebrează succesul proiectului „Podul de cuvinte” # IasiTV Life
Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă anunță finalizarea cu succes a proiectului „Podul de cuvinte: Povestea limbii române în Basarabia”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.). Proiectul a avut ca scop promovarea și consolidarea identității lingvistice românești în Republica Moldova, prin realizarea unui film documentar cu durata de 90 de minute care surprinde [...] The post Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă celebrează succesul proiectului „Podul de cuvinte” first appeared on IasiTV Life.
Judecătorii din Iași pun capăt protestului. Toate cauzele reintră pe rol la Curtea de Apel și Tribunal # IasiTV Life
După aproape două luni de suspendare a activității, sistemul judiciar din Iași revine la normalitate. Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel Iași a decis suspendarea protestului și reluarea activității de judecată în toate dosarele începând de astăzi, miercuri, 22.10.2025. Decizia a fost urmată imediat și de magistrații de la Tribunalul Iași, care [...] The post Judecătorii din Iași pun capăt protestului. Toate cauzele reintră pe rol la Curtea de Apel și Tribunal first appeared on IasiTV Life.
Durere de rinichi apărută brusc și care crește în intensitate, dificultate la urinare, sânge în urină și nevoia de a urina frecvent sunt câteva dintre semnele care pot indica o afecțiune a aparatului urinar, numită litiază renală. În unele cazuri, aceste manifestări clinice pot fi însoțite și de febră, frisoane, greață și vărsături. În lipsa [...] The post Durere de rinichi cu debut brusc? Ce boală poate fi first appeared on IasiTV Life.
Elicopterul SMURD Iași a fost mobilizat de urgență în județul Vaslui pentru a prelua un copil de 6 ani rănit grav într-un accident rutier. Incidentul a avut loc în comuna Tătărăni, unde micuțul a fost lovit de o mașină care a trecut cu roata peste abdomenul său. După ce a primit primul ajutor de la [...] The post Elicopterul SMURD, mobilizat pentru salvarea unui copil de 6 ani din Vaslui first appeared on IasiTV Life.
Un bărbat de 53 de ani din Mădârjești, județul Iași, acuzat de omor calificat asupra unui membru de familie, a fost predat autorităților române și încarcerat în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași. Pe numele său, Tribunalul Iași a emis un mandat de arestare preventivă pe 22 septembrie. La doar trei zile distanță, pe [...] The post Arest preventiv la Iași pentru bărbatul care și-a bătut mortal soția bolnavă first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / EDUARD RUSU – Manager cultural Arhiepiscopia Iașilor The post DEZBATEREA ZILEI / FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM ”QUO VADIS” first appeared on IasiTV Life.
INVITAȚI / YVONA MARDARE – Somelier și organizator festivalCRISTIAN AMARANDEI – Partener principal al evenimentului The post DAREA DE SEAMĂ / ”HAI CU PLUTA!” first appeared on IasiTV Life.
Campanie anticontrabandă în România și Republica Moldova Pe 1 octombrie a fost lansată o nouă campanie publică anticontrabandă cu mesajul „Contrabanda aduce infractori în comunitate”, derulată în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cu sprijinul JTI. Campania se [...] The post „Contrabanda aduce infractori în comunitate” first appeared on IasiTV Life.
Pentru eliminarea avariilor pe circuit primar, magistrala 5, în ziua de miercuri, 22 octombrie, între orele 8.00 – 22.00, se va sista furnizarea energiei termice la aproape jumătate de oraș. Vedeți și Bătaie generală între fete în parcul din Hârlău: Polițiștii au intervenit de două ori, în aceeași zi Iată lista: PT Pompe Cerna , [...] The post Jumătate de oraș rămâne fără apă caldă și căldură first appeared on IasiTV Life.
165 de ani de învățământ superior la Iași: UAIC și Universitatea de Arte, la ceas aniversar # IasiTV Life
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași celebrează în acest an un moment aniversar cu profunde semnificații: 165 de ani de la înființare. Ceremonia aniversară „165 de ani de învățământ universitar modern în România” va avea loc vineri, 24 octombrie 2025, la ora 14.00, în Sala Mare a [...] The post 165 de ani de învățământ superior la Iași: UAIC și Universitatea de Arte, la ceas aniversar first appeared on IasiTV Life.
Bătaie generală între fete în parcul din Hârlău: Polițiștii au intervenit de două ori, în aceeași zi # IasiTV Life
Poliția Orașului Hârlău s-a autosesizat după ce patru adolescente au transformat parcul din localitate în ring de box. Pe 16 octombrie, polițiștii au înregistrat nu mai puțin de două răfuieli separate. Prima bătaie a avut loc în jurul orei 13:20, când două minore de 15 și 16 ani s-au agresat reciproc. La doar două ore [...] The post Bătaie generală între fete în parcul din Hârlău: Polițiștii au intervenit de două ori, în aceeași zi first appeared on IasiTV Life.
Avertisment pentru toți călătorii! Compania Națională CFR SA anunță suspendarea temporară a zeci de trenuri operate de CFR Călători. Măsura drastică se aplică începând de marți, 21 octombrie 2025, ora 00:01, din cauza restanțelor de peste 100 de milioane de lei la Tariful de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.). Restricțiile afectează inițial rute Regio (R) din [...] The post Atenție, călători! CFR SA suspendă temporar circulația mai multor trenuri first appeared on IasiTV Life.
Patru dintre cele mai apreciate și incisive nume ale stand-up-ului românesc – Dan Frînculescu, Bogdan Mălăele, Alexandru Mincu și Dan Bîrtaș – ajung în inima Moldovei cu spectacolul lor exploziv, „SCOS DIN MINȚI”. Evenimentul va avea loc pe 28 octombrie la Casa de Cultură a Studenților. Publicul ieșean este invitat să ia parte la un [...] The post Iașiul se pregătește pentru o seară de comedie intensă! first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Carmen Dorobăț – Medic primar Boli Infecțioase The post DEZBATEREA ZILEI / A DEBUTAT SEZONUL VIROZELOR first appeared on IasiTV Life.
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Lucian EVA – Manager Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” The post DEZBATEREA ZILEI / Investiții la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” first appeared on IasiTV Life.
În zilele în care zeci de mii de pelerini au venit să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva, la punctul de informare Pro Vita s-a petrecut un moment cu totul deosebit: o tânără mamă, aflată în criză de sarcină, a ales viața pentru copilul ei de doar 7 săptămâni. Vedeți și Viața și minunile Sfântului [...] The post Sfânta Cuvioasă a salvat viața unui bebeluș nenăscut first appeared on IasiTV Life.
