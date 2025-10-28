Ungaria, Cehia și Slovacia vor face un front comun anti-Ucraina. Ce au în plan?

Newsweek.ro, 28 octombrie 2025 07:50

Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică f...

Acum 10 minute
08:20
Dacă pensiile speciale de 25000 lei nu sunt tăiate, guvernul Bolojan cade. Un politician avertizează Newsweek.ro
Kelemen Hunor a avertizat că guvernul Bolojan mai are o șansă să reducă pensiile speciale de 25.000 ...
Acum 30 minute
08:10
Noi restricții de trafic pe Valea Oltului. Lucrările la tunelul din A1 vor fi extinse, anunță CNAIR Newsweek.ro
Lucrările la tunelul de la Robeşti, parte a lotului 2 al Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, vor fi extins...
Acum o oră
07:50
Ungaria, Cehia și Slovacia vor face un front comun anti-Ucraina. Ce au în plan? Newsweek.ro
Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică f...
07:40
Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter de la Marea Britanie pentru securitatea Mării Negre Newsweek.ro
Marea Britanie și Turcia finalizează o tranzacție de miliarde de dolari pentru vânzarea către Turcia...
07:30
Ce amendă uriașă poți să iei dacă nu lași femeile gravide să treacă în față la coadă la supermarket? Newsweek.ro
Ce amendă uriașă poți să iei dacă nu lași femeile gravide să treacă în față la coadă la supermarket?...
07:30
ANALIZĂ Profilul candidatului care ar putea câștiga alegerile din Capitală. Ce caută bucureștenii? Newsweek.ro
Coaliția nu s-a hotărât la un singur candidat unic la Primăria Capitalei, astfel că PNL, PSD și USR ...
Acum 2 ore
07:20
Horoscop 29 octombrie. Luna în Vărsător aduce schimbări pozitive Berbecilor. Capricornii, avantajați Newsweek.ro
Horoscop 29 octombrie. Luna în Vărsător aduce schimbări pozitive Berbecilor. Capricornii sunt avanta...
07:10
60.000 pensionari au dat Casa de Pensii în judecată. Care sunt cerințele pensionarilor în instanță? Newsweek.ro
Recalcularea celor 4.600.000 de pensii după o lege care a schimbat complet formula de calcul a dus l...
Acum 12 ore
22:40
Medicii de familie de la țară gestionează de trei ori mai mulți pacienți decât colegii de la oraș Newsweek.ro
La prima vedere, Iașul pare un județ privilegiat: medicii de familie gestionează, în medie, mai puți...
22:40
Povestea Acunei: a venit de la 10.000 km să studieze Medicina Veterinară la Iași Newsweek.ro
La peste zece mii de kilometri distanță de casă, la Iași, o poveste unește două lumi diferite: cea a...
22:20
Donald Trump nu exclude posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat. E neclar însă cum Newsweek.ro
Donald Trump nu exclude posibilitatea de a candida la Preşedinţia SUA, pentru un al treilea mandat. ...
22:10
Încep să se simtă efectele sancțiunilor SUA asupra Rusiei? Prețurile la carburanți au crescut ieri Newsweek.ro
După o lună marcată de ieftiniri succesive, carburanții s-au scumpit vineri, 24 octombrie, în majori...
22:00
Cancelarul Friedrich Merz vrea pentru Germania „cea mai puternică armată convențională din Europa” Newsweek.ro
Cancelarul federal Friedrich Merz vrea pentru Germania „cea mai puternică armată convențională din E...
21:40
Comisarul european pentru Economie, despre deficitul României: Readuceţi fiscalitatea pe traseu Newsweek.ro
Comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea treb...
21:20
Ilie Bolojan: România trebuie să investească în stocare și conectarea rețelelor energetice cu Vestul Newsweek.ro
Prim-miinistrul Ilie Bolojan spune că România trebuie să investească în stocare și în conectarea reț...
21:10
Misiune operațională a SUA la Marea Neagră, pe coastele României. Ce efective ale Rusiei vizează? Newsweek.ro
Un avion RQ-4B Global Hawk al Forțelor Aeriene ale SUA, cu indicativul FORTE10, de la baza aeriană S...
20:50
Sorin Grindeanu: Eu nu concurez cu premierul Bolojan. Nu se aşteaptă nimeni la frăţii Newsweek.ro
Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu, spune că el nu concurează cu premierul Bolojan şi că oricum ...
20:40
Guvernul a adoptat OUG care dă liber la festivaluri şi concerte, exceptate de la austeritate Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a adoptat ordonanţa de urgenţă care dă liber la festivaluri şi concerte, ce sunt as...
20:20
Povestea impresionantă a actorului Morgan Freeman. A suferit un accident grav și a rămas cu sechele Newsweek.ro
Povestea impresionantă a actorului Morgan Freeman. A suferit un accident grav de mașină și a rămas c...
20:20
Care este cel mai bun ceai pentru durerea de gât? Combate inflamația, crește imunitatea Newsweek.ro
Cel mai eficient ceai pentru calmarea durerilor de gât are proprietăți antiinflamatoare și antibacte...
20:20
Marile transnaţionale care pot să vină în locul Carrefour. Când vine câinele la măcelărie? Newsweek.ro
Marile transnaţionale care pot să vină în locul Carrefour, care s-a săturat de taxele din România. C...
19:30
De ce să nu lași niciodată capacul de la toaletă ridicat. Iată de ce trebuie să-l închizi mereu Newsweek.ro
De ce să nu lași niciodată capacul de la toaletă ridicat. Un obicei greșit pe care îl faci zilnic te...
Acum 24 ore
19:20
Inteligența artificială poate ajuta autorii să depășească &#34;blocajul scriitorului&#34; Newsweek.ro
Inteligența artificială poate ajuta autorii să depășească "blocajul scriitorului", spune şeful Editu...
19:10
Rusia se retrage din acordul privind plutoniul. Trump: „Aveți un submarin nuclear SUA în coaste” Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care se retrage oficial din Acordul privind ges...
18:50
Din cauza embargoului lui Trump, în Ungaria se scumpesc carburanţii auto. Ce se întâmplă în România? Newsweek.ro
Din cauza embargoului lui Trump asupra companiilor Rosneft şi Lukoil, în Ungaria se scumpesc carbura...
18:40
Dispozitivul din casă care consumă cât 65 de frigidere. Monstrul energetic ascuns în locuința ta Newsweek.ro
Dispozitivul din casă care consumă cât 65 de frigidere. Monstrul energetic ascuns în locuința ta. Ex...
18:20
Putin pierde o treime din exportul de petrol. Companiile din Grecia refuză să-l mai transporte Newsweek.ro
Companiile petroliere sin Grecia, despre care Brookings Institution estimează că transportă o treime...
18:10
VIDEO Rusia lovește Ucraina cu rachete de croazieră de 5.200.000$. Trage și 70 pe nopate Newsweek.ro
Datele privind achizițiile de rachete de croazieră și balistice efectuate de Ministerul Apărării din...
17:50
Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM trebuie să explice primele și bonusurile primite până acum Newsweek.ro
Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanţe vor cere conducerilor ANRE, ASF şi ANCOM explicaţii...
17:30
Cinci delfini din Malta vor fi aduși la Delfinariul din Constanța. Vor ajunge anul viitor la noi Newsweek.ro
Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta, iar aceştia vor ajunge în România la înc...
17:20
Elevii care vor să intre la Medicină au posibilitatea de a face pregătire gratuit. UMF Iași anunță Newsweek.ro
Pregătire gratuită la anatomie pentru concursul de admitere, pe 1 noiembrie la UMF Iași pentru elevi...
17:10
Sistemul de Garanție-Returnare va fi extins și la borș, oțet, cafea, borcane sau apă distilată Newsweek.ro
Mircea Fechet, proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare la mai multe produ...
17:00
Cine este tânărul care a tras cu arma pe o stradă din București? Poliția a găsit pistolul Newsweek.ro
Poliția a găsit arma folosită în scandalul de duminică seara pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei...
16:50
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese Newsweek.ro
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter de conflict de interese. Cer...
16:40
Au început lucrările de dinamitare pentru tunelul Robeşti, parte din Autostrada Sibiu-Pitești Newsweek.ro
Au început lucrările de dinamitare pentru tunelul Robeşti, parte din Autostrada Sibiu-Pitești. Direc...
16:30
VIDEO Romania Unfolds: 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică. Ce soluții există Newsweek.ro
Datele statistice arată că 32% dintre români trăiesc în sărăcie energetică. Adică, nu au curent și d...
16:30
România, singura țară din UE prezentă oficial la un concurs de gimnastică sponsorizat de ruși Newsweek.ro
România a fost singura țară din UE prezentă oficial la o competiție de gimnastică ritmică sponsoriza...
16:20
Cutremur de 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Autoritățile emit alertă de tsunami Newsweek.ro
Cutremur de 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Autoritățile emit alertă de tsunami. ...
16:00
Băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit magneți Newsweek.ro
Băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit magneți. Tânărul...
15:50
Viktor Orban îl atacă pe Trump și îl apără pe Putin. „Sancțiunile contra Rusiei, greșite” Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o gr...
15:40
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi? Newsweek.ro
Pensionarii sunt nevoiți să plătească CASS la pensie dacă au pensia mai mare de 3.000 de lei. Statul...
15:20
Cifră de coșmar pentru mașinile electrice: O mașină diesel, TDI, a parcurs 2.831 km cu un plin Newsweek.ro
Căzute în dizgrație, deși multe multe motoare de ultimă generație au emisii comparabile sau mai mici...
15:10
B1TV: Tatulici: „Simt în aer tensiune și revoltă. Lumea s-a săturat de nesimțirea politicienilor” Newsweek.ro
Jurnalistul Mihai Tatulici a declarat, la B1 TV, că în societatea românească „se simte în aer o tens...
14:50
Meteo. Vremea se încălzește până la final de octombrie. Cum va fi în noiembrie? Prognoza pe regiuni Newsweek.ro
Vremea se va încălzi treptat până pe 31 octombrie, cu maxime de 20-22°C, apoi va urma o răcire ușoar...
14:40
Deficit la buget de 102.000.000.000 lei în primele 9 luni. Cheltuielile bugetare, în creștere cu 11% Newsweek.ro
Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 102,47 miliarde de lei, reprezentând 5,39% din PIB...
14:20
Peste 500 de imobile din București rămân fără apă caldă și căldură. Care sunt zonele afectate Newsweek.ro
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de remediere a unor avarii ...
14:10
Idei de Halloween: TOP 10 cele mai înfricoșătoare locuri din lume. O locație din România, pe locul 4 Newsweek.ro
Cum de Halloween amatorii călătorii și de senzații tari sunt în căutarea unor experiențe pline de mi...
13:50
Reforma pensiilor speciale. Grindeanu face grup de lucru pentru a finaliza proiectul de lege Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale. Sorin Grindeanu a anunțat că va face un grup de lucru pentru a finaliza ...
13:40
Cum procedezi dacă simți miros de gaz în casă? Primul pas pe care să-l faci, când sesizezi scurgeri Newsweek.ro
Mirosul de gaz în locuință nu trebuie ignorat, deoarece poate reprezenta un pericol imediat pentru v...
13:30
Interlopul &#34;Tăurașul Emi&#34; a mușcat un polițist de picior. E acuzat că a agresta sexual două femei Newsweek.ro
Interlopul Emil Munteanu, zis Tăurașul Emi, a fost săltat de polițiști fiind acuzat că a agresat sex...
