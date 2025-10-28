Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune pe teritoriul Rusiei
Digi24.ro, 28 octombrie 2025 07:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Statul Major al comandantului suprem a stabilit sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
08:20
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia.
Acum o oră
07:50
Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune pe teritoriul Rusiei # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Statul Major al comandantului suprem a stabilit sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei.
07:30
Cel puțin 26 de replici în decurs de o oră, după cutremurul de 6,1 din Turcia. În provincia Balîkeșir școlile sunt închise marți # Digi24.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în oraşul Sindirgi, situat în provincia Balîkeșir, din vestul Turciei, a anunţat agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Cutremurul, care s-a produs la ora locală 22:48 (21:48, ora României), a fost resimţit şi în multe alte oraşe din vestul ţării, printre care Istanbul şi Izmir, și a fost urmat de 26 de replici în interval de o oră, potrivit AFP și Anadolu, preluate de News.ro.
Acum 2 ore
07:10
Românii reciclează puțin, în ciuda „pungii cu pungi”. Șapte din 10 deșeuri din plastic sunt aruncate în continuare la întâmplare # Digi24.ro
Românii sunt printre europenii care reciclează cele mai puține ambalaje din plastic: doar o treime din cantitatea totală de deșeuri. Asta în ciuda programului național de reciclare și a faptului că în fiecare gospodărie există "o pungă cu pungi". Deși nu mai suntem la coada clasamentului european la acest capitol, cea mai mare parte de ambalajelor din plastic continuă să ajungă la gunoi, fără să fie colectată separat. „Mai multă disciplină trebuie”, sunt de părere cei care nu reușesc să recicleze întocmai cum și-ar dori.
07:10
Ce le lipseste ucrainenilor mai mult decat rachetele Tomahawk. Mărturiile soldaților din prima linie a frontului # Digi24.ro
În timp ce Zelenski speră ca Ucraina să primească rachete Tomahawk și alte arme occidentale, soldații din prima linie a frontului vorbesc despre o altă realitate. Lipsa mașinilor, a dronelor și a oamenilor face apărarea aproape imposibilă, iar pe frontul din est supraviețuirea depinde adesea de echipamente improvizate și resurse personale, scrie Kyiv Independent.
07:10
Fântâna Dragonului, o istorie ruinată. Cum arată astăzi monumentul ridicat în anii '50 de sute de deținuți din lagărele comuniste # Digi24.ro
Fântâna Dragonului, cea mai mare fântână arteziană de la malul mării, este lăsată de izbeliște. Monumentul a fost ridicat de deținuții din lagărele comuniste și, de zeci de ani deja, nu este funcțională. Autoritățile spun că nici nu va mai fi vreodată: „Specialiștii au constatat că intervențiile ar fi prea costisitoare și nesigure”, transmit reprezentanții Primăriei Constanța. În tot acest timp, localnicii și turiștii privesc dezamăgiți spre fântâna construită din peste 10.000 de blocuri de piatră.
07:10
Kelemen Hunor spune cât ar putea dura reforma administrației centrale: E nevoie de altă abordare # Digi24.ro
Kelemen Hunor a declarat luni seara la Digi24, că reforma administrației centrale ar trebui să fie în aceeași lege cu cea a reformei administrației locale. Liderul UDMR spune însă că acolo este nevoie de „altă abordare”, fiind nevoie de o lege pentru fiecare minister în parte.
07:10
Accident pe munte sau crimă? Un imperiu al modei, aproape de un scandal uriaș, la un an după moartea celui mai bogat om din Catalonia # Digi24.ro
Isak Andic, un miliardar din domeniul modei și un excursionist cu experiență, a murit după ce a căzut într-o prăpastie de la aproape 100 de metri înălțime în timp ce urca pe munte. Cu toate că părea a fi vorba despre un simplu accident, la aproape un an de la moartea sa, poliția a început să trateze cazul ca pe o posibilă crimă, potrivit unor rapoarte apărute în ziarele El Pais și La Vanguardia, ceea ce ar putea declanșa un scandal de mari proporții în jurul uneia dintre cele mai bogate familii din Spania și a imperiului de „fast-fashion” pe care îl controlează.
07:10
Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă nucleară „minune” anunțată de Putin # Digi24.ro
Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat cu succes Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și rază aproape nelimitată. Experții spun însă că arma, prezentată drept „minune” de Kremlin, este mai degrabă un instrument de propagandă și intimidare decât o schimbare reală în echilibrul de putere dintre Rusia și Occident.
07:10
Drama oamenilor din Aninoasa, mutați în containere și uitați acolo. Cum arată viața în 20 de mp. Edil: „Viața te încearcă în tot felul” # Digi24.ro
Peste 500 de oameni evacuați din casele lor așteaptă, de aproape 3 ani, să scape de containerele în care trăiesc. Sunt localnicii din Aninoasa, județul Hunedoara, care au fost evacuați din casele afectate de valul de cutremure din zonă, de la începutul lui 2023. Oamenii se plâng că stau în frig în containere insalubre, iar în unele plouă. Primarul promite că îi mută în apartamente luna viitoare, dar blocurile nu sunt încă gata.
07:10
Războiul de la granița NATO stârnește sentimentul de urgență în Europa. Țările care reintroduc armata obligatorie # Digi24.ro
Cu războiul la granița NATO, tot mai multe state de pe continentul european reintroduc serviciul militar sub diverse forme. Cel mai recent, croații au anunțat că toți bărbații vor trebui să treacă printr-o pregătire de două luni obligatorie. Este prima țară a Alianței Nord-Atlantice care ia această măsură. În România se discută, deocamdată, proiectul privind serviciul militar voluntar, cu un stagiu de patru luni.
07:10
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori” # Digi24.ro
Românii își pot verifica oricând vechimea în muncă și contribuțiile la pensia de stat, fără să mai depindă de adeverințe de la foștii angajatori sau de deplasări la ghișee. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția asiguraților atât posibilitatea de a solicita o adeverință privind stagiul de cotizare
07:10
Uraganul Melissa ar putea fi cel mai puternic care a lovit vreodată Jamaica. Furtuna de categoria a cincea a ucis patru oameni în Haiti # Digi24.ro
Localnicii din Jamaica se pregătesc pentru impactul uraganului Melissa, care va lovi cu rafale puternice și cu inundații această țară din Caraibe, anunță BBC. Melissa a fost reclasificată luni dimineață drept uragan de categoria a cincea (n.r. cea mai mare intensitate), a anunțat Centrul Național pentru Uragane (NHC) din SUA. Autoritățile se tem că Melissa, care a provocat deja moartea a patru persoane pe insula Hispaniola, ar putea deveni cel mai puternic uragan care a lovit vreodată Jamaica.
07:10
Speranță pentru femeile care au cancer ovarian. Cercetătorii au descoperit un nou factor care contribuie la răspândirea bolii # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă din Australia au identificat un nou biomarker promiţător, o ţintă terapeutică pentru cancerul ovarian, care ar putea îmbunătăţi semnificativ şansele femeilor diagnosticate cu această boală agresivă.
07:10
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei iarnă/vară # Digi24.ro
Răbdarea Parlamentului European cu schimbarea orei a expirat la șase ani după ce propunerea a fost blocată, iar acum cere explicații din partea Comisiei și a Consiliului pentru o paralizie fără sfârșit, scrie cotidianul spaniol La Razon.
Acum 4 ore
06:10
Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că bătălia electorală pentru Primăria Capitalei trebuie să rămână la nivel de Bucureşti şi să nu fie extinsă la nivel naţional, pentru a nu fi afectată guvernarea.
Acum 6 ore
03:10
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla” # Digi24.ro
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.
Acum 12 ore
00:10
Catherine Vautrin, ministra Apărării din Franța, vizită în România în această săptămână. Ionuț Moșteanu: „Am discutat în această seară” # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu a anunțat luni seară, 27 octombrie, că ministra Apărării din Franța, Catherine Vautrin, va veni în România în această săptămână. Ministrul român al Apărării a precizat că o conversație cu aceasta a avut loc în această seară.
00:00
Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că bătălia electorală pentru Primăria Capitalei trebuie să rămână la nivel de Bucureşti şi să nu fie extinsă la nivel naţional, pentru a nu fi afectată guvernarea.
27 octombrie 2025
23:30
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la acoperişul unei biserici din localitatea Podu Valeni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
23:30
Amazon are de gând să facă până la 30.000 de concedieri începând de marți, pentru că vrea să reducă cheltuielile și să compenseze angajările în plus din perioada de vârf a pandemiei, au dezvăluit trei persoane familiarizate cu acest subiect, relatează The Guardian.
23:10
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate # Digi24.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că în societate există „nervozitate și nemulțumire” față de „neputința” Guvernului de a rezolva problema inechității în raport cu pensiile de serviciu ale magistraților. „Percepția în politică e o chestiune extrem de importantă”, mai spune liderul UDMR. Acesta a admis că este posibil ca Ilie Bolojan să fie uneori „inflexibil”, dar că „a învățat mult de când a venit în București, de la Oradea, fiindcă acolo nu avea nevoie de înțelegere, că avea majoritate”.
23:10
Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat # Digi24.ro
Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident grav produs pe un drum forestier din localitatea Joseni, judeţul Harghita. ATV-ul cu remorcă în care se aflau s-a răsturnat, iar unul dintre tineri a murit, ceilalţi fiind transportaţi la spital.
23:00
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o majoritate impotentă. Lumea va zice „plecați” # Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit, luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre neînțelegerile din coaliție cu privire la pensiile magistraților, precum și despre discuția pe care Sorin Grindeanu a avut-o separat cu aceștia. „Dacă nu închidem acest subiect pierdem cu toții, vom fi o majoritate impotentă”, a afirmat liderul UDMR care a adăugat că „nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate, și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile”.
22:50
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei # Digi24.ro
Unul dintre cele mai mari imperii industriale din Rusia își va înceta operațiunile internaționale după ce a fost vizat de sancțiuni severe din partea SUA, în contextul în care președintele Donald Trump intensifică eforturile de a forța Kremlinul să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Politico.
22:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit Turcia, luni seara, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ). Seismul a avut loc la o adâncime de 10 km, a precizat GFZ, având epicentrul în orașul Sindirgi, din provincia Balikesir, conform Reuters.
22:20
Tensiuni tot mai mari în coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor. Sorin Grindeanu: „Dacă vine al doilea eşec, discutăm altfel” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat că, dacă propunerile partidului privind pensiile magistraţilor vor fi din nou respinse, discuţiile din coaliţia de guvernare vor trebui abordate diferit. El a criticat măsurile considerate exagerate din pachetul fiscal, precum aplicarea CASS pentru veteranii de război, călugări sau mame, potrivit News.ro.
22:20
„N-am nicio îndoială că a fost neglijență”. Ce soluție vede Kelemen Hunor la situația celor afectați de explozia din Rahova # Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre situația celor care au rămas fără locuințe în urma exploziei din cartierul Rahova. Președintele UDMR a atras atenția că oamenii afectați ar trebui să primească despăgubire de la vinovați și că, la acest moment, nu există legislație prin care statul să reconstruiască și să transfere gratuit apartamentele actualilor proprietari.
22:00
Cel mai bătrân președinte din lume a obținut al optulea mandat, la 92 de ani. Liderul camerunez Paul Biya se află la putere din 1982 # Digi24.ro
Președintele Camerunului, în vârstă de 92 de ani, a fost reales pentru un al optulea mandat. Paul Biya, considerat cel mai în vârstă șef de stat din lume, a obținut 53,7% din voturi, comparativ cu 35,2%, care au mers către liderul opoziției, Issa Tchiroma Bakary, a anunțat Consiliul Constituțional al Camerunului, conform BBC.
21:40
Kelemen Hunor, despre tăierea posturilor din primării: „Ne învârtim în jurul acestui subiect din august, de trei luni” # Digi24.ro
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni, la Digi24, că nu s-a ajuns la un consens pe tema tăierii posturilor din primării. Deși „toată lumea este de acord cu ținta de 10%”, liderul UDMR susține că „fiecare are o altă abordare”.
21:20
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul # Digi24.ro
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter, de posibil conflict de interese. Aceasta susține că ministrul ar fi început reorganizarea instituțiilor din subordine chiar cu una la conducerea căreia ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit să promoveze concursul de manager.
21:10
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest lucru, am găsit finanțare care contravine regulilor UE # Digi24.ro
În ultima perioadă Europa este inundată de mașini electrice de producție chinezească, importurile devenind chiar agresive pe unele piețe. Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate, Implementare și Simplificare a confirmat acest lucru la Digi24 și a afirmat că în prezent Comisia Europeană derulează o investigație în acest sector.
21:10
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla” # Digi24.ro
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.
21:00
Se pregătește Europa pentru război? Ce a răspuns Valdis Dombrovskis despre agresiunea rusă și conflictul din Ucraina # Digi24.ro
Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru Economie, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre activele rusești confiscate de UE, care ar putea fi folosite pentru finanțarea Ucrainei.
20:50
Ce a spus Vladimir Putin despre cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord în timpul întâlnirii cu șefa diplomației lui Kim Jong Un # Digi24.ro
Cooperarea dintre Moscova și Phenian „progresează conform acordurilor”, a spus președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întrevederi la Kremlin cu ministrul de Externe nord-coreean, Choe Son Hui, relatează UNN.
20:50
Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea trebuie readusă pe traseul normal. Va fi însă creștere economică în 2025 # Digi24.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”. Oficialul UE s-a arătat însă optimist cu privire la o creștere economică a țării noastre în 2025.
20:30
„Vocea victimelor se aude în Parlament”. Alina Gorghiu: Lege mai dură împotriva violenţei domestice, adoptată de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenţei domestice, inclusiv pedepse mai mari pentru agresori şi măsuri extinse de protecţie. Iniţiativa, coordonată de Alina Gorghiu în cadrul comisiei „România fără violenţă domestică”, prevede prelungirea automată a ordinului de protecţie provizoriu, sancţiuni mai dure pentru recidivişti şi eliminarea posibilităţii ca victima să renunţe la proces atunci când plângerea este formulată de autorităţi.
20:20
Nicușor Dan a semnat decretele pentru decorarea lui Bartolomeu I al Constantinopolului și a Patriarhiei Române # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decretele de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.
20:20
Liber la petreceri organizate de primării până la final de an, după ce Guvernul a modificat OUG 52. Cum arată forma finală (surse) # Digi24.ro
Guvernul a dat undă verde petrecerilor organizate de primării până la finalul anului. După ce Ordonanța 52 blocase numeroase cheltuieli ale autorităților locale, inclusiv finanțarea evenimentelor în zile de sărbătoare, Executivul a revenit asupra deciziei și a introdus excepții care permit din nou cheltuieli pentru zilele comunelor, orașelor sau pentru Revelion.
20:00
Bărbatul din Dolj care a furat o maşină de poliţie din curtea secţiei a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Bărbatul de 58 de ani care a sustras, duminică, o maşină de poliţie parcată în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, din judeţul Dolj, apoi a condus-o până acasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.
Acum 24 ore
19:20
Alertă în centrul Capitalei. Un bucureștean a anunțat la 112 că simte miros de gaz: strada Ion Câmpineanu, din centru, este blocată # Digi24.ro
Este alertă luni seară, 27 octombrie, în centrul Bucureștiului, după ce un om a anunțat la 112 că simte miros de gaz. Echipele Distrigaz au confirmat pentru Digi24 că s-a produs o avarie în apropiere de Primăria Capitalei, pe strada Ion Câmpineanu.
19:00
Bogdan Ivan: România are printre cele mai mari preţuri la energie din Europa. Cum vrea ministrul să reducă facturile # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România continuă să aibă printre cele mai mari preţuri la energie din Europa și a cerut soluții concrete la nivel european. Oficialul a anunţat investiţii în producţia de energie hidro, pe gaze şi nucleară, modernizarea reţelelor de transport şi stocare inteligentă, finanţate din fonduri europene în valoare de 30 de miliarde de euro.
19:00
Petrişor Peiu: E posibil ca AUR să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni că este foarte posibil ca partidul său să o susţină pe jurnalista Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, aceasta „ocupând un culoar foarte apropiat” de cel al formaţiunii politice.
18:50
Imagini cu momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc de 45 de milioane de dolari: „Luptele continuă” # Digi24.ro
Ucraina a anunțat că a distrus un sistem rus de rachete antiaeriene Buk-M3 „de ultimă generație”, în valoare de 45 de milioane de dolari. Buk-M3 este unul dintre principalele sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, conceput pentru a viza avioane, elicoptere, rachete de croazieră și drone, potrivit publicației ucrainene The Kyiv Independent, relatează TVP World.
18:20
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor # Digi24.ro
Miniștrii apărării britanic și german au anunțat că țările lor își vor uni forțele pentru a monitoriza activitatea submarinelor rusești în Oceanul Atlantic de Nord și Marea Baltică.
18:20
Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană” # Digi24.ro
Guvernul se reunește miercuri, 29 octombrie, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru a discuta oportunitatea creșterii salariului minim pe economie în 2026. Subiectul a generat tensiuni între sindicate și patronate, dar și în interiorul coaliției de guvernare, unde premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, au poziții diametral opuse.
18:20
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator” # Digi24.ro
Joe Biden a criticat „zilele negre” prin care trec Statele Unite sub președinția dură a lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști, relatează The Guardian.
18:10
Toboşarul american de jazz Jack DeJohnette, cunoscut pentru colaborările sale cu John Coltrane, Bill Evans şi Miles Davis, a murit duminică, la vârsta de 83 de ani, în localitatea Woodstock din statul New York. Artistul a fost unul dintre cei mai influenţi muzicieni ai generaţiei sale şi o figură esenţială a casei de discuri ECM, potrivit DPA și Agerpres.
18:10
Scene înduioșătoare în munții Apuseni. În căutare de hrană, un urs tânăr a rămas blocat cu un butoi de plastic pe cap. A fost văzut de localnici, care au chemat imediat pădurarii și medicul veterinar. Ursul a fost sedat și salvat.
17:50
Starea deplorabilă a Râului Dâmbovița din Capitală, scoasă la iveală odată cu lucrările din Piața Unirii. Ce se află pe fundul acestuia # Digi24.ro
Lucrările la planșeul Pieței Unirii din Capitală au scos la iveală albia Râului Dâmbovița și „conținutul” acesteia: gunoaie, anvelope, trotinete și hoituri amestecate cu mocirlă groasă. Pe alocuri, dalele care protejează malul sunt crăpate. Autoritățile recunosc problemele și anunță reparații urgente din această săptămână.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.