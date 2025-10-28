Elon Musk a lansat Grokipedia, alternativa „nepărtinitoare” la Wikipedia

07:10

Isak Andic, un miliardar din domeniul modei și un excursionist cu experiență, a murit după ce a căzut într-o prăpastie de la aproape 100 de metri înălțime în timp ce urca pe munte. Cu toate că părea a fi vorba despre un simplu accident, la aproape un an de la moartea sa, poliția a început să trateze cazul ca pe o posibilă crimă, potrivit unor rapoarte apărute în ziarele El Pais și La Vanguardia, ceea ce ar putea declanșa un scandal de mari proporții în jurul uneia dintre cele mai bogate familii din Spania și a imperiului de „fast-fashion” pe care îl controlează.