Mustafa Tiftikcioğlu, CEO Garanti BBVA România, vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a

Banii au aceeași culoare și nu poți să spui că o sumă dintr-o taxă a mers în cutare cheltuială, a spus mereu Ministerul Finanțelor întrebat ce face cu taxele, mai ales atunci când crește vreuna. Însă, analizarea structurii bugetului, în care te uiți câți și din ce sursă vin banii și spre ce sursă de cheltuială merg, arată clar că banii din taxe majore au destinații majore precise. Nu numai la “nivel mare” se întâmpă așa, ci în cam tot ce e taxă în bugetul României. Din compararea proporțiilor în bugetul total a veniturilor din diferite impozitelor, cu tipurile de cheltuieli, rezultă că TVA se duce pe salariile de la stat. Contribuția CAS merge la asigurări sociale. Impozitul pe venit merge la achizițiile de bunuri ale statului. Pe această relație, lesne poate oricine specula că, atunci când statul român crește o taxă, putem ști unde are probleme de plată.