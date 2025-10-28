Commerzbank investighează o întâlnire neraportată dintre fostul CEO şi şeful UniCredit
News.ro, 28 octombrie 2025 07:50
Consiliul de supraveghere al Commerzbank investighează dacă fostul director general Manfred Knof şi-a încălcat obligaţiile prin faptul că s-a întâlnit, în septembrie 2024, cu Andrea Orcel, CEO-ul UniCredit, fără a informa banca, au declarat surse citate de Reuters.
• • •
