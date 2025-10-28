Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene și fost prim-ministru al Italiei, Mario Draghi, lansează un apel la acțiune pentru reformarea Uniunii Europene, într-un editorial intitulat „The Pragmatic Federalism Doctrine", publicat la mai bine de un an după prezentarea raportului său privind competitivitatea europeană și propunând o "doctrină a federalismului pragmatic" pentru a salva proiectul european
• • •
Acum o oră
07:50
07:40
Acum 12 ore
23:20
Nicușor Dan l-a decorat pe Patriarhul Constantinopolului, alături de Patriarhia Română: Catedrala Națională, o expresie a României europene și creștine # CaleaEuropeana
Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii, a declarat președintele Nicușor Dan, luni, la ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. Șeful statului a conferit Ordinul Național "Steaua României" în grad de Colan Sanctității
Acum 24 ore
19:10
Ilie Bolojan: Investițiile în stocare și interconectare sunt esențiale pentru siguranța energetică a României # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut, astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe. Discuțiile au vizat principalele provocări din domeniul energiei și al locuințelor, precum și modalități de consolidare a cooperării României cu Comisia Europeană în aceste sectoare, informează Guvernul într-un comunicat. Premierul Ilie Bolojan a arătat că,
17:30
Ionuț Moșteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării tehnico-militare: Explorăm oportunitățile oferite de programele europene de finanțare # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut luni, 27 octombrie, la sediul MApN, o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Sergiy Boyev. Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, la care a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurcă. Vizita oficialului ucrainean în România s-a înscris în cadrul dialogului politico-militar dintre cele două
16:20
Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire la București cu Maria Pappas, trezorierul celui de-al doilea cel mai mare comitat din Statele Unite, din care face parte orașul Chicago. Discuțiile au vizat schimbul de bune practici privind digitalizarea administrației fiscale și creșterea eficienței colectării taxelor. „Este
16:10
SUA sporesc presiunea pentru ca Ungaria să renunțe la importurile de petrol rusesc: „Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă” # CaleaEuropeana
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de țară fără deschidere la mare o constrânge să se bazeze pe petrolul rusesc, o nouă dovadă că Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei de a identifica alte surse de aprovizionare, informează Bloomberg, citat de Agerpres. „Prietenii noștri din Ungaria ar
15:50
Trump sugerează posibilitatea unei vizite a lui Xi Jinping la Mar-a-Lago și afirmă că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile comerciale # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă să efectueze o vizită în China anul viitor și că președintele Xi Jinping ar urma, la rândul său, să călătorească „poate la Washington, Palm Beach sau altundeva" la o dată ulterioară, relatează Politico Europe. „Am convenit, în linii mari, că voi merge în China", a
14:30
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a pus la dispoziție o sumă totală de 13,8 milioane de euro pentru colaborarea transfrontalieră în domeniul jurnalismului și pluralismul mass-mediei prin intermediul celei de a șasea cereri anuale de propuneri, în cadrul programului Europa creativă. Potrivit comunicatului oficial, o parte din finanțare vine prin intermediul unei cereri de propuneri pentru a finanța
14:30
Președintele Cehiei îl însărcinează pe Andrej Babiš să negocieze formarea guvernului amintindu-i că noul executiv nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului democratic” # CaleaEuropeana
Președintele Cehiei, Petr Pavel, l-a însărcinat pe miliardarul populist Andrej Babiš să conducă negocierile privind formarea noului guvern după recentele alegeri parlamentare, informează The Guardian. În comentariile sale incisive, Pavel a întrebat în mod specific despre pozițiile noii guvernări în materie de politică externă și de securitate și a accentuat că noua administrație nu trebuie
14:10
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor # CaleaEuropeana
România este un partener-cheie și un lider regional în eforturile Uniunii Europene de a consolida interconectivitatea energetică și de a reduce prețurile la energie, a declarat comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe comune cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, desfășurate luni la București. „Domnule ministru, în primul rând aș vrea
13:50
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie # CaleaEuropeana
România își consolidează poziția de lider în Europa Centrală și de Sud-Est în domeniul energiei, asumându-și rolul de integrator regional în cooperarea energetică, a declarat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unei conferințe comune cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru Energie și Locuințe. „Pentru o zi, România este capitala investițiilor strategice în energie, avându-l
13:10
Retailerii europeni solicită o aplicare mai strictă a normelor UE și naționale împotriva concurenței neloiale din țările terțe # CaleaEuropeana
EuroCommerce, organizația care reprezintă vocea comercianților cu amănuntul și angro din Europa, a prezentat astăzi un set de recomandări juridice menite să consolideze aplicarea legislației europene pentru a asigura concurență loială pe piața unică. Potrivit unui comunicat, inițiativa vine pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de numărul tot mai mare de colete individuale care intră în
12:30
Marea Britanie dorește o alianță cu UE pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului și pentru a evita tarifele # CaleaEuropeana
Marea Britanie face eforturi pentru a forma o alianță occidentală cu Uniunea Europeană pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului, au declarat pentru Politico mai multe persoane familiarizate cu discuțiile. Speranța Londrei este că o abordare coordonată ar putea ajuta Regatul Unit să evite noile tarife pe care Bruxelles intenționează să le
12:20
Germania pregătește cea mai amplă modernizare militară din ultimele decenii, cu investiții de peste 370 miliarde de euro pentru transformarea Bundeswehr în „cea mai puternică armată convențională din Europa” # CaleaEuropeana
Germania se pregătește pentru o transformare radicală a armatei sale, cu un plan de investiții de 377 de miliarde de euro destinat modernizării forțelor terestre, aeriene, navale, spațiale și cibernetice, potrivit unor documente guvernamentale interne consultate de Politico. Proiectul marchează începutul unei noi etape în ambiția cancelarului Friedrich Merz de a reconstrui complet Armata Germană
11:40
Lituania își închide granița cu Belarus, după ce mai multe baloane au pătruns în spațiul său aerian și au dus la suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul din Vilnius # CaleaEuropeana
Premierul lituanian Inga Ruginienė a declarat că Lituania va închide frontiera cu Belarus și va doborî toate baloanele care îi încalcă spațiul aerian, permițând trecerea doar diplomaților și cetățenilor UE care părăsesc Belarusul, informează The Guardian. Guvernul va implementa un plan de închidere a graniței cu Belarus „cu excepția diplomaților și a cetățenilor UE care
11:40
„Vorbim despre sfârșitul erei iluziilor în Europa – prea târziu, mă tem”, subliniază Donald Tusk: „Prea târziu pentru a fi bine pregătiți pentru toate amenințările, dar nu prea târziu pentru a supraviețui” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina ar putea duce la eforturi de reînnoire a legăturilor economice cu Rusia, inclusiv reluarea controversatului proiect al gazoductului Nord Stream 2. În contextul în care Europa se confruntă cu posibilitatea unor negocieri de pace între Rusia și Ucraina, Tusk a descris apelurile politicienilor
11:00
„Inteligența artificială este motorul unei noi ere de progres”, subliniază directorul general al ICI București: Obiectivul nostru este să contribuim la o Românie digitală competitivă și sigură # CaleaEuropeana
ICI București a participat la conferința „The Age of A.I.: Innovating Business and Society", desfășurată la Banca Națională a României, un eveniment dedicat explorării modului în care inteligența artificială redefinește mediul de afaceri, infrastructura critică și viața socială în era digitală. Organizat de CIO Council România, evenimentul a reunit factori de decizie din mediul public
10:40
Într-o întâlnire cu Li Qiang, Antonio Costa și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la „extinderea controlului Chinei asupra exporturilor de materii prime esențiale” # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a discutat cu premierul chinez Li Qiang despre „relațiile bilaterale UE-China și despre chestiunile globale și multilaterale". „Am subliniat importanța pe care UE o acordă relațiilor constructive și stabile cu China, precum și disponibilitatea noastră de a consolida cooperarea pentru a face față provocărilor globale. Am subliniat că acțiunile în
10:40
Dan Motreanu cere ca Tik Tok și Meta să fie sancționate de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse prin Actul legislativ privind serviciile digitale # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Dan Motreanu (PNL/PPE) a cerut, luni, ca TikTok și Meta să fie sancționate de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse prin Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), după ce instituția europeană a constatat, cu titlu preliminar, mai multe nereguli în activitatea acestor platforme. „TikTok și Meta încalcă obligațiile de transparență care le
10:20
Premierul Ilie Bolojan: Antreprenorii sunt coloana vertebrală a economiei românești # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică, un mesaj de apreciere față de antreprenorii români care contribuie la dezvoltarea economiei naționale, subliniind că respectă munca și priceperea celor care creează locuri de muncă și își plătesc corect taxele. „Am un mare respect pentru antreprenorii care, prin munca și priceperea lor, reușesc să dezvolte afaceri, să ofere
10:00
Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare # CaleaEuropeana
Negociatorii americani și chinezi au găsit un „cadru semnificativ" de acord cu privire la mineralele rare și la soia, înțelegere prin care Beijingul ar evita taxele vamale suplimentare de 100% la exporturile sale în SUA, a arătat duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, transmite AFP, citat de Agerpres. Cea de-a cincea întâlnire dintre Scott
09:50
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Statele Unite au masat capabilități militare în Caraibe și au declanșat operațiuni împotriva vaselor despre care se presupune că transportă droguri spre America. Dimensiunea angajării militare și mutarea grupului de nave ale portavionului Gerald Ford, cel mai mare din lume, din Mediterana în Caraibe subliniază o dată în plus intenția de presiune
Ieri
21:00
Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel # CaleaEuropeana
Președinții României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu, au participat duminică, la București, la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cei doi lideri având și o întrevedere cu Patriarhul Daniel și cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Șefa statului moldovean a subliniat,
14:40
Robert Fico refuză să permită Slovaciei să participe la programele UE de finanțare a ajutorului militar pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul slovac, Robert Fico, susține că țara sa nu va lua parte la niciun program al Uniunii Europene care are ca scop finanțarea sprijinului militar pentru Ucraina, relatează Reuters. Declarațiile sale vin în contextul în care liderii europeni au convenit recent să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar au amânat
14:20
Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă # CaleaEuropeana
În perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis se va afla într-o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, despre punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene,
09:40
Până când nu va exista o perspectivă clară a unui acord care să garanteze pacea, Trump nu are în plan o nouă întâlnire cu Putin: ”Nu îmi voi pierde timpul” # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că nu are în plan o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin până nu va exista perspectiva clară a unui acord care să garanteze pacea între Rusia și Ucraina, relatează Reuters. „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul", a afirmat Donald
09:30
Ministrul Justiției, mesaj de Ziua Europeană a Avocaților: România, alături de statele europene care consolidează protecția profesiei de avocat # CaleaEuropeana
Cu prilejul Zilei Europene a Avocaților, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția avocaților la apărarea drepturilor fundamentale și la consolidarea statului de drept. „Avocații sunt parteneri indispensabili ai înfăptuirii actului de justiție, având un rol cheie în asigurarea echilibrului sistemului judiciar", a subliniat ministrul, evidențiind importanța profesionalismului, integrității și
09:10
ICI București: ”Transformarea digitală în sănătate începe cu oameni și ecosisteme inteligente”, mesajul directorului general Adrian-Victor Vevera la ROHO 2025 # CaleaEuropeana
ICI București a participat la cea de-a X-a ediție a ROHO Romanian Hospital & Healthcare Convention, desfășurată în perioada 23–24 octombrie 2025. Sub tema „Oamenii Sănătății", evenimentul a reunit lideri de opinie, profesioniști din spitale și clinici, reprezentanți ai mediului universitar și ai companiilor care contribuie la transformarea sistemului medical românesc. În cadrul sesiunii „Sănătatea
09:00
Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiecte pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată # CaleaEuropeana
Un grup de cercetători și studenți de la Iași lucrează la realizarea cele mici inimi artificiale complet implantabile, un proiect inovator cu aplicații atât pentru adulți, cât și pentru adulți. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu echipa de dezvoltare și s-a declarat „impresionat de acest proiect cu potențial uriaș. „Am fost impresionat
08:50
Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiect pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată # CaleaEuropeana
Un grup de cercetători și studenți de la Iași lucrează la realizarea cele mici inimi artificiale complet implantabile, un proiect inovator cu aplicații atât pentru adulți, cât și pentru adulți. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu echipa de dezvoltare și s-a declarat „impresionat de acest proiect cu potențial uriaș. „Am fost impresionat […] The post Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiect pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga
15:10
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în cadrul forumului Berlin Global Dialogue că Europa traversează o perioadă de transformare profundă, în care trebuie să se adapteze rapid la schimbările din economia și geopolitica mondială. „Lumea se schimbă mai repede decât politicile noastre. Instituțiile trebuie să-și transforme modul de gândire și de acțiune […] The post Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iași, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregătești ca să descurajezi războiul. Șeful statului a participat, sâmbătă, la ceremonia militară și religioasă organizată, la Iași, de Brigada 15 Mecanizată “Podu […] The post Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Nicușor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina: Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul # CaleaEuropeana
Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după participarea la o reuniune prin videoconferință a „Coaliției celor dispuși” (Coalition of the Willing), convocată de premierul britanic Keir Starmer și la care a fost prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit unui comunicat transmis după […] The post Nicușor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina: Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Gabriela Firea își continuă mandatul de eurodeputat și anunță sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: Îmi doresc un București european, bine administrat și aproape de oameni # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea a anunțat astăzi, 25 octombrie, că va continua să își exercite mandatul de membru al Parlamentului European, obținut în urma alegerilor europene din 2024, și că își va oferi sprijinul deplin candidatului Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei. „Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus […] The post Gabriela Firea își continuă mandatul de eurodeputat și anunță sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: Îmi doresc un București european, bine administrat și aproape de oameni appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Coaliția de Voință: Aliații Ucrainei au căzut de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei, “de la câmpul de luptă până la economia sa război” # CaleaEuropeana
Liderii europeni au promis să acționeze coordonat pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei, în timp ce „Coaliția de voință” s-a reunit la Londra pentru a discuta strategii de încheiere a războiului din Ucraina. Coaliția, care reunește aproape 30 de țări în special europene care susțin Kievul, s-a reunit format hibrid: premierul danez Mette Frederiksen, omologul […] The post Coaliția de Voință: Aliații Ucrainei au căzut de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei, “de la câmpul de luptă până la economia sa război” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu # CaleaEuropeana
România își întărește “umbrela de securitate pe flancul estic al NATO” prin operaționalizarea unei noi escadrile de avioane F-16 Fighting Falcon, a anunțat vineri ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu. Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii a fost certificată și a început, de vineri, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian […] The post România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global # CaleaEuropeana
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită la compania Antibiotice Iași, unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din Europa Centrală și de Est și lider mondial în producția de nistatină. Cu acest prilej, șeful statului a subliniat importanța consolidării capacității de producție farmaceutică în România și a valorificării fondurilor europene pentru dezvoltarea […] The post Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
PE susține înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Dan Motreanu, printre inițiatori # CaleaEuropeana
Parlamentul European a susținut înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă co-susținută de eurodeputatul român Dan Motreanu, în cadrul amendamentelor depuse la rezoluția privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. „M-am numărat printre inițiatorii acestui amendament, alături de mai mulți colegi europarlamentari. Propunerea noastră a fost inclusă în rezoluția Parlamentului […] The post PE susține înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Dan Motreanu, printre inițiatori appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică # CaleaEuropeana
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la compania Antibiotice Iași, a subliniat capacitatea României de a-și consolida producția de medicamente sigure, moderne și accesibile, prin proiectul „Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție de medicamente critice”, dezvoltat de Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Reamintim că Antibiotice SA va […] The post Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică appeared first on caleaeuropeana.ro.
24 octombrie 2025
15:50
Imnul Ucrainei a răsunat la Windsor, unde Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea pentru o audiență privată # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, vineri, cu regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, cu doar câteva ore înaintea reuniunii liderilor „Coaliției de Voință”, consacrată sprijinirii Ucrainei, relatează BBC. La sosirea delegației ucrainene, în curtea castelului vechi de aproape o mie de ani, situat la vest de Londra, a răsunat imnul național al Ucrainei, […] The post Imnul Ucrainei a răsunat la Windsor, unde Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea pentru o audiență privată appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
„Suntem cu ochii pe voi și vă vânăm submarinele!”, este mesajul transmis de Regatul Unit lui Putin, în contextul în care activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord atinge nivelul din perioada Războiului Rece # CaleaEuropeana
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, i-a transmis un avertisment direct președintelui rus Vladimir Putin, în contextul intensificării activității navale ruse în apropierea apelor britanice, relatează, vineri, BBC. „Îi transmit un mesaj lui Vladimir Putin: Vă vânăm submarinele”, a declarat Healey. Oficialul a precizat că în prezent există „o creștere cu 30% a navelor rusești […] The post „Suntem cu ochii pe voi și vă vânăm submarinele!”, este mesajul transmis de Regatul Unit lui Putin, în contextul în care activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord atinge nivelul din perioada Războiului Rece appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
ICI București și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea dezinformării # CaleaEuropeana
ICI București a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al institutului, întâlnirea a reprezentat o etapă importantă în aprofundarea relațiilor de cooperare dintre cele două instituții, facilitând schimbul de perspective și definirea unor noi direcții strategice în dezvoltarea proiectului comun privind […] The post ICI București și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea dezinformării appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Reprezentantul permanent al României la ONU: România rămâne un partener activ și un susținător al eforturilor Organizației pentru un viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți # CaleaEuropeana
Reprezentantul permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, Cornel Feruță, a declarat vineri, cu prilejul marcării a 80 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei ONU, că țara noastră rămâne un partener activ și un susținător constant al eforturilor Organizației pentru construirea unui viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți. […] The post Reprezentantul permanent al României la ONU: România rămâne un partener activ și un susținător al eforturilor Organizației pentru un viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
EPPO: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări europene, inclusiv România, pentru o fraudă cu TVA de aproximativ 48 milioane de euro # CaleaEuropeana
Autoritățile din mai multe țări europene, inclusiv România, au arestat șapte persoane și au efectuat peste o sută de percheziții în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) privind o rețea de fraudă cu TVA care viza comerțul cu produse electronice de mici dimensiuni. Potrivit EPPO, rețeaua este suspectată că ar fi provocat un […] The post EPPO: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări europene, inclusiv România, pentru o fraudă cu TVA de aproximativ 48 milioane de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, va efectua o vizită în România în perioada 27-28 octombrie, unde va co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze, aflat în […] The post Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Cancelarul german speră că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de SUA: „Vom discuta acest lucru cu americanii” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de Washington companiei petroliere, informează Deutsche Welle. Activitatea Rosneft în Germania este controlată de autoritățile germane, dar este deținută de Rusia. Este un furnizor cheie, care transportă și rafinează petrolul către benzinării […] The post Cancelarul german speră că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de SUA: „Vom discuta acest lucru cu americanii” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
ONU – 80 de ani de existență. MAE: România rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe salută bilanțul celor 80 de ani de existență ai ONU, a cărei activitate privește trei domenii principale de acțiune: pacea și securitatea internațională, dezvoltarea și drepturile omului. Organizația Națiunilor Unite – ONU – împlinește, pe 24 octombrie 2025, 80 de ani de existență. Ziua ONU, sărbătorită anual, aniversează intrarea în vigoare a […] The post ONU – 80 de ani de existență. MAE: România rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept cadidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, […] The post Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
