După ce a sabotat toate reformele încercate de Bolojan, Sorin Grindeanu avertizează: „Nu vom fi parteneri de lungă durată dacă nu există dialog”
Aktual24, 28 octombrie 2025 07:50
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un avertisment clar partenerilor din coaliția de guvernare, subliniind că lipsa dialogului și tendința de a impune unilateral deciziile pot pune în pericol stabilitatea alianței politice aflate la guvernare. Invitat la Observator, în cadrul seriei de dezbateri „Toată România Noastră”, Grindeanu a declarat că, deși coaliția „funcționează […]
Acum 5 minute
08:20
Istoria, rescrisă ca în romanele lui Orwell: Elon Musk a lansat Grokipedia, care oferă o versiune AI „conservatoare” a evenimentelor istorice # Aktual24
Elon Musk a lansat oficial Grokipedia, o enciclopedie online alimentată de inteligență artificială, dezvoltată de compania sa xAI, ca alternativă la Wikipedia. Lansarea platformei a avut loc pe 27 octombrie 2025, iar Grokipedia este disponibilă publicului pe site-ul grokipedia.com, scrie Business Insider. Grokipedia se prezintă ca o platformă „mai puțin părtinitoare și mai obiectivă” decât […]
Acum 15 minute
08:10
Viktor Orban intenționează să creeze în UE, alături de Slovenia și Cehia, un bloc care să se opună total sprijinirii Ucrainei # Aktual24
Ungaria intenționează să formeze împreună cu Cehia și Slovacia o alianță împotriva Ucrainei, potrivit declarațiilor făcute de Balázs Orbán, consilier politic și director al prim-ministrului ungar Viktor Orbán. Inițiativa are scopul de a întări poziția Budapestei în cadrul Uniunii Europene și de a influența deciziile privind sprijinul acordat Kievului, scrie POLITICO. Planul ar implica o […]
Acum o oră
07:50
07:40
Mesaj ferm de la UE pentru țările care refuză folosirea activelor rusești înghețate: „Dacă nu vreți să confiscați banii Rusiei, plătiți voi pentru Ucraina” # Aktual24
Uniunea Europeană intensifică presiunea asupra guvernelor reticente în privința finanțării Ucrainei (mai precis asupra Budapestei și Bratislavei), avertizându-le că, dacă nu vor aproba folosirea activelor rusești înghețate, vor trebui să deschidă propriile portofele. Potrivit publicației POLITICO, Comisia Europeană folosește amenințarea cu o alternativă și mai puțin populară – emiterea de obligațiuni comune europene (eurobonduri) – […]
Acum 2 ore
07:20
Organizația Națiunilor Unite acuză oficial Rusia de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina # Aktual24
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Federația Rusă de crime împotriva umanității și crime de război comise pe teritoriul Ucrainei, în special prin atacuri deliberate asupra civililor și prin transferul forțat al populației din zonele ocupate. Documentul, elaborat de Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Ucraina, a fost prezentat luni la Geneva și […]
07:10
Cutremur de magnitudine 6,1 în vestul Turciei: panică la Istanbul și Izmir, o persoană a decedat # Aktual24
Un seism cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a zguduit luni seară vestul Turciei, potrivit Agenției Turce pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD). Epicentrul a fost localizat în districtul Sındırgı, provincia Balıkesir, o zonă aflată între Marea Egee și Marea Marmara, relativ aproape de marile orașe Izmir și Istanbul, anunță agenția […]
Acum 12 ore
22:40
Creșterea „nejustificată” a prețurilor abonamentelor de schi din Italia înseamnă că sportul ar putea fi accesibil doar bogaților, avertizează un organismul de supraveghere # Aktual24
Creșterile „complet nejustificate” ale prețurilor la abonamentele de schi din Italia în această iarnă înseamnă că sportul riscă să devină privilegiul exclusiv al celor bogați, a avertizat președintele unei asociații italiene pentru protecția consumatorilor. De la Alpi și Dolomiți în nord până la pârtiile din regiunea Abruzzo din centrul Italiei, prețurile sunt pe cale să […]
22:30
Jamaica, în calea uraganului Melissa, de categoria cinci, care va atinge insula marți. Guvernul jamaican a ordonat evacuarea unor părți din capitala Kingston # Aktual24
Un uragan lent, dar mortal, se apropie încet de Jamaica, amenințând să dezlănțuie ploi torențiale și vânturi distructive asupra insulei din Caraibe. Cu viteze ale vântului de până la 270 km/h, uraganul Melissa a fost promovat luni la categoria cinci – intensitatea maximă. Se așteaptă ca furtuna să atingă uscatul în primele ore ale zilei […]
22:10
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care a avut loc duminică, 27 octombrie, a atras atenția națională și internațională. De la dimensiunile sale, până la opiniile polarizante și discuțiile despre rolul Bisericii în societate, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume rămâne, la 15 ani de la începerea construcției sale, un subiect fierbinte în societatea românească. Asociated […]
22:00
Crucea Roșie se îndreaptă spre Gaza pentru a recupera trupul unui alt ostatic. Un membru al Hamas a primit permisiunea să intre pe teritoriul controlat de Armata israeliană să ajute la căutarea cadavrelor # Aktual24
Crucea Roșie se află în drum spre nordul Gazei pentru predarea unui alt ostatic decedat, a anunțat Armata israeliană. Dacă se confirmă, acesta va fi al 16-lea cadavru al unui ostatic decedat în timpul sau după atacurile din 7 octombrie care va fi returnat Israelului. Declarația a venit în contextul în care guvernul israelian a […]
21:50
Un american care a trăit cu un rinichi de porc modificat genetic un număr record de 271 de zile își reia dializa, au anunțat medicii luni. Experiența sa îi ajută pe cercetători în căutarea transplanturilor de la animal la om. Tim Andrews din New Hampshire, în vârstă de 67 de ani, a suferit transplantul pe […]
21:40
Președintele Donald Trump a refuzat luni să respingă speculațiile conform cărora ar candida pentru un al treilea mandat și a declarat că nu a luat în considerare posibilitatea de a merge în instanță pentru a contesta limita de două mandate prevăzută de Constituția SUA pentru președinți. Al 22-lea amendament al Constituției prevede, în parte, că […]
21:20
Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unui RMN în timpul celei mai recente vizite la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, dar a refuzat să ofere detalii despre motivul acestuia. A fost pentru prima dată când Trump, în vârstă de 79 de ani, a oferit o explicație pentru al doilea […]
20:40
Rusia pare tot mai îngrijorată de mișcările recente ale președintelui american Donald Trump, care a impus sancțiuni Rusiei, mai precis companiilor energetice Lukoil și Rosneft. Așa că Rusia a trecut la o nouă tactică: sapă la temelia orgoliului lui Donald Trump. Cum? Transmițând că acesta ar fi „presat” de europeni să continue războiul din Ucraina. […]
20:40
București: Strada Ion Câmpineanu închisă temporar din cauza unei avarii la o țeavă de gaz # Aktual24
Strada Ion Câmpineanu din Capitală a fost închisă, luni seara, după ce o persoană a sunat la 112 anunțând că se simte miros de gaz. Echipele Distrigaz au confirmat că s-a produs o avarie în apropiere de Primăria Capitalei. Strada a fost blocată, iar la fața locului a ajuns și un echipaj de pompieri. Alimentarea […]
20:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 s-a produs luni în apele deschise ale Oceanului Atlantic și a fost resimțit în toată zona de est a Caraibelor, au declarat oficialii. Cutremurul s-a produs la aproximativ 160 de kilometri est de insula Guadelupa din Caraibele franceze, la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului de Studii Geologice […]
20:20
Foaierul Camerei Deputaților a vernisat, luni, expoziția aniversară la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, organizată de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. Expoziția reunește două perspective complementare asupra moștenirii Reginei Maria: una vizuală, prin panoul filatelic emis de Romfilatelia, simbol național și reper identitar, […]
20:20
Nicuşor Dan l-a decorat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Și Patriarhia Română a fost decorată # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decretele de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. În semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului, precum și pentru sprijinul acordat României în […]
20:20
Incendiu la biserica dintr-un sat din Pahova. Acoperișul a ars pe o suprafață de 200 de metri pătrați # Aktual24
Un incendiu a izbucnit, luni, la biserica din satul Podu Văleni, comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Focul a făcut scrum acoperișul bisericii, pe o suprafață de 200 de metri pătrați. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și […]
20:10
„Nu se vede lumină la capătul tunelului”. Bursa rusă, în picaj după ce SUA a „schimbat foaia” # Aktual24
Bursa rusă s-a prăbușit luni, după vizita în Statele Unite a emisarului economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, care pare să nu fi adus niciun rezultat concret în detensionarea relațiilor dintre Moscova și Washington, pe fondul războiului din Ucraina. Dmitriev a zburat în SUA pentru discuții la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a […]
20:10
Alertă în centrul Bucureștiului: miros de gaz pe str. Ion Câmpineanu, acces restricționat # Aktual24
Miros puternic de gaz a fost semnalat luni pe strada Ion Câmpineanu, în centrul Bucureștiului, iar autoritățile au intervenit imediat. Echipajele de intervenție ale companiei de gaze au fost mobilizate la fața locului, iar ISUBIF a luat măsuri de balizare și restricționare parțială a accesului pietonal și în totalitate pentru autoturisme, pentru siguranța locuitorilor și […]
20:00
Belarus, o nouă tehnică de ”război hidrid” contra unui stat NATO. Lituania a decis să închidă frontierele cu Belarus # Aktual24
Lituania a denunţat luni un „atac hibrid” belarus la adresa sa, după intruziunea pe teritoriul său a zeci de baloane ce transportau ţigarete de contrabandă şi care a dus la închiderea temporară a aeroporturilor din Vilnius şi Kaunas, informează AFP, citată de Agerpres. Ca răspuns, Lituania a închis luni ultimele două puncte de trecere a […]
Acum 24 ore
19:10
Niciodată în istoria recentă un trimis al președintelui rus aflat în vizită în SUA nu a fost tratat așa cum a fost tratat zilele astea Kirill Dmitriev. E un semn al iritării maxime al Americii față de Rusia, demonstrată de altfel de sancțiunile aplicate companiilor energetice Lukoil și Rosneft. „Chiar veți publica ce spune un […]
19:00
Cum sfidează fiul Laurei Vicol pe TikTok: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă” – VIDEO # Aktual24
Luca Vicol, fiul fostei deputate PSD Laura Vicol, este foarte activ pe TikTok și Reddit, unde se războiește cu cei care au păreri critice la adresa mamei sale. El preia temele de atac al Laurei Vicol și, în plus, îi ironizează pe cei cu care se ceartă că nu-si permit să stea in Monaco sau […]
18:30
Georgescu, prim-ministru. În ce situație AUR va solicita ”președintelui să acorde mandatul de premier domnului Georgescu și acesta să-și stabilească majoritatea” # Aktual24
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, într-o conferință de presă la Parlament, că partidul său dorește să intre la guvernare fie în urma unor alegeri anticipate, fie „în urma epuizării experienței de acum”, pe care o consideră dăunătoare pentru țară. „În principiu, noi dorim să intrăm la guvernare fie în urma unor alegeri […]
18:20
Orban pleacă de urgență la Washington pentru a-l îmbuna pe Trump. SUA cer Ungariei să renunșe urgent la gazele Rusiei # Aktual24
Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunțat luni, 27 octombrie, că premierul Viktor Orbán se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta sancțiunile impuse recent de Washington companiilor petroliere rusești. Szijjártó a declarat pentru jurnaliști la Budapesta că în această săptămână Ungaria va evalua „impactul legal și fizic […]
17:20
Drulă intră în ofensivă contra lui Băluță (PSD): “Fântână de 6 milioane de euro, dar fără bani pentru asfalt în București” # Aktual24
Deputatul USR și candidat la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a lansat luni critici dure la adresa lui Daniel Băluță, edil PSD și contracandidat în cursa pentru București. Declarațiile au venit după ce PSD, PNL și AUR au blocat în Senat adoptarea procedurii de urgență pentru proiectul care ar transpune în lege referendumul convocat anul trecut […]
16:40
SUA cer tot mai apăsat Ungariei să înceteze să mai cumpere petrol și gaze din Rusia. Reacția sfidătoare a Budapestei # Aktual24
Washington se așteaptă ca Ungaria, Slovacia și Turcia să elaboreze un plan pentru a se renunța la importurile de energie rusești, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker. Prim-ministrul ungar Viktor Orban, un aliat ideologic al președintelui american Donald Trump, rezistă presiunilor de a înceta să mai cumpere petrol și gaze rusești, relatează Fox […]
16:30
Paleologu, mesaj extrem de usturător al adresa lui Neamțu (AUR): ”Nu am crezut că e chiar capabil de orice. M-a lingușit și pe mine ani la rînd, ca pe atîția alții de la care spera să obțină ceva” # Aktual24
Theodor Paleologu are un mesaj foarte dur la adresa fostului său amic, Mihail Neamțu, care a deventi unul dintre cei mai toxici lideri ai AUR. Paleologul amintește de mai multe epidoade trăite personal cu Neamțu și încheie cu un citat usturător din Andrei Pleșu. ”Nu l-am luat niciodată în serios, dar îmi era simpatic pentru […]
16:00
Șoc pentru Anca Alexandrescu, AUR este foarte reticent să o susțină la Primărie: ”Nu putem să acceptăm orice condiţie pusă de ştiu eu ce grupare care se revendică a fi de opoziţie” # Aktual24
Luni, în cadrul unei conferinţe de presă, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat că partidul se află în plin proces de decizie privind candidatul pentru funcţia de primar al municipiului Bucureşti. El a fost foarte reticent în ce privește eventula susținere a Ancăi Alexandrescu, propagandista lui Călin Georgescu de la Realitatea PlusȘ “Avem un […]
15:30
SUA: Cel mai mare sindicat al angajaților federali cere deblocarea activității guvernului, punând presiune pe democrați # Aktual24
Cel mai mare sindicat din SUA care reprezintă angajații federali solicită legislatorilor să adopte o lege care să reglementeze cheltuieli pe termen scurt pentru a pune capăt imediat blocării activității guvernului, îndemnând democrații să abandoneze poziția lor actuală și să se alăture republicanilor în susținerea unei soluții temporare. „Ambele partide politice și-au exprimat punctul de […]
15:30
Surpriză în cazul incidentului de la Ambasada Rusiei. Șoferul este medic stomatolog, Jandarmeria și Poliția au greșit semnificativ # Aktual24
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care ar fi intenţionat, săptămâna trecută, să lovească cu maşina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei din Bucureşti. În urma anchetei, procurorii spun că şoferul respectiv nu consumase droguri sau substanţe psihoactive şi avea dreptul să conducă, chiar […]
15:00
Panourile solare casnice bagă în faliment marile companii care produc și ele energie solară. Situație inedită în Australia # Aktual24
Proprietarul unei centrale solare din Australia a fost nevoit să oprească 16.000 de panouri, deoarece producția de energie a devenit neprofitabilă. Motivul a fost boom-ul panourilor solare casnice, care a dus la prăbușirea prețurilor la electricitate în timpul zilei. Tendința de zece ani de instalare a panourilor pe acoperișuri a dus la consecințe neașteptate. Fermele […]
14:40
Ucrainenii îi inundă pe ruși, au tras trei rachete HIMARS în barajul de la Belgorod. Pagube semnificative în regiune – VIDEO # Aktual24
Armata ucraineană susține că a provocat pagube semnificative barajului lacului de acumulare Belgorod. Forțele armate au postat imagini și videoclipuri pe Telegram care arată pagube semnificative aduse barajului de trei rachete HIMARS ucrainene. Imaginile includ structuri distruse și apă care țâșnește puternic din peretele barajului. Alte imagini arată zone extinse inundate de apă. Atacul asupra […]
14:10
„Propagandist rus”. Secretarul american al Trezoreriei, ironii la adresa trimisului Kremlinului # Aktual24
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a numit pe 26 octombrie pe trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, „propagandist rus”, după ce acesta din urmă a susținut că sancțiunile americane nu vor avea impact asupra economiei Rusiei. Declarația vine în contextul în care administrația Trump a impus, pentru prima dată, noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând principalele sale companii […]
13:30
Minune în PSD, Firea renunță ”fără resentimente” la șefia PSD București. Dar nu uită să i-o plătească lui Ciolacu # Aktual24
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a anunțat luni că predă conducerea Organizației PSD București lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, care va candida pentru funcția de primar general al Capitalei. „Scopul nostru este acela de a recâștiga Primăria Generală a Capitalei. Ne propunem acest lucru și, de data aceasta, sunt convinsă că […]
13:10
Acum zece ani, în 2015, zeci de mii de oameni erau în stradă și strigau „Jos Daniel, Jos Daniel” și „Vrem spitale, nu catedrale”. O revoltă a urbanului mare de după incendiul de la Colectiv față de „structurile vechi”, de la politicieni la Biserica Ortodoxă Română. Daniel fiind, desigur, Patriarhul Daniel, conducătorul BOR. Contestat, cu […]
12:40
Unul dintre suspecții din jaful de la faimosul Muzeu Luvru din Paris a fost arestat datorită urmelor ADN găsite la locul crimei. Potrivit canalului de televiziune BFMTV, la locul crimei s-au găsit urme ADN, care „au jucat un rol crucial” în identificarea unuia dintre cei doi criminali reținuți. După cum s-a menționat, tâlharii au lăsat […]
12:10
Moscova, atacată cu zeci de drone. Explozii în mai multe regiuni ale capitalei Rusiei – VIDEO # Aktual24
Mai multe explozii au fost raportate în Moscova și în regiunea Moscova în noaptea de 26 spre 27 octombrie, în urma unui atac cu drone. Autoritățile ruse au anunțat că aproximativ 30 de drone se îndreptau către capitală înainte de a fi doborâte. Potrivit canalului Astra (Telegram), imaginile surprinse de martori și geolocalizate ulterior arată […]
11:50
Grindeanu îl atacă iar pe Bolojan: „Ce e acum e o porcărie, o încordare de mușchi. De ce să refuze grupul de lucru pe legea pensiilor speciale?” # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va solicita din nou în ședința Coaliției de mâine aprobarea înființării unui grup de lucru pentru modificarea legii pensiilor magistraților. Acesta ar urma să includă reprezentanți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului General și ai partidelor politice. „Sper ca mâine în […]
11:40
Serghei Lavrov acuză o „schimbare radicală” a poziției SUA față de Ucraina. Pretinde că Trump este aproape învins de liderii UE # Aktual24
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că poziția administrației președintelui american Donald Trump cu privire la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina s-a schimbat „radical”. După summitul din Alaska, a spus Lavrov, Donald Trump „a declarat direct și public că, în opinia sa, nu este vorba despre un armistițiu, ci despre o pace […]
11:40
Cine îl sapă pe Bolojan din interiorul PNL: ”Nu prea iese public, dar trage sforile în partid”. Nici parlamentarii PNL nu-l înghit pe Bolojan pentru că vrea să le taie din bani # Aktual24
Informații din culisele conducerii PNL arată că Ilie Bolojan se confruntă cu o puternică opoziție și în interiorul PNL, nu numai în actul de guvernare. Un individ extrem de influent în partid, apropiat de Sorin Grindeanu, lucrează pentru a șubrezi poziția lui Bolojan. Conform unor informații publicate de jurnalistul Cristian Andrei pe hotnews.ro, Bolojan ar […]
11:00
Ce beneficii ilegale a furnizat Spitalul de Urgență Brașov șefei DSP Brașov. Rudele acesteia erau tratate cu mai mare grijă # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus începând cu 24 octombrie 2025 punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar față de Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov. Aceasta este acuzată de trei infracțiuni legate de folosirea sau divulgarea de informații nepublice în scopul obținerii de foloase necuvenite. Potrivit anchetatorilor, […]
10:50
Milei, triumf neașteptat în alegerile intermediare din Argentina în ciuda grevelor și protestelor: ”Poporul argentinian a decis să lase în urmă 100 de ani de cădere” # Aktual24
Niciun institut de sondare din Argentina nu anticipase un astfel de triumf: partidul președintelui ultraliberal Milei a obținut peste 40% la alegerile intermediare. „Astăzi a fost în mod clar o zi istorică pentru Argentina. Poporul argentinian a decis să lase în urmă 100 de ani de cădere și să continue pe calea libertății, progresului și […]
10:50
Ciucu și-a anunțat oficial candidatura: ”Mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel şi Sectorul 6, dar şi Bucureştiul” # Aktual24
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei. „Să ştiţi că nu a fost o decizie uşoară. Am stat mult şi am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întors decizia aceasta pe toate feţele. Acum aţi […]
10:20
Reacția tăioasă a lui Trump la noua rachetă a lui Putin: „Ar trebui să încheie războiul, nu să testeze rachete” # Aktual24
Duminică, Vladimir Putin a anunțat testul final reușit al unei rachete de croazieră nucleare rusești, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acțiune de până la 14.000 km, în mijlocul ofensivei Rusiei în Ucraina. Donald Trump a considerat luni „nepotrivit” anunțul făcut cu o zi înainte de omologul său rus Vladimir Putin privind […]
09:50
Incident în Marea Chinei de Sud. Un elicopter MH-60R și un Boeing F/A-18F Super Hornet de pe portavionul USS Nimitz s-au prăbușit # Aktual24
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP, citată de Agerpres. Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua ‘operațiuni de rutină’ de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbușit în Marea Chinei de […]
09:40
Bruxelles-ul a început să elaboreze un plan împreună cu Kievul pentru a pune capăt războiului. Dar ce perspective ar exista după un armistițiu? Un expert ucrainean prevede șase posibile scenarii de viitor pentru țara sa. Scopul președintelui rus rămâne anihilarea Ucrainei. „Nu-i cereți lui Putin pace, pentru că pacea ar fi mormântul lui”, a declarat […]
09:10
Singura situație care ar putea obliga Rusia să se așeze la negocieri cu Ucraina. Câmpul de luptă se mută în altă zonă # Aktual24
Ucraina și Rusia consideră frontul energetic ca fiind unul dintre instrumentele cheie care ar putea influența cursul războiului. Departe de linia frontului înghețată dintre Ucraina și Rusia, se desfășoară un alt război, nu mai puțin aprig – războiul energetic. Potrivit analiștilor, acest război poate forța părțile să se așeze la masa negocierilor mai repede decât […]
08:40
Lavrov neagă că Rusia a încălcat Memorandumul de la Budapesta. Documentul, semnat de Rusia, prevede clar: ”Semnatarii își reafirmă angajamentul de a respecta independența, suveranitatea și frontierele existente ale Ucrainei” # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova nu consideră că agresiunea sa împotriva Ucrainei este o încălcare a Memorandumului de la Budapesta. „Memorandumul [de la Budapesta] prevede că Ucraina, la fel ca alte foste republici sovietice care au renunțat la armele nucleare, va primi garanții din partea puterilor nucleare față de statele […]
