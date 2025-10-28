Chestiunea hotelurilor de azilanți din Marea Britanie s-a agravat / Firmele implicate în oferta de cazare au făcut averi – editorial The Telegraph
G4Media, 28 octombrie 2025 07:50
Capturarea infractorului sexual imigrant eliberat din greșeală din închisoare reprezintă măcar un succes pe lângă mulțimea de eșecuri care au năpăstuit gestionarea crizei migrației peste... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
08:20
Compania românească Devhd își extinde direcția strategică / Creștere a cotei de piață, aplicații proprii pentru ServiceNow și agenți AI integrați # G4Media
Devhd, prima companie din România specializată pe platforma ServiceNow, își extinde direcția strategică, anunțând dezvoltarea de aplicații proprii pentru acest serviciu și soluții personalizate pentru... © G4Media.ro.
08:20
Toate greșelile hoților de la Luvru: părul din cască, mănușa lăsată în camion, amprentele digitale / Cum au fost prinși doi dintre autorii jafului de la muzeu # G4Media
„Pe hoţi ajungi întotdeauna să-i găsești”, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, chiar înainte de arestarea a doi dintre ei, transmite Corriere della Sera,... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:10
De ce nu denunță organizațiile internaționale pentru drepturile omului atrocitățile comise de Hamas împotriva palestinienilor din Gaza? – editorial Haaretz # G4Media
În urma armistițiului dintre Israel și Hamas și a retragerii israeliene din aproximativ jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, Hamas și-a reimpus controlul asupra majorității teritoriului.... © G4Media.ro.
08:10
Primăria Craiova plătește aproape 30 de mii de euro pentru promovarea la European Best Destinations / Țintește primul loc în clasamentul „Best Christmas Markets in Europe” # G4Media
Municipiul Craiova va plăti o nouă taxă – 29.690 de euro- către European Best Destinations, pentru ca orașul să fie inclus și în acest an... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:00
VIDEO Cum vrea Albania să integreze inteligența artificială în structurile guvernamentale: Ministrul virtual Diella și cei 83 de agenți digitali # G4Media
Într-o mișcare care sfidează convențiile politice tradiționale, Albania a dezvăluit o strategie fără precedent de integrare a inteligenței artificiale în nucleul structurii sale guvernamentale. Prim-ministrul... © G4Media.ro.
08:00
Miliardarul Bill Gates îndeamnă țările să se concentreze mai degrabă pe sănătătatea populației decât pe reducerea încălzirii globale # G4Media
Investitorul miliardar și filantropul Bill Gates a făcut apel marți la liderii mondiali să se adapteze la condițiile meteorologice extreme și să se concentreze pe... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
„Anul nou care n-a fost” – Marele Premiu al Uniunii Cineaștilor pe 2025 / Regizorul Bogdan Mureșanu: „Orice film în România este teribil de greu de produs” # G4Media
Filmul „Anul nou care n-a fost”, regia Bogdan Mureşanu – UCIN Filmul „Anul nou care n-a fost”, în regia lui Bogdan Mureşanu, a câştigat Marele... © G4Media.ro.
07:50
Chestiunea hotelurilor de azilanți din Marea Britanie s-a agravat / Firmele implicate în oferta de cazare au făcut averi – editorial The Telegraph # G4Media
Capturarea infractorului sexual imigrant eliberat din greșeală din închisoare reprezintă măcar un succes pe lângă mulțimea de eșecuri care au năpăstuit gestionarea crizei migrației peste... © G4Media.ro.
07:50
Directoarea DSP Brașov, cercetată de DNA pentru divulgarea unor informații confidențiale / Ar fi avertizat conducerea unui spital despre un control programat pentru ziua următoare # G4Media
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus măsura controlului judiciar față de Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov. Aceasta este... © G4Media.ro.
07:40
Airbnb introduce măsuri suplimentare pentru a preveni petrecerile de Halloween în locuinţele închiriate din SUA şi Canada # G4Media
Platforma de închirieri Airbnb a anunţat luni că va activa din nou sistemul său de tehnologie anti-petreceri în weekendul de Halloween, pentru a împiedica organizarea... © G4Media.ro.
07:40
Prima ediţie a Festivalului ”Halloween în Cetate” va avea loc în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, în Cetatea Medievală Sighişoara, anunță Agenția de presă... © G4Media.ro.
07:30
Apple ar putea introduce un nou tip de senzor pentru camera iPhone-ului din 2027 / Camera de tip LOFIC ar putea debuta pe ediția aniversară de 20 de ani a smartphone-ului # G4Media
Apple ar putea lansa tehnologia LOFIC pentru senzorul de cameră ce va fi prezent pe gama sa de iPhone-uri din 2027, potrivit unor informații din... © G4Media.ro.
07:30
De secole, oamenii au observat că animalele par să „simtă” dezastrele naturale înainte ca acestea să se producă. Cu simțuri mult mai ascuțite decât ale... © G4Media.ro.
07:30
Un adolescent a murit într-un accident de ATV la Joseni, Harghita / Șapte tineri se aflau în remorca vehiculului # G4Media
Un tânăr implicat într-un accident de ATV produs, luni seară, pe un drum forestier din zona localităţii Joseni, a decedat, informează Inspectoratul pentru Situaţii de... © G4Media.ro.
07:30
Armata din umbră a Rusiei în Germania: agenți secreți de „unică folosință” / Aceștia provoacă incendii, distribuie autocolante, desenează graffiti sau deteriorează infrastructura # G4Media
Rusia folosește agenți secreți „de unică folosință” în Germania pentru sabotaj, spionaj și propagandă, potrivit unui raport al serviciilor de informații germane. Serviciile secrete de... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:20
Rapid Bucureşti a învins Unirea Slobozia, scor 4-1 / Giuleștenii sunt la egalitate de puncte cu FC Botoșani, pe prima poziție în clasament # G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă, transmite... © G4Media.ro.
07:20
Cătușele de aur ale producătorilor de cipuri / Cum Nvidia, AMD și Broadcom își „leagă” angajații pentru boom-ul AI # G4Media
Producătorii de cipuri din Silicon Valley par să fi descoperit secretul fidelizării angajaților în era inteligenței artificiale. Este vorba despre pachete salariale legate de acțiuni... © G4Media.ro.
07:20
Statele Unite și China au ajuns la un acord de pace? Este acesta un punct de cotitură real și „ferm”, care nu mai este supus... © G4Media.ro.
07:10
POLITICO: Ungaria vrea formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia / „A funcţionat foarte bine în timpul crizei migraţiei. Aşa am putut rezista” # G4Media
Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică faţă de Ucraina în cadrul UE, a declarat pentru POLITICO... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:20
Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, iar în Mexic această tradiție capătă o aromă aparte. Printre preparatele care au depășit granițele... © G4Media.ro.
06:10
Lewis Hamilton știe câtă presiune generează lupta pentru titlul mondial din Formula 1, iar multiplul campion britanic spune că în acest moment greul este dus... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:50
Acum 12 ore
23:00
Macron vrea să lanseze o dezbatere privind amenințările pe care internetul și rețelele sociale le reprezintă pentru democrație # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va lansa marți o dezbatere privind impactul rețelelor sociale și al internetului asupra „destructurării” dezbaterii publice și a democrației, în perspectiva... © G4Media.ro.
22:50
Copilul care a fost aruncat de la etajul zece al unui bloc din Londra, în 2019, poate acum să alerge și să înoate # G4Media
Căderea ar fi putut să-i fie fatală. Cu toate acestea, micuțul francez care a fost aruncat de la etajul 10 al Tate Modern din Londra... © G4Media.ro.
22:40
Prima țară din lume fără câini vagabonzi se află în Europa. Cum a reușit să creeze o societate în care animalele sunt protejate și iubite, nu hulite și eutanasiate # G4Media
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, există aproximativ 200 de milioane de câini vagabonzi în toată lumea. Impresionant, niciunul dintre ei nu locuiește în Olanda! Este prima țară... © G4Media.ro.
22:40
Kelemen Hunor: Magistrații trebuie să înțeleagă că în societate există această nervozitate și nemulțumire și nu oamenii sunt de vină / Proiectul de lege “a fost trimis informal la Curte pentru analiză” # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi 24, că magistrații “trebuie să înțeleagă că în societate în acest moment există această nervozitate și... © G4Media.ro.
22:40
Venezuela susține că a capturat un grup CIA și acuză SUA că a pus la cale un atac „sub steag fals” # G4Media
Regimul lui Nicolás Maduro a declarat duminică că Venezuela a capturat un grup de presupuși mercenari cu legături cu Agenția Centrală de Informații a SUA... © G4Media.ro.
22:40
Cinci români au fost condamnaţi la închisoare în Scoţia pentru violarea şi exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile / Un caz considerat „deosebit de şocant” # G4Media
Membrii unei bande de români au fost condamnaţi luni la pedepse cuprinse între opt şi 24 de ani de închisoare pentru violarea şi exploatarea sexuală... © G4Media.ro.
22:30
CEO-ul unei edituri susține că AI „stimulează creativitatea” / De asemenea, poate combate blocajul creativ al scriitorilor # G4Media
Tot mai mulţi autori vor apela la inteligenţa artificială pentru a-şi stimula creativitatea şi a combate blocajul creativ al scriitorilor, a declarat directorul editurii Bloomsbury,... © G4Media.ro.
22:30
VIDEO O mașină electrică a luat foc în mers la Shanghai / Ce riscuri ascund bateriile cu încărcare rapidă # G4Media
Un incident petrecut recent la Shanghai a readus în atenția publicului preocupările legate de siguranța mașinilor electrice. © G4Media.ro.
22:30
2.000 de colete Amazon au fost furate în Milano de către trei români / Autoritățile: valoarea pachetelor încă nu poate fi cuantificată # G4Media
Aproximativ 2.000 de colete Amazon nu au ajuns niciodată la clienți. Pachetele au fost descoperite într-un depozit de la periferia orașului Milano. Au fost arestați... © G4Media.ro.
22:10
Cariera lui Paul McCartney după ce s-a destrămat The Beatles, într-un documentar ce va fi lansat la începutul anului viitor # G4Media
Un documentar despre cariera solo a lui Paul McCartney după destrămarea trupei The Beatles va fi disponibil pe 25 februarie 2026 pe platforma de streaming... © G4Media.ro.
21:50
Silviu Iordache, fost prefect, candidează independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău: ”Împotriva lui Ciolacu. Împotriva sistemului. Pentru Buzău” # G4Media
Fostul prefect al judeţului Buzău Silviu Iordache şi-a anunţat oficial, luni, candidatura independentă pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, promiţând o alternativă la... © G4Media.ro.
21:40
Finanțare de peste 6 milioane de euro pentru primul parc fotovoltaic al Timișoarei / Va acoperi aproximativ două treimi din consumul necesar pentru iluminatul public din oraș # G4Media
Primăria Timișoara primește finanțare prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, pentru construcția primului parc fotovoltaic al orașului. Primarul Dominic Fritz și ministrul Mediului,... © G4Media.ro.
21:30
VIDEO | De la Sarmale la Tapas (EP. 19) | Gavril Conțiș (Magazinul românesc Mara Market, Alicante): „Smântână sau cârnați se găsesc și în Spania, dar ale noastre sunt mai bune, omul din astea vrea” # G4Media
Ajunși în Alicante am fost îndrumați către magazinul românesc Mara Market, unde Gavril Conțiș și soția sa au lucrat câțiva ani ca angajați și apoi au... © G4Media.ro.
21:30
Varianta COVID-19 dominantă în prezent în Germania a fost denumită varianta „Frankenstein”. / Care sunt simptomele # G4Media
Ca în fiecare an, noi variante ale virusului care provoacă COVID-19 circulă în Europa. În Germania, varianta XFG este acum dominantă. Aceasta este adesea denumită... © G4Media.ro.
21:10
Serviciul RoPay Alias, care permite transferuri de bani folosind doar numărul de telefon, a depășit 7,8 milioane de utilizatori / Lista băncilor care îl oferă # G4Media
Serviciul RoPay Alias, integrat în sistemul RoPay, care permite transferuri instant și gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste... © G4Media.ro.
21:10
Terenul Vilei Regale din Mamaia a intrat în administrarea Ministerului Culturii / Vila ar urma să intre acum într-un amplu proces de restaurare # G4Media
Guvernul României a adoptat, în ședința de săptămâna trecută, hotărârea prin care Ministerul Culturii preia în administrare terenul aferent Vilei Regale din Mamaia, din administrarea... © G4Media.ro.
21:00
Qualcomm lansează o nouă gamă de cipuri AI pentru centre de date, cu scopul de a concura direct cu Nvidia și AMD / Acțiunile companiei cresc cu 15% în urma anunțului # G4Media
Qualcomm a anunțat lansarea unei noi game de cipuri dedicate inteligenței artificiale, menite să concureze direct cu produsele Nvidia și AMD, liderii actuali ai pieței.... © G4Media.ro.
21:00
Grupul rus Lukoil a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, după ce a fost supus sancțiunilor americane # G4Media
Grupul rus Lukoil a anunțat luni că intenționează să-și vândă activele internaționale „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de... © G4Media.ro.
20:40
Aplicaţia de mesagerie MAX, alternativa rusească la WhatsApp dezvoltată la ordinul lui Putin, a depăşit 50 de milioane de utilizatori # G4Media
Numărul utilizatorilor aplicaţiei de mesagerie MAX, o alternativă rusească la WhatsApp, a depăşit luni pragul de 50 de milioane, a anunţat biroul de presă al... © G4Media.ro.
20:40
Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât... © G4Media.ro.
20:40
Belgia este practic un narco-stat, avertizează un judecător de rang înalt din Anvers / „S-au înrădăcinat structuri extinse de tip mafiot”, a scris judecătorul într-o scrisoare anonimă # G4Media
Traficul de droguri transformă Belgia într-un narco-stat, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în... © G4Media.ro.
20:40
Hamas anunţă că va preda Israelului rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic / Alte 12 corpuri sunt căutate în Gaza # G4Media
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a anunţat luni că în cursul serii vor fi predate rămăşiţele pământeşti ale unui al 16-lea ostatic ţinut... © G4Media.ro.
20:30
Consiliul Judeţean Dâmboviţa va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte / În oraș a mai fost ridicat un stadion în urmă cu doi ani # G4Media
Consiliul Judeţean (CJ) Dâmboviţa a decis, luni, că va contribui cu 36 de milioane de lei la finalizarea stadionului nou de la Târgovişte, suma reprezentând... © G4Media.ro.
20:20
Restricții pe circulație pe Valea Oltului / Se lucrează la Robeşti şi la Racoviţa, pentru autostrada Sibiu-Piteşti / ”Se va dinamita de cel puţin o dată pe zi” # G4Media
Lucrările la tunelul de la Robeşti (comuna Câineni), parte a lotului 2 (Boiţa – Cornetu) al Autostrăzii A1 Sibiu -Piteşti, vor fi extinse în perioada... © G4Media.ro.
20:20
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770. 000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției # G4Media
Un bărbat de 77 de ani din Spania a depus o plângere împotriva soției de origine română pentru o presupusă înșelătorie de 700. 000 de... © G4Media.ro.
20:10
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă, transmite... © G4Media.ro.
20:00
Echipele Distrigaz și Electrica intervin luni seara după semnalarea unei avarii la rețeaua de gaze de pe Strada Ion Câmpineanu din centrul Bucureștiului, au declarat... © G4Media.ro.
20:00
Nicușor Dan a acordat decorații Patriarhului Bartolomeu I și Patriarhiei Române / Sunt subliniate ”serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale„ # G4Media
Patriarhul Bartolomeu I a fost distins luni de către președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, cea mai înaltă distincție... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.