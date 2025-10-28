Real Madrid: Dani Carvajal va fi din nou operat la genunchiul drept

20:30

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, la ceremonia de decorare a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române, că statul român rămâne un garant al libertăţii de conştiinţă şi de credinţă, precum şi un partener loial al Bisericii. Şeful statului a mai arătat că finalizarea Catedralei Naţionale şi sfinţirea sa reprezintă încununarea unui idei care a unit generaţii de români, clerici, oameni de stat sau simpli credincioşi, care au dorit ca ortodoxia românească să aibă un lăcaş reprezentativ, simbol al unităţii de credinţă şi de neam, al demnităţii şi suveranităţii României moderne