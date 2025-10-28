Anunț comuna Roșia

14:50

După ce BIHOREANUL a scris că un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată, recunoscând că primea bani pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme de la Dumitru Gal, preşedintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuş, care îi ducea banii chiar și cu elicopterul, Gal susține că informațiile nu sunt adevărate și că „așa-numita „mită cu elicopterul” nu are nicio legătură cu fapte de corupție”. „A fost un gest de caritate, un ajutor umanitar acordat pentru tratamentul medical al unui copil, nicidecum un mijloc pentru obținerea de avantaje comerciale sau contractuale”, pretinde Dumitru Gal.