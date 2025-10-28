Directoarea DSP Brașov, cercetată de DNA pentru divulgarea unor informații confidențiale / Ar fi avertizat conducerea unui spital despre un control programat pentru ziua următoare

G4Media, 28 octombrie 2025 07:50

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus măsura controlului judiciar față de Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov. Aceasta este...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
08:20
Compania românească Devhd își extinde direcția strategică / Creștere a cotei de piață, aplicații proprii pentru ServiceNow și agenți AI integrați G4Media
Devhd, prima companie din România specializată pe platforma ServiceNow, își extinde direcția strategică, anunțând dezvoltarea de aplicații proprii pentru acest serviciu și soluții personalizate pentru...   © G4Media.ro.
08:20
Toate greșelile hoților de la Luvru: părul din cască, mănușa lăsată în camion, amprentele digitale / Cum au fost prinși doi dintre autorii jafului de la muzeu G4Media
„Pe hoţi ajungi întotdeauna să-i găsești”, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, chiar înainte de arestarea a doi dintre ei, transmite Corriere della Sera,...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:10
De ce nu denunță organizațiile internaționale pentru drepturile omului atrocitățile comise de Hamas împotriva palestinienilor din Gaza? – editorial Haaretz G4Media
 În urma armistițiului dintre Israel și Hamas și a retragerii israeliene din aproximativ jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, Hamas și-a reimpus controlul asupra majorității teritoriului....   © G4Media.ro.
08:10
Primăria Craiova plătește aproape 30 de mii de euro pentru promovarea la European Best Destinations  / Țintește primul loc în clasamentul „Best Christmas Markets in Europe” G4Media
Municipiul Craiova va plăti o nouă taxă – 29.690 de euro- către European Best Destinations, pentru ca orașul să fie inclus și în acest an...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:00
VIDEO Cum vrea Albania să integreze inteligența artificială în structurile guvernamentale: Ministrul virtual Diella și cei 83 de agenți digitali G4Media
Într-o mișcare care sfidează convențiile politice tradiționale, Albania a dezvăluit o strategie fără precedent de integrare a inteligenței artificiale în nucleul structurii sale guvernamentale. Prim-ministrul...   © G4Media.ro.
08:00
Miliardarul Bill Gates îndeamnă țările să se concentreze mai degrabă pe sănătătatea populației decât pe reducerea încălzirii globale G4Media
Investitorul miliardar și filantropul Bill Gates a făcut apel marți la liderii mondiali să se adapteze la condițiile meteorologice extreme și să se concentreze pe...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
„Anul nou care n-a fost” – Marele Premiu al Uniunii Cineaștilor pe 2025 / Regizorul Bogdan Mureșanu: „Orice film în România este teribil de greu de produs” G4Media
Filmul „Anul nou care n-a fost”, regia Bogdan Mureşanu –  UCIN Filmul „Anul nou care n-a fost”, în regia lui Bogdan Mureşanu, a câştigat Marele...   © G4Media.ro.
07:50
Chestiunea hotelurilor de azilanți din Marea Britanie s-a agravat / Firmele implicate în oferta de cazare au făcut averi – editorial The Telegraph G4Media
Capturarea infractorului sexual imigrant eliberat din greșeală din închisoare reprezintă măcar un succes pe lângă mulțimea de eșecuri care au năpăstuit gestionarea crizei migrației peste...   © G4Media.ro.
07:50
07:40
Airbnb introduce măsuri suplimentare pentru a preveni petrecerile de Halloween în locuinţele închiriate din SUA şi Canada G4Media
Platforma de închirieri Airbnb a anunţat luni că va activa din nou sistemul său de tehnologie anti-petreceri în weekendul de Halloween, pentru a împiedica organizarea...   © G4Media.ro.
07:40
Sighișoara e de groază. Cetatea se transformă de Halloween, la sfârșit de săptămână G4Media
Prima ediţie a Festivalului ”Halloween în Cetate” va avea loc în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, în Cetatea Medievală Sighişoara, anunță Agenția de presă...   © G4Media.ro.
07:30
Apple ar putea introduce un nou tip de senzor pentru camera iPhone-ului din 2027 / Camera de tip LOFIC ar putea debuta pe ediția aniversară de 20 de ani a smartphone-ului G4Media
Apple ar putea lansa tehnologia LOFIC pentru senzorul de cameră ce va fi prezent pe gama sa de iPhone-uri din 2027, potrivit unor informații din...   © G4Media.ro.
07:30
Zece vietăți care pot prezice cutremurele și furtunile înainte să se întâmple G4Media
De secole, oamenii au observat că animalele par să „simtă” dezastrele naturale înainte ca acestea să se producă. Cu simțuri mult mai ascuțite decât ale...   © G4Media.ro.
07:30
Un adolescent a murit într-un accident de ATV la Joseni, Harghita / Șapte tineri se aflau în remorca vehiculului G4Media
Un tânăr implicat într-un accident de ATV produs, luni seară, pe un drum forestier din zona localităţii Joseni, a decedat, informează Inspectoratul pentru Situaţii de...   © G4Media.ro.
07:30
Armata din umbră a Rusiei în Germania: agenți secreți de „unică folosință” / Aceștia provoacă incendii, distribuie autocolante, desenează graffiti sau deteriorează infrastructura G4Media
Rusia folosește agenți secreți „de unică folosință” în Germania pentru sabotaj, spionaj și propagandă, potrivit unui raport al serviciilor de informații germane. Serviciile secrete de...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:20
Rapid Bucureşti a învins Unirea Slobozia, scor 4-1 / Giuleștenii sunt la egalitate de puncte cu FC Botoșani, pe prima poziție în clasament G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă, transmite...   © G4Media.ro.
07:20
Cătușele de aur ale producătorilor de cipuri / Cum Nvidia, AMD și Broadcom își „leagă” angajații pentru boom-ul AI G4Media
Producătorii de cipuri din Silicon Valley par să fi descoperit secretul fidelizării angajaților în era inteligenței artificiale. Este vorba despre pachete salariale legate de acțiuni...   © G4Media.ro.
07:20
Taxe vamale și pământuri rare: Cum s-a instaurat pacea între SUA și China G4Media
Statele Unite și China au ajuns la un acord de pace? Este acesta un punct de cotitură real și „ferm”, care nu mai este supus...   © G4Media.ro.
07:10
POLITICO: Ungaria vrea formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia / „A funcţionat foarte bine în timpul crizei migraţiei. Aşa am putut rezista” G4Media
Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE, a declarat pentru POLITICO...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:20
Chilaquiles – micul dejun mexican care a cucerit lumea: aproape 5 stele pe Taste Atlas G4Media
Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, iar în Mexic această tradiție capătă o aromă aparte. Printre preparatele care au depășit granițele...   © G4Media.ro.
06:10
Verdictul lui Hamilton despre spectaculoasa luptă pentru titlul de campion din F1 G4Media
Lewis Hamilton știe câtă presiune generează lupta pentru titlul mondial din Formula 1, iar multiplul campion britanic spune că în acest moment greul este dus...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:50
Bucură-te de până la 25% reducere cu service select! Înscrie-te în programul Service Select și beneficiezi de până la 25% reducere la service pentru modelul tău Mercedes-Benz mai vechi de 6 ani. (P) G4Media
© G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Macron vrea să lanseze o dezbatere privind amenințările pe care internetul și rețelele sociale le reprezintă pentru democrație G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va lansa marți o dezbatere privind impactul rețelelor sociale și al internetului asupra „destructurării” dezbaterii publice și a democrației, în perspectiva...   © G4Media.ro.
22:50
Copilul care a fost aruncat de la etajul zece al unui bloc din Londra, în 2019, poate acum să alerge și să înoate G4Media
Căderea ar fi putut să-i fie fatală. Cu toate acestea, micuțul francez care a fost aruncat de la etajul 10 al Tate Modern din Londra...   © G4Media.ro.
22:40
Prima țară din lume fără câini vagabonzi se află în Europa. Cum a reușit să creeze o societate în care animalele sunt protejate și iubite, nu hulite și eutanasiate G4Media
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, există aproximativ 200 de milioane de câini vagabonzi în toată lumea. Impresionant, niciunul dintre ei nu locuiește în Olanda! Este prima țară...   © G4Media.ro.
22:40
Kelemen Hunor: Magistrații trebuie să înțeleagă că în societate există această nervozitate și nemulțumire și nu oamenii sunt de vină / Proiectul de lege “a fost trimis informal la Curte pentru analiză” G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi 24, că magistrații “trebuie să înțeleagă că în societate în acest moment există această nervozitate și...   © G4Media.ro.
22:40
Venezuela susține că a capturat un grup CIA și acuză SUA că a pus la cale un atac „sub steag fals” G4Media
Regimul lui Nicolás Maduro a declarat duminică că Venezuela a capturat un grup de presupuși mercenari cu legături cu Agenția Centrală de Informații a SUA...   © G4Media.ro.
22:40
Cinci români au fost condamnaţi la închisoare în Scoţia pentru violarea şi exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile / Un caz considerat „deosebit de şocant” G4Media
Membrii unei bande de români au fost condamnaţi luni la pedepse cuprinse între opt şi 24 de ani de închisoare pentru violarea şi exploatarea sexuală...   © G4Media.ro.
22:30
CEO-ul unei edituri susține că AI „stimulează creativitatea” / De asemenea, poate combate blocajul creativ al scriitorilor G4Media
Tot mai mulţi autori vor apela la inteligenţa artificială pentru a-şi stimula creativitatea şi a combate blocajul creativ al scriitorilor, a declarat directorul editurii Bloomsbury,...   © G4Media.ro.
22:30
VIDEO O mașină electrică a luat foc în mers la Shanghai / Ce riscuri ascund bateriile cu încărcare rapidă G4Media
Un incident petrecut recent la Shanghai a readus în atenția publicului preocupările legate de siguranța mașinilor electrice. © G4Media.ro.
22:30
2.000 de colete Amazon au fost furate în Milano de către trei români / Autoritățile: valoarea pachetelor încă nu poate fi cuantificată G4Media
Aproximativ 2.000 de colete Amazon nu au ajuns niciodată la clienți. Pachetele au fost descoperite într-un depozit de la periferia orașului Milano. Au fost arestați...   © G4Media.ro.
22:10
Cariera lui Paul McCartney după ce s-a destrămat The Beatles, într-un documentar ce va fi lansat la începutul anului viitor G4Media
Un documentar despre cariera solo a lui Paul McCartney după destrămarea trupei The Beatles va fi disponibil pe 25 februarie 2026 pe platforma de streaming...   © G4Media.ro.
21:50
Silviu Iordache, fost prefect, candidează independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău: ”Împotriva lui Ciolacu. Împotriva sistemului. Pentru Buzău” G4Media
Fostul prefect al judeţului Buzău Silviu Iordache şi-a anunţat oficial, luni, candidatura independentă pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, promiţând o alternativă la...   © G4Media.ro.
21:40
Finanțare de peste 6 milioane de euro pentru primul parc fotovoltaic al Timișoarei / Va acoperi aproximativ două treimi din consumul necesar pentru iluminatul public din oraș G4Media
Primăria Timișoara primește finanțare prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, pentru construcția primului parc fotovoltaic al orașului. Primarul Dominic Fritz și ministrul Mediului,...   © G4Media.ro.
21:30
VIDEO | De la Sarmale la Tapas (EP. 19) | Gavril Conțiș (Magazinul românesc Mara Market, Alicante): „Smântână sau cârnați se găsesc și în Spania, dar ale noastre sunt mai bune, omul din astea vrea” G4Media
Ajunși în Alicante am fost îndrumați către magazinul românesc Mara Market, unde Gavril Conțiș și soția sa au lucrat câțiva ani ca angajați și apoi au...   © G4Media.ro.
21:30
Varianta COVID-19 dominantă în prezent în Germania a fost denumită varianta „Frankenstein”. / Care sunt simptomele G4Media
Ca în fiecare an, noi variante ale virusului care provoacă COVID-19 circulă în Europa. În Germania, varianta XFG este acum dominantă. Aceasta este adesea denumită...   © G4Media.ro.
21:10
Serviciul RoPay Alias, care permite transferuri de bani folosind doar numărul de telefon, a depășit 7,8 milioane de utilizatori / Lista băncilor care îl oferă G4Media
Serviciul RoPay Alias, integrat în sistemul RoPay, care permite transferuri instant și gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste...   © G4Media.ro.
21:10
Terenul Vilei Regale din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii / Vila ar urma să intre acum într-un amplu proces de restaurare G4Media
Guvernul României a adoptat, în ședința de săptămâna trecută, hotărârea prin care Ministerul Culturii preia în administrare terenul aferent Vilei Regale din Mamaia, din administrarea...   © G4Media.ro.
21:00
Qualcomm lansează o nouă gamă de cipuri AI pentru centre de date, cu scopul de a concura direct cu Nvidia și AMD / Acțiunile companiei cresc cu 15% în urma anunțului G4Media
Qualcomm a anunțat lansarea unei noi game de cipuri dedicate inteligenței artificiale, menite să concureze direct cu produsele Nvidia și AMD, liderii actuali ai pieței....   © G4Media.ro.
21:00
Grupul rus Lukoil a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, după ce a fost supus sancțiunilor americane G4Media
Grupul rus Lukoil a anunțat luni că intenționează să-și vândă activele internaționale „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de...   © G4Media.ro.
20:40
Aplicaţia de mesagerie MAX, alternativa rusească la WhatsApp dezvoltată la ordinul lui Putin, a depăşit 50 de milioane de utilizatori G4Media
Numărul utilizatorilor aplicaţiei de mesagerie MAX, o alternativă rusească la WhatsApp, a depăşit luni pragul de 50 de milioane, a anunţat biroul de presă al...   © G4Media.ro.
20:40
Szijjarto: Budapesta promite să blocheze negocierile de aderare UE-Ucraina G4Media
Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât...   © G4Media.ro.
20:40
Belgia este practic un narco-stat, avertizează un judecător de rang înalt din Anvers / „S-au înrădăcinat structuri extinse de tip mafiot”, a scris judecătorul într-o scrisoare anonimă G4Media
Traficul de droguri transformă Belgia într-un narco-stat, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în...   © G4Media.ro.
20:40
Hamas anunţă că va preda Israelului rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic / Alte 12 corpuri sunt căutate în Gaza G4Media
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a anunţat luni că în cursul serii vor fi predate rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic ţinut...   © G4Media.ro.
20:30
Consiliul Judeţean Dâmboviţa va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte / În oraș a mai fost ridicat un stadion în urmă cu doi ani G4Media
Consiliul Judeţean (CJ) Dâmboviţa a decis, luni, că va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte, suma reprezentând...   © G4Media.ro.
20:20
Restricții pe circulație pe Valea Oltului / Se lucrează la Robeşti şi la Racoviţa, pentru autostrada Sibiu-Piteşti / ”Se va dinamita de cel puţin o dată pe zi” G4Media
Lucrările la tunelul de la Robeşti (comuna Câineni), parte a lotului 2 (Boiţa – Cornetu) al Autostrăzii A1 Sibiu -Piteşti, vor fi extinse în perioada...   © G4Media.ro.
20:20
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770. 000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției G4Media
Un bărbat de 77 de ani din Spania a depus o plângere împotriva soției de origine română pentru o presupusă înșelătorie de 700. 000 de...   © G4Media.ro.
20:10
FC Botoșani rămâne lider în Liga 1 / Victorie lejeră cu FC Hermannstadt: 2-0 G4Media
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă, transmite...   © G4Media.ro.
20:00
Avarie la rețeaua de gaze pe Strada Ion Câmpineanu din centrul Bucureștiului (surse) G4Media
Echipele Distrigaz și Electrica intervin luni seara după semnalarea unei avarii la rețeaua de gaze de pe Strada Ion Câmpineanu din centrul Bucureștiului, au declarat...   © G4Media.ro.
20:00
Nicușor Dan a acordat decorații Patriarhului Bartolomeu I și Patriarhiei Române / Sunt subliniate ”serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale„ G4Media
Patriarhul Bartolomeu I a fost distins luni de către președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, cea mai înaltă distincție...   © G4Media.ro.
