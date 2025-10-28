Pagube materiale, după un cutremur cu magnitudinea 6,1 produs în vestul Turciei. În aceeaşi zonă s-a produs în august un seism similar

09:00

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat, după ce Distrigaz Sud a anunţat că a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, afectată de explozia devastatorare de săptămâna trecută, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, că sunt probleme, cu siguranţă, şi în „multe alte locuri”, dar că acum „nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta şi să ne panicăm”, pentru că aşa nu se rezolvă nimic. ”Dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine”, a adăugat prefectul.