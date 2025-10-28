Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online

17:40

Elevii de la un liceu din judeţul Iaşi au descoperit că profesoara lor de biologie era virtual vedetă de videochat. Tânăra de 24 de ani făcea de şapte ani videochat. Greu de înţeles cum de a ajuns această femeie profesoară. Sau poate nu e greu deloc: cel mai probabil nimeni din inspectoratul şcolar nu a căutat vreodată profesorii pe Facebook sau pe Google să vadă dacă în lumea virtuală e ceva în neregulă. Pe internet, profesoara se vindea sub numele "vulpiţă sălbatică". Ce trebuie acum cercetat cu atenţie este dacă nu cumva femeia a racolat dintre elevele ei pentru videochat, pentru că se vehiculează şi astfel de lucruri.